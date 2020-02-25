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NEXITY

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Nexity-Chiffre d'affaires : 4.499 millions d'euros (+9%)

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25/02/2020 | 18:26

PARIS, 25 février (Reuters) - Nexity a annoncé mardi dans un communiqué:

* NEXITY SA - CHIFFRE D'AFFAIRES : 4.499 MILLIONS D'EUROS (+9%)

* EBITDA : 573 MILLIONS D'EUROS (+10%), SOIT 12,7% DE TAUX DE MARGE

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AVANT ÉLÉMENTS NON COURANTS : 163 MILLIONS D'EUROS (-18%)

* CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDU EN CROISSANCE SUPÉRIEURE À 10%

* EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ATTENDUS EN CROISSANCE DE 10%

* DIVIDENDE PAR ACTION PROPOSÉ À 2,70EUR AU TITRE DE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 4 414 M
EBIT 2019 368 M
Résultat net 2019 189 M
Dette 2019 1 851 M
Rendement 2019 6,08%
PER 2019 13,8x
PER 2020 12,2x
VE / CA2019 0,98x
VE / CA2020 0,91x
Capitalisation 2 456 M
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Nexity : Graphique analyse technique Nexity | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 50,24  €
Dernier Cours de Cloture 44,40  €
Ecart / Objectif Haut 19,4%
Ecart / Objectif Moyen 13,2%
Ecart / Objectif Bas 7,88%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Philippe Ruggieri Chief Executive Officer
Alain Dinin Chairman
Eric Lalechère Chief Financial Officer
Frédéric Augier Director-Digital & Information System
Pascal Oddo Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NEXITY-0.85%2 666
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-0.63%41 299
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED-1.49%37 245
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-1.29%31 605
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED-1.52%28 600
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED-0.83%27 636
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