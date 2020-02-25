Nexity-Chiffre d'affaires : 4.499 millions d'euros (+9%)

PARIS, 25 février (Reuters) - Nexity a annoncé
mardi dans un communiqué:
* NEXITY SA - CHIFFRE D'AFFAIRES : 4.499 MILLIONS
D'EUROS (+9%)
* EBITDA : 573 MILLIONS D'EUROS (+10%), SOIT 12,7% DE TAUX
DE
MARGE
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AVANT ÉLÉMENTS NON COURANTS :
163
MILLIONS D'EUROS (-18%)
* CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDU EN CROISSANCE SUPÉRIEURE À 10%
* EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ATTENDUS EN
CROISSANCE
DE 10%
* DIVIDENDE PAR ACTION PROPOSÉ À 2,70EUR AU TITRE DE 2019
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(Rédaction de Paris)