Paris, 24 avril 2020, 11h45

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que Nexity a appris le décès de son Directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le Covid-19.

Les premières pensées de la Direction et des collaboratrices et collaborateurs du Groupe vont à son époux, ses enfants et ses proches.

