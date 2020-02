Nexity : Déclaration AMF - Transactions sur actions propres - du 3 au 6 février 2020 0 10/02/2020 | 20:26 Envoyer par e-mail :

Paris, le 10 février 2020, 17h45 Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées entre le 3 et le 6 février 2020. Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 22 mai 2019 sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement ODDO BHF SCA. Présentation agrégée par jour et par marché Code Volume Prix pondéré total identifiant de moyen Nom de Code Identifiant de Jour de la journalier l'instrument journalier Marché l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction (en financier d'acquisition nombre (Code ISIN) des actions d'actions) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 03/02/2020 FR0010112524 11.056 43,5644 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 04/02/2020 FR0010112524 16.344 43,6461 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 05/02/2020 FR0010112524 7.844 44,7305 Euronext NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 06/02/2020 FR0010112524 10.006 44,4948 Euronext Présentation détaillée des transactions Les informations détaillées sont présentées ci-après. Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Directrice adjointe des Relations Investisseurs / + 33(0) 1 85 55 18 43 - - investorrelations@nexity.fr Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Directrice adjointe des Relations Investisseurs / + 33(0) 1 85 55 18 43 - - investorrelations@nexity.fr Code Code identifiant de Prix Code Numéro de Code Identifiant Nom du Jour/heure de la Quantité référence Nom de l'émetteur Identifiant l'instrument financier unitaire Devise identifiant Objectif (LEI) PSI PSI transaction (ISIN) (unité) achetée marché de la transaction NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:25:44+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 62,00 XPAR 39328579 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:25:44+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 150,00 XPAR 39328580 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:26:38+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 79,00 XPAR 39328746 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 125,00 XPAR 39331252 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 125,00 XPAR 39331253 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 34,00 XPAR 39331254 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 125,00 XPAR 39331255 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 33,00 XPAR 39331257 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 106,00 XPAR 39331259 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,820 EUR 49,00 XPAR 39331260 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 125,00 XPAR 39331261 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 40,00 XPAR 39331262 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 44,00 XPAR 39331263 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 47,00 XPAR 39331264 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 45,00 XPAR 39331265 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 44,00 XPAR 39331266 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 120,00 XPAR 39331267 Couverture (attribution salariée) Page 2 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 32,00 XPAR 39331268 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 450,00 XPAR 39331269 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,860 EUR 125,00 XPAR 39331270 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,860 EUR 1.250,00 XPAR 39331271 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,880 EUR 120,00 XPAR 39331272 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,880 EUR 360,00 XPAR 39331273 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 125,00 XPAR 39331274 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331275 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331276 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331277 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 17,00 XPAR 39331278 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 62,00 XPAR 39331279 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 478,00 XPAR 39331280 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331281 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331282 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 12,00 XPAR 39331283 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 6,00 XPAR 39331284 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 62,00 XPAR 39331285 Couverture (attribution salariée) Page 3 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 101,00 XPAR 39331286 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:48:47+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 54,00 XPAR 39331287 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:11+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 22,00 XPAR 39331584 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:11+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 43,00 XPAR 39331585 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:11+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 35,00 XPAR 39331586 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:50+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 100,00 XPAR 39331608 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:50+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 31,00 XPAR 39331609 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:54:50+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 72,00 XPAR 39331610 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:56:40+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 288,00 XPAR 39331875 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T09:56:40+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 712,00 XPAR 39331877 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:02:15+44:00 FR0010112524 43,720 EUR 79,00 XPAR 39332157 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:07:48+44:00 FR0010112524 43,740 EUR 74 XPAR 39332631 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:07:48+44:00 FR0010112524 43,740 EUR 3 XPAR 39332632 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:36:08+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 96,00 XPAR 39334575 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:36:09+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 28,00 XPAR 39334576 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:36:11+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 161,00 XPAR 39334580 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:36:11+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 51,00 XPAR 39334581 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:37:01+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 217,00 XPAR 39334605 Couverture (attribution salariée) Page 4 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:42:14+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 197,00 XPAR 39335058 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T10:53:47+44:00 FR0010112524 43,720 EUR 214,00 XPAR 39335638 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:02:50+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 100,00 XPAR 39336117 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:05:53+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 100,00 XPAR 39336365 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:14:36+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 86,00 XPAR 39336894 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:30:12+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 100,00 XPAR 39337975 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:48:16+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 100,00 XPAR 39338949 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:08+44:00 FR0010112524 43,780 EUR 106,00 XPAR 39339333 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:10+44:00 FR0010112524 43,720 EUR 286,00 XPAR 39339337 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:10+44:00 FR0010112524 43,680 EUR 212,00 XPAR 39339339 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:18+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 41,00 XPAR 39339346 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:18+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 208,00 XPAR 39339347 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:18+44:00 FR0010112524 43,560 EUR 201,00 XPAR 39339348 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:18+44:00 FR0010112524 43,560 EUR 40,00 XPAR 39339349 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T11:57:28+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 214,00 XPAR 39339350 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:04:23+44:00 FR0010112524 43,680 EUR 107,00 XPAR 39339622 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:14:29+44:00 FR0010112524 43,680 EUR 117,00 XPAR 39340109 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:18:31+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 324,00 XPAR 39340305 Couverture (attribution salariée) Page 5 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:24:42+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 38,00 XPAR 39340710 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:24:42+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 26,00 XPAR 39340711 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:24:42+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 78,00 XPAR 39340712 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:29:36+44:00 FR0010112524 43,560 EUR 44,00 XPAR 39341005 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:40:34+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 132 XPAR 39341392 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:40:34+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 56 XPAR 39341393 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:52:31+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 103 XPAR 39341739 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:52:31+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 97 XPAR 39341740 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:53:49+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 49 XPAR 39341786 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:58:11+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 201 XPAR 39341939 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:58:11+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 180,00 XPAR 39341940 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T12:58:15+43:00 FR0010112524 43,420 EUR 212,00 XPAR 39341941 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:15:00+43:00 FR0010112524 43,400 EUR 197,00 XPAR 39342459 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:21:02+43:00 FR0010112524 43,380 EUR 124,00 XPAR 39342590 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:21:16+43:00 FR0010112524 43,380 EUR 63,00 XPAR 39342610 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:37:43+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 100,00 XPAR 39343031 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:38:09+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 10,00 XPAR 39343100 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:38:09+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 81,00 XPAR 39343103 Couverture (attribution salariée) Page 6 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:46:22+43:00 FR0010112524 43,320 EUR 204,00 XPAR 39343310 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:46:22+43:00 FR0010112524 43,320 EUR 10,00 XPAR 39343311 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:46:23+43:00 FR0010112524 43,260 EUR 144,00 XPAR 39343315 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T13:46:23+43:00 FR0010112524 43,260 EUR 68,00 XPAR 39343316 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 7,00 XPAR 39343978 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 103,00 XPAR 39343979 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 6,00 XPAR 39343980 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 33,00 XPAR 39343981 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 6,00 XPAR 39343982 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 3,00 XPAR 39343983 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:05:26+43:00 FR0010112524 43,360 EUR 28,00 XPAR 39343984 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:47:47+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 17,00 XPAR 39345740 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:49:02+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 171,00 XPAR 39345784 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T14:59:40+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 100,00 XPAR 39346200 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T15:18:03+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 146,00 XPAR 39347170 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T15:18:03+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 66,00 XPAR 39347171 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T15:48:00+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 212,00 XPAR 39349275 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T15:48:32+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 59,00 XPAR 39349289 Couverture (attribution salariée) Page 7 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T15:50:19+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 153,00 XPAR 39349396 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:01:23+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 212,00 XPAR 39350101 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:02:12+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 212,00 XPAR 39350130 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:19:47+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 56,00 XPAR 39351585 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:29:19+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 156,00 XPAR 39352625 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:38:45+43:00 FR0010112524 43,420 EUR 122,00 XPAR 39353280 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:38:45+43:00 FR0010112524 43,420 EUR 90,00 XPAR 39353281 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:47:35+43:00 FR0010112524 43,400 EUR 167,00 XPAR 39353822 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:47:35+43:00 FR0010112524 43,400 EUR 61,00 XPAR 39353823 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T16:56:28+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 100,00 XPAR 39354292 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:00:47+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 48,00 XPAR 39354506 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:00:47+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 115,00 XPAR 39354507 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:03:51+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 62,00 XPAR 39354712 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:03:51+43:00 FR0010112524 43,480 EUR 51,00 XPAR 39354713 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:05:24+43:00 FR0010112524 43,420 EUR 200,00 XPAR 39354819 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:22:04+43:00 FR0010112524 43,380 EUR 117,00 XPAR 39356116 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:22:04+43:00 FR0010112524 43,380 EUR 7,00 XPAR 39356117 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:24:08+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 30,00 XPAR 39356265 Couverture (attribution salariée) Page 8 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:26:12+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 2,00 XPAR 39358208 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:27:09+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 11,00 XPAR 39358238 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:27:09+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 27,00 XPAR 39358239 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:27:37+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 18,00 XPAR 39358251 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 5,00 XPAR 39358279 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 81,00 XPAR 39358280 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 29,00 XPAR 39358281 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 3,00 XPAR 39358282 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 2,00 XPAR 39358283 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 29,00 XPAR 39358284 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 94,00 XPAR 39358285 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:25+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 4,00 XPAR 39358286 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:28:50+43:00 FR0010112524 43,340 EUR 3,00 XPAR 39358309 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:29:08+43:00 FR0010112524 43,300 EUR 50,00 XPAR 39358324 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-03T17:29:45+43:00 FR0010112524 43,300 EUR 6,00 XPAR 39358366 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:01:20+43:00 FR0010112524 43,300 EUR 20,00 XPAR 39363129 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:01:20+43:00 FR0010112524 43,300 EUR 86,00 XPAR 39363130 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:01:20+43:00 FR0010112524 43,300 EUR 84,00 XPAR 39363131 Couverture (attribution salariée) Page 9 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:11:22+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 60,00 XPAR 39364552 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:55:41+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 95,00 XPAR 39368153 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:58:07+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 55,00 XPAR 39368334 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T09:59:57+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 50,00 XPAR 39368424 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:00:16+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39368452 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:00:47+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39368492 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:12:28+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39369736 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:17:09+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39370089 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:40:33+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39371403 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T10:44:48+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 100,00 XPAR 39371681 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T11:06:54+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 49,00 XPAR 39373039 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T11:06:54+44:00 FR0010112524 43,760 EUR 51,00 XPAR 39373040 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T11:10:14+44:00 FR0010112524 43,740 EUR 175,00 XPAR 39373135 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T12:09:17+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 95,00 XPAR 39376432 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:12:30+44:00 FR0010112524 43,820 EUR 72,00 XPAR 39378420 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:12:30+44:00 FR0010112524 43,840 EUR 28,00 XPAR 39378421 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:31:00+44:00 FR0010112524 43,900 EUR 90,00 XPAR 39378890 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:47:06+44:00 FR0010112524 43,860 EUR 90,00 XPAR 39379270 Couverture (attribution salariée) Page 10 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:47:06+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 100,00 XPAR 39379271 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T13:57:04+44:00 FR0010112524 43,800 EUR 110,00 XPAR 39379551 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:17:25+44:00 FR0010112524 43,740 EUR 100,00 XPAR 39380570 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:17:25+44:00 FR0010112524 43,680 EUR 100,00 XPAR 39380571 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:21:11+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 100,00 XPAR 39380656 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:27:23+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 100,00 XPAR 39380849 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:34:06+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 34,00 XPAR 39381239 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:34:06+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 37,00 XPAR 39381240 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:34:06+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 29,00 XPAR 39381241 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:34:38+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 100,00 XPAR 39381253 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:36:50+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 305,00 XPAR 39381441 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:36:50+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 101,00 XPAR 39381442 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:36:50+44:00 FR0010112524 43,700 EUR 31,00 XPAR 39381443 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,640 EUR 114,00 XPAR 39381981 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,640 EUR 886,00 XPAR 39381982 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 96,00 XPAR 39381983 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 315,00 XPAR 39381984 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 96,00 XPAR 39381985 Couverture (attribution salariée) Page 11 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 493,00 XPAR 39381986 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 106,00 XPAR 39381987 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 883,00 XPAR 39381988 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,600 EUR 11,00 XPAR 39381989 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 95,00 XPAR 39381990 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T14:49:08+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 95,00 XPAR 39381991 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:04:29+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 95,00 XPAR 39382713 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:04:29+44:00 FR0010112524 43,620 EUR 778,00 XPAR 39382714 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:19+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 203,00 XPAR 39386194 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:19+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 517,00 XPAR 39386197 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:19+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 203,00 XPAR 39386200 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:19+44:00 FR0010112524 43,580 EUR 77,00 XPAR 39386202 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:20+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 114,00 XPAR 39386208 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:20+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 349,00 XPAR 39386209 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:21+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 114,00 XPAR 39386210 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:21+44:00 FR0010112524 43,540 EUR 423,00 XPAR 39386211 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:21+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 314,00 XPAR 39386216 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:21+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 538,00 XPAR 39386217 Couverture (attribution salariée) Page 12 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:53:26+44:00 FR0010112524 43,500 EUR 148,00 XPAR 39386219 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:56:25+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 400,00 XPAR 39386511 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:56:27+43:00 FR0010112524 43,420 EUR 196,00 XPAR 39386517 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:56:27+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 400,00 XPAR 39386518 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T15:56:27+43:00 FR0010112524 43,460 EUR 200,00 XPAR 39386519 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:21:44+44:00 FR0010112524 43,960 EUR 63,00 XPAR 39392854 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:21:44+44:00 FR0010112524 43,960 EUR 63,00 XPAR 39392855 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:21:44+44:00 FR0010112524 43,960 EUR 33,00 XPAR 39392856 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:33+44:00 FR0010112524 43,980 EUR 112,00 XPAR 39392915 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:33+44:00 FR0010112524 43,980 EUR 24,00 XPAR 39392916 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:33+44:00 FR0010112524 43,980 EUR 39,00 XPAR 39392917 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:39+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 95,00 XPAR 39392924 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:39+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 20,00 XPAR 39392925 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:39+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 30,00 XPAR 39392926 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:39+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 117,00 XPAR 39392927 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:53+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 103,00 XPAR 39392941 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:22:53+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 133,00 XPAR 39392942 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:23:23+44:00 FR0010112524 44,020 EUR 61,00 XPAR 39392974 Couverture (attribution salariée) Page 13 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:23:32+44:00 FR0010112524 44,020 EUR 61,00 XPAR 39392978 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:23:32+44:00 FR0010112524 44,020 EUR 362,00 XPAR 39392979 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:23:32+44:00 FR0010112524 44,020 EUR 61,00 XPAR 39392980 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:23:32+44:00 FR0010112524 44,020 EUR 219,00 XPAR 39392981 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:24:13+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 35,00 XPAR 39393064 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:24:13+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 142,00 XPAR 39393065 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:24:13+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 10,00 XPAR 39393066 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-04T17:24:13+44:00 FR0010112524 44,000 EUR 157,00 XPAR 39393067 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T09:20:22+44:00 FR0010112524 44,120 EUR 88,00 XPAR 39397421 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T09:35:20+44:00 FR0010112524 44,200 EUR 12,00 XPAR 39398129 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T09:35:20+44:00 FR0010112524 44,200 EUR 280,00 XPAR 39398130 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T09:35:20+44:00 FR0010112524 44,200 EUR 150,00 XPAR 39398131 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T09:59:34+44:00 FR0010112524 44,480 EUR 50,00 XPAR 39399983 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:02+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 50,00 XPAR 39401828 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 12,00 XPAR 39401832 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 12,00 XPAR 39401833 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 25,00 XPAR 39401834 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 25,00 XPAR 39401835 Couverture (attribution salariée) Page 14 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 13,00 XPAR 39401836 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:21:19+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 13,00 XPAR 39401837 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:26:48+45:00 FR0010112524 44,500 EUR 100,00 XPAR 39402380 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:40:33+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 77,00 XPAR 39403787 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:40:33+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 12,00 XPAR 39403788 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T10:40:33+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 63,00 XPAR 39403789 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T11:08:50+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 12,00 XPAR 39405814 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T11:08:50+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 36,00 XPAR 39405815 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T11:09:02+45:00 FR0010112524 44,600 EUR 64,00 XPAR 39405825 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T11:30:33+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 33,00 XPAR 39406948 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 174,00 XPAR 39414508 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 12,00 XPAR 39414509 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 197,00 XPAR 39414510 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 12,00 XPAR 39414511 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 2,00 XPAR 39414512 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 25,00 XPAR 39414513 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 25,00 XPAR 39414514 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 63,00 XPAR 39414515 Couverture (attribution salariée) Page 15 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 24,00 XPAR 39414516 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 88,00 XPAR 39414517 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 12,00 XPAR 39414518 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 12,00 XPAR 39414519 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 12,00 XPAR 39414520 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 10,00 XPAR 39414521 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 25,00 XPAR 39414522 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 69,00 XPAR 39414523 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 63,00 XPAR 39414524 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T13:50:47+45:00 FR0010112524 44,900 EUR 175,00 XPAR 39414525 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T16:18:26+45:00 FR0010112524 44,920 EUR 180,00 XPAR 39423361 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T16:36:14+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 191,00 XPAR 39424893 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T16:36:14+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 11,00 XPAR 39424894 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T16:41:33+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 105,00 XPAR 39425208 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T16:42:10+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 103,00 XPAR 39425230 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:19:10+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 31,00 XPAR 39427529 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:19:10+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 64,00 XPAR 39427530 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:19:10+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 129,00 XPAR 39427531 Couverture (attribution salariée) Page 16 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:19:10+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 80,00 XPAR 39427532 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:20:08+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 15,00 XPAR 39427593 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:20:12+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 45,00 XPAR 39427596 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:20:19+45:00 FR0010112524 44,860 EUR 50,00 XPAR 39427602 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:20:19+45:00 FR0010112524 44,860 EUR 61,00 XPAR 39427603 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-05T17:22:06+45:00 FR0010112524 44,860 EUR 49,00 XPAR 39427719 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:02:00+45:00 FR0010112524 44,920 EUR 43,00 XPAR 39430626 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:02:00+45:00 FR0010112524 44,920 EUR 162,00 XPAR 39430627 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:04:41+45:00 FR0010112524 45,000 EUR 37,00 XPAR 39430911 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:04:41+45:00 FR0010112524 45,000 EUR 45,00 XPAR 39430912 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:04:41+45:00 FR0010112524 45,000 EUR 189,00 XPAR 39430913 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:04:41+45:00 FR0010112524 45,000 EUR 129,00 XPAR 39430914 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:07:56+45:00 FR0010112524 44,920 EUR 41,00 XPAR 39431828 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:07:56+45:00 FR0010112524 44,920 EUR 137,00 XPAR 39431829 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,860 EUR 128,00 XPAR 39431851 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,860 EUR 87,00 XPAR 39431852 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 84,00 XPAR 39431853 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 45,00 XPAR 39431854 Couverture (attribution salariée) Page 17 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 62,00 XPAR 39431855 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:09:12+45:00 FR0010112524 44,820 EUR 58,00 XPAR 39431856 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:11:31+45:00 FR0010112524 44,840 EUR 192,00 XPAR 39431992 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:11:31+45:00 FR0010112524 44,780 EUR 245,00 XPAR 39431993 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:19:04+45:00 FR0010112524 44,800 EUR 97,00 XPAR 39432976 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:20:08+45:00 FR0010112524 44,800 EUR 83,00 XPAR 39433076 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:20:08+45:00 FR0010112524 44,800 EUR 5,00 XPAR 39433077 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:35:58+45:00 FR0010112524 44,640 EUR 19,00 XPAR 39434683 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:35:58+45:00 FR0010112524 44,640 EUR 89,00 XPAR 39434684 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:35:58+45:00 FR0010112524 44,640 EUR 34,00 XPAR 39434685 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:35:58+45:00 FR0010112524 44,640 EUR 7,00 XPAR 39434686 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:36:13+45:00 FR0010112524 44,640 EUR 109,00 XPAR 39434692 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:45:21+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 125,00 XPAR 39435367 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:45:21+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 36,00 XPAR 39435368 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:45:21+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 12,00 XPAR 39435369 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:45:21+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 6,00 XPAR 39435370 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:46:59+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 33,00 XPAR 39435459 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:46:59+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 5,00 XPAR 39435460 Couverture (attribution salariée) Page 18 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:46:59+45:00 FR0010112524 44,720 EUR 33,00 XPAR 39435461 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T09:51:29+45:00 FR0010112524 44,700 EUR 180,00 XPAR 39435731 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:12:30+45:00 FR0010112524 44,560 EUR 100,00 XPAR 39437351 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:15:21+45:00 FR0010112524 44,540 EUR 201,00 XPAR 39437574 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:17:15+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 42,00 XPAR 39437708 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:19:32+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 9,00 XPAR 39437856 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:19:40+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 124,00 XPAR 39437864 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:21:46+44:00 FR0010112524 44,420 EUR 24,00 XPAR 39437992 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:21:46+44:00 FR0010112524 44,420 EUR 80,00 XPAR 39437993 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:21:46+44:00 FR0010112524 44,420 EUR 104,00 XPAR 39437994 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:23:12+44:00 FR0010112524 44,440 EUR 193,00 XPAR 39438059 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:23:25+44:00 FR0010112524 44,440 EUR 150,00 XPAR 39438063 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:23:25+44:00 FR0010112524 44,440 EUR 33,00 XPAR 39438064 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:24:15+44:00 FR0010112524 44,420 EUR 32,00 XPAR 39438122 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:24:15+44:00 FR0010112524 44,420 EUR 10,00 XPAR 39438123 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:39:34+44:00 FR0010112524 44,480 EUR 14,00 XPAR 39439181 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:40:04+44:00 FR0010112524 44,480 EUR 236,00 XPAR 39439219 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T10:45:12+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 213,00 XPAR 39439341 Couverture (attribution salariée) Page 19 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:04:07+44:00 FR0010112524 44,440 EUR 195,00 XPAR 39440514 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:23:07+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 8,00 XPAR 39441550 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:24:45+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 15,00 XPAR 39441615 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:27:23+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 32,00 XPAR 39441748 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:35:15+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 53,00 XPAR 39442256 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:35:15+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 100,00 XPAR 39442257 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:35:15+44:00 FR0010112524 44,460 EUR 27,00 XPAR 39442258 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:37:50+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 152,00 XPAR 39442429 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:37:50+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 52,00 XPAR 39442431 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:38:49+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 83,00 XPAR 39442571 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:39:02+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 101,00 XPAR 39442634 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:40:12+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 208,00 XPAR 39442702 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:42:32+44:00 FR0010112524 44,320 EUR 153,00 XPAR 39442812 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:42:32+44:00 FR0010112524 44,320 EUR 2,00 XPAR 39442814 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:42:32+44:00 FR0010112524 44,320 EUR 25,00 XPAR 39442815 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:42:32+44:00 FR0010112524 44,300 EUR 153,00 XPAR 39442816 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T11:50:48+44:00 FR0010112524 44,220 EUR 162,00 XPAR 39443382 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T13:03:11+44:00 FR0010112524 44,260 EUR 100,00 XPAR 39446585 Couverture (attribution salariée) Page 20 sur 21 NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T13:19:32+44:00 FR0010112524 44,300 EUR 66,00 XPAR 39447367 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T13:19:32+44:00 FR0010112524 44,300 EUR 48,00 XPAR 39447368 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T13:19:32+44:00 FR0010112524 44,300 EUR 36,00 XPAR 39447369 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T14:13:13+44:00 FR0010112524 44,320 EUR 1,00 XPAR 39450068 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T14:13:13+44:00 FR0010112524 44,320 EUR 249,00 XPAR 39450069 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T14:17:12+44:00 FR0010112524 44,280 EUR 177,00 XPAR 39450400 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T14:17:12+44:00 FR0010112524 44,280 EUR 73,00 XPAR 39450402 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:08:34+44:00 FR0010112524 44,200 EUR 679,00 XPAR 39452770 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:08:34+44:00 FR0010112524 44,200 EUR 71,00 XPAR 39452772 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:47:25+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 125,00 XPAR 39454982 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:47:25+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 384,00 XPAR 39454983 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:47:25+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 91,00 XPAR 39454986 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:48:07+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 125,00 XPAR 39455003 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:48:11+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 27,00 XPAR 39455006 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:48:25+44:00 FR0010112524 44,340 EUR 42,00 XPAR 39455012 Couverture (attribution salariée) NEXITY 969500JJ71T2DIPDVV84 ODDO & CIE 585 2020-02-06T15:50:55+44:00 FR0010112524 44,400 EUR 56,00 XPAR 39455301 Couverture (attribution salariée) Page 21 sur 21 La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 10 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

