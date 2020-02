Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Nexity NXI FR0010112524 NEXITY (NXI) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 25/02 17:35:11 44.42 EUR +0.05% 18:37 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 26 février 2020 AO 18:26 NEXITY-CHIFFRE D'AFFAIRES : 4.499 millions d'euros (+9%) RE 18:19 NEXITY : résultats 2019 'supérieurs aux objectifs' CF Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Nexity : Etats financiers consolidés au 31 décembre 2019 0 25/02/2020 | 17:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 31 DÉCEMBRE 2019 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la vérification du rapport de gestion. BILAN CONSOLIDÉ 2 CAPITAUX PROPRES 27 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 3 ÉTAT DU RÉSULTAT NET GLOBAL CONSOLIDÉ 4 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 5 ENDETTEMENT ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS 29 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 6 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 7 PROVISIONS 37 ANALYSE DES COMPTES 19 RÉSULTAT 40 ACTIFS NON COURANTS 19 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 45 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 24 BILAN CONSOLIDÉ ACTIF Solde au Solde au (en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 31/12/2018 Actifs non courants Goodwills 7 1 598 043 1 579 107 Autres immobilisations incorporelles 8 106 968 113 503 Droits d'utilisation des actifs loués 8 828 394 756 793 Immobilisations corporelles 8 121 818 100 637 Titres mis en équivalence 9 39 926 35 292 Autres actifs financiers 10 57 123 44 887 Impôts différés actifs 31 44 219 39 261 Total actifs non courants 2 796 491 2 669 480 Actifs courants Stocks et travaux en-cours 12 1 555 566 1 440 670 Créances clients et autres débiteurs 13 1 148 195 991 871 Créances d'impôts 31 42 788 19 989 Autres actifs courants 14 1 403 683 1 320 777 Autres créances financières 22 201 673 160 698 Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 1 116 706 720 796 Total actifs courants 5 468 611 4 654 801 Total de l'actif 8 265 102 7 324 281 PASSIF Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Capitaux propres Capital apporté 16 280 649 280 649 Primes liées au capital 548 489 521 060 Actions propres détenues 19 (24 657) (23 980) Réserves et résultats accumulés 781 470 700 255 Résultat de la période 160 718 276 874 Capitaux propres part des actionnaires de la société mère 1 746 669 1 754 858 Participations ne donnant pas le contrôle 17 10 605 8 926 Capitaux propres de l'ensemble 1 757 274 1 763 784 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants 21 1 429 524 1 157 780 Obligations locatives non courantes 21 755 355 678 633 Avantages du personnel 26 24 527 22 346 Impôts différés passifs 31 81 519 84 505 Total passifs non courants 2 290 925 1 943 264 Passifs courants Emprunts et dettes financières court terme et du cycle d'exploitation 21 681 370 424 590 Obligations locatives courantes 21 152 559 131 539 Provisions courantes 26 75 509 87 705 Fournisseurs et autres créditeurs 1 726 975 1 619 158 Dettes d'impôts 31 13 284 18 658 Autres passifs courants 15 1 567 206 1 335 583 Total passifs courants 4 216 903 3 617 233 Total du passif 8 265 102 7 324 281 / 2 Nexity COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) Notes 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 4 4 200 728 3 939 575 Achats consommés (2 625 667) (2 533 035) Charges de personnel 27 (717 102) (629 594) Charges externes et autres charges 28 (302 817) (268 123) Impôts et taxes (27 813) (26 138) Amortissements et dépréciations des immobilisations 29 (211 565) (134 915) Résultat opérationnel courant 315 764 347 770 Réévaluation après prise de contrôle d'entreprises mises en équivalence - 79 222 Résultat opérationnel 315 764 426 992 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 9 25 022 17 912 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en 340 786 444 904 équivalence Charges financières 30 (79 444) (58 254) Produits financiers 30 5 011 8 885 Résultat financier (74 433) (49 369) Résultat des activités courantes avant impôts 266 353 395 535 Impôts sur les bénéfices 31 (96 961) (108 369) Quote-part du résultat net des autres entreprises mises en équivalence 9 7 (4 750) Résultat net 169 399 282 416 dont part des actionnaires de la société-mère 160 718 276 874 dont participations ne donnant pas le contrôle 8 681 5 542 (en euros) Résultat net par action 32 2,90 4,95 Résultat dilué par action 32 2,52 4,37 Nexity 3 / ÉTAT DU RÉSULTAT NET GLOBAL CONSOLIDÉ 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Résultat net 169 399 282 416 Écarts de conversion 501 (920) Total gains et pertes ultérieurement recyclables en résultat net 501 (920) Pertes et gains actuariels sur indemnités de fin de carrière (2 286) 12 269 Impôts différés sur pertes et gains actuariels 716 (3 894) Total gains et pertes non recyclables en résultat net (1 570) 8 375 Total des autres éléments du résultat global (net d'impôt) (1 069) 7 455 Résultat net global consolidé 168 330 289 871 dont part des actionnaires de la société-mère 159 649 284 329 dont participations ne donnant pas le contrôle 8 681 5 542 / 4 Nexity VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Capitaux propres part des Primes Actions Réserves Autres actionnaires liées au propres et résultats éléments du de la société- (en milliers d'euros) Capital capital détenues accumulés résultat global mère Mouvements de l'exercice 2018 Au 1er janvier 2018 280 184 659 888 - 724 056 2 395 1 666 523 Augmentation de capital 465 (465) - Actions propres (23 980) (800) (24 780) Paiements en actions 14 324 14 324 Autres (251) (251) Incidence des acquisitions ou des (44 963) (44 963) cessions à des minoritaires postérieures à la prise de contrôle Dividendes versés par Nexity (2,50 € par action) (110 934) (29 390) (140 324) Total mouvements liés aux 465 (111 399) (23 980) (61 080) - (195 994) relations avec les actionnaires Résultat de la période 276 874 276 874 Autres éléments du résultat global 7 455 7 455 Résultat net global consolidé - - - 276 874 7 455 284 329 Dividendes versés par les filiales - Impact des mouvements de périmètre - Au 31 décembre 2018 280 649 548 489 (23 980) 939 850 9 850 1 754 858 Mouvements de l'exercice 2019 Au 1er janvier 2019 280 649 548 489 (23 980) 939 850 9 850 1 754 858 Annulation frais financiers stockés sur les opérations immobilières (5 172) (5 172) Au 1er janvier 2019 280 649 548 489 (23 980) 934 678 9 850 1 749 686 Actions propres 18 042 (18 407) (365) Paiements en actions (18 719) 17 428 (1 291) Incidence des acquisitions ou des (22 702) (22 702) cessions à des minoritaires postérieures à la prise de contrôle Dividendes versés par Nexity (2,50 € par action) (138 232) (138 232) Total mouvements liés aux - - (677) (161 913) - (162 590) relations avec les actionnaires Résultat de la période 160 718 160 718 Autres éléments du résultat global (1 069) (1 069) Résultat net global consolidé - - - 160 718 (1 069) 159 649 Dividendes versés par les filiales - Impact des mouvements de périmètre (76) (76) Au 31 décembre 2019 280 649 548 489 (24 657) 933 407 8 781 1 746 669 Participations ne donnant Capitaux pas le propres de contrôle l'ensemble 6 132 1 672 655 - (24 780) 14 324 (251) (44 963) (140 324) - (195 994) 5 542 282 416 7 455 5 542 289 871 (1 489) (1 489) (1 259) (1 259) 8 926 1 763 784 8 926 1 763 784 8 926 1 758 612 (365) (1 291) (22 702) (138 232) - (162 590) 8 681 169 399 (1 069) 8 681 168 330 (6 513) (6 513) (489) (565) 10 605 1 757 274 Nexity 5 / TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) Notes 12 mois 12 mois Résultat net part des actionnaires de la société-mère 160 718 276 874 Résultat net part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 8 681 5 542 Résultat net des sociétés intégrées 169 399 282 416 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Élimination des amortissements et provisions Élimination des amortissements des droits d'utilisation des actifs loués Élimination des plus ou moins-values de cession Élimination impact des variations de juste valeur Élimination du résultat de sociétés mises en équivalence Élimination du résultat des autres sociétés mises en équivalence Élimination impact des paiements en actions 37 375 23 744 166 409 103 273 (16 658) (79 654) 4 003 - (25 022) (17 912) 4 750 16 053 14 324 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 351 552 330 941 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 64 589 54 328 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés et crédits d'impôts) 94 766 97 816 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 510 907 483 085 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 11 (34 751) (79 041) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 9 19 945 11 795 Intérêts versés (23 221) (24 596) Impôts payés (124 571) (109 010) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 348 309 282 233 Acquisitions de filiales, trésorerie acquise déduite 3.4 (10 420) (71 893) Cessions de filiales, après déduction de la trésorerie cédée 3.5 24 380 1 262 Incidence des autres variations de périmètre 898 (701) Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (68 810) (48 041) Acquisitions d'actifs financiers (16 372) (15 204) Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 9 232 246 Cessions et remboursements d'actifs financiers 6 856 9 712 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (54 236) (124 619) Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de la société mère - - Augmentation de capital souscrite par les minoritaires dans les sociétés intégrées 54 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (138 232) (140 324) Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (6 514) (1 489) Acquisition et cession d'actions propres (19 099) (19 797) Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) (27 051) (33 889) Emission d'emprunts 543 450 328 277 Remboursement d'emprunts (90 396) (221 210) Remboursement des obligations locatives (169 916) (103 919) Diminution des créances et augmentation des dettes financières court terme (42 905) (28 702) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 49 337 (220 999) Incidence de la variation des taux de change 236 (134) Variation de trésorerie 343 646 (63 519) Trésorerie d'ouverture 702 702 766 222 Trésorerie de clôture 23 1 046 348 702 702 / 6 Nexity NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Présentation et faits marquants 1.1 Présentation Nexity est un groupe immobilier intégré, qui allie l'ensemble des compétences et expertises immobilières à destination des particuliers, des entreprises et des investisseurs, ainsi que des collectivités locales. Couvrant l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers, Nexity est l'un des principaux acteurs de l'immobilier en France et propose à ses différents clients une gamme unique de conseils et d'expertises, produits, services ou solutions pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le Groupe est implanté sur l'ensemble du territoire national, et est également présent marginalement en Europe. Il s'organise autour des trois pôles d'activités suivants : le pôle Client Particulier, avec l'activité d'immobilier résidentiel (promotion de logements neufs et de lotissement de terrains à bâtir) ; et l'activité de services immobiliers aux clients particuliers (administration de biens, gestion, animation et le développement de réseau de franchise, activités de gestion de résidences services pour étudiants et seniors, distribution de produits immobiliers, le pôle Client Entreprise avec l'activité d'immobilier d'entreprise (activités de promotion neuve ou réhabilitation d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur (IGH), de parcs d'activités, de plateformes logistiques, de commerces et d'hôtels et de l'activité de services immobiliers aux entreprises (gestion, conseil immobilier, location d'espaces et de travail de courte durée),

le pôle Autres activités qui regroupe notamment l'activité de régénération urbaine (Villes & Projets), les activités d'investissements, les activités innovantes en incubation, et la holding. Nexity est cotée sur le marché Eurolist de NYSE Euronext Paris. 1.2 Faits marquants L'année 2019 a été marqué par les événements suivants : Activité commerciale 21 837 réservations de logements neufs en France ont été réalisées au cours de l'année, en hausse de 11% en volume et en valeur par rapport à 2018 ;

521 millions d'euros de prises de commandes en Immobilier d'entreprise ; Le carnet de commandes promotion (voir note 5) au 31 décembre 2019 atteint 5,1 milliards d'euros, soit +14% par rapport au 31 décembre 2018. Mouvements de périmètre Pour renforcer son activité de property management, le Groupe a acquis 71,3% du capital de la société Accessite au mois de janvier 2019, acteur spécialisé dans la gestion et le conseil en immobilier commercial et en octobre 2019, 100% des titres de la société Etoile Property Management pour un montant de 4,1M€. La cession de Nexity Conseil et Transaction à son management s'est finalisée début 2019. Nexity conserve une participation minoritaire de 13,31%. Nexity a cédé la société Guy Hoquet l'Immobilier au mois de mai 2019. Evolution de la gouvernance Le Conseil d'administration suivant l'Assemblée générale du 22 mai 2019 a renouvelé Monsieur Alain Dinin dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration et a décidé de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Monsieur Jean-Philippe Ruggieri est nommé Directeur Général. Monsieur Julien Carmona a été renouvelé Directeur général délégué et mandataire social. Ensemble avec Madame Véronique Bédague-Hamilius et Monsieur Frédéric Verdavaine, tous deux Directeurs généraux délégués, ils constituent le Comité stratégique. Monsieur Alain Dinin exerce dans ce cadre une présidence renforcée du Conseil d'administration, aux pouvoirs étendus en matière d'investissement et de stratégie, et accompagne activement la nouvelle équipe dirigeante. Nexity 7 / Financement Emprunt obligataire Euro PP « Green » Nexity a réalisé une émission obligataire verte (« Green Bond ») en décembre 2019. L'émission inaugurale de ce Green Bond respecte les critères d'éligibilité prévus dans le cadre relatif aux émissions vertes du Groupe (le « Green Bond Framework »). Le produit de l'émission de ce Green Bond sera alloué au financement et/ou au refinancement du développement et de la construction de projets d'Immobilier résidentiel en France répondant à plusieurs critères dont notamment les standards européens NZEB (« Nearly Zero-Energy Buildings »). L'allocation des fonds aux projets fera l'objet d'un processus de traçabilité spécifique et d'un reporting annuel qui sera audité et publié sur le site internet du Groupe. Mise en place d'un programme de NEU CP Nexity a mis en place au 4ème trimestre 2019, un programme titres de créances négociables à court terme (Negociable European Commercial Paper - NEU CP), d'un montant maximum de 300 millions d'euros. Ce dispositif offre à Nexity la possibilité de saisir des opportunités de marché en termes d'optimisation des coûts de financement, tout en étant extrêmement flexible. Le montant de ce programme est couvert par la trésorerie disponible et des autorisations de crédits bancaires non utilisés par le Groupe. GÉNÉRALITÉS Principes généraux 2.1 Déclaration de conformité Les états financiers consolidés du groupe Nexity au 31 décembre 2019 sont établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et aux interprétations de l'IFRS IC (lFRS Interpretations Committee) telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Les principes et méthodes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 décembre 2019 sont identiques à ceux utilisés pour les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, sauf pour les normes évoquées en note 2.2 « Nouvelles normes, interprétations et décisions de l'IFRS IC ». Pour la norme IFRS 16 (Contrats de location), le Groupe avait opté pour une application anticipée au 1er janvier 2018. Les autres normes, amendements et interprétations adoptées par l'Union européenne et d'application obligatoire en 2019 n'ont pas d'impacts significatifs sur les comptes. Les communiqués de la Société, les rapports annuels comprenant notamment les informations financières historiques et les comptes consolidés de la Société sont accessibles sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.nexity.fr, et une copie peut en être obtenue au siège de Nexity, 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris Cedex 08. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 25 février 2020 et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 19 mai 2020. / 8 Nexity 2.2 Nouvelles normes, interprétations et décisions de l'IFRS IC IAS 23 : Coûts d'emprunts IFRS 16 : Contrats de location Le comité d'interprétation des normes IFRS a publié une décision qui rend désormais impossible l'incorporation des coûts d'emprunt au coût de production d'un ensemble immobilier vendu par lots à des clients finaux, au travers de contrats de vente prévoyant un transfert en continu du contrôle tels que les VEFA. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, le Groupe ne capitalise plus les frais d'emprunt sur ses opérations de VEFA et/ou CPI, sauf dispositions particulières ne prévoyant pas un transfert continu du contrôle. Cette disposition ne s'applique pas pour les activités de promotion réalisées en Italie ou en Pologne car le transfert de propriété n'est possible qu'à la livraison du logement. Dans ce cadre, les frais financiers stockés au 31 décembre 2018 ont été annulés par la contrepartie des capitaux propres pour un montant non significatif de 5,2 millions d'euros net d'impôt. IFRIC 23 : Incertitude relative aux traitements fiscaux L'interprétation IFRIC 23 (Incertitude relative aux traitements fiscaux) est d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Au 31 décembre 2019, l'application de cette interprétation n'a pas d'impact significatif sur les comptes, ainsi que sur la présentation des états financiers. 2.3 Estimations et hypothèses Dans le cadre du processus d'établissement des comptes consolidés, l'évaluation de certains soldes du bilan et du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses ou appréciations fondées notamment sur les budgets des opérations immobilières. Il s'agit de la valorisation de la marge opérationnelle, des actifs non courants, de la détermination des provisions, des dépréciations des stocks et des charges à payer. D'autres postes nécessitent aussi l'utilisation d'estimations en fonction d'hypothèses sur l'évolution des plans d'affaires, ou de l'évolution des taux prévisionnels retenus : évaluation des provisions, estimations liées au goodwill, aux options de vente accordées aux actionnaires minoritaires. Ces hypothèses, estimations ou appréciations, sont établies et revues de manière constante sur la base d'informations ou de situations existantes à la date d'établissement des La norme IFRS 16 (Contrats de location) est d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Le Groupe a opté pour une application anticipée à compter du 1er janvier 2018 et a retenu la méthode rétrospective simplifiée en appliquant les mesures simplificatrices prévues par la norme. Les modalités et les impacts de la première application ont été exposés dans les états financiers consolidés du 31 décembre 2018. Durée des contrats de location L'IFRS IC a clarifié la lecture de la norme IFRS 16 et rappelle que l'estimation de la durée exécutoire du contrat de location doit prendre en compte l'économie du contrat au sens large, et non pas la seule approche juridique. Dans le cadre de ses activités le Groupe bénéficie d'un certain nombre de baux en tacite prolongation (au sens de l'article L145-9 du code du commerce) qui ne font pas l'objet actuellement de la comptabilisation d'une obligation locative, la durée du préavis étant inférieure à 12 mois. Au 31 décembre 2019, les analyses qui permettront d'estimer les impacts liés à l'application de cette décision sont en cours. comptes, et en fonction de l'expérience passée ou divers autres facteurs jugés raisonnables. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces estimations en fonction de l'évolution différente des hypothèses et des conditions de réalisation. Les hypothèses, estimations, ou appréciations concourant à la présentation des états financiers du 31 décembre 2019 ont été réalisées dans un contexte en France de marchés immobiliers de logements neufs qui devrait redémarrer après les élections municipales en mars 2020. La demande reste élevée, et est soutenue par un niveau historiquement bas du marché des crédits immobiliers, dans un contexte où les coûts de construction devraient se stabiliser en 2020. 2.4 Date de clôture La consolidation est réalisée à partir des comptes des sociétés du Groupe clos au 31 décembre 2019. Nexity 9 / Périmètre de consolidation et regroupements d'entreprises 3.1 Modalités de consolidation Filiales Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le contrôle existe lorsque le Groupe détient le pouvoir sur l'entité, a droit des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et a la capacité d'exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant de ces rendements. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels que le Groupe a la capacité pratique d'exercer sont pris en considération. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu'à la date à laquelle le contrôle cesse. Entreprises associées et co-entreprises Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles le Groupe a une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Les co-entreprises sont les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d'un accord contractuel. Il s'agit principalement d'opérations de promotion immobilière (en résidentiel ou d'entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotions). Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les entreprises associées et les co- entreprises, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir de la date à laquelle l'influence notable ou le contrôle conjoint est exercé et jusqu'à la date à laquelle il prend fin. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés Il est procédé à l'élimination : des comptes réciproques de créances et de dettes ; et

des opérations internes au Groupe (achats, ventes, dividendes, marges internes, provisions constituées au titre de sociétés consolidées, etc.). 3.2 Périmètre de consolidation Périmètre au 31 décembre 2019 Client Client Autres Total au Méthode de consolidation Particulier Entreprise activités 31/12/2019 Intégration globale 1 999 77 26 2 102 Co-entreprises 248 17 7 272 Entreprises associées 2 1 3 Mise en équivalence 250 17 8 275 Total périmètre de consolidation 2 249 94 34 2 377 Variation du périmètre Le nombre de sociétés consolidées a augmenté de 91 sociétés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. 207 sociétés sont entrées dans le périmètre de consolidation au cours de l'année 2019, se décomposant en 201 sociétés créées pour servir principalement de supports de programme aux opérations immobilières du Groupe et 6 sociétés issues de la croissance externe. 116 sociétés sont sorties du périmètre de consolidation au cours de l'année 2019. Il s'agit principalement des sociétés de supports de programmes terminés, et des cessions de Guy Hoquet l'Immobilier et Nexity Conseil et Transaction. / 10 Nexity 3.3 Entrées de périmètre Client particulier Cabinets d'administration de biens Le Groupe a acquis en 2019 des cabinets d'administration de biens et plusieurs portefeuilles de mandats d'administration de biens en France, pour un prix d'achat de 2,9 millions d'euros. Ces opérations ont généré un goodwill provisoire de 2,7 millions d'euros. Client entreprise Début janvier 2019, Nexity a pris le contrôle (71,3% du capital) de la société Accessite, acteur spécialisé dans la gestion et le conseil en immobilier commercial, pour un prix de 9,3 millions d'euros, assorti d'un engagement de rachat du solde des actions évalué à 4,6 millions d'euros. Accessite a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 10,1 millions d'euros. Un goodwill provisoire de 12,0 millions d'euros a été reconnu au bilan consolidé au 31 décembre 2019. Le Groupe a également acheté en 2019, 100% des titres de la société Etoile Property Management pour un prix d'achat de 4,1 millions d'euros. Cette opération a généré un goodwill provisoire de 3 millions d'euros. 3.4 Détail des acquisitions de sociétés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés (En milliers d'euros) Acquisitions 2019 Acquisitions 2018 Prix d'achat 16 782 81 847 Trésorerie filiales acquises (6 362) (9 954) Acquisitions de sociétés intégrées, trésorerie acquise déduite 10 420 71 893 3.5 Détail des cessions de sociétés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés (En milliers d'euros) Cessions 2019 Cessions 2018 Prix de cession encaissé 28 398 1 262 Trésorerie filiales vendues (4 018) - Cessions de sociétés intégrées, après déduction de la trésorerie cédée 24 380 1 262 Il s'agit principalement des cessions des sociétés Guy Hoquet l'Immobilier et Nexity Conseil et Transaction. 3.6 Répartition géographique du chiffre d'affaires Le Groupe exerce marginalement une activité à l'international en Europe (Italie, Belgique, Pologne, Suisse) qui représente 0,5 % du chiffre d'affaires réalisé par le Groupe en 2019 (contre 1,8 % en 2018). EXERCICE 2019 France International Total Client Particulier 3 722 859 22 498 3 745 357 Client Entreprise 454 252 454 252 Autres Activités 1 119 1 119 4 178 230 22 498 4 200 728 EXERCICE 2018 France International Total Client Particulier 3 311 295 75 223 3 386 518 Client Entreprise 548 807 548 807 Autres Activités 4 250 4 250 3 864 352 75 223 3 939 575 Nexity 11 / Reconnaissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel Le chiffre d'affaires consolidé représente le montant de l'activité des différents pôles du Groupe après élimination des opérations intragroupes et se ventile en 2.980 millions d'euros pour les activités de promotion immobilière (résidentiel et d'entreprise) réalisées sous forme de Vente en Etat Futur d'Achévement (VEFA) ou de Contrat de Promotion Immobilière (CPI) et 1.221 millions d'euros pour les autres activités de promotion et de services. Promotion immobilier résidentiel et d'entreprise Le chiffre d'affaires et la marge des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA ou de CPI sont dégagés sur les produits vendus au fur et à mesure de l'avancement. Les opérations partiellement achevées à la clôture de l'exercice sont comptabilisées suivant la méthode de l'avancement sur la base des derniers budgets d'opérations actualisés à la clôture. Le pourcentage d'avancement est déterminé en fonction de l'avancement commercial et du pourcentage d'avancement des coûts réalisés à la date de l'arrêté. Lorsque le résultat de l'opération ne peut être estimé de façon fiable, les produits ne sont comptabilisés qu'à hauteur des charges comptabilisées qui sont recouvrables. Le dégagement des marges opérationnelles pour les opérations de promotion tient compte de l'ensemble des coûts affectables aux contrats : l'acquisition des terrains ;

les travaux d'aménagement et de construction ;

les taxes d'urbanisme ;

les études préalables qui sont stockées seulement si la réalisation de l'opération est probable ; les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération ;

les frais commerciaux affectables (commissions des vendeurs internes et externes…) ; et

les frais financiers affectés aux opérations (si la vente n'est pas possible avant l'achèvement). Le chiffre d'affaires et la marge des opérations de promotion immobilière réalisées en Italie et en Pologne sont dégagés au moment de la vente, qui n'est pas possible avant l'achèvement de l'immeuble. Services et Autres activités Le chiffre d'affaires est comptabilisé au moment de la signature de la transaction et sur la durée de réalisation de la prestation de services. Pour les activités de distribution réalisées par PERL et iSelection, le produit est reconnu au moment de l'acte notarié, selon les contrats, sous forme d'honoraires ou de ventes de produits immobiliers. En effet, le contrat de vente résulte d'une cession de contrat de VEFA acquis auprès d'un promoteur tiers, ou de ventes sur des bâtiments déjà existants. Résultat opérationnel courant Le résultat opérationnel courant reprend l'ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills ou la réévaluation après prise de contrôle des entreprises comptabilisées par mises en équivalence sont exclues du résultat opérationnel courant. Indicateurs alternatifs de performance L'EBITDA permet de mesurer la génération de cashflow opérationnel (Voir note 6.2.2). L'EBITDA est égal au résultat opérationnel courant avant, amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d'utilisation calculés en application d'IFRS 16. Le Groupe présente également l'EBITDA après loyers (avant application de la norme sur les contrats de location). Le Groupe utilise le Besoin en Fonds de Roulement (voir note 11) et l'endettement net (voir note 20) pour analyser sa structure financière. Le Carnet de commandes (ou Backlog) représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Immobilier résidentiel et Immobilier d'entreprise). Il comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire). / 12 Nexity Informations sectorielles 6.1 Définition des secteurs Un pôle d'activité est un sous-ensemble d'une entreprise pour lequel une information financière distincte est disponible et régulièrement revue par la direction de l'entreprise, en vue de lui affecter des ressources et d'évaluer sa performance économique. Les activités de Nexity, telles que présentées à la Direction Générale du Groupe (principaux décideurs opérationnels) s'articulent autour d'une organisation centrée par client (principalement Particulier et Entreprise) : Le pôle Client Particulier Ce Pôle comprend des activités de promotion et des activités de Services pour le Client Particulier. Immobilier résidentiel : la promotion immobilière de logements ; en France (Nexity Logement, Edouard Denis Développement, Ægide, leurs filiales, les opérations en copromotion), et à l'étranger (Pologne, Italie, Belgique, Portugal) ;

l'aménagement de terrains à bâtir, notamment avec Foncier Conseil. Services immobiliers aux particuliers : l'administration de biens : gestion locative, transaction, syndic de copropriété sous les marques Nexity et Oralia, mais également au travers de la gestion, l'animation et le développement du réseau de franchise immobilières sous la marque Century 21 France;

la gestion de résidences services, soit étudiantes avec Studéa, soit pour seniors avec Domitys, principalement en France, et accessoirement en Suisse et en Belgique ; et

la distribution de produits immobiliers principalement sous les marques iSelection (commercialisation de produits immobiliers locatifs pour compte propre et compte de tiers) ou PERL (commercialisation par démembrement entre la nue-propriété et l'usufruit), les activités de courtage immobilier réalisées par Nexity Solutions Crédits, de conseil en gestion patrimoniale réalisées par Nexity Patrimoine et conseil en assurance par Nexity Solutions Assurances. Le pôle Client Entreprise Ce Pôle comprend les activités de promotion et les activités de Services pour le Client Entreprise. Immobilier d'entreprise : La promotion immobilière de bureaux (neuf ou réhabilitation), d'immeubles de grande hauteur (IGH), de commerces et d'hôtels ; de locaux d'activité et logistique (Nexity Immobilier d'Entreprise, Ywood, Térénéo, Nexity Contractant Général et les sociétés support de programmes). Services immobiliers aux entreprises : Les services immobiliers aux entreprises : gestion locative et property management, conseil (Nexity Property Management et Accessite), conseil et location d'espaces de travail de courte durée avec Bureaux à Partager (Morning Coworking). Le pôle Autres activités Ce pôle est constitué principalement des sociétés suivantes : Villes & Projets, et les opérations de régénération urbaine développées dans leur phase de pré-promotion ;

pré-promotion ; les participations dans des véhicules d'investissement et;

la holding Nexity. Reporting opérationnel L'information sectorielle reflète le reporting opérationnel qui sert de base au pilotage du Groupe. Dans celui-ci, Nexity intègre les co-entreprises selon le mode proportionnel, car il considère que cette présentation traduit mieux la mesure de sa performance et de ses risques en termes de chiffre d'affaires, de résultat opérationnel, de besoin en fonds de roulement, ou d'endettement. Les notes 6.2.1 et 6.3.1 présentent les états de synthèse selon le reporting opérationnel, et une réconciliation avec les états financiers. Les informations du reporting opérationnel sont analysées et commentées dans le rapport de gestion et le communiqué de presse sur les résultats annuels. Nexity 13 / 6.2 Compte de résultat Compte de résultat selon le reporting opérationnel Retraitement 31/12/2019 31/12/2019 des Reporting (en milliers d'euros) 12 mois co-entreprises opérationnel Chiffre d'affaires 4 200 728 298 109 4 498 837 Production stockée Achats consommés (2 625 667) (255 730) (2 881 397) Charges de personnel (717 102) (10) (717 112) Charges externes et autres charges (302 817) (3 942) (306 759) Impôts et taxes (27 813) (998) (28 811) Amortissements et dépréciations des (211 565) - (211 565) immobilisations Résultat opérationnel courant 315 764 37 429 353 193 Réévaluation après prise de contrôle d'entreprises mises en - équivalence Résultat opérationnel 315 764 37 429 353 193 Quote-part du résultat net d'entreprises mises en 25 022 (25 022) - équivalence Résultat opérationnel après quote-part du résultat 340 786 12 407 353 193 net d'entreprises mises en équivalence Charges financières (79 444) (5 651) (85 095) Produits financiers 5 011 (161) 4 850 Résultat financier (74 433) (5 812) (80 245) Résultat des activités courantes avant impôts 266 353 6 595 272 948 Impôts sur les bénéfices (96 961) (6 595) (103 556) Quote-part du résultat net des autres entreprises 7 - 7 mises en équivalence Résultat net 169 399 - 169 399 dont part des actionnaires de la société-mère 160 718 - 160 718 dont participations ne donnant pas le contrôle 8 681 - 8 681 (en euros) Résultat net par action 2,90 2,90 Résultat dilué par action 2,52 2,52 / 14 Retraitement 31/12/2018 31/12/2018 des Reporting 12 mois co-entreprises opérationnel 3 939 575 195 417 4 134 992 (2 533 035) (167 633) (2 700 668) (629 594) (12) (629 606) (268 123) (2 548) (270 671) (26 138) (270) (26 408) (134 915) (134 915) 347 770 24 954 372 724 79 222 - 79 222 426 992 24 954 451 946 17 912 (17 912) - 444 904 7 042 451 946 (58 254) (1 532) (59 786) 8 885 (763) 8 122 (49 369) (2 295) (51 664) 395 535 4 747 400 282 (108 369) (4 748) (113 117) (4 750) (4 750) 282 416 - 282 416 276 874 - 276 873 5 542 - 5 542 4,95 4,95 4,37 4,37 Nexity Ventilation par secteurs du compte de résultat AU 31 DECEMBRE 2019 Total Client Client Autres Reporting (en milliers d'euros) Particulier Entreprise activités opérationnel Chiffre d'affaires total 4 014 214 483 733 890 4 498 837 Chiffre d'affaires réalisé avec d'autres pôles - - - - Chiffre d'affaires 4 014 214 483 733 890 4 498 837 Charges opérationnelles (3 474 530) (421 968) (29 485) (3 925 983) EBITDA 539 684 61 765 (28 595) 572 854 Loyers (151 500) (10 135) (8 281) (169 916) EBITDA après loyers 388 184 51 630 (36 876) 402 938 Annulation loyers 151 500 10 135 8 281 169 916 Amortissements des droits d'utilisation (148 052) (11 616) (6 741) (166 409) Amortissement et dépréciation des immobilisations (29 257) (6 470) (9 429) (45 156) Dotations nettes aux provisions 4 016 259 3 683 7 958 Paiements en actions (8 629) (1 787) (5 637) (16 053) Déstockage frais financiers affectés aux opérations - - - - Résultat opérationnel courant 357 761 42 151 (46 719) 353 193 Réévaluation après prise de contrôle des mises en équivalence - - - Résultat opérationnel 357 761 42 151 (46 719) 353 193 Charges financières (20 688) (6 759) (32 731) (60 178) Produits financiers 2 898 151 1 802 4 850 Résultat financier avant charges sur obligations locatives (17 790) (6 608) (30 929) (55 327) Charges financières sur obligations locatives (22 647) (803) (1 467) (24 917) Résultat financier (40 437) (7 411) (32 396) (80 244) Résultat des activités courantes avant impôts 317 324 34 740 (79 115) 272 949 Impôts sur les bénéfices (108 167) (8 223) 12 832 (103 558) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 3 - 4 7 Résultat net 209 160 26 516 (66 279) 169 398 dont part des actionnaires de la société-mère 200 425 26 571 (66 278) 160 718 dont participations ne donnant pas le contrôle 8 736 (55) (1) 8 681 Nexity 15 / AU 31 DECEMBRE 2018 Total Client Client Autres Reporting (en milliers d'euros) Particulier Entreprise activités opérationnel Chiffre d'affaires total 3 550 066 580 675 4 251 4 134 992 Chiffre d'affaires réalisé avec d'autres pôles - - - - Chiffre d'affaires 3 550 066 580 675 4 251 4 134 992 Charges opérationnelles (3 072 700) (508 993) (30 266) (3 611 959) EBITDA 477 366 71 682 (26 015) 523 033 Loyers (94 078) (2 970) (8 200) (105 248) EBITDA après loyers 383 287 68 712 (34 215) 417 784 Annulation loyers 94 078 2 970 8 200 105 248 Amortissements des droits d'utilisation (93 740) (3 563) (5 970) (103 273) Amortissement et dépréciation des immobilisations (17 741) (2 146) (11 755) (31 642) Dotations nettes aux provisions 1 107 165 4 150 5 422 Paiements en actions (7 090) (2 145) (5 090) (14 325) Déstockage frais financiers affectés aux opérations (6 492) - - (6 492) Résultat opérationnel courant 353 410 63 993 (44 680) 372 724 Réévaluation après prise de contrôle des mises en équivalence - - 79 222 79 222 Résultat opérationnel 353 410 63 993 34 542 451 946 Charges financières (13 575) (2 593) (27 983) (44 150) Produits financiers 4 144 31 3 947 8 122 Résultat financier avant charges sur obligations locatives (9 431) (2 562) (24 035) (36 028) Charges financières sur obligations locatives (13 650) (230) (1 756) (15 636) Résultat financier (23 081) (2 792) (25 791) (51 664) Résultat des activités courantes avant impôts 330 329 61 201 8 751 400 282 Impôts sur les bénéfices (120 990) (16 005) 23 879 (113 117) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 795 - (5 545) (4 750) Résultat net 210 134 45 196 27 085 282 416 dont part des actionnaires de la société-mère 204 778 45 008 27 085 276 873 dont participations ne donnant pas le contrôle 5 355 188 (1) 5 542 / 16 Nexity 6.3 Bilan Bilan selon reporting opérationnel ACTIF Solde au Retraitement 31/12/2019 des Reporting (en milliers d'euros) 31/12/2019 co-entreprises opérationnel Actifs non courants Goodwills 1 598 043 - 1 598 043 Autres immobilisations incorporelles 106 968 - 106 968 Droits d'utilisation des actifs loués 828 394 - 828 394 Immobilisations corporelles 121 818 - 121 818 Titres mis en équivalence 39 926 (38 384) 1 542 Autres actifs financiers 57 123 319 57 442 Impôts différés actifs 44 219 2 492 46 711 Total actifs non courants 2 796 491 (35 573) 2 760 918 Actifs courants Stocks et travaux en-cours 1 555 566 289 814 1 845 380 Créances clients et autres débiteurs 1 148 195 254 386 1 402 581 Créances d'impôts 42 788 1 604 44 392 Autres actifs courants 1 403 683 51 136 1 454 819 Autres créances financières 201 673 (108 617) 93 056 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 116 706 86 508 1 203 214 Total actifs courants 5 468 611 574 831 6 043 442 Total de l'actif 8 265 102 539 258 8 804 360 PASSIF Solde au Retraitement 31/12/2019 des Reporting (en milliers d'euros) 31/12/2019 co-entreprises opérationnel Capitaux propres Capital apporté 280 649 - 280 649 Primes liées au capital 548 489 - 548 489 Actions propres détenues (24 657) - (24 657) Réserves et résultats accumulés 781 470 - 781 470 Résultat de la période 160 718 - 160 718 Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 746 669 - 1 746 669 Participations ne donnant pas le contrôle 10 605 - 10 605 Capitaux propres de l'ensemble 1 757 274 - 1 757 274 Retraitement 31/12/2018 Solde au des Reporting 31/12/2018 co-entreprises opérationnel 1 579 107 - 1 579 107 113 503 - 113 503 756 793 - 756 793 100 637 - 100 637 35 292 (33 317) 1 975 44 887 293 45 180 39 261 1 846 41 107 2 669 480 (31 176) 2 638 304 1 440 670 240 520 1 681 190 991 871 54 584 1 046 455 19 989 285 20 274 1 320 777 34 728 1 355 505 160 698 (83 643) 77 055 720 796 76 219 797 015 4 654 801 322 693 4 977 494 7 324 281 291 517 7 615 798 Retraitement 31/12/2018 Solde au des Reporting 31/12/2018 co-entreprises opérationnel 280 649 - 280 649 521 060 - 521 060 (23 980) - (23 980) 700 255 - 700 255 276 874 - 276 874 1 754 858 - 1 754 858 8 926 - 8 926 1 763 784 - 1 763 784 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants Obligations locatives non courantes Avantages du personnel Impôts différés passifs Total passifs non courants Passifs courants Emprunts et dettes financières court terme et du cycle d'exploitation Obligations locatives courantes Provisions courantes Fournisseurs et autres créditeurs Dettes d'impôts Autres passifs courants Total passifs courants Total du passif 1 429 524 1 614 1 431 138 755 355 - 755 355 24 527 - 24 527 81 519 13 481 95 000 2 290 925 15 095 2 306 020 681 370 101 741 783 111 152 559 - 152 559 75 509 2 117 77 626 1 726 975 264 682 1 991 657 13 284 742 14 026 1 567 206 154 881 1 722 087 4 216 903 524 163 4 741 066 8 265 102 539 258 8 804 360 1 157 780 1 614 1 159 394 678 633 - 678 633 22 346 - 22 346 84 505 7 641 92 146 1 943 264 9 255 1 952 519 424 590 46 620 471 210 131 539 - 131 539 87 705 2 052 89 757 1 619 158 220 866 1 840 024 18 658 5 161 23 819 1 335 583 7 564 1 343 147 3 617 233 282 262 3 899 495 7 324 281 291 517 7 615 798 Nexity 17 / Ventilation par secteurs des actifs et passifs AU 31 DECEMBRE 2019 Décomposition par pôle des actifs et des passifs Elimination Total Client Client Autres intersecteur et Reporting (en milliers d'euros) Particulier Entreprise activités non sectorisé opérationnel Actif Actifs non courants sectoriels 2 322 406 250 753 160 310 (19 262) 2 714 207 Impôts différés actifs 46 711 46 711 Total actifs non courants 2 322 406 250 753 160 310 27 449 2 760 918 Actifs courants sectoriels 4 805 762 828 386 1 364 783 (999 881) 5 999 050 Créances d'impôts 44 392 44 392 Total actifs courants 4 805 762 828 386 1 364 783 (955 489) 6 043 442 Total actif 7 128 168 1 079 138 1 525 092 (928 040) 8 804 360 Passif Capitaux propres de l'ensemble 1 757 274 1 757 274 Passifs non courants sectoriels 730 577 52 400 1 431 577 (3 534) 2 211 020 Impôts différés passifs 95 000 95 000 Total passifs non courants 730 577 52 400 1 431 577 91 466 2 306 020 Passifs courants sectoriels 4 150 557 833 059 759 278 (1 015 856) 4 727 037 Dettes d'impôts 14 026 14 026 Total passifs courants 4 150 557 833 059 759 278 (1 001 830) 4 741 066 Total passif 4 881 134 885 459 2 190 855 846 910 8 804 360 Besoin en fonds de roulement 875 908 90 386 22 497 30 612 1 019 403 AU 31 DECEMBRE 2018 Elimination Total Client Client Autres intersecteur et Reporting (en milliers d'euros) Particulier Entreprise activités non sectorisé opérationnel Actif Actifs non courants sectoriels 2 232 723 232 366 136 152 (4 044) 2 597 198 Impôts différés actifs 41 108 41 108 Total actifs non courants 2 232 723 232 366 136 152 37 064 2 638 306 Actifs courants sectoriels 4 129 854 710 503 1 047 205 (930 344) 4 957 217 Créances d'impôts 20 274 20 274 Total actifs courants 4 129 854 710 503 1 047 205 (910 070) 4 977 491 Total actif 6 362 577 942 869 1 183 357 (873 007) 7 615 798 Passif Capitaux propres de l'ensemble 1 762 233 1 762 233 Passifs non courants sectoriels 625 821 59 010 1 178 986 (3 444) 1 860 373 Impôts différés passifs 93 698 93 698 Total passifs non courants 625 821 59 010 1 178 986 90 254 1 954 071 Passifs courants sectoriels 3 512 138 653 484 641 244 (931 191) 3 875 674 Dettes d'impôts 23 819 23 819 Total passifs courants 3 512 138 653 484 641 244 (907 372) 3 899 493 Total passif 4 137 959 712 494 1 820 230 945 115 7 615 798 Besoin en fonds de roulement 761 591 86 980 51 161 (3 298) 896 434 / 18 Nexity ANALYSE DES COMPTES ACTIFS NON COURANTS Goodwills Le Groupe présente deux unités génératrices de trésorerie (UGT) : L'UGT Client Particulier avec les activités promotion immobilier résidentiel et les activités de services immobiliers aux particuliers

L'UGT Client Entreprise avec les activités promotion immobilier aux entreprises et les activités de services immobiliers aux entreprises Test de dépréciation des goodwills Les goodwills correspondent notamment au savoir-faire et aux synergies attendues des sociétés acquises. Les goodwills font l'objet de tests de perte de valeur au moins une fois par an et à chaque fois qu'il existe un indice de perte de valeur. Pour ce test, les goodwills sont ventilés par unités génératrices de trésorerie (UGT), qui correspondent à des ensembles homogènes générant des flux de trésorerie identifiables. Un test de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de chaque UGT avec la valeur recouvrable. La valeur recouvrable correspond à la valeur d'utilité, déterminée par la méthode de projection de cash-flows futurs actualisés, à défaut d'une valeur disponible de transactions récentes, comparables et pertinentes. En cas de perte de valeur, la charge correspondante est comptabilisée au compte de résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'une UGT est affectée d'abord à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l'UGT, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'unité. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'un goodwill ne peut pas être reprise. Ajustements Solde au Acquisitions et pendant le délai Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 réévaluations Cessions d'affectation 31/12/2019 Client Particulier 1 412 463 2 682 (7 300) 2 379 1 410 224 Client Entreprise 166 644 15 980 - 5 195 187 819 Total goodwills 1 579 107 18 662 (7 300) 7 574 1 598 043 Sur le Client Particulier, les acquisitions de la période, qui représentent un goodwill provisoire de 2 682 milliers d'euros, correspondent à l'acquisition de nouveaux cabinets d'administration de biens en France. Sur le Client Entreprise, le goodwill provisoire de 15 980 milliers d'euros correspond principalement à l'acquisition des deux sociétés de property management (voir note 3.2). Les cessions correspondent à la quote-part de goodwill affecté à Guy Hoquet l'Immobilier pour 7 300 milliers d'euros. Les ajustements de goodwill pendant le délai d'affectation sont relatifs essentiellement à la société Ægide-Domitys acquise en juin 2018 et Bureaux à Partager (Morning Coworking) acquise en décembre 2018. Nexity 19 / Présentation des principales hypothèses utilisées pour les tests Au 31 décembre 2019, le taux d'actualisation des cash-flows futurs a été calculé pour les UGT par le même expert indépendant que l'exercice précédent selon l'approche du Modèle d'Evaluation des Actifs Financiers (MEDAF) pour mesurer le coût des capitaux propres et la méthode du coût effectif pour mesurer le coût de la dette. Le taux d'impôt pris en compte tient compte de la baisse dégressive annuelle du taux pour atteindre 25% en 2022, conformément aux dispositions légales. Taux d'actualisation (CMPC après IS) Client Particulier Client Entreprise Au 31 décembre 2019 6,44% 6,90% Au 31 décembre 2018 6,32% 6,75% Les tests de valeur utilisent le plan d'affaires à 5 ans retenu par la Direction générale et présenté au Conseil d'administration en décembre 2019. Le plan d'affaires intègre des hypothèses différenciées de croissance en fonction des activités. Ces hypothèses prennent en compte les conditions de marché actuelles, leurs évolutions prévisibles, ainsi que les hypothèses du Groupe sur l'évolution du contexte réglementaire et de l'intensité concurrentielle. Les niveaux de marge attendus sont cohérents avec les objectifs de marge fixés en Comité d'engagement pour les opérations d'Immobilier résidentiel et d'entreprise et avec le niveau de marge actuel pour les activités de Services. Au-delà de l'horizon du plan à 5 ans, le taux de croissance à perpétuité utilisé pour calculer la valeur du flux terminal est égal à 1,5% (soit le même taux qu'au 31 décembre 2018). Ce taux est inférieur au taux de croissance moyen des activités sur la période du business plan. Sensibilité des valeurs d'utilités aux hypothèses clés Compte tenu de l'écart très élevé entre la valeur du DCF et la valeur à tester, aucune perte de valeur potentielle n'apparait pour les deux UGT avec des hypothèses dégradées. Le seuil où le DCF ferait apparaître une perte de valeur correspond à une baisse de 67 % du flux terminal pour le Client Particulier, et de 50% pour le Client Entreprise. Impact de la norme IFRS 16 Depuis le 1er janvier 2018, Nexity applique la norme IFRS 16 (contrats de location). Dans le cadre de la détermination des flux de trésorerie prévisionnels, les impacts de la norme sur l'Ebitda et le ROP ont été neutralisés afin d'obtenir des flux d'exploitation cash après prise en compte des loyers. Par symétrie, la valeur recouvrable testée ne prend pas en compte le droit d'utilisation IFRS 16. Droits d'utilisation des actifs loués, autres immobilisations incorporelles et corporelles Dépréciation & Solde au (en milliers d'euros) Brut amortissement 31/12/2019 Autres immobilisations incorporelles 221 642 (114 674) 106 968 Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS16) 1 152 309 (323 916) 828 394 Immobilisations corporelles 285 362 (163 546) 121 816 Total immobilisations de l'actif non courant 1 659 313 (602 135) 1 057 178 DÉTAIL DES MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Dépréciation & Solde au Brut amortissement 31/12/2018 207 046 (93 543) 113 503 911 025 (154 232) 756 793 246 156 (145 519) 100 637 1 364 226 (393 294) 970 932 Mouvements Dotations Variations de Solde au acquisitions nettes de périmètre Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 et cessions l'exercice et autres 31/12/2019 Autres immobilisations incorporelles 113 503 23 463 (21 044) (8 954) 106 968 Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS16) 756 793 243 361 (166 409) (5 351) 828 394 Immobilisations corporelles 100 637 40 026 (24 289) 5 443 121 816 Total immobilisations de l'actif non courant 970 932 306 849 (211 741) (8 862) 1 057 178 / 20 Nexity 8.1 Autres immobilisations incorporelles et corporelles Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Elles sont composées pour l'essentiel de logiciels, de développements informatiques, et de la relation clientèle qui peut être reconnue au moment d'un regroupement d'entreprises. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue de chaque immobilisation : 1 à 7 ans pour les logiciels et développements informatiques, 2 ans pour la relation clientèle des activités de promotion immobilière et 20 ans pour la relation clientèle des activités de service immobilier. Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d'acquisition ou à leur coût de production diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les immobilisations corporelles comprennent essentiellement les agencements, aménagements et installations, du matériel de bureaux et informatique, ainsi que du mobilier de bureaux. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité des composants de chaque immobilisation. Les durées d'amortissement généralement utilisées varient entre 3 et 10 ans. 8.2 Droits d'utilisation des actifs loués Les droits d'utilisation des actifs loués correspondent au montant de la valeur initiale des obligations locatives au sens IFRS 16 (voir note 21.3) diminuée du montant des amortissements et dépréciations réalisés, et du retraitement des opérations de cession-bail. La norme oblige la neutralisation des marges dans le cas des transactions de cession-bail : chez Nexity, cela concerne les ventes de biens immobiliers à des investisseurs qui donnent ensuite en location ces biens à des filiales du Groupe (activités de résidences gérées et ponctuellement des immeubles de bureaux occupés par les collaborateurs de Nexity). La quote-part de marge afférente à la part des loyers actualisée rapportée au prix de vente est neutralisée pendant la période de construction par une diminution de la valeur des droits d'utilisation, ce qui diminue la dotation aux amortissements sur la durée du bail. Ces opérations sont réalisées dans le cadre de l'exploitation courante, et représentent des montants individuellement non significatifs. Dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 le groupe retraite les contrats de location portant sur des actifs de plus de 5 000 euros et d'une durée supérieure à un an. La durée du bail retenue est la durée minimum de l'engagement ferme restant augmentée des options de renouvellement que le groupe exercera de façon raisonnablement certaine. Les loyers pris en comptes sont fixes ou liés à un indice immobilier, les loyers variables basés sur les résultats du preneur sont exclus des obligations locatives et comptabilisés en résultat de période. Les droits d'utilisation des actifs portent principalement sur des biens immobiliers : résidences séniors, résidences étudiantes, et immeubles de bureaux gérés dans le cadre d'activités de coworking ou utilisés par les salariés du groupe. Un certain nombre de baux en tacite prolongation (au sens de l'article L145-9 du code du commerce) ne font pas l'objet d'une comptabilisation d'obligation locative, la durée du préavis étant inférieure à 12 mois. Le montant des loyers non retraités s'élève à 38,5 millions d'euros, dont 8,9 millions au titre des exemptions pour faible valeur, 5,3 millions d'euros au titre des baux sur actifs immobiliers en tacite reconduction utilisée par les salariés du Groupe et 24,3 millions d'euros (classés en achats consommés) au titre des baux en tacite reconduction sur des résidences séniors, des résidences étudiantes et des espaces de coworking. VENTILATION PAR TYPE D'ACTIFS DES DROITS D'UTILISATION Duration moyenne 2019 Solde au Solde au (en années) (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 - Résidences étudiantes 4,4 138 712 131 241 - Résidences pour seniors 7,8 519 634 434 437 - Espaces de coworking 4,4 39 162 41 299 Activités de résidences gérées et d'espaces de coworking 697 508 606 977 Actifs corporate 3,2 130 886 149 816 Total droits d'utilisation des actifs loués 5,6 828 394 756 793 Nexity 21 / DÉTAIL DES MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Solde au Mouvements Dotations Variations de Solde au acquisitions 31/12/2018 nettes de périmètre 31/12/2019 et cessions (en milliers d'euros) l'exercice et autres Résidences étudiantes 131 241 40 327 (33 601) 745 138 712 Résidences pour seniors 434 437 169 741 (83 610) (934) 519 634 Espaces de coworking 41 299 13 408 (9 271) (6 274) 39 162 Actifs corporate 149 816 19 885 (39 927) 1 113 130 886 Total droits d'utilisation des actifs loués 756 793 243 361 (166 409) (5 351) 828 394 Les mouvements d'acquisitions et cessions sur les droits d'utilisation IFRS 16, d'un montant de 243 361 milliers d'euros correspondent principalement à de nouveaux baux (contrats de location) signés sur l'année 2019. Les variations de périmètre et autres correspondent principalement à l'ajustement du bilan d'ouverture de filiales acquises fin 2018. Titres mis en équivalence Les participations du Groupe comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence sont initialement enregistrées au coût d'acquisition, comprenant le cas échéant le goodwill dégagé. Leur valeur comptable est, par la suite, augmentée ou diminuée pour prendre en compte la part du Groupe dans les bénéfices ou les pertes, réalisés après la date d'acquisition. Si la quote-part du Groupe dans les pertes d'une entreprise associée ou une co-entreprise est supérieure à sa participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe n'ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d'effectuer des paiements au nom de l'entreprise associée ou de la co-entreprise. S'il existe un indice de perte de valeur, un test est effectué en comparant la valeur comptable de l'investissement par rapport à sa valeur recouvrable. VARIATION AU COURS DE LA PERIODE (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Valeur des titres en début d'exercice 35 287 47 021 Variations de périmètre et écarts de conversion (546) (4 406) Changement de norme - 3 234 Changement de méthode de consolidation - (28 158) Variations de capital des sociétés mises en équivalence 101 16 230 Quote-part dans les résultats du Groupe des entreprises ayant une nature opérationnelle dans le 25 022 17 912 prolongement de l'activité du Groupe Quote-part dans les résultats du Groupe des autres entreprises 7 (4 750) Dividendes distribués (19 945) (11 796) Valeur des titres en fin d'exercice 39 926 35 287 dont entreprises ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe 38 384 33 312 dont autres entreprises 1 542 1 975 Les entreprises ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe sont des co-entreprises. Il s'agit principalement d'opérations de promotion immobilière (en résidentiel ou d'entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotions). Les autres entreprises qui représentent une valeur de 1.542 milliers d'euros, sont des entreprises associées : participations minoritaires dans des copromotions et Bien'ici, site internet d'annonces immobilières, détenue à 49,50 %. / 22 Nexity Autres actifs financiers Mouvements Dotations Variations de Solde au acquisitions nettes de périmètre Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 et cessions l'exercice et autres 31/12/2019 Investissements dans des activités en amorçage 16 455 3 177 - 1 814 21 446 Sociétés acquises non consolidées 2 095 975 - (2 095) 975 Sociétés en fin de vie 1 307 - 84 351 1 742 Trésorerie allouée au contrat de liquidité 1 547 1 912 - - 3 459 Dépôts et cautionnements 11 717 (1 314) (50) 2 799 13 153 Investissements dans des fonds ou des opérations immobilières 382 5 547 - - 5 929 Prêts acquéreurs auprès du Crédit Financier Lillois 11 212 (939) - - 10 273 Autres 170 158 (182) - 146 Total autres actifs financiers 44 885 9 516 (148) 2 869 57 123 Les Investissements dans des activités en amorçage sont des participations dans des FPCI (fonds professionnel de capital investissement) ou des sociétés non cotées, dont les secteurs d'activité, notamment dans le domaine du digital, sont susceptibles de générer à terme des synergies ou des relais de croissance. Les Sociétés acquises non consolidées correspond à des sociétés d'administration de bien acquises en fin d'exercice et destinées à être consolidées sur l'exercice suivant. Le montant de la colonne variation de périmètre et autres correspond à la consolidation au 1er janvier 2019 de cabinets d'administration de biens acquis fin 2018. Les Sociétés en fin de vie sont des participations dans des sociétés non cotées, qui ont porté la réalisation de programmes immobiliers aujourd'hui terminés. La Trésorerie allouée au contrat de liquidité correspond aux moyens financiers disponibles pour le prestataire de services d'investissement (PSI), qui gère un contrat de liquidité sur la cotation de l'action Nexity dans le cadre des autorisations approuvées par l'Assemblée générale. Les Dépôts et cautionnements sont versés auprès de tiers, et sont principalement liés à des dépôts de garantie sur des baux d'immeubles de bureaux qu'occupe le Groupe et sur les cautions professionnelles obtenues dans le cadre des activités de gestion et de transaction dans les services immobiliers. Les dépôts et cautionnement liés à la réalisation des opérations de promotion immobilière sont classés dans le Besoin en Fonds de Roulement. Les Investissements dans des fonds ou des opérations immobilières correspondent aux financements à moyen terme apportés par le Groupe à des opérations en copromotion, ou des prises de participations dans des fonds d'investissement dédiés à l'immobilier. Les Prêts acquéreurs auprès du Crédit Financier Lillois (CFL) s'élèvent à 10.273 milliers d'euros (dont 456 milliers d'euros moins d'un an) au 31 décembre 2019, contre 11.212 milliers d'euros (dont 647 milliers d'euros à moins d'un an) au 31 décembre 2018. Tous les autres actifs financiers sont principalement échéancés à plus d'un an. Nexity 23 / BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Détail du besoin en fonds de roulement Solde au Solde au (en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 31/12/2018 Actifs courants Stocks et travaux en-cours 10 1 555 566 1 440 670 Créances clients et autres débiteurs 11 1 148 195 991 871 Autres actifs courants 12 1 403 683 1 320 777 Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs (1 726 973) (1 619 155) Autres passifs courants 13 (1 567 206) (1 335 585) Besoin en fonds de roulement avant impôt 813 263 798 578 Créances d'impôts 29 42 788 19 989 Dettes d'impôts 29 (13 284) (18 658) Total besoin en fonds de roulement 842 768 799 909 VARIATION AU COURS DE LA PERIODE (en milliers d'euros) Variation de la période Total besoin en fonds de roulement avant impôt au 31/12/2018 798 578 Variation du besoin en fonds de roulement du TFT 34 751 Impact des mouvements de périmètre (11 649) Annulation frais financiers stockés sur les opérations immobilières (6 176) Variation des créances et dettes sur immobilisations et autres (incluses dans les dettes fournisseurs) (2 241) Total besoin en fonds de roulement avant impôt au 31/12/2019 813 263 Stocks et travaux en-cours Les stocks et travaux en-cours sont constitués des terrains évalués à leur coût d'acquisition, de travaux en-cours (coûts d'aménagement et de construction), des frais commerciaux affectables aux contrats (commissions des vendeurs internes et externes…), et de produits finis évalués au coût de revient. Les frais d'études préalables au lancement des opérations de promotion sont inclus dans les stocks si la probabilité de réalisation de l'opération est élevée. Dans le cas contraire, ces frais sont constatés en charges de l'exercice. Lorsque la valeur nette de réalisation des stocks et des travaux en-cours est inférieure à leur coût de revient, des dépréciations sont comptabilisées. Solde au (en milliers d'euros) Brut Dépréciation 31/12/2019 Total stocks et travaux en-cours 1 600 578 (45 013) 1 555 566 Solde au Brut Dépréciation 31/12/2018 1 496 716 (56 046) 1 440 670 / 24 Nexity Créances clients et autres débiteurs Créances clients Les contrats en cours sont comptabilisés au coût d'origine diminués des règlements et augmentés du montant des profits comptabilisés jusqu'à la clôture (diminué des pertes attendues) et des factures intermédiaires émises. Le montant des créances clients exigibles au 31 décembre 2019 s'élève à 403.690 milliers d'euros. Autres créances clients et autres débiteurs Les autres créances clients et autres débiteurs sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti diminué du montant des pertes de valeur. Solde au (en milliers d'euros) Brut Dépréciation 31/12/2019 Actifs sur contrats en VEFA 744 505 744 505 Autres créances clients et autres débiteurs 422 634 (18 944) 403 690 Total créances clients et autres débiteurs 1 167 139 (18 944) 1 148 195 Solde au Brut Dépréciation 31/12/2018 657 998 657 998 353 578 (19 705) 333 873 1 011 576 (19 705) 991 871 Solde au Mouvements liés Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 à l'exploitation 31/12/2019 Client Particulier 586 004 102 885 688 889 Client Entreprise 71 995 (16 379) 55 616 Total actifs sur contrat en VEFA 657 999 86 506 744 505 Les actifs sur contrats correspondent à la part des obligations de performance déjà réalisées par le Groupe et pour lesquelles le droit définitif à percevoir de la trésorerie est subordonné à un échéancier contractuel des paiements. Les actifs sur contrats se transforment en créances au fur et à mesure des appels de fonds auprès du client, traduisant le droit inconditionnel du Groupe à recevoir de la trésorerie. Les actifs sur contrats sont donc représentatifs d'une partie des futurs paiements à recevoir par le Groupe sur les contrats en cours. Le Groupe considère que le risque de crédit est non significatif, car l'essentiel de son activité s'exerce dans un cadre règlementaire qui sécurise le paiement des créances clients. Les prestations ayant fait l'objet d'un acte de vente en VEFA mais non encore reconnues en chiffre d'affaires à l'avancement s'élèvent au 31 décembre à 2,3 milliards d'euros. Autres actifs courants L'activité de Services immobiliers s'exerce au travers de mandats signés avec les clients. Au titre de ces mandats, le Groupe détient des fonds appartenant aux mandants. En tant que mandataire, le Groupe assure la tenue des comptes des mandants et leur présentation dans son propre bilan au travers de comptes spécifiques dans les postes Autres actifs courants et Autres passifs courants. Solde au (en milliers d'euros) Brut Dépréciation 31/12/2019 Fournisseurs : avances & acomptes versés 92 151 (135) 92 016 Créances sur l'État 341 640 - 341 640 Charges constatées d'avance 17 898 - 17 898 Autres créances 87 488 (8 910) 78 578 Trésorerie des comptes mandants 873 550 - 873 550 Total autres actifs courants 1 412 728 (9 045) 1 403 683 Solde au Brut Dépréciation 31/12/2018 74 768 (150) 74 618 376 419 - 376 419 17 696 - 17 696 74 046 (5 924) 68 122 783 921 - 783 921 1 326 851 (6 074) 1 320 777 Nexity 25 / Autres passifs courants Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Dettes fiscales et sociales 417 681 386 127 Produits constatés d'avances et autres comptes 116 641 52 997 Clients - avances & acomptes reçus 136 955 89 066 Comptes des mandants 873 550 783 921 Comptes des réservataires 22 380 23 471 Total autres passifs courants 1 567 206 1 335 581 Les produits constatés d'avance intègrent en 2019 44.178 milliers d'euros de passifs sur contrats du client entreprise qui correspondent à la part des obligations de performance non encore réalisées par le Groupe et pour lesquelles des paiements ont déjà été reçus. / 26 Nexity CAPITAUX PROPRES Capital social Au 31 décembre 2019, le capital de la société-mère est composé de 56.129.724 actions au nominal de 5 euros inchangé par rapport au 31 décembre 2018. Participations ne donnant pas le contrôle Les participations ne donnant pas le contrôle sont principalement les intérêts minoritaires des filiales dont le Groupe ne détient pas 100 % des titres. Pour certaines sociétés, le Groupe s'est engagé à acheter le solde de la participation qu'il ne détient pas. Dans ce cas, la quote-part minoritaire est reclassée vers un poste de dettes financières (voir note 21.2). Il n'existe alors plus de participations ne donnant pas le contrôle et le résultat de la société est comptabilisé à 100 % par le Groupe. Plans d'attributions gratuites d'actions Des actions gratuites peuvent être accordées par le Conseil d'administration sur autorisation de l'Assemblée générale, aux dirigeants et à des salariés du Groupe. Les plans d'intéressement du personnel sous forme de plan d'attributions gratuites d'actions, en cours ou échus au cours de la période, sont les suivants : Plans Nexity Attribuées Annulées Acquises Attribuées, Échéance période non annulées d'acquisition (en nombre d'actions) et non acquises Plan mai 2016 469 500 45 000 424 500 - 2eme trimestre 2019 Plan janvier 2017 50 000 - - 50 000 1er trimestre 2020 Plan avril 2017 5 000 - - 5 000 2eme trimestre 2020 Plan juin 2017 392 600 29 550 - 363 050 2eme trimestre 2020 Plan décembre 2017 13 500 4 500 - 9 000 4eme trimestre 2020 Plan mai 2018 managers 284 950 20 550 - 264 400 2eme trimestre 2021 Plan mai 2018 démocratique 209 070 56 940 120 152 010 2eme trimestre 2021 Plan octobre 2018 24 000 - - 24 000 4eme trimestre 2021 Plan mai 2019 222 700 4 000 - 218 700 2eme trimestre 2022 Plan octobre 2019 235 500 - - 235 500 4eme trimestre 2022 Total plans Nexity 1 906 820 160 540 424 620 1 321 660 En outre, le Conseil d'administration dispose d'une autorisation de l'Assemblée générale valable jusqu'au 22 juillet 2020 pour attribuer 1 % du capital en actions gratuites (acquises au terme d'une période minimale d'au moins trois ans en fonction de la réalisation de certaines conditions). 458 200 actions gratuites ont été attribuées dans le cadre de cette autorisation. La dilution potentielle maximale (en tenant compte des actions propres acquises et destinées à être remises à des bénéficiaires d'actions gratuites) ressortirait à 1,4 % (en % de détention du capital) en cas d'acquisition de toutes les actions gratuites attribuées, et à 1,6 % y compris les actions gratuites attribuables. En 2019, 424.620 actions gratuites ont été définitivement acquises et remises aux bénéficiaires en contrepartie d'actions autodétenues. Valorisation des plans d'actions gratuites Nexity Les actions gratuites sont évaluées à la date d'octroi à leur juste valeur. Les évolutions de valeur postérieures à la date d'octroi n'ont pas d'effet sur la valorisation initiale. La valeur calculée des actions gratuites est enregistrée en charges de personnel linéairement sur la période d'acquisition des droits, avec une contrepartie directe en capitaux propres. La valorisation globale des plans tient compte de la probabilité d'atteindre des conditions d'attribution pour chaque plan en fonction des critères suivants : conditions de présence dans l'entreprise à l'issue du plan ; et

le cas échéant, conditions de performance (atteinte d'un niveau d'EBITDA où résultat opérationnel cumulé sur la durée du plan, et/ou backlog minimal à l'échéance du Nexity 27 / plan, et/ou niveau minimal de résultat opérationnel ou d'EBITDA à l'échéance du plan, et/ou d'endettement net maximum à l'échéance du plan, et/ou respect de critères non financiers (RSE, Index égalité homme femme). La valorisation cumulée des plans d'actions gratuites ressort à 64 856 milliers d'euros représentant une charge de 16 679 milliers d'euros en 2019. Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan (en milliers d'euros) mai 16 janv 17 avril 17 juin 17 dec 17 mai 18 oct 18 mai 19 oct 19 Valorisation globale 15 390 1 932 196 15 808 391 16 265 774 6 281 7 819 Charges 2019 3 236 644 66 5 269 130 5 421 258 1 221 434 Hypothèses Prix de l'action à la date d'attribution (€) 48,4 45,1 49,7 54,5 52,0 49,8 42,1 40,5 45,0 Durée de la période d'acquisition (année) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Taux de dividende (1) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,5% 6,0% (1) Sur la base du sous-jacent Nexity Détention d'actions propres Conformément aux autorisations données par l'Assemblée générale et mis en œuvre par le Conseil d'administration, le Groupe peut être amené à détenir des actions propres jusqu'à 10% du capital ajusté en fonction de son évolution Au 31 décembre 2019, cette détention s'exerce par le biais de deux objectifs : dans le cadre d'un contrat de liquidité animé par un prestataire de services d'investissement (PSI) ;

dans le cadre de plans de rachat d'actions propres destinées à être remises en contrepartie de plans d'actions gratuites. Les titres de la société Nexity détenus par elle-même sont enregistrés à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres. Le produit de la cession éventuelle des actions propres (déterminé suivant la méthode du premier entré / premier sorti) est imputé directement en augmentation des capitaux propres, de sorte que les plus ou moins-values de cession n'affectent pas le résultat de l'exercice. Actions propres destinées à être Actions propres Total détention remises en détenues dans le en date contrepartie d'actions cadre du contrat de (en nombre d'actions) d'opération gratuites attribuées liquidité Position au 31 décembre 2018 550 948 450 000 100 948 Achat et cessions d'actions - Via le contrat de liquidité animé par un prestataire de services d'investissement (PSI) (39 429) - Dans le cadre de programmes de rachats d'actions propres destinées à être remises en contrepartie d'actions gratuites attribuées 518 273 Remise d'actions - Dans le cadre de programmes de rachats d'actions propres destinées à être remises en contrepartie d'actions gratuites attribuées (424 620) Position au 31 décembre 2019 605 172 543 653 61 519 Les 605 172 actions propres détenues au 31 décembre 2019 sont comptabilisées en moins de la situation nette pour une valeur de 24 657 milliers d'euros. / 28 Nexity ENDETTEMENT ET FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS Détail de l'endettement net Détail endettement net Solde au Solde au (en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 31/12/2018 Emprunts obligataires 21 1 017 768 770 497 Emprunts et dettes financières non courants 21 417 946 393 630 Emprunts sur établissements de crédits et autres (courant) 21 523 565 319 744 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 959 279 1 483 871 Comptes courants - passif et dettes assimilées 21 81 259 80 407 Comptes courants - actif et autres créances 22 (201 673) (160 698) Autres dettes et autres créances financières (120 415) (80 292) Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 (1 116 706) (720 796) Banques créditrices (découverts bancaires) 23 70 358 18 094 Trésorerie nette et autres (1 046 348) (702 702) Total endettement financier net avant obligations locatives 792 516 700 877 Obligations locatives 21 907 914 810 171 Total endettement net 1 700 430 1 511 048 VARIATION AU COURS DE LA PERIODE Options de vente Nouveaux Impact des Variation accordées contrats Solde au Flux de mouvements Juste aux de Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 trésorerie de périmètre valeur minoritaires locations Autres 31/12/2019 Emprunts sur établissements de crédit et autres 1 483 872 426 003 1 567 9 278 35 906 2 653 1 959 279 Autres dettes et autres créances financières (80 292) (42 905) 5 140 - (2 358) (120 415) Trésorerie nette et autres (702 703) (343 646) - (1 046 348) Total endettement net avant obligations locatives 700 877 39 452 6 707 9 278 35 906 296 792 516 Obligations locatives 810 171 (169 916) (6 125) 24 917 246 716 2 151 907 914 Total endettement net avant obligations locatives 1 511 048 (130 464) 582 34 195 35 906 246 716 2 447 1 700 430 ELEMENTS DE L'ENDETTEMENT NET REPRIS DANS LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE Flux de (en milliers d'euros) trésorerie Emissions d'emprunts 543 450 Remboursement d'emprunts (90 396) Acquisition intérêts minoritaires (27 051) Variation dettes bancaires et d'acquisition 426 003 Remboursement des obligations locatives (169 916) Variation autres dettes et autres créances financières (42 905) Variation de trésorerie (343 646) Total variation endettement net (130 464) Nexity 29 / Emprunts et dettes financières Solde au Solde au 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) Non courant Courant Non courant Courant Emprunts obligataires 1 011 577 6 191 764 152 6 000 Emprunts sur établissements de crédit et autres 417 946 523 565 393 975 319 744 Comptes courants passifs et dettes assimilées - 81 259 - 80 407 Banque créditrice (découverts bancaires) - 70 358 - 18 094 Total emprunts et dettes financières avant obligations locatives 1 429 523 681 372 1 158 127 424 245 Obligations locatives 755 355 152 559 678 633 131 539 Total emprunts et dettes financières 2 184 879 833 931 1 836 759 555 783 21.1 Dettes obligataires Au 31 décembre 2019, le montant nominal des emprunts obligataires (1 032 millions d'euros) diffère de leur valeur consolidée (1 018 millions d'euros), compte tenu du retraitement de la composante capitaux propres de l'OCEANE et de l'étalement des frais d'émission. Emprunts obligataires Euro PP Nexity SA Les emprunts obligataires peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé, en espèces, partiel ou total, si au minimum 50% des droits de vote attachés aux actions de Nexity viennent à être détenus de manière directe par un seul tiers. Montant nominal au Montant nominal au Taux d'intérêt Date d'émission 31/12/2019 31/12/2018 Échéance annuel (en millions d'euros) (en millions d'euros) 05-mai-14 25,0 25,0 3,25% 05-mai-20 05-mai-14 146,0 146,0 3,52% 05-mai-21 29-juin-17 30,0 30,0 2,05% 10-nov-23 29-juin-17 121,0 121,0 2,60% 29-juin-25 20-déc-19 - Green Bond 84,0 2,26% 20-déc-26 20-déc-19 - Green Bond 156,0 2,46% 20-déc-27 Total 562,0 322,0 Emprunt obligataire Euro PP « Green » En date du 20 décembre 2019, le Groupe a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire « Green Bond » de 240 millions d'euros aux conditions suivantes : 84 millions d'euros à échéance 20 décembre 2026 et un coupon annuel de 2,257%

156 millions d'euros à échéance 20 décembre 2027 et un coupon annuel de 2,464% L'émission inaugurale de ce Green Bond respecte les critères d'éligibilité prévus dans le cadre relatif aux émissions vertes du Groupe (le « Green Bond Framework »). Le produit de l'émission de ce Green Bond sera alloué au financement et/ou au refinancement du développement et de la construction de projets d'Immobilier résidentiel en France répondant à plusieurs critères dont notamment les standards européens NZEB (« Nearly Zero-Energy Buildings »). L'allocation des fonds aux projets fera l'objet d'un processus de traçabilité spécifique et d'un reporting annuel qui sera audité et publié sur le site internet du Groupe. Au titre des emprunts, le Groupe s'est notamment engagé à respecter les ratios financiers suivants, calculés sur les comptes consolidés chaque semestre sur 12 mois glissants : Date d'émission des emprunts Avant 2019 Depuis 2019 Ratio Endettement Net hors IFRS 16 / Fonds Propres Consolidés ≤ 2 ≤ 2 Ratio Endettement Net hors IFRS 16 et Hors Dettes Projets¹ / EBITDA hors IFRS 16 ≤ 3 ≤ 3,5 Ratio EBITDA hors IFRS 16 / Coût de l'Endettement Financier Net hors IFRS 16 ≥ 2,5 ≥ 2,5 Les Dettes Projets correspondent aux dettes adossées à des programmes d'immobilier d'entreprise ayant fait l'objet d'une commercialisation locative ou d'une vente, et des dettes adossées à des actifs immobiliers, contractées par Nexity ou une de ses filiales, n'offrant aucune possibilité de recours sur les autres membres du Groupe. / 30 Nexity Emprunts Obligataires convertibles Nexity SA EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES Date d'émission Montant nominal Taux d'intérêt annuel Échéance Nombre d'obligations (en millions d'euros) OCEANE 2016 - 13-mai-16 270,0 0,125% 01-janv-23 4 199 066 ORNANE 2018 - 27-févr-18 200,0 0,250% 02-mars-25 2 902 336 Total 470,0 Obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2016) En 2016, le Groupe a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) d'un montant de 270 millions d'euros au taux annuel de 0,125% pour un remboursement in fine à 6,5 ans (Janvier 2023). La valeur nominale unitaire des obligations convertibles OCEANE 2016 a été fixée à 64,30 euros. Le taux de conversion a été ajusté après la distribution de dividendes intervenue en juin 2019, il s'élève à 1,206 action pour une obligation (contre une action pour une obligation à la date de l'émission). En cas de conversion de toutes les obligations convertibles, la dilution ressortirait à 8,3 % (en % de détention du capital). Au 31 décembre 2019, la composante capitaux propres de cet instrument après prise en compte des charges financières de la période s'élève à 16,6 millions d'euros et la composante dette à 253,4 millions d'euros. Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE 2018) En date du 27 février 2018, le Groupe a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) d'un montant total de 200 millions d'euros, au taux annuel de 0,25% pour un remboursement in fine à 7 ans (mars 2025). La valeur nominale unitaire des obligations convertibles ORNANE 2018 a été fixée à 68,91 euros. Le taux de conversion a été ajusté après la distribution de dividende intervenue en juin 2019, il s'élève à 1,121 action pour une obligation (contre une action pour une obligation à la date de l'émission). En cas de conversion de toutes les obligations convertibles, la dilution ressortirait à 5,5% (en % de détention du capital). Au 31 décembre 2019, la valeur de marché de cet instrument est de 202 millions d'euros qui est intégralement comptabilisé dans le poste « emprunts et dettes financières ». Pour la comptabilisation de cet instrument, le groupe Nexity a opté pour l'option « juste valeur » : la variation de juste valeur impacte intégralement le résultat financier. Nexity 31 / 21.2 Lignes de crédit 31/12/2019 31/12/2018 Dettes Dettes Total Total (en millions d'euros) non courantes courantes dettes dettes Crédit Corporate Nexity - - - - Autres crédits corporate 122,3 68,5 190,8 114,5 Titres de créances négociables - 120,0 120,0 - Options de vente accordées aux minoritaires 295,6 37,0 332,6 324,1 Total dettes corporate 417,9 225,5 643,4 438,6 Crédits affectés aux opérations - 298,1 298,1 275,1 Total lignes de crédit 417,9 523,6 941,5 713,7 Le montant au 31 décembre 2019 des lignes de crédit et des options de ventes accordées aux minoritaires s'élève à 941,5 millions d'euros. Le Groupe bénéficie de capacités d'emprunt dans le cadre de lignes de crédits renouvelables ou affectées à des programmes immobiliers. Les emprunts et dettes financières sont pour l'essentiel en euros et à taux variables indexés sur l'Euribor. De façon classique, les contrats d'emprunts sont assortis de l'engagement par l'emprunteur au respect d'un certain nombre de conditions, essentiellement financières, telles que résumées ci-après : Crédits Corporate Nexity Nexity SA bénéficie de concours non affectés d'un montant maximum de 555 millions d'euros décomposé comme suit : A hauteur de 500 millions d'euros de la part d'un pool bancaire à échéance juillet 2023. Une des clauses du contrat prévoit un remboursement anticipé obligatoire en cas de changement de contrôle de Nexity SA à hauteur de 30% de son capital, ou si le pourcentage de détention en capital de Nexity Logement par Nexity SA devient inférieur à 95 %.

A hauteur de 55 millions d'euros dont 30 millions d'euros à échéance mars 2021 et 25 millions d'euros à échéance avril 2024. Une des clauses du contrat prévoit un remboursement anticipé obligatoire en cas de changement de contrôle de Nexity SA à hauteur de 50,01% de son capital. Dans le cadre de ces crédits, le Groupe doit respecter, sur une base consolidée, les mêmes ratios financiers que ceux applicables aux émissions obligataires de décembre 2019. Ces lignes de crédits ne sont pas utilisées au 31 décembre 2019. Autres crédits Corporate Certaines filiales ont recours à des crédits pour financer leurs besoins d'exploitation. Ceux-ci s'élèvent au 31 décembre 2019 à un montant de 190,8 millions d'euros. Titres de créances négociables Le groupe dispose d'un programme de NEU CP (Negotiable European Commercial Paper), anciennement appelés billets de trésorerie, à échéance inférieure à un an, avec un plafond de 300 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, l'encours s'élève à 120 millions d'euros. Options de vente accordées aux minoritaires L'augmentation de 324,1 millions d'euros au 31 décembre 2018 à 332,6 millions d'euros au 31 décembre 2019 tient compte principalement des éléments suivants : Au cours de l'année 2019, le Groupe Nexity a acquis pour 18,5 millions d'euros, 11,20% de PERL portant sa détention à 100%. Le montant des engagements a été revalorisé de 22,7 millions d'euros pour tenir compte de nouvelles hypothèses sur l'exécution des obligations d'achat. De nouvelles dettes ont été comptabilisées sur la période pour le solde des titres d'Accessite correspondant à un montant de 4,6 millions d'euros (voir note 3.3). L'échéancier des dettes relatives aux options de vente accordées aux minoritaires est fonction de la date probable d'exécution des obligations contractuelles. Au 31 décembre 2019, sont concernés principalement Ægide, Bureaux à Partager (Morning Coworking), Accessite, Térénéo, Edouard Denis et Prado Gestion. Crédits affectés aux opérations Des concours bancaires spécifiques peuvent être mis en place opération par opération pour couvrir les besoins de financements. / 32 Nexity 21.3 Obligations locatives Nouveaux Impact des contrats Solde au Remboursement mouvements Charges de Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 de la période de périmètre financières Reclassement locations Autres 31/12/2019 Obligations locatives courantes 131 539 (169 916) (1 522) 2 023 129 955 60 480 152 559 Obligations locatives non courantes 678 632 - (4 603) 22 894 (129 955) 186 236 2 151 755 355 Total obligations locatives 810 171 (169 916) (6 125) 24 917 - 246 716 2 151 907 914 Le taux d'actualisation est le taux marginal d'endettement du preneur à la date de début du bail. Ce taux est calculé chaque semestre par groupe de filiales présentant les mêmes profils de risques. Au 31 décembre 2019, ces taux se situent entre 1,36% et 3,18%. 21.4 Risque de liquidité ÉCHÉANCIER DES DETTES UTILISÉES Amortissement Utilisation (en millions d'euros) 31/12/2019 2020 2021 2022 2023 2024 > 5 ans Emprunts obligataires 1 032,0 25,0 146,0 - 300,0 - 561,0 Autres crédits corporate 190,8 17,7 53,2 1,5 32,2 - 86,2 Titres de créances négociables 120,0 120,0 Options de vente accordées aux minoritaires 332,6 36,7 11,5 4,7 241,3 38,4 - Total dettes corporate et obligataires 1 675,4 199,4 210,8 6,2 573,5 38,4 647,2 Crédits affectés aux opérations 298,1 79,6 202,4 8,8 2,4 - 5,0 Total amortissement 279,0 413,1 15,0 575,9 38,4 652,2 Total emprunts et dettes financières avant obligations 1 973,5 1 694,5 1 281,4 1 266,4 690,5 652,1 - locatives Obligations locatives 907,9 152,6 141,5 126,0 101,3 87,4 299,1 Total emprunts et dettes financières 2 881,4 2 449,9 1 895,2 1 754,2 1 077,0 951,3 - Les autres composantes de l'endettement net présentées dans la note 20 sont à court terme. Au 31 décembre 2019 l'échéance des emprunts et des dettes financières avant IFRS 16 utilisés est à 86 % supérieure à un an et à 33 % supérieure à 5 ans. La maturité moyenne de la dette utilisée au 31 décembre 2019 est de 3 ans et 7 mois. 21.5 Instruments dérivés Le Groupe est exposé au risque de marché, notamment en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt. Pour y faire face, le Groupe peut avoir recours à un certain nombre d'instruments financiers dérivés (swaps, caps, collars). L'objectif est de réduire, là où cela lui semble approprié, les fluctuations des flux de trésorerie liées à des variations des taux d'intérêt. Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur au bilan sur la base de valorisations externes. La variation de juste valeur des instruments dérivés est toujours enregistrée en contrepartie du compte de résultat, sauf dans les cas de couverture. Le Groupe n'a pas d'instruments dérivés de couverture en cours au 31 décembre 2019. Nexity 33 / Autres créances financières Solde au (en milliers d'euros) Brut Dépréciation 31/12/2019 Comptes courants - actif et créances assimilées 201 806 (133) 201 673 Total autres créances financières 201 806 (133) 201 673 Solde au Brut Dépréciation 31/12/2018 160 928 (230) 160 698 160 928 (230) 160 698 Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie et équivalents de trésorerie inclut les soldes bancaires ainsi que les placements monétaires offrant une grande liquidité, dont la date d'échéance est généralement inférieure à trois mois et qui ne sont pas soumis à des variations significatives de valeurs. Elle inclut également les dépôts des réservataires de l'activité Immobilier résidentiel. Les placements monétaires sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture. Les placements monétaires sont comptabilisés à la date de transaction. Les variations de valeur sont enregistrées en résultat financier. La trésorerie provenant des comptes des mandants de l'activité Services est classée en Autres actifs courants. Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 VMP - Équivalents de trésorerie 319 060 118 236 Disponibilités 775 266 579 089 Trésorerie des réservataires 22 380 23 471 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 116 706 720 796 Les dépôts des réservataires de l'activité Immobilier résidentiel sont placés sur des comptes bancaires bloqués au moment de la réservation (poste trésorerie des réservataires). Ces dépôts sont libérés, et donc disponibles lors de la signature des actes chez le notaire (ils sont présentés ci- dessous en trésorerie non disponible). La trésorerie et équivalents de trésorerie sont majoritairement placés à taux fixe sur des comptes bénéficiant d'une liquidité à vue. La trésorerie de clôture figurant dans le tableau des flux de trésorerie correspond à l'agrégat suivant : Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 116 706 720 796 Banques créditrices (découverts bancaires) (70 358) (18 094) Trésorerie du tableau des flux de trésorerie 1 046 348 702 702 dont trésorerie disponible 1 023 968 679 231 dont trésorerie non disponible 22 380 23 471 / 34 Nexity Facteurs de risques financiers 24.1 Risque de taux d'intérêt Exposition au risque de taux Les emprunts obligataires sont rémunérés sur la base d'un taux fixe. Les emprunts bancaires sont essentiellement rémunérés à taux variable. La trésorerie du Groupe est placée essentiellement dans des comptes à vue ou des comptes à terme offrant une disponibilité immédiate ou sans préavis significatif, auprès de groupes bancaires de premier plan et de façon limitée dans des OPCVM bénéficiant d'une orientation dite de « gestion monétaire régulière », adossés à des portefeuilles privilégiant la liquidité et un niveau élevé de sécurité. Le coût du financement des dettes utilisées du Groupe s'établit à 2,3 % en 2019 (pour 2,6 % en 2018). Pour se protéger contre de trop fortes fluctuations des taux d'intérêt, le Groupe peut mettre en place des instruments de couverture de taux qui font l'objet d'une comptabilité de couverture, lorsque les conditions d'efficacité sont respectées. Ces instruments sont souscrits auprès d'établissements financiers de premier rang. Analyse de sensibilité au risque de taux La part de l'endettement (avant IFRS 16) à taux fixe représente environ 86,1 % de l'endettement total au 31 décembre 2019. L'exposition du Groupe au risque de taux exclut les dettes à taux fixe ou couvertes par des instruments financiers sous forme de swaps mais porte, en ce qui concerne l'impact en résultat net, sur les éléments suivants : pour l'endettement, sur l'ensemble des dettes à taux variable, faisant ou non l'objet d'une couverture de taux d'intérêt sous forme de caps ou de tunnels, et des instruments financiers de couverture comptabilisés en transaction ;

pour les produits financiers, sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes à vue ; et

pour le Résultat Opérationnel du pôle Services, sur la rémunération de la trésorerie des comptes mandants (hors comptes séparés). Le Groupe n'est pas exposé au risque de taux à long terme pour son résultat financier, car sa dette à taux variable est pour l'essentiel indexée sur l'Euribor 3 mois. Les tableaux suivants présentent la sensibilité à une variation instantanée de +0,5 % des taux d'intérêt à court terme (et symétriquement -0,5 %) appliquée aux différents éléments décrits ci-dessus sur la base de la structure financière du Groupe au 31 décembre 2019. Ce calcul ne traduit que l'impact purement arithmétique d'une variation des taux d'intérêt sur les actifs et passifs financiers du Groupe, et ne reflète pas les effets, bien plus importants, de la variation des taux d'intérêt sur la capacité d'emprunt des clients et leur éventuelle conséquence sur l'activité commerciale du Groupe et sur ses résultats. SENSIBILITÉ DES VARIATIONS DE TAUX SUR LES MONTANTS DE L'ENDETTEMENT NET À TAUX VARIABLE APRÈS GESTION ET DE LA TRÉSORERIE DES COMPTES MANDANTS Impact en compte de résultat (en millions d'euros) après impôt Sensibilité au 31 décembre 2019 Impact d'une variation de +0,5% des taux d'intérêt court terme 2,8 Impact d'une variation de -0,5% des taux d'intérêt court terme (2,8) Sensibilité au 31 décembre 2018 Impact d'une variation de +0,5% des taux d'intérêt court terme 2,6 Impact d'une variation de -0,5% des taux d'intérêt court terme (2,6) 24.2 Risque de change Le Groupe n'est pas exposé de manière significative au risque de taux de change car l'activité en dehors de la zone euro n'est pas significative. 24.3 Risque de défaillance bancaire Le Groupe entretient des relations régulières avec de grands groupes bancaires de premier plan, au titre de ses financements (exploitation et corporate), des garanties qu'il doit donner ou qu'il reçoit, des placements de trésorerie qu'il effectue ou encore des instruments dérivés qu'il souscrit dans le cadre de sa politique de couverture. À ce titre, et bien que le Groupe répartisse ses relations bancaires entre différents établissements, le Groupe peut être exposé à un risque de contrepartie en cas de défaillance d'un établissement bancaire avec lequel il est en relation, notamment dans le cadre d'un événement systémique. Le recours au marché obligataire atténue ce risque. Nexity 35 / 24.4 Risque actions Le Groupe ne détient pas d'actions cotées. Cependant, dans le cadre du contrat de liquidité mis en place, le Groupe peut disposer d'un pourcentage faible d'actions auto-détenues. Les autres actions auto-détenues sont affectées à la remise d'actions dans le cadre de plans d'actions gratuites. Le Groupe estime donc qu'il n'est pas exposé à un risque actions significatif. Juste valeur des instruments financiers par catégorie comptable SITUATION AU 31 décembre 2019 Catégories comptables Actifs et passifs désignés à la juste Instruments Total valeur Instruments financiers Passifs valeur Rubriques au bilan par dérivés de disponibles Prêts et au coût nette (en millions d'euros) Notes résultat couverture à la vente créances amorti comptable Titres de participation non consolidés 10 2,9 2,9 Créances immobilisées 10 54,2 54,2 Comptes courants et autres créances financières 20 201,7 201,7 Disponibilités et trésorerie des réservataires 20 1 116,7 1 116,7 Total actifs financiers - - 2,9 1 372,6 - 1 375,5 Instruments dérivés de transaction 20 4,0 4,0 Instruments dérivés de couverture 21 - - Lignes de crédit 20 937,5 937,5 Emprunts obligataires 20 202,0 815,8 1 017,8 Dettes sur loyer (IFRS16) 20 907,9 907,9 Comptes courants passifs 20 81,3 81,3 Banque créditrice (découverts bancaires) 20 70,4 70,4 Total passifs financiers 206,0 - - - 2 812,8 3 018,8 Juste valeur déterminée à partir de Modèle Modèle interne Cotations interne sur des sur un sur des données marché données non Total actif observables observables juste Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 valeur 2,9 2,9 54,2 54,2 201,7 - 201,7 1 116,7 1 116,7 1 318,4 57,1 - 1 375,5 4,0 4,0 - - 937,5 937,5 202,0 834,2 1 036,2 907,9 907,9 81,3 81,3 70,4 70,4 272,4 2 764,9 - 3 037,2 SITUATION AU 31 DECEMBRE 2018 Catégories comptables Actifs et passifs désignés à la juste Instruments Total valeur Instruments financiers Passifs valeur Rubriques au bilan par dérivés de disponibles Prêts et au coût nette (en millions d'euros) Notes résultat couverture à la vente créances amorti comptable Titres de participation non consolidés 10 4,1 4,1 Créances immobilisées 10 40,8 40,8 Comptes courants et autres créances financières 19 149,2 149,2 Disponibilités et trésorerie des réservataires 19 720,8 720,8 Valeurs mobilières de placement 19 - Total actifs financiers - - 4,1 910,7 - 914,8 Instruments dérivés de transaction 20 2,0 2,0 Lignes de crédit 19 713,4 713,4 Emprunts obligataires 19 200 570,5 770,5 Dettes de loyers IFRS16 19 810,2 810,2 Comptes courants passifs 19 80,4 80,4 Banque créditrice (découverts bancaires) 19 18,1 18,1 Total passifs financiers 202,0 - - - 2 192,5 2 394,5 Juste valeur déterminée à partir de Modèle Modèle interne Cotations interne sur des sur un sur des données marché données non Total actif observables observables juste Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 valeur 4,1 4,1 40,8 40,8 149,2 149,2 720,8 720,8 - - 870,0 44,9 - 914,8 2,0 2,0 713,4 713,4 200 540,7 740,7 810,2 810,2 80,4 80,4 18,1 18,1 218,1 2 146,7 - 2 364,7 En l'absence de marché actif, la juste valeur des emprunts obligataires est déterminée sur la base du taux sans risque et d'une prime de risque stable. / 36 Nexity PROVISIONS Provisions courantes et non courantes 26.1 Provisions Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Lorsque l'effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et lorsque cela est approprié, les risques spécifiques à ce passif. DÉTAIL SUR LES MOUVEMENTS Variations Solde au Reprises Reprises non périmètre Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 Dotations consommées consommées et autres 31/12/2019 Avantages du personnel 22 346 1 555 (1 421) - 2 047 24 527 Total provisions non courantes 22 346 1 555 (1 421) - 2 047 24 527 Contentieux 46 908 11 477 (6 812) (5 069) (1 639) 44 866 Risques fiscaux et participations 63 93 (6) (9) (3) 138 Avantages du personnel (part < 1 an) 1 103 219 - - 16 1 338 Provisions pour risques et charges 39 631 4 761 (11 404) (1 321) (2 499) 29 167 Total provisions courantes 87 705 16 550 (18 222) (6 399) (4 125) 75 509 Total des provisions 110 051 18 105 (19 643) (6 399) (2 078) 100 036 DÉTAIL PAR NIVEAU DE RÉSULTAT Dotations Dotations Dotations Variations Solde au nettes nettes nettes sur périmètre Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 opérationnelles financières impôts et autres 31/12/2019 Avantages du personnel 22 346 134 - - 2 047 24 527 Total provisions non courantes 22 346 134 - - 2 047 24 527 Contentieux 46 908 (404) - - (1 639) 44 866 Risques fiscaux et participations 63 - 25 53 (3) 138 Avantages du personnel (part < 1 an) 1 103 219 - - 16 1 338 Provisions pour risques et charges 39 631 (7 964) - - (2 499) 29 167 Total provisions courantes 87 705 (8 149) 25 53 (4 125) 75 509 Total des provisions 110 051 (8 015) 25 53 (2 078) 100 036 Les variations de périmètre et autres correspondent principalement à l'écart actuariel sur les avantages du personnel (voir note 26.2). Les provisions non courantes comprennent (pour leur partie à plus d'un an) les provisions pour avantages du personnel (voir note 26.2) ;

Les provisions courantes comprennent notamment : Les provisions destinées à couvrir les risques contentieux connus à la date d'arrêté des comptes. Leur évaluation est effectuée en fonction de l'état des procédures en cours et de l'estimation des risques encourus à la date d'arrêté des comptes. Ces contentieux sont élevés en nombre, mais pour des montants individuellement non significatifs à l'échelle du Groupe. Ces contentieux sont souvent longs, compte tenu de leur technicité et des temps d'expertise ; Les provisions pour impôts destinées à couvrir les risques encourus au titre des contrôles fiscaux. Les redressements fiscaux sont pris en charges dans l'exercice lorsqu'ils sont acceptés. Lorsqu'ils sont contestés, ils peuvent faire éventuellement l'objet d'une provision pour risques ; Les provisions pour risques et charges incluant des charges à payer principalement dans le cadre de l'exploitation courante. Il s'agit de montants individuellement non significatifs à l'échelle du Groupe. Nexity 37 / 26.2 Avantages du personnel Pour le Groupe, les avantages du personnel relèvent du régime à prestations définies ou à cotisations définies. Ils concernent les indemnités de fin de carrière et les primes d'ancienneté, diminués de l'évaluation à la juste valeur des fonds de couverture (actifs du régime à prestations définies). Ces estimations, effectuées annuellement, tiennent compte notamment d'hypothèses d'espérance de vie, de rotation d'effectifs, d'évolution des salaires et d'une actualisation des sommes à verser. Ces engagements font l'objet d'une évaluation actuarielle par un expert indépendant selon la méthode des unités de crédits projetées. Les écarts actuariels sur les indemnités de fin de carrière sont comptabilisés directement en autres éléments du résultat global. Les écarts actuariels sur les primes d'ancienneté sont comptabilisés en compte de résultat. DÉTAIL DES ENGAGEMENTS AU BILAN Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Évaluation des engagements Obligations à l'ouverture de l'exercice 23 469 32 892 Coût net d'une année de service additionnelle 1 577 2 680 Charge d'intérêt 302 558 Prestations payées (1 955) (1 376) Changement de régime - 1 761 Acquisitions - 326 Valeur attendue à la fin de l'exercice 23 393 36 841 dont valeur actuelle à la clôture de l'exercice 25 865 23 469 dont perte ou gain actuariel (2 472) 13 372 Changements d'hypothèses 2 394 (11 567) Effets d'expérience 498 (335) Valeur de marché des actifs de couverture Valeur à l'ouverture de l'exercice 20 20 Produits d'intérêts des actifs de couverture et versements complémentaires (20) - Obligations à la clôture de l'exercice - 20 dont valeur actuelle à la clôture de l'exercice - 20 dont perte ou gain actuariel - - Réconciliation de la situation financière (fin d'année) Valeur actuelle de la dette actuarielle 25 865 23 469 Valeur de marché des actifs de couverture - (20) Solde net au passif 25 865 23 449 dont provisions non courantes 24 527 22 346 dont provisions courantes 1 338 1 103 Hypothèses des passifs Taux d'actualisation des indemnités de départ à la retraite à la fin de l'année 0,52% 1,50% Taux d'actualisation des médailles du travail à la fin de l'année 0,14% 0,99% Augmentation des salaires (fin de l'année) 2,00% 2,00% Les principales hypothèses de calcul des avantages du personnel reposent sur un âge de départ à la retraite de 62 ans pour les non cadres et 64 ans pour les cadres, à l'initiative du salarié, sur un taux de turn-over moyen de 13,5 % et un taux de charges sociales de 42 %, identiques à 2018. La table de mortalité utilisée reste celle de l'INSEE 2013/2015. Le taux d'actualisation est déterminé par référence au taux des obligations privées AA de la zone euro. Cette perte actuarielle a été comptabilisée en autres éléments du résultat global pour la partie relative aux indemnités de fin de carrière et en compte de résultat pour la partie relative aux médailles du travail. / 38 Nexity DÉTAIL DES CHARGES DE LA PÉRIODE Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Charges de l'année Coût net d'une année de service additionnelle 1 577 2 680 Charge d'intérêt 302 558 Changement de régime - 1 761 Amortissement des écarts actuariels 188 (1 100) Dépréciation sur actifs de couverture - - Produit des actifs de couverture et versements complémentaires 20 - Charge totale de l'exercice en résultat opérationnel 2 087 3 899 dont dotations nettes avantages du personnel 131 2 523 dont charges incluses dans charges de personnel 1 956 1 376 Variation des Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global 2 286 (12 272) Perte ou gain actuariel sur indemnités de fin de carrière 2 286 (12 272) dont changements d'hypothèses 2 045 (11 113) dont effets d'expérience 242 (1 159) VARIATION AU COURS DE LA PÉRIODE Gains et pertes comptabilisés Solde au directement en autres éléments du Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 résultat global Résultat 31/12/2019 Avantages du personnel 23 449 2 286 131 25 865 SENSIBILITÉ DES HYPOTHÈSES DE TAUX SUR LE MONTANT DE LA PROVISION POUR AVANTAGES DU PERSONNEL Montant de la provision pour avantages du (en milliers d'euros) personnel Montant de la provision pour avantages du personnel au 31 décembre 2019 25 865 Sensibilité au 31 décembre 2019 Impact d'une variation de +0,10% du taux d'actualisation (249) Impact d'une variation de -0,10% du taux d'actualisation 254 Impact d'une variation du taux de revalorisation des salaires de +0,50% 1 263 Nexity 39 / RÉSULTAT Charges de personnel 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Salaires et charges (684 669) (607 463) Crédit d'impôt sur rémunérations (CICE...) 497 9 214 Intéressement et participation (16 877) (17 021) Charges sur paiement en actions (16 053) (14 325) Total charges de personnel (717 102) (629 595) L'effectif moyen équivalent temps plein du Groupe s'élève à 10.772 collaborateurs au 31 décembre 2019 contre 8.939 personnes au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, l'effectif inscrit compte 11.003 collaborateurs. Charges externes et autres charges 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Loyers (14 100) (13 063) Charges locatives (16 637) (11 665) Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (88 154) (64 527) Autres services extérieurs (203 183) (179 744) Autres produits 17 145 5 339 Autres charges (11 989) (4 267) Résultat de cession des titres consolidés 14 101 (197) Total charges externes et autres charges (302 817) (268 124) Amortissements et dépréciations des immobilisations 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Amortissements des droits d'utilisation des actifs loués (166 409) (103 273) Amortissements et dépréciations nettes des immobilisations (45 156) (31 642) Total amortissements et dépréciations des immobilisations (211 565) (134 915) L'augmentation du poste « des actifs loués » en 2019 tient compte des effets périmètres liés à la consolidation depuis le 1er juillet 2018 d'Ægide Domitys et depuis le 1er janvier 2019 de Bureaux à Partager. / 40 Nexity Résultat financier 30.1 Détail du résultat financier 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Charges d'intérêts (43 130) (42 376) Produits d'intérêts 3 458 3 683 Coût de l'endettement financier avant charges d'intérêts sur obligations locatives (39 672) (38 693) Charges d'intérêts sur obligations locatives (24 917) (15 636) Coût de l'endettement financier net (64 589) (54 328) Autres charges financières (11 397) (242) Autres produits financiers 1 553 5 203 Autres charges et produits financiers nets (9 844) 4 960 Total charges financières (79 444) (58 254) Total produits financiers 5 011 8 885 Total résultat financier (74 433) (49 368) 30.2 Détail des autres charges et produits financiers par nature 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Autres charges financières nettes (4 416) (2 852) Autres produits financiers nets 1 456 2 782 Variation de juste valeur de l'ORNANE (2 003) - Charges d'actualisation des dettes fournisseurs à plus de 1 an (2 864) - Résultat sur instruments dérivés (2 000) (1 676) Dotations financières nettes (219) 515 Transfert des frais financiers en stocks 202 6 191 Autres charges et produits financiers nets (9 844) 4 960 Pour la comptabilisation de l'ORNANE 2018 (voir note 21.1) le groupe Nexity a opté pour l'option « juste valeur » : la variation de juste valeur impacte intégralement le résultat financier. Au 31 décembre 2019, la valeur de marché de cet instrument est de 202 millions d'euros et est intégralement comptabilisée dans le poste « emprunts et dettes financières ». Nexity 41 / Impôts 31.1 Impôts sur les bénéfices 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Impôts sur les sociétés (82 455) (106 133) Impôts différés 2 673 13 435 Contribution additionnelle sur les distributions - 334 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (17 127) (16 261) Dotations nettes pour impôts (53) 255 Total impôts sur les bénéfices (96 962) (108 370) 31.2 Évolution des postes d'impôts au bilan ÉVOLUTION DES POSTES D'IMPÔT AU BILAN Solde au Charge * Crédits Hors Règlements Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2018 d'impôts résultat nets* 31/12/2019 Impôts courants Créances d'impôts 19 989 42 788 Dettes d'impôts (18 658) (13 284) Total impôts courants 1 332 (99 582) 2 143 1 041 124 571 29 505 Impôts différés Actif 39 262 44 219 Passif (84 511) (81 519) Total impôts différés (45 249) 2 673 5 276 (37 300) * Inclus la CVAE 31.3 Preuve de l'impôt Rapprochement entre taux d'impôt théorique et réel au compte de résultat consolidé Solde au Solde au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Base imposable Résultat net Réévaluation des participations mises en équivalence Quote-part dans les résultats du Groupe des entreprises ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l'activité du Groupe Quote-part de résultat des autres sociétés mises en équivalence Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle Impôts sur les bénéfices 160 718 276 874 (79 222) (25 022) (17 912) (7) 4 750 8 681 5 542 96 962 108 369 Résultat des activités avant impôts 241 332 298 401 Taux d'imposition théorique retenu par le Groupe 34,43% 34,43% Taux d'imposition réel 40,2% 36,3% Taux d'imposition réel hors CVAE et Contribution additionnelle sur les distributions 35,7% 32,8% Charge d'impôt théorique (83 091) (102 739) Différence entre l'impôt théorique et les impôts sur le résultat (13 871) (5 630) Cet écart s'explique comme suit : Impôts sur les entreprises transparentes mises en équivalence (2 053) (2 826) Impact de la CVAE (nette de son économie d'IS) (11 230) (10 662) Incidence des taux d'impôts 3 486 4 712 Impôts sur produits nets de la période non taxables 7 108 4 432 Impôts sur charges nettes de la période non déductibles ou non activées (11 782) (5 002) Incidence de la désactivation de bases sur périodes antérieures 600 3 716 Écart net (13 871) (5 630) / 42 Nexity Les différences constatées entre la charge d'impôts basée sur le taux d'imposition théorique en vigueur en France et la charge d'impôts comptabilisée sur l'exercice s'expliquent principalement par les éléments suivants : La plupart des entreprises mises en équivalence étant fiscalement transparentes, leur quote-part dans le compte de résultat est présentée avant impôts. La charge d'impôt correspondante est incluse dans la charge d'impôt du Groupe. La CVAE est classée en Impôts sur les bénéfices. Hors CVAE le taux d'impôt du groupe ressort à 35,7% en 2019 L'incidence des taux d'impôts correspond pour l'essentiel à la différence entre le taux du groupe d'intégration fiscal Nexity soumis au taux des grandes entreprises (34 ,43%) et le taux des filiales consolidées mais non fiscalement intégrées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros (31%). Les produits nets non taxables correspondent principalement des plus-values à LT sur titres de participation en 2019 et au CICE en 2018. Les charges nettes non déductibles correspondent principalement à des charges d'actualisation sur dettes calculées en IFRS et à des pertes non activées sur certaines filiales. Hors CVAE, le taux d'impôt sur le résultat du Groupe est de 35,7% contre 32,8 % en 2017. Cette augmentation est essentiellement à la fin du crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et à des pertes non activées. 31.4 Ventilation des impôts différés comptabilisés par nature Les impôts différés sont généralement comptabilisés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé et sont déterminés selon la méthode du report variable. Les effets des modifications des taux d'imposition sont inscrits dans le résultat de l'exercice au cours duquel le changement de taux est voté par le Parlement. Les impôts différés actifs résultant des différences temporelles, des déficits fiscaux et des crédits d'impôts reportables ne sont comptabilisés que si leur réalisation future est probable. Cette probabilité est appréciée à la clôture de l'exercice, en fonction des prévisions de résultat des entités fiscales concernées. Les impôts différés au bilan sont présentés en position nette au niveau de chaque groupe d'intégration fiscale, à l'actif ou au passif du bilan consolidé. (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Avantages du personnel 6 572 5 769 Reports déficitaires 28 411 19 385 Part du résultat lié à l'avancement (81 626) (81 052) Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée 9 343 10 652 Impôts différés nets (37 300) (45 245) Dont impôts différés actif 44 219 39 262 Dont impôts différés passif (81 519) (84 507) 31.5 Ventilation par nature des bases sans calcul d'impôt Solde au Solde au Variation 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) Reports déficitaires 91 746 87 994 3 752 Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée 15 044 22 932 (7 888) Total des bases sans impôts 106 791 110 926 (4 135) Ces bases n'ont pas fait l'objet de calcul d'impôts différés en raison du caractère peu probable de leur récupération et/ou de la détermination d'une échéance de retournement insuffisamment fiable ou trop lointaine. Nexity 43 / Résultats par action Le résultat de base par action présenté au compte de résultat est calculé en faisant le rapport entre le résultat net de l'exercice (part des actionnaires de la maison mère) et le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice, après déduction du nombre moyen d'actions propres détenues au cours de l'exercice. Pour les attributions gratuites d'actions, le résultat dilué par action est calculé par application de la méthode du rachat d'actions sur la base de la moyenne du cours de bourse sur la période en tenant compte du prix de l'option et de la valeur des services à recevoir. La dilution provient des plans d'attribution gratuite d'actions décrits dans la note 18. Le nombre moyen d'actions est calculé en moyenne annuelle pondérée en fonction de la date d'attribution des plans au cours de l'exercice. Le nombre d'actions dilutives potentielles ne prend en compte que les plans dont le prix ou les critères d'octrois relatifs au cours de bourse sont inférieurs au cours moyen de l'action sur la période. Les obligations convertibles ont un impact dilutif sur le résultat dilué par action lorsque la charge d'intérêts comptabilisée, nette d'impôts, est inférieure pour chaque obligation au résultat de base par action. Le nombre moyen pondéré d'actions est alors augmenté du nombre moyen pondéré d'obligations convertibles et le résultat net part du Groupe est corrigé des frais financiers nets d'impôts des obligations convertibles. La dilution potentielle maximale résultant de la conversion de toutes les obligations convertibles et de l'acquisition de toutes les actions gratuites attribuées ressortirait en pourcentage de détention du capital sur la base du nombre d'actions en fin de période à 13,9 %. 31/12/2019 Résultat par action 31/12/2018 Résultat par action (en nombre d'actions) (en euros) (en nombre d'actions) (en euros) Nombre d'actions en fin de période 56 129 724 56 129 724 Nombre moyen d'actions en circulation pendant la période 55 480 572 2,90 55 967 992 4,95 Effet dilutif des plans suivant la méthode du rachat d'actions 254 136 370 628 Effet dilutif des emprunts convertibles 8 146 151 7 240 058 Nombre moyen d'actions après dilution 63 880 859 2,52 63 578 678 4,37 / 44 Nexity INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Engagements hors bilan La nature des éléments hors bilan est décrite dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2019. 33.1 Engagements hors bilan liés au périmètre du Groupe GARANTIES DE PASSIF Total au Total au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Garanties de passif reçues 34 408 34 520 Garanties de passif données 4 090 1 530 Les garanties de passif reçues sont liées aux acquisitions de sociétés et diminuent à l'échéance de la période garantie. 33.2 Engagements hors bilan liés au financement du Groupe Le montant des lignes de crédits accordées est indiqué en note 21.2. Les garanties, sûretés et nantissements accordés aux établissements bancaires dans le cadre des lignes de crédit sont décrits ci- dessous : Type de garantie Date de Date Montant Total poste % du dette au bilan poste départ d'échéance (en milliers d'euros) garantie consolidé nanti Sur immobilisations incorporelles : - 2 533 405 Sur immobilisations corporelles : - 121 818 Sur actifs financiers : - 57 123 Sur stocks : 100 907 1 555 566 6,5% Hypothèque sur terrains et immeubles en garantie du crédit accordé à Neximmo 101 Nantissement de titres par Oralia Investissement en garantie d'un crédit sur acquisition de sociétés 22/12/2017 21/04/2021 99 407 18/10/2016 29/11/2022 1 500 Sur trésorerie : 12 380 1 116 706 1,1% Nantissements de comptes à terme Oralia 26/11/2014 04/01/2021 12 380 Total des sûretés rapporté au total du bilan consolidé 113 287 8 265 102 1,4% Nexity 45 / 33.3 Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles Les engagements reçus et donnés présentés ci-dessous intègrent l'activité des copromotions et reflètent le reporting opérationnel. Engagements reçus ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L'EXPLOITATION COURANTE Total au Total au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Garanties de paiement des contrats de promotion reçues des clients 289 584 251 352 Autres engagements 525 1 080 Total engagements reçus 290 109 252 432 Les garanties de paiement des contrats de promotion concernent principalement l'activité Immobilier d'entreprise. Ces garanties sont émises par des établissements financiers. Leur montant est calculé semestriellement par rapport au total du solde restant dû par le client. Corrélativement, le Groupe donne au client une garantie financière d'achèvement (voir ci- dessous). Engagements donnés ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS À L'EXPLOITATION COURANTE Les autres engagements concernent principalement la garantie de paiement de diverses indemnités. En outre, dans le cadre de son activité courante en France, le Groupe reçoit de la part des entreprises des cautions sur les marchés de travaux, qui couvrent (dans la limite de 5 % du montant des travaux) les retenues de garanties. Total au Total au (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Immobilier résidentiel 2 471 308 1 783 343 Immobilier d'entreprise 470 306 239 294 Contre garantie des Garanties Financières d'Achèvement 2 941 614 2 022 637 Contre garantie des indemnités d'immobilisation 49 642 39 470 Autres engagements donnés 510 091 435 816 Total engagements donnés 3 501 347 2 497 923 Les garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition, et conformément aux dispositions légales. En contrepartie, Nexity accorde aux établissements financiers une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non cession de parts de la société support de l'opération. Une valorisation trimestrielle des garanties financières d'achèvement est réalisée en interne, puis fait l'objet d'un rapprochement et d'une mise à jour en fonction des valorisations retenues par les établissements financiers pour la mise à jour de leurs propres engagements. Ces garanties n'ont jamais fait l'objet de mises en jeu dans le passé. Les indemnités d'immobilisation données sous forme de cautions bancaires remplacent les versements en numéraire sur les promesses d'achat de terrains (voir paragraphe ci- dessous sur les engagements réciproques) et font l'objet d'une contre garantie de Nexity auprès des établissements financiers qui les ont délivrées. Les autres engagements donnés concernent principalement des garanties de paiements sur des différés de paiement relatifs à des achats de terrains et des taxes d'urbanisme. Engagements réciproques Dans le cadre normal de son activité, le Groupe est amené à contracter les engagements réciproques suivants : Pour assurer la maîtrise foncière des futures opérations de promotion et de lotissement, le Groupe signe des promesses de vente unilatérales ou synallagmatiques avec les propriétaires de terrains : Dans le cas d'une promesse de vente unilatérale, le propriétaire s'engage à vendre son terrain. En contrepartie, le Groupe peut s'engager à verser une indemnité d'immobilisation, qui sera acquise au propriétaire si l'opération ne se réalise pas, Dans le cas d'une promesse de vente synallagmatique, le propriétaire s'engage à vendre son terrain, et le Groupe s'engage à l'acheter si les conditions suspensives sont levées. Le Groupe s'engage à payer une indemnité, ou clause pénale s'il renonce à acheter le terrain malgré la levée de l'ensemble des conditions suspensives, À la signature des promesses, les indemnités d'immobilisation sont soit versées par le Groupe et séquestrées chez le notaire soit font l'objet d'une caution bancaire ; / 46 Nexity Pour réaliser la commercialisation de ses opérations de promotion et de lotissement, le Groupe signe des contrats de réservation ou des promesses de vente avec ses clients : La transformation en actes authentiques de vente est conditionnée par la levée ou non de conditions en faveur des clients (notamment liées à l'obtention de leurs financements), En contrepartie de l'immobilisation du bien, les clients versent un dépôt de garantie (ou remettent une caution), qui leur est restitué si la vente ne se réalise pas ; et Des cautions professionnelles sont requises par la loi Hoguet pour pouvoir exercer les professions d'administrateur de biens et d'agent immobilier (gestion des fonds des mandants) dans le cadre des activités de Services. Le montant garanti par ces cautions s'élève à 1.107 millions d'euros au 31 décembre 2019. 33.4 Échéancier des engagements et obligations contractuelles Total au Echéancier au 31 décembre 2019 à moins de 1 à à plus 31/12/2019 (en milliers d'euros) de 1 an 5 ans de 5 ans Emprunts et dettes financières non courants 1 415 656 61 718 768 753 585 185 Emprunts et dettes bancaires finançant l'exploitation 543 932 223 457 259 362 61 112 Garanties Financières d'Achèvement 2 941 614 1 280 681 1 575 643 85 290 Autres engagements hors bilan 510 091 121 040 380 775 8 276 Total engagements et obligations contractuelles 5 411 293 1 686 896 2 984 533 739 863 Honoraires des contrôleurs légaux des comptes Exercices couverts : 2019 et 2018 (1) KPMG Mazars Autres cabinets Montant HT % Montant HT % Montant HT % (en milliers d'euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (2) Émetteur : Nexity SA 337 545 14% 19% 337 472 22% 30% Filiales intégrées globalement 1 946 2 215 83% 79% 995 1 095 64% 69% 310 261 100% 95% Services autres que la certification des comptes (3) Émetteur : Nexity SA 0 0 - - 127 25 8% 2% Filiales intégrées globalement 58 60 2% 2% 84 5% - 13 - 5% TOTAL 2 341 2 819 100% 100% 1 543 1 592 100% 100% 310 274 100% 100% Concernant la période à considérer, il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charge au compte de résultat. Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes. Essentiellement audits d'acquisition et attestations diverses. Informations relatives aux parties liées 35.1 Prestations entre parties liées Opérations réalisées en copromotion Le Groupe réalise de nombreuses opérations en copromotion au travers de sociétés supports de programmes. En application de la norme IFRS 11, ces dernières sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Leur activité est traduite dans la colonne Retraitements des co-entreprises de la note 6. Nexity 47 / 35.2 Rémunération des organes de direction et d'administration La rémunération des organes de direction concerne le Président du Conseil d'administration, le Directeur Général et les trois Directeurs généraux délégués, qui composent le Comité stratégique. Les montants correspondent à la charge comptabilisée dans le compte de résultat de l'exercice. (en milliers d'euros) 31/12/2019 Avantages à court terme 4 658 Avantages à court terme (Rémunération différée) 600 Avantages postérieurs à l'emploi NA Avantages à long terme NA Paiements en actions 2 704 NA : Non Applicable Événements postérieurs à la clôture Aucun événement significatif ne s'est produit entre le 31 décembre 2019 et le Conseil d'administration du 25 février 2020 arrêtant les comptes au 31 décembre 2019. Principales sociétés consolidées au 31 décembre 2019 PRINCIPALES SOCIETES CONSOLIDEES PAR INTEGRATION GLOBALE Forme % de Dénomination sociale Adresse Siren juridique détention NEXITY 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 444 346 795 SA 100.00 % ABBEVILLE L'AIGRETTE BLEUE 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 799 955 315 SCI 63.16 % ACCESSITE 35 quai du Lazaret - 13002 MARSEILLE 394 232 300 SAS 71.30% ÆGIDE 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 401 397 765 SA 63.16 % ANGLET BAROJA 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 803 277 151 SCI 100.00 % ANNECY LE VIEUX CDG 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 508 777 158 SCI 100.00 % APOLLONIA 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 332 540 087 SAS 100.00 % ASNIERES ILOT 3 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 792 160 699 SCI 100.00 % ASNIERES OLYMPE DE GOUGES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 792 407 462 SCI 100.00 % ASNIERES SUR OISE VULLI DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 803 430 073 SCI 100.00 % AVIGNON BARBUSSE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 819 394 685 SCI 100.00 % BOIS COLOMBES FOCH CLOAREC 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 807 997 390 SCI 100.00 % BORDEAUX LUCIEN FAURE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 750 180 838 SCI 100.00 % BORDEAUX RUE BLANQUI 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 525 328 795 SNC 100.00 % BORDEAUX RUE CARLE VERNET 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 809 547 433 SCI 100.00 % BOUFFEMONT DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 810 457 630 SCI 100.00 % BUREAUX A PARTAGER 21, place de la république - 75003 paris 789 597 317 SAS 57.22 % CARRE 9ème 30 rue Louis Rege - 13008 MARSEILLE 799 719 117 SCI 65.00 % CARRIERES CENTRALITE ILOT S3 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 438 724 163 SCI 100.00 % CENON AVENUE CASSAGNE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 817 905 060 SCI 100.00 % CENTURY 21 FRANCE 3, rue des Cévennes - 91017 EVRY CEDEX LISSES 339 510 695 SAS 100.00 % CERGY BOULEVARD DE L'OISE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 814 368 023 SNC 100.00 % CHEMIN DES HOMMERIES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 540 082 609 SCI 100.00 % CLICHY 33 BD JEAN JAURES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 802 319 996 SNC 100.00 % CONSTRUGESTION 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 430 342 667 SARL 55.00 % / 48 Nexity PRINCIPALES SOCIETES CONSOLIDEES PAR INTEGRATION GLOBALE (SUITE) Forme % de Dénomination sociale Adresse Siren juridique détention CORBEIL LE MOULIN DES BRUYERES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 752 966 176 SCI 87.11 % CORMEILLES LOT 2 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 489 219 311 SCI 100.00 % CRETEIL 23 PARIS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 812 219 335 SCI 100.00 % CRETEIL BROSSOLETTE GENERAL LECLERC 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 807 710 546 SCI 100.00 % DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch - 92613 CLICHY CEDEX 415 120 955 SNC 100.00 % DOMITYS CENTRE OUEST 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 452 414 774 SARL 63.16 % DOMITYS EST 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 750 184 632 SARL 63.16 % DOMITYS NORD 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 750 157 612 SARL 63.16 % DOMITYS NORD OUEST 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 531 823 698 SARL 63.16 % DOMITYS SAS 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 488 701 434 SAS 63.16 % DOMITYS SUD EST 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 537 705 022 SARL 63.16 % DOMITYS SUD OUEST 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 519 083 406 SARL 63.16 % EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 531 728 889 SAS 55.00 % EMILE DUCLEAUX 115, rue Réaumur - 75002 PARIS 794 388 850 SCI 100.00 % EVRY ZAC DES AUNETTES LOT UY 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 804 699 205 SCI 100.00 % FEREAL 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 334 850 690 SA 100.00 % FONCIER CONSEIL 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 732 014 964 SNC 100.00 % FRANCONVILLE CERNAY 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 811 896 679 SCI 100.00 % GARGENVILLE DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 811 562 214 SCI 100.00 % GEORGE V GESTION 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 327 256 947 SAS 100.00 % GONESSE ZAC DU CENTRE ANCIEN 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 801 645 789 SCI 100.00 % GUIBEVILLE DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 813 068 855 SCI 100.00 % HERBLAY LES BAYONNES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 751 063 710 SCI 100.00 % HOUILLES HENRI BARBUSSE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 807 851 407 SCI 100.00 % HOUILLES VICTOR SCHOELCHER 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 812 219 533 SCI 100.00 % I INVEST 400, promenade des Anglais - 06200 NICE 479 020 893 SAS 100.00 % IFS ROCQUANCOURT 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 504 282 948 SCI 100.00 % IMMOPERL 1 115, rue Réaumur - 75002 PARIS 518 090 964 SNC 100.00 % ISELECTION 400, promenade des Anglais - 06200 NICE 432 316 032 SAS 100.00 % KINGERSHEIM L'ORGANDI 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 803 805 134 SCI 85.26 % KRYPTON KALELITHOS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 819 433 905 SCI 51.00 % LA CIOTAT DULAC 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 791 498 918 SNC 100.00 % LA CIOTAT LES LANTERNES BLEUES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 803 412 493 SCI 85.26 % LA LONDE CHATEAUVERT OUEST 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 820 011 252 SCI 90.00 % L ESPACE 21 place de la République - 75003 Paris 811 806 215 SAS 57.22 % LE SKATING 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 812 705 416 SCI 55.00 % LES BORDS DE L OISE 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 798 803 383 SCI 55.00 % LES DUNES DE FLANDRES 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 408 888 659 SARL 55.00 % LES TERRASSES DU CABOT 30 rue Louis Rege - 13008 MARSEILLE 811 038 462 SCI 65.00 % LES TERRASSES DU GOLF 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 814 650 461 SCI 55.00 % LOUVRES PLACE DE LA GARE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 793 753 245 SCI 100.00 % MARSEILLE 24 AVRIL 1915 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 800 191 017 SCI 100.00 % MARSEILLE AUPHAN CHARPENTIER 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 793 097 684 SCI 100.00 % MARSEILLE CREMIEUX 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 808 682 934 SNC 100.00 % MENNECY ROUSSET DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 810 050 179 SNC 100.00 % METZ CALLIOPE 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 814 982 179 SCI 63.16 % MONCONSEIL LOT 15 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 809 667 686 SCI 100.00 % Nexity 49 / PRINCIPALES SOCIETES CONSOLIDEES PAR INTEGRATION GLOBALE (SUITE) Forme % de Dénomination sociale Adresse Siren juridique détention MONTREUIL EGLISE CONVENTION 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 750 350 001 SCI 100.00 % MONTREUIL LES RESERVOIRS BOULEVARD DE LA BOISSIERE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 480 556 042 SCI 70.00 % NEXIMMO 101 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 814 249 702 SAS 100.00 % NEXIMMO 102 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 814 256 442 SAS 100.00 % NEXIMMO 104 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 814 257 036 SAS 100.00 % NEXIMMO 106 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 823 421 482 SAS 100.00 % NEXIMMO 120 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 834 215 865 SAS 100.00 % NEXIMMO 38 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 498 710 534 SAS 100.00 % NEXIMMO 39 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 488 710 567 SAS 100.00 % NEXIMMO 65 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 513 636 142 SAS 100.00 % NEXIMMO 85 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 524 454 SAS 100.00 % NEXIMMO 88 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 285 668 SAS 100.00 % NEXIMMO 90 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 307 413 SAS 100.00 % NEXIMMO 91 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 307 314 SAS 100.00 % NEXITY CONTRACTANT GENERAL 10/12, rue Marc Bloch - 92110 CLICHY-LA-GARENNE 813 337 136 SAS 100.00 % NEXITY FRANCHISES 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 488 710 740 SAS 100.00 % NEXITY HOLDING ITALIA Corso Galileo Ferraris - 110 -10129 TURIN Italie - Turin SRL 100.00 % 495 089 0964 NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 332 335 769 SA 100.00 % NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL REGION SUD 5 rue René Cassin -13003 MARSEILLE 351 039 193 SNC 100.00 % NEXITY IR PROGR DOMAINES SAS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 824 309 751 SAS 100.00 % NEXITY IR PROGR GFI SAS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 824 381 586 SAS 100.00 % NEXITY IR PROGR GRAND PARIS SAS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 824 350 763 SAS 100.00 % NEXITY LAMY 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 487 530 099 SAS 100.00 % NEXITY LOGEMENT 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 399 381 821 SAS 100.00 % NEXITY MILANO PORTA VOLTA Corso Galileo Ferraris - 110 - 10129 TURIN Italie - Turin SRL 100.00 % 1018 374 0017 NEXITY PATRIMOINE 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 329 087 118 SNC 100.00 % NEXITY POLSKA ul. Aleje Jerozolimskie, n 98- 00807 VARSOVIE Pologne - Varsovie SP.Z.O.O 100.00 % 281 618 NEXITY PROPERTY MANAGEMENT 10/12, rue Marc Bloch - 92110 CLICHY-LA-GARENNE 732 073 887 SA 100.00 % NEXIMMO 115 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 830 845 426 SAS 100.00 % NEXITY STUDEA 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 342 090 834 SA 100.00 % NEXIVILLE 2 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 523 781 011 SAS 100.00 % NICE AVENUE EMILE RIPERT 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 809 191 380 SCI 100.00 % NIEUL SUR MER MAILLEZAIS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 812 288 892 SCI 100.00 % NP7 SPOLKA AKCYJNA ul. Aleje Jerozolimskie, n 98- 00807 VARSOVIE Pologne - Varsovie SA 100.00 % 462 107 OLONNES LES FREGATES 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 810 546 937 SCI 37.26 % ORALIA INVESTISSEMENTS 94, quai Charles de Gaulle - 69006 LYON 395 329 113 SA 100.00 % ORALIA MANAGEMENT 94, quai Charles de Gaulle - 69006 LYON 395 190 051 SARL 100.00 % ORALIA PARTENAIRES 94, quai Charles de Gaulle - 69006 LYON 397 581 984 SAS 100.00 % PARIS 17 BATIGNOLLES LOT 08 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 798 952 644 SCI 100.00 % PERIGNAT LA CASTEL DU VAL 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 794 405 209 SCI 50.53 % PERL 115, rue Réaumur - 75002 PARIS 438 411 035 SAS 100.00 % PERSAN DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 538 448 531 SNC 100.00 % / 50 Nexity PRINCIPALES SOCIETES CONSOLIDEES PAR INTEGRATION GLOBALE (SUITE) Forme % de Dénomination sociale Adresse Siren juridique détention POISSY LA COUDRAIE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 808 164 685 SCI 100.00 % PONTOISE CHEMIN DE LA PELOUSE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 793 250 663 SCI 100.00 % PRADO GESTION 30 rue Louis Rège - 13008 MARSEILLE 479 927 238 SAS 65.00 % PRIMOSUD 30 rue Louis Rège - 13008 MARSEILLE 339 901 365 SAS 65.00 % RESIDENCE AMBROISE PARE 30 rue Louis Rège - 13008 MARSEILLE 788 756 054 SCI 82.51 % RICHARDIERE 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 682 009 121 SAS 100.00 % ROMAINVILLE PAUL DE KOCK 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 794 012 195 SCI 100.00 % ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 814 864 914 SNC 100.00 % SACLAY DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 811 980 309 SCI 100.00 % SCHILTIGHEIM RUE PERLE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 810 424 143 SCI 100.00 % SEERI 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 331 129 437 SAS 100.00 % SERVON REPUBLIQUE DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 798 499 414 SNC 100.00 % SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 798 952 842 SCI 100.00 % STAINS 3 RIVIERES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 537 972 275 SCI 100.00 % TERENEO 10, rue Horus - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 502 931 777 SAS 91.66 % THIVERVAL DOMAINES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 813 756 335 SCI 100.00 % TOULOUSE 105 AVENUE DE 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 790 325 112 SCI 100.00 % CASSELARDIT TOULOUSE LES PAGELLES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 812 916 674 SCI 85.26 % ULIPERL 115, rue Réaumur - 75002 PARIS 841 612 716 SNC 100.00 % URBAN CITY 2 rue Leday Le Nouvel Hermitage - 80100 ABBEVILLE 818 457 996 SCI 55.00 % VANNES GRANDES MURAILLES 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 814 320 008 SCI 100.00 % VERSAILLES ILOT OUEST SCI 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 813 844 024 SCI 100.00 % VILLES & PROJETS 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 409 260 775 SAS 100.00 % VILLIERS HAUTES NOUES NL5 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 810 127 944 SCI 100.00 % YWOOD GESTION 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 288 399 SAS 100.00 % PRINCIPALES SOCIETES COMPTABILISEES PAR MISE EN EQUIVALENCE Forme % de Dénomination sociale Adresse Siren juridique détention Entreprises associées BIEN'ICI 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 488 073 412 SAS 49.50 % Co-entreprises GARENNE AMENAGEMENT 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 837 487 172 SAS 51.00 % BAGNEUX BRIAND 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 818 336 059 SAS 50.00 % MEUDON TRIVAUX 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 834 040 297 SAS 70.00 % LYON RUE DES GIRONDINS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 821 286 580 SCI 90.00 % RUEIL MASSENA 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 821 695 830 SAS 50.00 % LILAS PAUL MEURICE 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 800 417 677 SAS 50.00 % NEXIMMO 93 - CURIAL 19, rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08 752 524 587 SAS 50.00 % PARIS 16 SAINT DIDIER SABLONS 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 803 690 718 SCI 50.00 % LA VALETTE TERRA SOULEOU 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 804 555 944 SCI 70.00 % VAUREAL BD DE L'OISE NORD 25, allée Vauban - 59562 LA MADELEINE CEDEX 814 122 438 SCI 52.00 % Nexity 51 / La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 25 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 février 2020 16:56:10 UTC. Document originalhttps://media.nexity.fr/upload/ged/pdf/Etats-financiers-consolides-au-31-decembre-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/3A8E1BAA4E84E45FD5F0ED7154ADCC4EB91ED96A 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NEXITY 18:37 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 26 février 2020 AO 18:26 NEXITY-CHIFFRE D'AFFAIRES : 4.499 millions d'euros (+9%) RE 18:19 NEXITY : résultats 2019 'supérieurs aux objectifs' CF 18:18 NEXITY présente des résultats supérieurs à ses objectifs AO 18:02 NEXITY : Dépasse ses objectifs 2019 PU 17:57 NEXITY : Communiqué de presse - Résultats 2019 PU 17:57 NEXITY : Etats financiers consolidés au 31 décembre 2019 PU 17:45 NEXITY : Résultats annuels 2019 GL 12:10 EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Engie, Coface, Lysogène, HP, Expedia.. 09:10 BOURSE DE PARIS : Cette fois, le coronavirus est pris au sérieux Recommandations des analystes sur NEXITY 09:10 BOURSE DE PARIS : Cette fois, le coronavirus est pris au sérieux 24/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : BNP Paribas, LVMH, L'Oréal, Vallourec, Nexans, Sunris.. 24/02 NEXITY : LCM revalorise légèrement AO Données financières (EUR) CA 2019 4 414 M EBIT 2019 368 M Résultat net 2019 189 M Dette 2019 1 851 M Rendement 2019 6,08% PER 2019 13,8x PER 2020 12,2x VE / CA2019 0,98x VE / CA2020 0,91x Capitalisation 2 456 M Graphique NEXITY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEXITY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 50,24 € Dernier Cours de Cloture 44,40 € Ecart / Objectif Haut 19,4% Ecart / Objectif Moyen 13,2% Ecart / Objectif Bas 7,88% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Philippe Ruggieri Chief Executive Officer Alain Dinin Chairman Eric Lalechère Chief Financial Officer Frédéric Augier Director-Digital & Information System Pascal Oddo Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NEXITY -0.85% 2 666 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED -0.63% 41 299 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED -1.49% 37 245 CHINA RESOURCES LAND LIMITED -1.29% 31 605 COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED -1.52% 28 600 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED -0.83% 27 636