Nexity : Évolution de la gouvernance chez Nexity

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE CHEZ NEXITY

Paris, le 28 mars 2019

Alain Dinin, Président-Directeur Général de Nexity, a demandé à son Conseil d'Administration de proposer, sous réserve que son mandat d'administrateur soit renouvelé par l'Assemblée générale du 22 mai prochain, à ce que soient dissociées les fonctions de Président et de Directeur Général.

Le développement futur de Nexity, ses enjeux dans un monde en évolution, l'ont amené à demander au Conseil d'administration une meilleure répartition des fonctions. En tant que Président du Conseil d'administration, il définira avec celui-ci la stratégie du Groupe et dans ce cadre veillera à la mise en oeuvre de la plateforme de services de Nexity et à sa croissance et, de façon étendue, se consacrera autant à amplifier la démarche d'Entreprise Socialement Responsable, qu'à la bonne compréhension des actions de Nexity et à la maitrise de ses engagements financiers.

Jean-Philippe Ruggieri, qui l'accompagne depuis 15 ans et qui a initié et mis en oeuvre la plateforme de Services à partir de ses activités de promotion en Immobilier résidentiel, sera nommé Directeur Général et mandataire social de Nexity.

Avec Julien Carmona, mandataire social, Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, tous trois Directeurs généraux délégués de Nexity, ils auront à piloter, transformer et faire évoluer le Groupe vers une ambition de croissance dynamique.

Sous réserve du renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Dinin par l'Assemblée générale et de la réunion du Conseil d'administration qui suivra, cette organisation prendra place le 22 mai 2019.

Cette évolution est commentée plus largement par Monsieur Alain Dinin dans une interview publiée dans le journal Les Echos daté du 29 mars 2019.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP

CONTACT

Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr

Géraldine Bop - Directrice adjointe des Relations Investisseurs / + 33(0) 1 85 55 18 43 - investorrelations@nexity.fr

