Nexity : Information relative à l'impact du COVID -19 sur les activités de Nexity

INFORMATION RELATIVE À L'IMPACT DU COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DE NEXITY

Paris, le 20 mars 2020, 17h45 CET

Il est trop tôt à ce stade pour déterminer l'impact que la crise du coronavirus pourrait avoir sur les résultats 2020 de Nexity, et sur les perspectives données au marché, la principale inconnue étant constituée par la durée de la crise épidémique ainsi que par celle des mesures de précaution sanitaires.

Après un début d'année 2020 marqué par une dynamique commerciale en ligne avec celle de l'année précédente, Nexity a constaté ces derniers jours une suspension de ses chantiers, de la recherche de logements ou de bureaux à l'achat ou à la location, et des décisions d'achat de ses clients, logiquement au moins pour la durée du confinement. En revanche, les taux d'occupation dans les résidences gérées sont peu affectés à l'instant. L'obtention des autorisations de construire se ralentit mécaniquement, compte tenu du report au mois de juin du second tour des élections municipales ; pour autant, plus de 30.000 communes ont élu leurs maires dès le premier tour et ceux-ci sont aujourd'hui en fonction. La plupart des lancements commerciaux de Nexity étaient d'ores et déjà programmés à partir de septembre 2020.

Face à cette crise sanitaire sans précédent, Nexity a mis en place des mesures de précaution pour protéger la santé de ses collaborateurs. Des plans de continuité d'activité ont été déployés et sont opérationnels. L'entreprise est en tension et l'engagement des équipes est total.

Avec un carnet de commandes de plus de 5 milliards d'euros et un « pipeline » potentiel de plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en promotion, sans compter ses activités de services récurrentes, le Groupe dispose d'une bonne visibilité à moyen terme. Même en période de crise aiguë, et dans un contexte d'offre faible, le logement constitue un besoin fondamental. Nexity jouit d'une structure financière saine, d'une structure de coûts largement variabilisée dans ses métiers de promotion, d'une absence quasi-totale de stocks à risque, et d'une capacité éprouvée à rebondir très rapidement dès que la conjoncture le permettra. La position de trésorerie du Groupe est solide, avec à ce jour 775 millions d'euros de trésorerie et 555 millions d'euros de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées. Nexity confirme le paiement d'un dividende de 2,70 euros par action au 1er semestre 2020.

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

