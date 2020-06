Nexity : LA POSTE ET NEXITY NOUENT UN PARTENARIAT POUR PRÉPARER LA VILLE DE DEMAIN

Ce partenariat stratégique entre La Poste, premier réseau de proximité en France, et Nexity, Plateforme de services immobiliers, est né d'une réflexion commune autour du bien-vivre ensemble et des services à développer pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Cette collaboration concrétise donc une ambition partagée : contribuer à dynamiser les villes et y améliorer la qualité de vie par le développement de services d'hyper proximité efficients.

Plus précisément, La Poste et Nexity souhaitent collaborer autour de trois grands axes :

Le déploiement de solutions et services de proximité à destination des jeunes, des seniors et des clients du réseau d'agences Nexity, visant à améliorer la qualité de vie, faciliter le quotidien et créer du lien social ;

L'organisation d'offres et de services de logistique urbaine accompagnant la mutation des entrées de ville et la revitalisation des cœurs de ville dans une optique de réduction des impacts environnementaux des transports ;

Le développement de services numériques à destination des collectivités territoriales, afin de faciliter leur gouvernance et les interactions avec les usagers.

Selon Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Chez Nexity, nous avons choisi d'être utiles, au cœur de la transformation de la ville, et nous partageons cette ambition avec La Poste. Ce nouveau partenariat permettra d'apporter des réponses concrètes de proximité au besoin impérieux de vivre-ensemble, dans une ville inclusive et durable. »

Selon Philippe Wahl, Président-Directeur général de La Poste : « Présente partout, tous les jours, et pionnière de la logistique neutre en carbone, La Poste souhaite contribuer, avec son partenaire Nexity, à dynamiser les villes et à améliorer le bien-vivre des habitants, pour une ville de demain plus durable et plus humaine. »