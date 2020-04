Nexity : Le DG de Nexity est décédé du coronavirus

"C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que Nexity a appris le décès de son directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le COVID-19", a annoncé le groupe dans un communiqué.

"Les premières pensées de la direction et des collaboratrices et collaborateurs du groupe vont à son époux, ses enfants et ses proches".

Jean-Philippe Ruggieri avait pris les rênes du groupe en mai 2019 en remplacement d'Alain Dinin, resté président du conseil d'administration.

(Blandine Hénault)