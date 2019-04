Nexity : Mise à disposition du Document de référence 2018 incluant le rapport financier annuel

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Paris, le 5 avril 2019

Le Document de référence au 31 décembre 2018 de Nexity a été déposé le 4 avril 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.19-0272.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document de référence 2018 contient notamment :

-le rapport financier annuel 2018 ;

-le rapport sur le Gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration ; et

-les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Ce document, en version française, peut être consulté sur le site internet de la société (http//www.nexity.fr, rubrique « Le Groupe Nexity/Finance/Publications/Rapports/Document de référence ») ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

______

CONTACT

Domitille Vielle - Directrice des relations investisseurs / +33 (0)1 85 55 14 97 - investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Directrice adjointe des relations investisseurs / + 33 (0)1 85 55 14 97 - investorrelations@nexity.fr