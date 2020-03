Nexity : Mise en oeuvre d'un programme de rachat

Paris, le 20 mars 2020, 19h30 CET

Nexity annonce avoir mis en œuvre un programme de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2019. Le mandat de rachat, qui a été confié au prestataire de services d'investissement ODDO BHF SCA, porte sur un montant maximum de 10 millions d’euros.

Ce mandat s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’administration de procéder au rachat d’actions propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution potentiellement induite par l’acquisition d’actions attribuées gratuitement aux salariés.

Il fait suite aux rachats réalisés depuis octobre 2018 qui ont conduit Nexity à racheter 1.195.123 actions (soit 2,0% du capital), pour un montant total de 51 millions d’euros environ.

