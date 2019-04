Nexity : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 22 mai 2019

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2019 Paris, le 5 avril 2019

Les actionnaires de la société Nexity sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (assemblée extraordinaire et ordinaire), le mercredi 22 mai 2019 à 10 heures au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel 75008 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation est publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 5 avril 2019, ainsi que sur le site Internet de la Société (http://www.nexity.fr) rubrique Le Groupe Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblée Générale. Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires.

Les documents relatifs à cette Assemblée ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Pour favoriser la participation à cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée Générale sur le site VOTACCESS, selon les conditions décrites dans l'avis paru au BALO du 5 avril 2019.

Les documents et renseignements prévus notamment par l'article R.225-83 du Code de commerce, seront mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais et conditions prévus à l'article R.225-89 du Code de commerce.

Tout actionnaire pourra se procurer, dans les délais et conditions prévus aux articles R.225-88 du Code de commerce, les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par simple demande écrite adressée :

au siège social, 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex 08 auprès de la Direction Juridique ; ou

à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; téléphone : 01.57.78.34.44.

Les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site Internet de la Société (http://www.nexity.fr), rubrique Le Groupe Nexity/Finance/Actionnaires/Assemblée Générale, dans les délais et conditions prévus par cet article.

