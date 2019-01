Nexity : Morning Coworking, leader français du coworking, s'associe à Nexity pour continuer son développement

Morning Coworking, leader français du coworking, s'associe à Nexity pour continuer son développement.

Paris, le 16 janvier 2019.

Nexity et Morning Coworking (Groupe BAP) annoncent leur rapprochement pour renforcer et développer leur place sur le marché du coworking. Rentable depuis sa création, Morning Coworking souhaite accélérer sa croissance en Île-de-France : Le partenariat noué avec Nexity, première plateforme de services à l'immobilier, permettra à Morning Coworking d'amplifier son déploiement pour conserver une position de leader sur un marché en forte croissance mais très concurrentiel.

Morning Coworking, leader du coworking en France

Fort de deux précédentes levées de fonds d'un total de 3 millions d'Euros, dont une auprès de la CDC, Morning Coworking a doublé son chiffre d'affaires tous les ans depuis sa création passant de 4,5 millions d'Euros en 2016 à 17 millions en 2018.

En 2018, Morning Coworking a ouvert neuf nouveaux espaces dans les 2ème, 8ème, 9ème, 10ème, 18èmearrondissements de Paris, mais aussi à Bagnolet, La Défense, Boulogne et Clichy-Batignolles. Morning Coworking totalise aujourd'hui 20 espaces abritant plus de 540 entreprises et 5 200 coworkers sur environ 60 000 m2. En 2022, Morning Coworking ambitionne d'héberger plus de 25 000 coworkers sur 200 000 m2, un défi que le groupe Nexity est prêt à relever à ses côtés. Pour preuve, Nexity a pris une participation de 54% à son capital, aux côtés des actionnaires d'origine et de son fondateur, Clément Alteresco.

«Nous sommes très fiers de la confiance que Nexity nous témoigne. Le marché est très porteur et nous voulons continuer à accompagner cette mutation des modes de travail, précise Clément Alteresco, fondateur et CEO du Groupe BAP. Les indicateurs du marché nous laissent penser que dans 10 ans, la France comptera 3 à 5 millions de mètres carrés de bureaux en coworking contre moins d'un million aujourd'hui. »

Nexity : plateforme de services à l'immobilier

Après avoir lancé au SIMI 2018 sa plateforme multi-services pour le client entreprise, « Nexity Solutions Entreprise » (NSE), le groupe poursuit l'évolution de son modèle. Fort de ses positions de leader historique en promotion tertiaire et en property management, c'est dans l'exploitation que le groupe se lance grâce à ce partenariat clé signé avec Morning Coworking. Nexity Solutions Entreprise se positionne ainsi parmi les acteurs de référence sur le marché des offres de bureaux prêts à l'usage. L'enjeu pour le groupe est de pouvoir, demain, en fonction de la demande exprimée, offrir à ses clientsdes m2 de bureaux exploités directement par ceux-ci, ou des contrats mettant des postes de travail à leur disposition pour une durée convenue à l'avance.

« Le coworking traduit une transformation sociétale qui préfigure les nouveaux modes d'organisation du travail » précise Véronique Bédague, Directeur général adjoint Nexity. « Dès à présent, notre rôle est de concevoir plus que de l'immobilier. Nous voyons en Morning Coworking un partenaire privilégié solide pour penser avec nous la mixité des usages et répondre ainsi à la demande d'hybridation des espaces de vie au bureau. Ma conviction est que l'immobilier doit gagner en souplesse pour les clients, Morning Coworking se positionne à nos côtés pour plus de création de valeur. »

Les espaces Morning Coworking : l'ambiance et la valeur rencontre au cœur du concept.

Dans chaque coworking, l'accent est mis sur la valeur rencontre. Tout est mis en œuvre au sein des espaces et de la communauté pour favoriser les échanges et la bonne ambiance. Chaque coworker est ainsi amené, au quotidien, à collaborer, faire preuve d'un état d'esprit « Co » et se rapprocher de l'inconnu (avec par exemple : des événements, des experts, du contenu éditorial, des pitchs et meetups, des services et partenariats bien-être). Le « Co », l'ambiance « comme à la maison » et cette envie de connaître son voisin pour partager un moment ou une expérience sont le fer de lance de Morning Coworking.

"Nous observons actuellement une profonde mutation des modes de travail : flex office, télétravail, bien-être sont des sujets sur lesquels les entreprises ont besoin de se positionner pour retenir leurs talents. Nos espaces Morning Coworking, conviviaux, chaleureux et centraux, répondent à leurs besoins. Le salarié / travailleur de demain sera plus libre et plus mobile, mais toujours très attaché au "Co" et à l'humain qui sont dans l'ADN de Morning Coworking. C'est pourquoi nous voulons continuer à développer ce cercle vertueux et contribuer au dynamisme économique de notre pays." conclut Clément Alteresco.

A propos du groupe BAP

Avec la révolution digitale, notre rapport au travail évolue. Plus de liberté, plus de flexibilité, moins de hiérarchie : startups, PME et grands groupes doivent s'adapter.

Le groupe BAP répond à cette transformation en créant des espaces de coworking et des services destinés à accompagner les mutations du travail.

Une expertise à la fois digitale, sociale et design pour réinventer le travail de demain. Chacune des activités de BAP répond à l'ambition du groupe en plaçant le « Co » au centre de sa stratégie. Coworking, Communauté, Collaboratif et Confiance, sont les raisons d'être de BAP.

Les 3 activités principales du Groupe BAP :

- Morning Coworking : leader français des espaces de coworking. morning-coworking.com

- bureauxapartager.com : plateforme digitale de mise en relation pour trouver le bureau idéal partout en France.

- Link : logiciel de gestion dédié aux coworking : gestion administrative et communauté.www.espace.link

A propos de Nexity

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP

