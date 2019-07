Nexity : New Port a renforcé sa participation

16/07/2019 | 18:49

Nexity annonce que New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin a renforcé sa participation dans le capital de Nexity pour la porter à 8,06%.



Cette augmentation du nombre d'actions est liée à une augmentation de capital par apports de titres et de numéraire souscrite par plus de 60 nouveaux managers de Nexity.



Le concert formé autour d'Alain Dinin par New Port, Crédit Mutuel Arkéa, et environ 80 autres dirigeants et cadres de Nexity, détient désormais 20,21% de son capital.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.