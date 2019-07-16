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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Nexity    NXI   FR0010112524

NEXITY

(NXI)
  Rapport  
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Nexity : New Port se renforce au capital à hauteur de 8,06%

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16/07/2019 | 18:36

16 juillet (Reuters) - Nexity SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* AVOIR ÉTÉ INFORMÉE QUE NEW PORT, LA SOCIÉTÉ DE CADRES PRÉSIDÉE PAR ALAIN DININ, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU CONSEIL DE NEXITY, A RENFORCÉ SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE NEXITY POUR LA PORTER À 8,06%.

* LE CONCERT FORMÉ AUTOUR D'ALAIN DININ PAR NEW PORT, CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, ET ENVIRON 80 AUTRES DIRIGEANTS ET CADRES DE NEXITY, DÉTIENT DÉSORMAIS 20,21% DE SON CAPITAL.

* IL ENTEND MAINTENIR SA PARTICIPATION DANS NEXITY À UN NIVEAU SENSIBLEMENT ÉQUIVALENT À SON NIVEAU ACTUEL. Le communiqué : https://reut.rs/2Snc13w Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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EBIT 2019 377 M
Résultat net 2019 212 M
Dette 2019 1 524 M
Rendement 2019 6,57%
PER 2019 10,7x
PER 2020 9,39x
VE / CA2019 0,85x
VE / CA2020 0,78x
Capitalisation 2 159 M
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