Nexity : New Port se renforce au capital à hauteur de 8,06%

16 juillet (Reuters) - Nexity SA a annoncé mardi
dans un communiqué :
* AVOIR ÉTÉ INFORMÉE QUE NEW PORT, LA SOCIÉTÉ DE CADRES
PRÉSIDÉE
PAR ALAIN DININ, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU CONSEIL DE NEXITY,
A RENFORCÉ SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE NEXITY POUR LA
PORTER À 8,06%.
* LE CONCERT FORMÉ AUTOUR D'ALAIN DININ PAR NEW PORT, CRÉDIT
MUTUEL ARKÉA, ET ENVIRON 80 AUTRES DIRIGEANTS ET CADRES DE
NEXITY, DÉTIENT DÉSORMAIS 20,21% DE SON CAPITAL.
* IL ENTEND MAINTENIR SA PARTICIPATION DANS NEXITY À UN
NIVEAU
SENSIBLEMENT ÉQUIVALENT À SON NIVEAU ACTUEL.
Le communiqué :
https://reut.rs/2Snc13w
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(Rédaction de Paris)