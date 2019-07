Nexity : New Port se renforce au capital à hauteur de 8,06%

16 juillet (Reuters) - Nexity SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* AVOIR ÉTÉ INFORMÉE QUE NEW PORT, LA SOCIÉTÉ DE CADRES PRÉSIDÉE PAR ALAIN DININ, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU CONSEIL DE NEXITY, A RENFORCÉ SA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE NEXITY POUR LA PORTER À 8,06%.

* LE CONCERT FORMÉ AUTOUR D'ALAIN DININ PAR NEW PORT, CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, ET ENVIRON 80 AUTRES DIRIGEANTS ET CADRES DE NEXITY, DÉTIENT DÉSORMAIS 20,21% DE SON CAPITAL.

* IL ENTEND MAINTENIR SA PARTICIPATION DANS NEXITY À UN NIVEAU SENSIBLEMENT ÉQUIVALENT À SON NIVEAU ACTUEL. Le communiqué : https://reut.rs/2Snc13w Pour plus de détails, cliquez sur

