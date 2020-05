Nexity : Présentation Assemblée générale mixte 19 mai 2020 0 21/05/2020 | 11:44 Envoyer par e-mail :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 19 MAI 2020 Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières, et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat ou engagement dans aucun pays. Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF sous le numéro D20-0280 en date du 9 avril 2020, tel que modifié par un amendement déposé auprès de l'AMF en date du 28 avril 2020, puissent avoir un impact sur la capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Nexity / Assemblée générale 2020 2 Sommaire Accueil du Président Ouverture de séance Notre plateforme de services immobiliers Résultats financiers Les engagements de Nexity Organisation du Groupe et Gouvernance Rapport sur les rémunérations Commissaires aux comptes Questions écrites des actionnaires Conclusion Vote des résolutions Nexity / Assemblée générale 2020 3 1. Accueil du Président 2. Ouverture de séance Documents légaux (1/2) La copie de l'avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 publié au BALO n°44 du 10 avril 2020 ;

La copie du communiqué de presse relatif à l'avis préalable à l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 et publié dans le journal « les Echos » du 10 avril 2020 ;

Un exemplaire du journal d'annonces légales « la loi » en date du 29 avril 2019, dans lequel est paru l'avis de convocation des actionnaires au porteur ;

Le rectificatif de l'avis de convocation des actionnaires au porteur publié au BALO n°51 du 27 avril 2020 et dans le journal « les Echos » du 28 avril 2020 ;

La copie des lettres de convocation adressées le 4 mai 2020 aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif ;

La copie de la lettre de convocation adressée à chaque commissaire aux comptes, avec l'accusé de réception ;

La copie de la lettre de convocation adressée au représentant du comité d'entreprise ;

La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;

La liste des actionnaires arrêtée au 16 ème jour avant l'assemblée générale ;

jour avant l'assemblée générale ; Un exemplaire des statuts en vigueur de la société ;

Le rapport de gestion sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tel qu'inclus dans le document d'enregistrement universel 2019 incluant le rapport financier annuel ;

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Le rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2019 ;

Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2019 ;

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; Nexity / Assemblée générale 2020 6 Documents légaux (2/2) Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes ;

Le rapport du conseil d'administration relatif aux projets de résolutions soumises à l'assemblée générale mixte ;

Le rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-97-3 du code de commerce (attributions gratuites d'actions) ;

225-197-1 à L. 225-97-3 du code de commerce (attributions gratuites d'actions) ; Les rapports des commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues aux résolutions 23 à 33 soumises à l'assemblée générale mixte ;

L'attestation sur les 10 personnes les mieux rémunérées, certifiée exacte par les commissaires aux comptes ;

Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion ;

Un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ;

La liste des administrateurs, le tableau récapitulatif de leurs mandats et nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux ;

La répartition du capital au 31 décembre 2019 ;

Le tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital ;

Un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY ACTIONS en date du 28 avril 2020 ;

procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY ACTIONS en date du 28 avril 2020 ; Un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY LEVIER 2017 en date du 28 avril 2020 ;

procès-verbal du conseil de surveillance du FCPE NEXITY LEVIER 2017 en date du 28 avril 2020 ; Le bilan social et les observations du comité d'entreprise ;

Le texte des projets de résolutions ;

Le projet des Statuts de la Société, et

Un exemplaire du document d'enregistrement universel. Nexity / Assemblée générale 2020 7 Ordre du jour : à titre ordinaire Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat et fixation du dividende ; Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat de Madame Luce Gendry en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Grivet en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de Madame Magali Smets en qualité d'administrateur ; Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires ; Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires ; Renouvellement du mandat de KPMG AUDIT IS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; Renouvellement du mandat de MAZRAS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ; Nexity / Assemblée générale 2020 8 Ordre du jour : à titre ordinaire Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce (« say on pay » ex post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d'administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2020 ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué pour l'exercice 2020 ; Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions ; Nexity / Assemblée générale 2020 9 Ordre du jour : à titre extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre ; Restrictions apportées à la mise en œuvre des délégations financières en cours de validité en période d'offres publiques visant les titres de la Société ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public (autre qu'une offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Nexity / Assemblée générale 2020 10 Ordre du jour : à titre extraordinaire Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ; Limitation globale des autorisations d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ; Modification de l'article 11, II des statuts concernant l'administrateur représentant les salariés actionnaires ; Modification de l'article 14 des statuts de la Société concernant l'adoption par le Conseil d'administration de certaines décisions en visioconférence et de certaines décisions par consultation écrite ; Modification de l'article 16 I des statuts de la Société concernant l'âge limite statutaire du Directeur général ; Mise à jour et adaptation des statuts de la Société ; Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Nexity / Assemblée générale 2020 11 Notre plateforme 3. de services immobiliers Notre plateforme de services immobiliers Deux ensembles de métiers complémentaires pour accompagner nos Clients à toutes les étapes de leur vie immobilière 1 er opérateur immobilier intégré

opérateur immobilier intégré Imbrication et synergies

Modèle unique Nexity / Assemblée générale 2020 13 16% du chiffre d'affaires Groupe généré par les offres intégrées Promotion/Services (725 M€) Chiffre d'affaires 2019 En millions d'euros 725 45 320 SERVICES PROMOTIONXXXXX 360 Villes & ▪ Les opérations sourcées par Villes & Projets ~250 M€ Projets ont un taux de marge 2019 en moyenne par an moyen de 3 à 4 points plus élevé entre 2015 et 2019 que le niveau du Groupe Offres intégrées Administration de biens & Distribution Exploitation résidences gérées Promotion résidences gérées Nexity Solutions Entreprise Tendance de croissance future +15% par an +10% par an +/- stable en développement Nexity / Assemblée générale 2020 14 Un track record de croissance (2014-2019) CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE (M€) 4.499 x1,7 2.632 vs 2014 2014 2019 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (M€) ET TAUX DE MARGE 7,0% 7,9% X1,9 353 vs 2014 184 2014 2019 TSR* +84% 2014-2019 RÉSERVATIONS LOGEMENTS NEUFS (en volume) 10.365 21.837 X2,1 vs 2014 2014 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES SERVICES (M€) 1.065 X2,2 484 vs 2014 2014 2019 >11.000 COLLABORATEURS Nexity / Assemblée générale 2020 * Rendement total dividende réinvesti en date du 31 décembre 2019, soit en moyenne +13% par an 15 Responsabilité Sociétale de l'Entreprise Création de valeur sociale et environnementale à travers 5 engagements : Être reconnu comme employeur de préférence Attractivité : 14ème place du classement LinkedIn des sociétés françaises les plus attractives Rétention : 70% des salariés sont actionnaires (hors Ægide) et turnover subi à 9,8% Inclusion : 34% de femmes dans le Club 1797 (objectif de 35% en 2020) et inscription dans le Bloomberg GEI Index sur l'égalité femmes-hommes Un meilleur accès au logement et une qualité résidentielle augmentée Engagement pour le logement des personnes défavorisées (Nexity Non Profit) Près de 20% de la part de marché dans les zones de TVA réduites Fondation Nexity Partenariat avec Humanité & Biodiversité Initiative logement insalubre / habitat indigne « Faire ville » durable et responsable Une trajectoire carbone ambitieuse : -35% par collaborateur

par collaborateur -30% par logement livré

par logement livré -21% par m² de surfaces de plancher de bureaux livrées Leader du bureau bois avec 120.000 m² de bureaux bois livrés depuis 2011 Leader de la rénovation énergétique Nexity / Assemblée générale 2020 De meilleurs usages pour plus de qualité au travail Inscription à la démarche Great Place to Work Mise en place du travail nomade Être exemplaire en matière de gouvernance et d'éthique des affaires Mise en place de la Charte Ethique Fournisseurs Mise en place du Comité des Parties Prenantes Externes 100% des collaborateurs sensibilisés à la prévention de la corruption 16 Une performance RSE en progression constante 2019 : Progression de la note globale 4ème place au classement général (230 sociétés) contre 12ème place en 2018 2019 : note A- , qui place Nexity parmi les 6% des meilleurs scores au niveau mondial, tous secteurs confondus Nexity / Assemblée générale 2020 1ère place au palmarès 2019 des promoteurs immobiliers Bas Carbone français 2018 : note C, qui place Nexity parmi les 25% d'entreprises les mieux notées de son secteur 17 Mesures prises face à la crise sanitaire (Covid-19) Engagement sociétal Mise à disposition gratuite de près de 300 logements en résidences étudiantes Studéa au profit des soignants et des publics vulnérables désignés par les pouvoirs publics

Don exceptionnel de 3 M€ au bénéfice des personnels soignants de Seine-Saint-Denis et du Grand-Est, mais aussi d'associations d'aide aux sans-abris et aux femmes vulnérables

Seine-Saint-Denis et du Grand-Est, mais aussi d'associations d'aide aux sans-abris et aux femmes vulnérables Déploiement d'un fonds d'urgence par la Fondation Nexity au bénéfice de l'aide alimentaire et de l'hébergement d'urgence, notamment alimenté par des dons de jours de congés par les collaborateurs Nexity / Assemblée générale 2020 18 Actionnariat de Nexity 31 MARS 2020 56.129.724 actions(1) Crédit Mutuel Arkéa 5,3% Action de 5,3% concert 14,8% A. Dinin, New Port (2) et autres managers 3,1% de Nexity membres du concert 14,8% 20,2% (2) FCPE et autres salariés (3) 3,1% 6,4% Crédit Agricole Assurances 6,4% Flottant 68,3% 68,3% Dont auto-contrôle : 1.142.575 actions (2,0%) New Port : 8,1% - La Société a été informée en date du 14 mai de la cession de titres par New Port portant sa participation à 7,8% et simultanément du franchissement de seuil de 20% à la baisse de l'action de concert détenant au 14 mai 2020 19,9%. Dont FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017 : 2,7% Nexity / Assemblée générale 2020 19 4. Résultats financiers Objectifs 2019 dépassés CHIFFRE D'AFFAIRES 4.499 M€ Entreprise Particulier 14% 86% +9%✓ EBITDA 573 M€✓ Entreprise Particulier +10% 13% 87% Part des Services dans l'EBITDA Groupe 45% RESULTAT NET AVANT ÉLEMENTS 163 M€ NON COURANTS CLIENT PARTICULIER 21.837 réservations de logements neufs en France ✓ 13,4% de part de marché 17 ouvertures de résidences services seniors 4 ouvertures de résidences étudiantes ✓ 880.000 lots en gestion CLIENT ENTREPRISE 521 M€ HT de prises de commandes en✓ Immobilier d'entreprise Dont 36% d'opérations bois 22 espaces de travail de courte durée (Morning Coworking) 20 millions de m² gérés (Part du Groupe) -18% PIPELINE (promotion) 20,4 Mds€ dont backlog 5,1 Mds€, +14% dont potentiel 15,3 Mds€, +7% ENDETTEMENT NET 918 M€ (avant obligations locatives) CLIENT COLLECTIVITÉ Lauréat de plusieurs consultations emblématiques 540.400 m² dans le portefeuille de Villes & Projets CLIENT INTERNE >11.000 collaborateurs 34% de femmes dans les instances dirigeantes (Club 1797) 18% du capital détenu par les salariés et managers Nexity / Assemblée générale 2020 ✓ : objectif 2019 dépassé 21 Compte de résultat 2019 Nexity / Assemblée générale 2020 2019 2018 En millions d'euros réalisé réalisé Chiffre d'affaires 4.498,8 4.135,0 EBITDA 572,9 523,0 % du chiffre d'affaires 12,7% 12,6% Résultat opérationnel courant 353,2 372,7 % du chiffre d'affaires 7,9% 9,0% Réévaluation après prise de contrôle d'Ægide-Domitys - 79,2 Résultat opérationnel 353,2 451,9 Résultat financier (78,2) (51,7) Mise à la juste valeur de l'ORNANE (2,0) Impôts sur les bénéfices (103,6) (113,1) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0,0 (4,7) Résultat net 169,4 282,4 Participations ne donnant pas le contrôle (8,7) (5,5) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 160,7 276,9 Dont éléments non courants* (2,0) 79,2 Résultat net dont part des actionnaires de la société-mère avant éléments non courants 162,7 197,7 (en euros) Résultat net par action** 2,90 4,95 Résultat net par action** avant éléments non courants 2,92 3,53 Dont 2 M€ de juste valeur de l'ORNANE

Calculé sur la base du nombre moyen d'actions en circulation sur la période +9% +10% -5% -42% -18% -17% 22 Bilan simplifié au 31 décembre 2019 (en M€) Goodwills 1.598 1.757 Capitaux propres (yc. participations ne donnant pas le contrôle) Autres actifs 239 102 Provisions Droits sur actifs loués 828 908 Obligations locatives (IFRS 16) 1.019 Endettement financier BFR 918 net avant obligations locatives ACTIF PASSIF Total endettement net : Ratio de levier 1.826 M€ 2,3x EBITDA après loyers (403 M€) Nexity / Assemblée générale 2020 * Gearing : endettement net / capitaux propres 23 5. Les engagements de Nexity Aujourd'hui Pour le climat Pour la ville Pour l'inclusion Pour les étudiants Pour les seniors Pour les collaborateurs Nexity / Assemblée générale 2020 25 Pour demain La Garenne-Colombes Porte de Montreuil Bruneseau Dessine-moi Toulouse Village des athlètes Nexity / Assemblée générale 2020 26 Organisation du 6. Groupe et Gouvernance L'équipe de direction Le comité stratégique Alain DININ Julien CARMONA Président-Directeur Directeur general délégué général Mandataire social Véronique BÉDAGUE Frédéric VERDAVAINE Directeur general délégué Directeur general délégué Nexity / Assemblée générale 2020 Le Comité de direction générale opérationnelle Créé en 2019, ce Comité rassemble 24 dirigeants représentant les principales directions opérationnelles et fonctionnelles du Groupe ainsi que les responsables de filiales importantes. Ce Comité a vocation à décliner les priorités stratégiques et assurer le suivi des grands dossiers et projets transverses. Il a pour mission d'accompagner les changements d'organisation et de faciliter la mobilisation du management et des collaborateurs, en favorisant le partage des bonnes pratiques et l'adaptation des outils et des procédures aux besoins des équipes. Le taux de féminisation de ce Comité est de 33,3%. Le Club 1797 Le Club 1797 rassemble les principaux dirigeants, opérationnels et fonctionnels de Nexity. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des évolutions du Groupe et est associé à la définition de la stratégie. Nexity, qui développe une politique volontariste d'amélioration de l'accès des femmes aux instances dirigeantes, a décidé de se doter d'un indicateur portant sur la proportion de femmes dans ce Club 1797. Cette proportion qui était de 23% en 2016 a atteint 34% fin 2019. L'objectif est de 35% à horizon 2020. Le Club 1797 remplace depuis 2019 la formation précédente du Club 100. 28 Le Comité de direction générale opérationnelle Fabrice Aubert, Secrétaire général Groupe

Sophie Audebert, Directrice des ressources humaines Groupe

Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué NSE

Bassien, Directeur général délégué NSE Blandine Castarede, Directrice de la communication et de la marque

Edouard Denis, Président du groupe Edouard Denis

Julien Drouot-Lhermine, Président de iSelection

Drouot-Lhermine, Président de iSelection Christian Dubois, Président de Nexity Non Profit - Délégué régional de la région PACA - Référent des délégués régionaux

Cyril Ferrette, Vice-Président Immobilier Résidentiel

Vice-Président Immobilier Résidentiel Jean-Marie Fournet, Président Directeur général du groupe Ægide

Fournet, Président Directeur général du groupe Ægide Eric Lalechère, Directeur financier Groupe

Stéphanie Le Coq de Kerland, Directrice juridique opérationnelle Groupe

Alexandra Lenormand, Directrice de l'immobilier et des achats - Directrice de la gestion et contrôle des risques

Yann Ludmann, Directeur des solutions et innovations numériques

Jean-Luc Porcedo, Président de Villes & Projets

Porcedo, Président de Villes & Projets Pierre-Henry Pouchelon, Secrétaire général Nexity SIP

Pouchelon, Secrétaire général Nexity SIP Valérie de Robillard, Directrice responsabilité sociale et environnementale

Helen Romano, Directrice générale déléguée Immobilier Résidentiel

Thierry Smadja, Directeur général délégué Nexity SIP

Benjamin Tancrede, Directeur commerce et marketing Immobilier Résidentiel

Marie Zaiter Al Houayek, Directrice générale déléguée NPM Nexity / Assemblée générale 2020 29 Chiffres clés du Conseil d'administration 10 administrateurs dont 1 représentant des salariés 7 réunions en 2019 99% de taux de présence des administrateurs en 2019 Nexity / Assemblée générale 2020 * Conforme au code Afep/Medef, hors administrateur représentant les salariés pour les Comités et le Conseil d'administration ** Pas de jetons de présence cumulés avec une rémunération par le Groupe 30 *** Depuis 2005 pour les administrateurs et 3 ans pour les censeurs Propositions de renouvellements Madame Lucy Gendry Monsieur Jean-Pierre Denis Monsieur Jérôme Grivet Madame Magali Smets ˃ Nationalité française ˃ Nationalité française ˃ Nationalité française ˃ Nationalité française ˃ Présidente de Cavamont ˃ Président du Crédit ˃ Directeur général ˃ Vice-présidente du Holding Ltd Mutuel Arkéa adjoint de Crédit GICPER ˃ Administrateur de FFP ˃ Administrateur de Kering, Agricole SA ˃ Présidente du syndicat Paprec Holding APROCHIM Nexity / Assemblée générale 2020 31 Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires - 2 candidats Monsieur Luc Touchet Monsieur Jean-Paul Belot ˃ Nationalité française ˃ Nationalité française ˃ Comptable mandant chez ˃ Secrétaire général de Nexity Lamy l'immobilier résidentiel Nexity / Assemblée générale 2020 32 7. Rapport sur les rémunérations Rémunération au titre de l'exercice 2019 de M. Alain Dinin Président-Directeur général jusqu'au 22 mai 2019 Président depuis le 22 Mai 2019 - Vote Ex post Absence de retraite supplémentaire depuis la création de la Société

Pas d'actions de performance attribuées depuis 2006

Renonciation à la rémunération à raison du mandat d'administrateur depuis 2013

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ renonciation à compter de 2019

non-concurrence et indemnités de départ renonciation à compter de 2019 Rémunération fixe - montant fixe, global et forfaitaire attribué : 2.000.000 € Nexity / Assemblée générale 2020 34 Rémunération au titre de l'exercice 2019 de M. Jean-Philippe Ruggieri Directeur général délégué jusqu'au 22 mai 2019 Directeur général depuis le 22 mai 2019 - Vote Ex post Le contrat de travail a été maintenu jusqu'au 22 mai 2019 / Rémunération en qualité de mandataire social à partir du 22 mai 2019

Répartition des éléments fixes (500 k€) / variables (250 k€) si l'objectif est atteint à 100%

La rémunération annuelle variable est basée sur des objectifs quantitatifs communs (65%), des objectifs quantitatifs individuels (25%) et des objectifs qualitatifs (10%)

Objectifs atteints à 95,5% soit total de la rémunération variable annuelle = 238.750 €

Rémunération variable pluriannuelle: 700.000 € (Attribuable après 3 ans)

Objectifs atteints à 100 % soit total de la rémunération variable annuelle = 700.000 €

Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : Néant. Le contrat de travail reprendra effet en cas de cessation des fonctions de mandataire social.

non-concurrence et indemnités de départ : Néant. Le contrat de travail reprendra effet en cas de cessation des fonctions de mandataire social. Pas d'attribution gratuite d'actions sur la base de l'autorisation soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 19 mai 2020 Total de la rémunération = 1.438.750 € Nexity / Assemblée générale 2020 35 Rémunération au titre de l'exercice 2019 de M. Julien Carmona Directeur général délégué - Vote Ex post Le contrat de travail a été maintenu jusqu'au 22 mai 2019 / Une rémunération au titre de mandataire social à partir du 22 mai 2019

Répartition des éléments fixes (500 k€) / variable (250 k€) si l'objectif est atteint à 100%

La rémunération annuelle variable est basée sur des objectifs quantitatifs communs (65%), des objectifs quantitatifs individuels (25%) et des objectifs qualitatifs (10%) Objectifs atteints à 95,5% soit total de la rémunération variable annuelle = 238.750 € Rémunération variable pluriannuelle : 700.000 € Objectifs atteints à 100% soit total de la rémunération variable annuelle = 700.000 € Indemnités de non-concurrence et indemnités de départ : Néant. Le contrat de travail reprendra effet en cas de cessation des fonctions de mandataire social.

non-concurrence et indemnités de départ : Néant. Le contrat de travail reprendra effet en cas de cessation des fonctions de mandataire social. Pas d'attribution gratuite d'actions sur la base de l'autorisation soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 19 mai 2020 Total de la rémunération = 1.438.750 € Nexity / Assemblée générale 2020 36 Politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de M. Alain Dinin Président-Directeur général depuis le 25 avril 2020 - Vote Ex ante Absence de cumul d'un mandat social avec un contrat de travail : Depuis la création de la Société

Absence de retraite supplémentaire : Depuis la création de la Société

Pas d'actions de performance attribuées depuis 2006

Renonciation à la rémunération à raison du mandat d'administrateur depuis 2013

Indéfinités de non-concurrence et indemnités de départ renoncées à compter de 2019

non-concurrence et indemnités de départ renoncées à compter de 2019 Rémunération fixe - montant fixe, global et forfaitaire attribué : 1.500.000 € (baisse de 25%)

25 avril 2020 : Le conseil d'administration a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Alain Dinin en qualité de Président-Directeur Général. Il n'y a pas d'impact sur la politique de rémunération applicable pour Alain Dinin. Pour l'exercice 2020, la rémunération d'Alain Dinin au titre de sa fonction de Président du Conseil d'Administration jusqu'au 24 Avril

2020 puis au titre de ses fonctions de Président et Directeur Général à partir du 25 Avril 2020 reste un montant fixe, global et forfaitaire s'élevant à 1.500.000 €. Nexity / Assemblée générale 2020 37 Politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de M. Julien Carmona Directeur général délégué - Vote Ex ante Pas d'augmentation depuis 2017, package global en diminution pour 2020

Répartition fixes (500 k€) / variable (250 k€) si l'objectif est atteint à 100%

Éléments fixes (500 k€) / variables (250 k€) si les objectifs basés sur les objectifs quantitatifs (75%) et individuels quantitatifs (25%) sont atteints + 25% de la rémunération variable (62,5 k€) associés à la bonne gestion de la crise du Covid-19

Non renouvellement de la rémunération pluriannuelle (700 k€)

Le contrat de travail reste suspendu, résiliation prévue avant l'Assemblée générale de 2021

Indemnité de non concurrence et indemnité de départ : 2 ans maximum

Attribution de 60.000 actions gratuites sur la base de l'autorisation soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 19 mai 2020

Acquisition au S1 2023 (période d'acquisition de 3 ans) 100% des actions soumises à critères de performance : 50% des actions attribuées sur la base du résultat opérationnel courant 15% des actions attribuées selon la maitrise de l'endettement net du Groupe 10% des actions attribuées selon des critères RSE/RH (réduction de l'empreinte Carbone, index d'égalité professionnelle hommes/femmes) 5% des actions attribuées selon un critère mesurant la satisfaction client 20% des actions attribuées selon l'évolution relative de l'action Nexity par rapport à l'indice SBF 120

Nexity / Assemblée générale 2020 38 Politique de rémunération au titre de l'exercice 2020 de M. Julien Carmona Directeur général délégué - Vote Ex ante Critères de rémunération annuelle variable Objectifs quantitatifs communs (75%) 45% au titre de l'atteinte de l'objectif d'EBITDA 10% au titre de sur l'objectif de backlog du Groupe 20% % au titre de critères RSE (Développement durable et impact social) 10% au titre des progrès réalisés en 2020 par Nexity dans la réduction de l'empreinte carbone par rapport à 2019

au titre des progrès réalisés en 2020 par Nexity dans la réduction de l'empreinte carbone par rapport à 2019 5% au titre du taux de femmes dans les instances dirigeantes de Nexity

au titre du taux de femmes dans les instances dirigeantes de Nexity 5% au titre de l'habitat social Objectifs quantitatifs individuels (25%) 10% au titre de la contribution et de l'intégration de la filiale récemment acquise en Allemagne 15% au titre de l'endettement net du Groupe à fin 2020 Objectif qualitatif exceptionnel : Gestion de la crise du COVID-19 (possibilité de complément de variable 25%, autorisant l'atteinte de 125% de la rémunération variable annuelle cible) Nexity / Assemblée générale 2020 39 Attributions gratuites d'actions Montant autorisé : 1% du capital

Objectifs : développer l'actionnariat salarié, aligner les intérêts de la direction et des collaborateurs avec ceux des actionnaires et introduire un système d'incitation à long terme. Autorisations Attributions Ratio (nombre d'actions arrondi au millier près) (nombre d'actions arrondi au millier près) Attributions / autorisations 2014 540.000 423.000 78% 2015 541.000 251.000 46% 2016 553.000 524.500 95% 2017 560.000 406.100 73% 2018 561.000 518.020 92% 2019 561.000 506.200 90% (arrêté au 6 avril 2020) Conditions d'attribution :

Période d'acquisition : 3 ans (proposée par le Conseil d'Administration à la demande de certains investisseurs) Présence effective dans le Groupe durant la période de blocage (sauf cas de décès ou d'invalidité), condition applicable à tous les bénéficiaires Attribution fondée à 100% sur des critères de performance pour les membres du Comité stratégique et en majorité pour les autres managers

Nexity / Assemblée générale 2020 40 8. Commissaires aux comptes Olivier Thireau - Mazars pour le collège des Commissaires aux comptes Rapports émis par les Commissaires aux comptes

Assemblée générale ordinaire

Comptes consolidés

Comptes annuels

Conventions réglementées ⇒Ces rapports figurent dans le document d'enregistrement universel 2019, respectivement en pages 307, 334 et 193 Assemblée générale extraordinaire

Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues

auto-détenues Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

Émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise • Rapport sur les comptes consolidés (4ème résolution) Opinion

Certification sans réserve ni observation

Points clés de l'audit

Evaluation des goodwills

Evaluation du chiffre d'affaires et de la marge à l'avancement des opérations de promotion immobilière réalisées sous forme de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) ou de CPI (contrat de promotion immobilière) Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration Pas d'observation • Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution) Opinion

Certification sans réserve ni observation

Point clé de l'audit

Evaluation des titres de participation

Vérification des informations données dans le rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Pas d'observation Rapport sur les conventions réglementées (5 ème résolution)

Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée générale

Convention d'intégration fiscale avec la société Crédit Financier Lillois

Conventions d'assistance et de licence de marque avec les sociétés Newport, Ægide et Bureaux à partager

Conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale

Aucune Rapports sur les différentes opérations sur le capital (23ème résolution et suivantes) Objet : délégation ou autorisation pour les opérations suivantes

Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues

auto-détenues Attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

Émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise

Conclusion

Pas d'observation

En cas de réalisation, les conditions de certaines opérations feront l'objet d'un examen ultérieur

Le cas échéant, des rapports complémentaires seront établis lors de l'utilisation de certaines de ces délégations par votre Conseil d'administration 9. Questions écrites des actionnaires 10.Conclusion Impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur les activités du Groupe Résilience de Nexity Nexity est impacté par la crise Un confinement dur, qui a mis les chantiers à l'arrêt pendant 6 semaines et fortement impacté la signature des réservations et des actes notariés

… Et une récession forte de l'économie qui va impacter la demande Pas de retour à la normale avant 2021 Mais les conditions du redémarrage sont là Plus de 80% des chantiers ont rouvert (au 18 mai 2020)

Contacts commerciaux presque revenus au niveau d'avant crise

Réservations nettes toujours positives et en redémarrage progressif

7.450 logements Nexity vendus à CDC Habitat et fort intérêt des institutionnels pour le logement

Les fondamentaux de la demande de logements demeurent très solides

Immobilier d'entreprise : poursuite de l'activité sur les grands projets du groupe Nexity a un modèle robuste et résilient Résilience des activités de services (notamment ADB, résidences gérées)

20 Mds d'euros de pipeline d'activité en promotion immobilière (5,2 Mds € de backlog, 15 Mds € de potentiel foncier) Nexity / Assemblée générale 2020 49 Mesures prises face à la crise sanitaire (Covid-19) Éléments opérationnels et financiers Choix de ne recourir au dispositif de chômage partiel que de manière ciblée, pour les sociétés opérationnelles qui ont fait l'objet de fermetures obligatoires de sites ou de chantiers

Pas de recours aux aides de l'Etat

Situation de trésorerie très solide : 792 M€ de cash et 455 M€ de lignes de crédit confirmées et non tirées (15 mai 2020)

Pilotage strict des investissements (capex, acquisitions foncières, ouverture nouvelles résidences…)

Maintien des Comités d'engagement

Ajustement à la baisse de la proposition de dividende payé en 2020 (2,00€ contre 2,70€ prévus initialement)

Baisse de la rémunération des mandataires sociaux (- 25% pour le PDG)

Suspension des objectifs et perspectives compte tenu des incertitudes sur les modalités de reprise de l'activité économique post confinement Nexity / Assemblée générale 2020 50 11.Vote des résolutions Vote des résolutions À titre ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Cette résolution a pour objet : D'approuver les comptes sociaux de l'exercice 2019 tels qu'ils viennent de vous être présentés et se soldant par un bénéfice de 178.087.368,01 €.

D'approuver les dépenses et charges non déductibles fiscalement (67.241€). Nexity / Assemblée générale 2020 53 DEUXIÈME RÉSOLUTION Quitus aux administrateurs Cette résolution a pour objet de donner quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'année 2019. Nexity / Assemblée générale 2020 54 TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat et fixation du dividende Cette résolution a pour objet d'affecter le résultat, soit un bénéfice de de 178.087.368,01€, de la façon suivante : Constate que le bénéfice distribuable de l'exercice, après prise en compte de la dotation à la réserve légale et du compte report à nouveau dont le montant est égal à 260.695.951,85€, s'élève à 438.783.319,86€ ;

Décide de verser aux actionnaires la somme de 2,00€ par action , soit un montant global de 112.259.448,00 €, qui sera prélevé en totalité sur le bénéfice distribuable de l'exercice ; et

, soit un montant global de €, qui sera prélevé en totalité sur le bénéfice distribuable de l'exercice ; et Décide d'affecter le solde du bénéfice distribuable de l'exercice, soit 326.523.871,86€ en totalité au report à nouveau qui sera ainsi porté à 326.523.871,86€. Le dividende sera mis en paiement à compter du mercredi 27 mai 2020. Pour les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France : Les sommes distribuées proviennent du bénéfice distribuable et ont la nature fiscale d'un dividende soumis à un prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » de 30% sans abattement de 40%. Si l'actionnaire opte pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'abattement de 40% est applicable. Nexity / Assemblée générale 2020 55 QUATRIEME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2019 et le rapport sur la gestion du Groupe, tels qu'ils ont été présentés. Nexity / Assemblée générale 2020 56 CINQUIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce Les conventions visées sont celles conclues par Nexity avec ses filiales et portent essentiellement sur l'assistance et l'utilisation de la marque Nexity et l'intégration fiscale. Elles font l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes (chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel 2019). Personnes s'abstenant de voter : Monsieur Alain Dinin - Monsieur Julien Carmona Nexity / Assemblée générale 2020 57 SIXIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Luce Gendry en qualité d'administrateur Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de Madame Luce Gendry en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se tenant au cours de l'année 2024. Nexity / Assemblée générale 2020 58 SEPTIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité d'administrateur Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se tenant au cours de l'année 2024. Nexity / Assemblée générale 2020 59 HUITIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Grivet en qualité d'administrateur Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de Monsieur Jérôme Grivet en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se tenant au cours de l'année 2024. Nexity / Assemblée générale 2020 60 NEUVIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Magali Smets en qualité d'administrateur Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de Madame Magali Smets en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se tenant au cours de l'année 2024. Nexity / Assemblée générale 2020 61 PRÉSENTATION DIXIÈME ET ONZIÈME RÉSOLUTIONS Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires Ces résolutions ont pour objet de nommer un administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et se tenant au cours de l'année 2024. Nexity / Assemblée générale 2020 62 PRÉSENTATION DOUZIÈME ET TREIZIÈME RÉSOLUTIONS Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires Nous vous demandons de bien vouloir renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaires pour une durée de six ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Pour information, conformément à la loi, la nomination de commissaires aux comptes suppléants n'est plus obligatoire, nous vous informons ne pas proposer le renouvellement des commissaires aux comptes Nexity / Assemblée générale 2020 63 QUATORZIÈME RÉSOLUTION Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise Cette résolution a pour objet l'approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Nexity / Assemblée générale 2020 64 QUINZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d'administration Cette résolution a pour objet l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d'administration. Nexity / Assemblée générale 2020 65 SEIZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur Général Cette résolution a pour objet l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean- Philippe Ruggieri, Directeur général. Nexity / Assemblée générale 2020 66 DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur Général délégué Cette résolution a pour objet l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué. Nexity / Assemblée générale 2020 67 DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020 Cette résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020. Nexity / Assemblée générale 2020 68 DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 Cette résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2020. Nexity / Assemblée générale 2020 69 VINGTIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2020 Cette résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2020. Nexity / Assemblée générale 2020 70 VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué pour l'exercice 2020 Cette résolution a pour objet l'approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué pour l'exercice 2020. Nexity / Assemblée générale 2020 71 VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions Cette résolution a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions. Nexity / Assemblée générale 2020 72 Vote des résolutions À titre extraordinaire VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues Cette résolution a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues. Nexity / Assemblée générale 2020 74 VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre Cette résolution a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre. Nexity / Assemblée générale 2020 75 VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION Restrictions apportées à la mise en œuvre des délégations financières en cours de validité en période d'offres publiques visant les titres de la Société Cette résolution a pour objet de préciser les restrictions apportées à la mise en œuvre des délégations financières en cours de validité en période d'offres publiques visant les titres de la Société. Nexity / Assemblée générale 2020 76 VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Nexity / Assemblée générale 2020 77 VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public (autre qu'une offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public autre qu'une offre mentionnée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Nexity / Assemblée générale 2020 78 VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Nexity / Assemblée générale 2020 79 VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription Cette résolution a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription. Nexity / Assemblée générale 2020 80 TRENTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Nexity / Assemblée générale 2020 81 TRENTE-ET-UNIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société. Nexity / Assemblée générale 2020 82 TRENTE-DEUXIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise Cette résolution a pour objet de renouveler la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Nexity / Assemblée générale 2020 83 TRENTE-TROISIÈME RÉSOLUTION Limitation globale des autorisations d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Cette résolution a pour objet de définir les limitations globales des autorisations d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Plafonds globaux :

25% du capital social au jour de l'Assemblée Générale ou 600.000.000 € de titres de créances

Plafonds des émissions avec DPS ou sans DPS avec droit de priorité :

25% du capital social au jour de l'Assemblée Générale 600.000.000 € de titres de créance

Plafonds des émissions (i) sans DPS ou (ii) sans DPS ni droit de priorité :

10% du capital social au jour de l'Assemblée Générale 300.000.000 € de titres de créance

Nexity / Assemblée générale 2020 84 TRENTE-QUATRIÈME RÉSOLUTION Modification de l'article 11, II des statuts concernant l'administrateur représentant les salariés actionnaires Cette résolution a pour objet de modifier l'article 11 II des statuts de la Société concernant l'administrateur représentant les salariés actionnaires Nexity / Assemblée générale 2020 85 TRENTE-CINQUIÈME RÉSOLUTION Modification de l'article 14 des statuts de la Société concernant l'adoption par le Conseil d'administration de certaines décisions en visioconférence et de certaines décisions par consultation écrite Cette résolution a pour objet de modifier l'article 14 des statuts de la Société concernant les modalités de prises de décision du Conseil d'administration. Nexity / Assemblée générale 2020 86 TRENTE-SIXIÈME RÉSOLUTION Modification de l'article 16 I des statuts de la Société concernant l'âge limite du Directeur Général Cette résolution a pour objet de modifier l'article 16 I des statuts de la Société concernant l'âge limite du Directeur Général. Nexity / Assemblée générale 2020 87 TRENTE-SEPTIÈME RÉSOLUTION Mise à jour et adaptation des statuts de la Société Cette résolution a pour objet la mise à jour et l'adaptation des statuts de la Société. Nexity / Assemblée générale 2020 88 TRENTE-HUITIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités Cette résolution a pour objet de conférer les pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Nexity / Assemblée générale 2020 89 Rencontre actionnaires Automne 2020 Assemblée générale 2021 19 mai 2021 Nexity / Assemblée générale 2020 90 19, rue de Vienne 75 008 Paris Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12 La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 19 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

