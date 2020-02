Nexity : Présentation investisseurs - Résultats annuels 2019 0 26/02/2020 | 12:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS ANNUELS 2019 PRÉSENTATION INVESTISSEURS Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières, et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat ou engagement dans aucun pays. Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur la capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation. L'ensemble des éléments financiers présentés sont issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle) Nexity / Résultats annuels 2019 2 Chiffres clés et Faits marquants 2019 Objectifs 2019 dépassés CHIFFRE D'AFFAIRES 4.499 M€ Entreprise Particulier 14% 86% +9%✓ EBITDA 573 M€✓ Entreprise Particulier 13% 87% +10% CLIENT PARTICULIER 21.837 réservations de logements neufs en France ✓ 14,2% de part de marché estimée 17 ouvertures de résidences services seniors 4 ouvertures de résidences étudiantes ✓ 880.000 lots en gestion CLIENT ENTREPRISE 521 M€ HT de prises de commandes en✓ Immobilier d'entreprise Dont 36% d'opérations bois 22 espaces de travail de courte durée (Morning Coworking) 20 millions de m² gérés RESULTAT NET AVANT ÉLEMENTS 163 M€ NON COURANTS (Part du Groupe) -18% PIPELINE (promotion) 20,4 Mds€ dont backlog 5,1 Mds€, +14% dont potentiel 15,3 Mds€, +7% ENDETTEMENT NET 918 M€ (avant obligations locatives) CLIENT COLLECTIVITÉ Lauréat de plusieurs consultations emblématiques 540.400 m² dans le portefeuille de Villes & Projets CLIENT INTERNE >11.000 collaborateurs 34% de femmes dans les instances dirigeantes (Club 1797) 18% du capital détenu par les salariés et managers Nexity / Résultats annuels 2019 ✓ : objectif 2019 dépassé 4 Un track record de croissance (2014-2019) CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE (M€) 4.499 x1,7 2.632 vs 2014 2014 2019 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (M€) ET TAUX DE MARGE 7,0% 7,8% X1,9 353 vs 2014 184 2014 2019 TSR* +84% depuis 2014 RÉSERVATIONS LOGEMENTS NEUFS (en volume) 10.365 21.837 X2,1 vs 2014 2014 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES SERVICES (M€) 1.065 X2,2 484 vs 2014 2014 2019 >11.000 COLLABORATEURS Nexity / Résultats annuels 2019 * Rendement total dividende réinvesti en date du 31 décembre 2019, soit en moyenne +13% par an 5 16% du chiffre d'affaires Groupe généré par les offres intégrées Promotion/Services (725 M€) Chiffre d'affaires 2019 En millions d'euros 725 45 320 SERVICES PROMOTIONXXXXX 360 Villes & ▪ Les opérations sourcées par Villes & Projets ~250 M€ Projets ont un taux de marge 2019 en moyenne par an moyen de 3 à 4 points plus élevé entre 2015 et 2019 que le niveau du Groupe Offres intégrées Administration de biens & Distribution Exploitation résidences gérées Promotion résidences gérées Nexity Solutions Entreprise Tendance de croissance future +15% par an +10% par an +/- stable en développement Nexity / Résultats annuels 2019 6 Responsabilité Sociétale de l'Entreprise Création de valeur sociale et environnementale à travers 5 engagements : Être reconnu comme employeur de préférence « Faire ville » durable et responsable Un meilleur accès au logement et une qualité résidentielle augmentée De meilleurs usages pour plus de qualité au travail Être exemplaire en matière de gouvernance et d'éthique des affaires Portés par une gouvernance impliquée : Comité des parties prenantes

Comités dédiés : Comité stratégique et Conseil d'administration Émission inaugurale d'un Green Bond de 240 M€ 1 er emprunt vert émis par un promoteur en France

emprunt vert émis par un promoteur en France Opérations résidentielles avec un niveau de performance énergétique dans le top 15% Nexity / Résultats annuels 2019 Des partenariats forts Humanité & Biodiversité

Nexity Non Profit : 777 logements en pension de famille engagés en 2019 Reconnaissance des agences extra-financières 4ème place au classement général (230 sociétés) contre 12ème place en 2018 1ère place au palmarès 2019 des promoteurs immobiliers Bas Carbone français Parmi les 12 entreprises françaises retenues dans le Bloomberg GEI Index 2020, sur l'égalité femmes-hommes Climate change A- en 2020, Nexity parmi les 6% des meilleurs scores au niveau mondial, tous secteurs confondus Objectifs de réduction de l'empreinte carbone à horizon 2030 : -35% par collaborateur

par collaborateur -30% par logement livré

par logement livré -21% par m² de surfaces de plancher de bureaux livrées 7 Résultats financiers 2019 Compte de résultat 2019 Nexity / Résultats annuels 2019 2019 2018 En millions d'euros réalisé réalisé Chiffre d'affaires 4.498,8 4.135,0 EBITDA 572,9 523,0 % du chiffre d'affaires 12,7% 12,6% Résultat opérationnel courant 353,2 372,7 % du chiffre d'affaires 7,9% 9,0% Réévaluation après prise de contrôle d'Ægide-Domitys - 79,2 Résultat opérationnel 353,2 451,9 Résultat financier (78,2) (51,7) Mise à la juste valeur de l'ORNANE (2,0) Impôts sur les bénéfices (103,6) (113,1) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0,0 (4,7) Résultat net 169,4 282,4 Participations ne donnant pas le contrôle (8,7) (5,5) Résultat net part des actionnaires de la société-mère 160,7 276,9 Dont éléments non courants* (2,0) 79,2 Résultat net dont part des actionnaires de la société-mère avant éléments non courants 162,7 197,7 (en euros) Résultat net par action** 2,90 4,95 Résultat net par action** avant éléments non courants 2,92 3,53 Dont 2 M€ de juste valeur de l'ORNANE

Calculé sur la base du nombre moyen d'actions en circulation sur la période +9% +10% -5% -42% -18% -17% 9 Chiffre d'affaires 2019 (en M€) Total Promotion +15% 3.049 2.648 -25% 512 384 +9% 3.433 3.160 +13% 4.014 3.550 -17% 581 +9% 4.499 4.135 2018 2019 Immobilier résidentiel Périmètre constant : +12% 2018 2019 Immobilier d'entreprise 2018 2019 Total Promotion 484 Services +10% 1.065 2018 2019 Client Particulier 2018 2019 Client Entreprise 2018 2019 Groupe* +7% 965 902 +45% 69 99 970 * Dont Autres activités : 0,9 M€ en 2019 et 4,3 M€ en 2018 4.279 M€ à périmètre constant (+4%) Nexity / Résultats annuels 2019 2018 2019 Services aux particuliers Périmètre constant : -3% 2018 2019 Services aux entreprises Périmètre constant : +12% 2018 2019 Total Services 10 EBITDA et taux de marge 2019 Promotion -1% (en M€ et en %) +7% 348 346 (11.0%) (10.1%) Total +13% 540 477 (13.4%) +10% 523 573 (12.7%) (12.6%) 304 284 (10.0%) (10.7%) 2018 2019 -34% 65 (12.7%) 43 (11.1%) 2018 2019 2018 2019 (13.4%) -14% 72 62 (12.3%) (12.8%) Immobilier résidentiel Immobilier d'entreprise Total Promotion 2018 2019 Client Particulier 2018 2019 Client Entreprise 2018 2019 Groupe* Services +22% 194 236 (24.5%) (21.5%) +175% 7 19 (19.1%) (10.0%) +27% 255 201 (24.0%) (20.7%) Dont Autres activités : -29 M€ en 2019 et -26 M€ en 2018 525 M€ à périmètre constant (stable)

403 M€ après loyers (IFRS 16) en 2019 2018 2019 Services aux particuliers 2018 2019 Services aux entreprises 2018 2019 Total Services Nexity / Résultats annuels 2019 11 Bilan simplifié au 31 décembre 2019 (en M€) Goodwills 1.598 1.757 Capitaux propres (yc. participations ne donnant pas le contrôle) Autres actifs 239 102 Provisions Droits sur actifs loués 828 908 Obligations locatives (IFRS 16) Endettement financier BFR 1.019 918 net avant obligations locatives ACTIF PASSIF Total endettement net : 1.826 M€ Nexity / Résultats annuels 2019 12 Évolution du besoin en fonds de roulement (BFR) 2019 (en M€) +123 M€ 1.019 -2 +3 +6 896 +116 54 90 48 87 762 875 2018 Client Particulier Client Particulier Client Entreprise Autres activités 2019 Immobilier résidentiel Services aux particuliers (et impôts) Client Particulier : +114 M€ Autres Activités (et impôts) Client Entreprise Client Particulier Progression maîtrisée du BFR de l'Immobilier résidentiel compte tenu du dynamisme de l'activité commerciale

compte tenu du dynamisme de l'activité commerciale Stabilité du ratio BFR/ Backlog des activités de promotion autour de 20% Nexity / Résultats annuels 2019 13 Évolution de l'endettement financier net avant obligations locatives (en M€) +161 M€ -757 +558 31 déc. 2018 EBITDA hors résultat de cession -98 -179 -918 -64 -8 -170 -164 -36 Variation du BFR Impôts (dont CVAE) et Capex Investissements Remboursement des Dividendes et Variation des 31 déc. 2019 d'exploitation charges financières financiers obligations locatives rachats d'actions dettes minoritaires et autres* 2,3x EBITDA après loyers (403 M€) 2,5x EBITDA après loyers (ratio cible indicatif donné en juin 2018) Diminution de l'endettement net après le point haut du 30 juin 2019 (1.120 M€)

Les investissements financiers et autres correspondent principalement au prix de cession de Guy Hoquet l'Immobilier et Nexity Conseil et Transaction (sous déduction de la trésorerie cédée), de la croissance externe (Accessite) et des nouveaux investissements financiers Nexity / Résultats annuels 2019 14 Tableau des flux de trésorerie 2019 En millions d'euros 2019 2018 Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 544,5 507,8 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 376,6 350,0 Variation du BFR lié à l'activité (hors impôts et variations de périmètre) (98,2) (102,3) Variation du BFR d'impôts, dividendes des mises en équivalence et autres 10,9 22,3 Flux de trésorerie liés aux investissements opérationnels (nets) (59,6) (47,9) Cash flow libre 229,7 222,1 Flux de trésorerie liés aux investissements financiers 5,8 (73,4) Remboursement des obligations locatives (169,9) (103,9) Dividende payé par Nexity SA (138,2) (140,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (hors dividende) 413,8 45,7 Variation de trésorerie 341,2 (49,8) Nexity / Résultats annuels 2019 15 Activité commerciale 2019 Activité commerciale 2019 Client Particulier Immobilier résidentiel CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Immobilier résidentiel : un marché demandeur 168.600 -2% 157.600 153.900 ~154.000 stable 121.100 125.600 108.600 107.500 105.900 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Ventes au détail Ventes en bloc Taux d'intérêt Hausse des coûts de construction et du foncier Facteurs démographiques Échéances électorales Stabilité des dispositifs fiscaux Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail- Fédération des Promoteurs Immobiliers pour le ventes en bloc - Estimations Nexity pour 2019 SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE MULTIUSAGES, MULTIPRODUITS ET MULTIMARQUES 32 produits couvrant l'accession à la propriété, le logement social et intermédiaire, le logement thématique ou les usages spécifiques Croissance externe Nouveaux marchés Patrimoine et Valorisation, Résidences services multigénérationnelles, Excroissances internes Partenariats Nexity Partners CHIFFRES CLÉS Part de marché estimée : 14,2% en 2019, +3 pts depuis fin 2017 Croissance des réservations de logements neufs en France +19% depuis fin 2017 Marge normative : 10% Nexity / Résultats annuels 2019 18 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Réservations dynamiques dans l'Immobilier résidentiel (en volume - en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +11% par rapport à 2018* 19.609 21.837 +18% ▪ Réservations totales 24.566 lots (yc Terrains à 18.351 au T4 2019 15.893 7.794 vs T4 2018 6.600 bâtir et international) : +11% en volume et 10.365 11.741 +13% en valeur 4.557 4.757 • dont Terrains à bâtir : 2.088 réservations 5.603 (+1%) pour 177 M€ (+5%) 4.634 • dont International : 641 réservations 3.618 3.883 +11% (x1,8) pour 100 M€ (x3,1) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (en valeur - en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) par rapport à 2018* 3.915 4.362 +15% 3.564 au T4 2019 2.943 1.327 1.529 vs T4 2018 2.285 1.924 909 922 1.150 951 715 773 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T1 T2 T3 T4 Investisseurs individuels : 45% des réservations, soit +19% par rapport à 2018 (dont 55% en Pinel)

Forte croissance des résidences gérées : +53% par rapport à 2018 et representant

29% des réservations totales Nexity / Résultats annuels 2019 * À périmètre constant + 8% en volume et en valeur 19 Activité commerciale 2019 Client Particulier Services immobiliers aux particuliers CLIENT PARTICULIER Services immobiliers aux particuliers Résidences Gérées : un modèle unique PROMOTEUR EXPLOITANT VEFA ÉTUDIANTS 2,5 millions d'étudiants en France Marché potentiel : 6,5 Mds€ 82% du marché est dans le diffus Chiffres clés 124 résidences soit plus de 15.000 lots 95% de taux d'occupation moyen 566€ de panier moyen 12% de marge de résultat opérationnel courant normative CLIENT INVESTISSEUR (Particulier ou Investisseur Institutionnel) BAIL CLIENT SOUS-LOCATAIRE Étudiant SENIORS Senior 6 millions de seniors de plus de 75 ans 60.000 logements en résidence service seniors 85% du marché est dans le diffus Chiffres clés 100 résidences soit plus de 11.700 logements 84% de taux d'occupation moyen 1.683€ de panier moyen HT (loyer + services) 7% de marge de résultat opérationnel courant normative pour les résidences de plus de 2 ans Nexity / Résultats annuels 2019 21 CLIENT PARTICULIER Résidences services seniors Évolution prévisionnelle du parc ~200 Services immobiliers aux particuliers Génération récurrente de résultat pendant la durée du bail quasi égale à la marge de la promotion** résultat opérationnel courant généré pendant l'exploitation (loyers + syndic + autres services) en millions d'euros 72 83 59 41 52 32 36 25 15 51 100 42 ~70% 58 1,8 1,6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e Résidences de plus de 2 ans Résidences de moins de 2 ans N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+… N+… N+… Ventilation du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du résultat opérationnel Évolution du chiffre d'affaires moyen mensuel par résident des résidences par maturité Nombre de Taux Chiffre En M€ d'occupation EBITDA ROP résidences d'affaires moyen Parc ouvert depuis plus de 2 ans* 58 95% 140 52 7 Parc ouvert depuis moins de 2 ans* et International 42 72% 81 21 -16 Total pôle résidences gérées 84% 221 73 -9 2019 2018 Variation Loyer 732 € 708 € +3% Services 951 € 878 € +8% Total 1.683 € 1.586 € +6% * Domitys France ▪ ▪ Marge opérationnelle du parc ouvert depuis plus de 2 ans : 5% Progression du taux de marge attendue, à 7% du chiffre d'affaires Nexity / Résultats annuels 2019 ** Données indicatives calculées sur la base d'un taux de marge de promotion de 10% et d'une opération moyenne de 120 lots 22 CLIENT PARTICULIER Services immobiliers aux particuliers Une palette diversifiée de services immobiliers aux particuliers ADMINISTRATION DE BIENS +46%TRANSACTION ET FRANCHISE Syndic de copropriété

Gérance locative

Services annexes (assurance,…) DISTRIBUTION - Services annexes (courtage,…) Marché fragmenté* Chiffres clés >880.000 lots sous gestion à fin 2019 : 709.000 en syndic et 175.000 en gestion locative Nombreux intervenants : promoteurs, plateformes de relation entre promoteurs, filiales de groupes bancaires, sociétés de conseillers en gestion de patrimoine Chiffres clés 4.500 réservations réalisées en 2019 dont

66% commercialisées pour compte de tiers >1.000.000 transactions en 2019 sur le marché de l'ancien* >3.700 agences regroupées dans les 5 premiers réseaux de franchise* Chiffres clés 898 agences Century 21 fin 2019, +4% par rapport à fin 2018 +8% en nombre de compromis signés par rapport à fin 2018 Nexity / Résultats annuels 2019 * Source : Xerfi Les armes des administrateurs de biens face aux bouleversements réglementaires / dec. 2019 ; estimation Notaires de France 23 Activité commerciale 2019 Client Entreprise 40 35 30 25 20 15 10 5 0 CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise Immobilier d'entreprise : un marché dynamique* ~36 Mds€ Volume de capitaux disponibles Évolution des usages Politiques monétaires accomodantes Raréfaction de l'offre Rotation des actifs Coûts de construction / coût du foncier 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T1 T2 T3 T4 Taux de vacance : 4,7% en Île-de-France revenant au point bas de 2007, limitant la demande placée à 2,3 millions de m² en 2019 (-10% sur 1 an), mais en hausse de 1% par rapport à la moyenne décennale

Source : CBRE MarketView Investissement et Bureaux Île-de-France T4 2019 Nexity / Résultats annuels 2019 25 CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise Potentiel d'activité* et prises de commandes Potentiel d'activité en Immobilier d'entreprise (en M€) +6% 2.796 2.966 1.550 72% 77% 48% 52% 28% 23% 2017 2018 2019 Île-de-France Province Une forte visibilité de près de 8 ans d'activité

Forte accélération anticipée du chiffre d'affaires à partir de 2020 Prises de commandes (en M€ HT) 403 402 521 Objectif 356 349 305 2019** 250 dépassé 190 166 151 183 216 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Île-de-France Province 155 M€ signés au T4 2019 exclusivement en province

181 M€ signés sur des opérations en structure bois ▪ Backlog de 456 M€ correspondant à 15 mois d'activité (chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise sur 12 mois glissants), contre 308 M€ à fin décembre 2018 Représente le volume total des opérations, à une date donnée, exprimée en chiffre d'affaires HT, des projets futurs validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future correspondant aux tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière. Le nombre d'année est calculé sur le chiffre d'affaires 12 mois glissants

Objectif 2019 : prises de commandes en Immobilier d'entreprise au moins égales à 2018 (349 M€ HT) Nexity / Résultats annuels 2019 26 13 juillet 2018 Acquisition du terrain CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise La Garenne-Colombes(Hauts-de-Seine) Engie : un partenariat de co-développement financier et stratégique Acquisition en juillet 2018 avec Engie du terrain industriel de PSA de 9 hectares à La Garenne-Colombes (92)

Garenne-Colombes (92) Conclusion d'un partenariat technologique pour développer avec Engie un projet urbain d'intérêt général ambitieux en matière de transition énergétique

Réalisation d'une opération complexe mixte : bureaux, logements, commerces, hôtel, nouvelle succursale PSA et équipements d'intérêt collectif

Réalisation du futur éco-campus tertiaire d'Engie sur 136.000 m², plus grand projet privé du Grand Paris

éco-campus tertiaire d'Engie sur 136.000 m², plus grand projet privé du Grand Paris Un peu moins de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la quote-part Nexity Déc.2019 de l'éco-campus Signature 2020 promesse de vente Signature avec Swiss Life 2022 2024 prévisionnelle VEFA Asset Managers 2019/202020212023/2024 Mise au point des demandes de permis de construire Livraison prévisionnelle Obtention des autorisations campus Engie Nexity / Résultats annuels 2019 27 Principales prises de commandes de l'année EVIDENCE Saint-Ouen (93) Bureaux - 16.000 m² Livraison prévisionnelle : 2020 ECO CAMPUS DELOITTE Bailly-Romainvilliers (77) Eco-campus - 22.000 m² Livraison prévisionnelle : 2021 CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise LYON VAISE Lyon (69) Bureaux - 13.300 m² Livraison prévisionnelle : 2022 TÉRÉNÉO - GRAND CARRÉ Sainghin en Melantois (59) Bureaux Bois - 7.000 m² Livrée Nexity / Résultats annuels 2019 28 CLIENT ENTREPRISE Services immobiliers aux entreprises Services immobiliers aux entreprises 1,2 GESTION PROPERTY MANAGEMENT +46% 1,2 millions Conseil en Immobilier d'entreprise

Aménagement d'espaces ~15 opérateurs gérant plus de 2 millions de m²* Nexity #1 du property management en 2019* Chiffres clés property management 20 millions de m² de surfaces sous gestion à fin 2019 (+5% par rapport à fin 2018) Dont 1 million de m² pour Accessite (Commerces) Nouvelles offres développées Chiffre d'affaires : 62 M€ en 2019 soit +13% par rapport à 2018 (à périmètre constant) EXPLOITATION OFFRE COMPLÈTE 1.700 espaces en France, dont 35% en Île-de-France et 23% à Paris * Nexity parmi les leaders en Île-de-France en 2019* Chiffres clés Morning Coworking 22 espaces exploités à fin 2019 Plus de 60.000 m² (+35% par rapport à fin 2018) 6.700 postes de travail Chiffre d'affaires : x6 depuis 2016 (30 M€ en 2019) Nexity / Résultats annuels 2019 *Source : Xerfi : le marché du property management à l'horizon à 2022 / juillet 2019 ; Bureauxàpartager.com, « Indice du coworking » 2019 29 Activité commerciale 2019 Client Collectivité CLIENT COLLECTIVITE Aménagement et ensemblier urbain VILLES & PROJETS Grand Grand Grand Paris Paris Paris ASNIÈRES (92) - 43.300 m² SAINT-OUEN (93) - 43.900 m² LE BLANC-MESNIL (93) - 20.500 m² Grand Grand Grand Paris Paris Paris LAND BANK 120 M€ à fin décembre 2019 , stable par rapport à 2018 - Mise en place d'une stratégie afin de s'adapter à la problématique de forte concurrence et de hausse des prix sur certains fonciers pour se positionner sur des fonciers à fort potentiel FONDS DE PORTAGE ET DE VALORISATION DE TERRAINS À POTENTIEL Un 1 er foncier situé dans les Hauts-de-Seine (92) a été signé fin décembre 2019 par le fonds de valorisation de fonciers à potentiel Terrae Optimae 1 (dans lequel Nexity détient une participation minoritaire) BRY-SUR-MARNE /VILLIERS-SUR- MONTREUIL ACACIAS (93) LA GARENNE-COLOMBES (92) 99.960 m² (en QP Nexity) MARNE (94) - 140.000 m² 48.240 m² (en QP Nexity) Entrées en portefeuille 2019 Grand Paris BORDEAUX BELVÉDÈRE (33) SAINT-PRIEST (69) - 59.650 m² SOLLIÈS-PONT (83) - 29.500 m² SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45) Village des athlètes à SAINT-OUEN (93) 40.200 m² (en QP Nexity) 14.200 m² (en QP Nexity) 21.200 m² (en QP Nexity) Portefeuille au 31 décembre 2019* : ~540.400 m² (-15% vs 31 déc. 2018) ; Cessions de charges foncières en 2019 pour près de 137.000 m² Nexity / Résultats annuels 2019 * Surfaces indicatives pouvant faire l'objet d'ajustement lors de l'obtention des autorisations administratives 31 Perspectives Backlog et potentiel d'activité total au 31 décembre 2019 Backlog* Potentiel d'activité** de la promotion (en M€) +14% 15,3 5.095 Mds€ 4.469 456 3.991 308 465 Immobilier Immobilier résidentiel 4.640 d'entreprise 4.161 12,4 Mds€ 3,0 Mds€ 3.526 75.000 lots Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019 retraité Logement neuf Terrains à bâtir International Immobilier résidentiel Immobilier d'entreprise 10,6 Mds€ 1,2 Md€ 0,6 Md€ 55.400 lots 14.500 lots 5.100 lots Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

co-entreprises en intégration proportionnelle) Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d'affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Immobilier d'entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière) Nexity / Résultats annuels 2019 33 Objectifs 2020 et ambition 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES EBITDA en millions d'euros en milliards d'euros >5,3 TCAM +11% >680 TCAM +12% 573 4,5 523 4,1 461 3,6 2017 2018 2019 2020e 2021e 2017 2018 2019 2020e 2021e Objectifs 2020 Ambition 2021 Chiffre d'affaires en croissance de plus de 10%

plus de 10% EBITDA et résultat opérationnel courant en croissance de + 10%

10% Dividende payé en 2020 (1) à 2,70 euros par action Chiffre d'affaires d'au moins 5,3 milliards d'euros (+10% en moyenne depuis 2017)

d'au moins 5,3 milliards d'euros (+10% en moyenne depuis 2017) EBITDA d'au moins 680 millions d'euros (+10% en moyenne depuis

2017) dont environ 45% générés par les métiers de services

d'au moins 680 millions d'euros (+10% en moyenne depuis dont environ générés par les métiers de services Dividende au moins égal à 2,70 euros par action (1) au titre des exercices 2020 et 2021 Nexity / Résultats annuels 2019 (1) Sous réserve de la décision du Conseil d'administration et de l'approbation de l'Assemblée générale de Nexity 34 Actionnariat de Nexity 31 DÉCEMBRE 2019 56.129.724 actions(1) 5,3% 14,6% 3,2% 6,4% Crédit Mutuel Arkéa 5,3% Action de A. Dinin, New Port (2) et autres managers concert de Nexity membres du concert 14,6% 19,9% FCPE et autres salariés (3) 3,2% Crédit Agricole Assurances 6,4% Flottant 69,4% 69,4% Dont auto-contrôle : 606..419 actions (1,1%) New Port : 8,1% Dont FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017 : 2,7% Nexity / Résultats annuels 2019 35 Annexes Des positions de leader tant dans la promotion que dans les services(1) N°1 EN IMMOBILIER RÉSIDENTIEL N° 3 EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE Part de marché : 12,4% Ventes au détail : 9,8%

Ventes en bloc : 24% Part de marché dans le Grand Paris (Île-de- France) : 15,4% (les réservations en IDF représentent 44% du CA réservé) Part de marché : 6,2%(2) N° 2 N° 1 DE L'ADMINISTRATION DES RÉSIDENCES GÉRÉES DE BIENS(3) • Étudiants • Syndic de copropriété Part de marché : 14,8% Part de marché : 7,8% • Seniors • Gérance locative Part de marché : 21,1% Part de marché : 8,3% • Transaction Part de marché : 4,6% Calculées sur la base des données de marchés 2018 Part de marché sur la période 2014-2018 sur les bureaux en Île-de-France Y compris Century 21 Part de marché calculée sur le chiffre d'affaires généré Part de marché calculée sur le nombre d'espaces ouverts en IDF (250 espaces - source Cushman & Wakefield) Nexity / Résultats annuels 2019 N° 1 EN PROPERTY MANAGEMENT en termes de chiffre d'affaires généré N° 1 DES ESPACES DE COWORKING EN ÎLE-DE- FRANCE Part de marché : 8%(4) 37 Tendance à long terme du logement Estimation du besoin en logements par an d'ici à 2040 4 millions de personnes mal logées et 12,1 millions en situation de fragilité(1) 32 millions de ménages en 2030, soit +4 millions par rapport à 2015 (2) (en milliers d'unités) 400-450k unités (estimation Nexity) 364 378 357 322 330 312 130 84 294 127 128 85 Rattrapage du déficit de construction Migrations régionales Obsolescence 42 % de ménages d'une seule personne en 2030 soit 13 millions (2) 18.972 € 22.680 € Revenu annuel médian d'un adulte seul Revenu annuel median nécessaire pour en France, soit 1.581€ / mois(3) acheter un T2 de 43 m² en France (3) 83 100 101 117 113 124 109 107 109 137 128 135 104 113 120 103 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Croissance des ménages 2040 Selon Nexity 25 % Part du logement dans les dépenses de consommation des ménages en France (4) Rapport annuel #24 de la Fondation Abbé Pierre - Fév. 2019 Observatoire et statistiques n°135 - Août 2012 Insee - DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, fichier localisé social et fiscal En 2017 - source : L'économie française, édition 2018 - Insee Références Nexity / Résultats annuels 2019 Promoteurs (1) Logement social (2) Maison individuelles (3) Ventes Autorisations de financement Ventes UNE DEMANDE DE LOGEMENTS NEUFS D'AU MOINS 400.000 LOGEMENTS PAR AN JUSQU'EN 2040, VS 337.000 LOGEMENTS RÉSERVÉS EN MOYENNE ENTRE 2012 ET 2018 (1) Ventes brutes des promoteurs, i.e. logements collectifs et individuels groupés - source : Commissariat Général au Développement Durable (2) Nombre de logements financés, hors ANRU - source : Ministère de l'égalité des territoires et du logement - Bilan des logements aidés 2012-2017 - Ministère de l'égalité des territoires et du logement pour 2018 (3) Contrats de constructions de maisons individuelles - source : Union des Maisons Françaises 2012 - LCA/FFB pour 2017 et 2018 38 Reconnaissance des revenus - opération résidentielle ▪ Principe de l'avancement pour les activités de promotion immobilière en France : calcul de l'avancement sur la totalité des coûts stockables (y compris le terrain) Nexity / Résultats annuels 2019 39 Reconnaissance des revenus - opération tertiaire Reconnaissance des revenus d'une opération tertiaire type en Île-de-France 1ère couronne (foncier : 30% du prix de revient) Livraison 100,0% Signature de la VEFA 61,1% 37,5% ▪ Dégagement plus rapide du chiffre d'affaires et des marges, corrélativement M0 M3 M6 M9 M12 M15 M18 M21 baisse du backlog. Impact du mois de signature d'un acte (en % du CA de l'opération) Résultat opérationnel plus corrélé aux fluctuations de l'activité commerciale HYPOTHÈSE 1 : 38 39 ACTE AU T4 N 24 T4 N N+1 N+2 Nexity / Résultats annuels 2019 HYPOTHÈSE 2 : 53 47 ACTE AU T1 N+1 CA CA T4 N N+1 N+2 Écart entre les deux hypothèses : -38 +29 +8 40 Profils des cashflows dans le cadre de la VEFA IMMOBILIER RÉSIDENTIEL pour les clients particuliers 110 Entrées de cash 94 62 28 10 9 4 -2 -5 -9 -25-38 -29 -56 Achat du terrain -71 Sorties de cash -85 -100 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Cash net IMMOBILIER RÉSIDENTIEL pour le logement social, avec paiements à l'avancement 107 95 70 35 17 0 0 6 7 5 5 -15 -30 -14 -20 -49 -35 Achat du terrain -64 -78 -100 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 IMMOBILIER D'ENTREPRISE 110 99 83 66 55 55 34 0 19 14 15 15 10 0 -21 -36 -52 Achat du terrain -68 -84 -100 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Hypothèses Nexity, base 100 Nexity / Résultats annuels 2019 41 Contrats de location Données au 31 décembre 2017 #AMÉLIORATION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, DÉGRADATION DU RÉSULTAT FINANCIER, FORTE AMÉLIORATION DE LA CAF ET DE L'EBITDA AUGMENTATION DE L'ENDETTEMENT Nexity / Résultats annuels 2019 Périmètre : Loyers des immeubles utilisés pour l'exploitation, matériel informatique, loyers à verser dans le cadre des résidences gérées

Norme actuelle : information donnée en hors bilan dans les notes annexes des états financiers

Nouvelle norme : le montant restant à payer figurera au bilan du Groupe sous forme d'un droit d'utilisation en immobilisations, et d'un passif de location en dettes financières 42 Mix Clients Volume (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 21.837 18.351 19.609 23% 24% 23% 13% 9% 13% 44% 42% 45% 5% 4% 3% 17% 18% 17% 2017 2018 2019 Bailleurs Sociaux : +9% Ventes en bloc : +11% Investisseurs (périmètre constant : +9%) institutionnels : +13% Investisseurs Individuels : +19% Ventes au détail : +12% Autres accédants : -28% (périmètre constant : +5%) Primo- accédants : +5% CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Investisseurs individuels : 45% des réservations, soit +19% par rapport à 2018 (dont 55% en Pinel)

Forte proportion des résidences gérées : 29% des réservations totales, soit +53% par rapport à 2018. Nexity / Résultats annuels 2019 43 Répartition géographique des réservations de logements neufs de Nexity en France CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Volume (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +11% 21.837 18.351 19.609 +14% 37% 38% 39% +10% 61% 63% 62% 2017 2018 2019 Île-de-France Province Valeur (en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +11% 4.362 3.915 3.564 +11% 44% 44% 46% 56% +11% 56% 54% 2017 2018 2019 ▪ ▪ Réservations au détail : +12% dont +12% en Île-de-France, +12% en province Ventes en bloc : +11% dont +18% en Île-de-France, +6% en province Nexity / Résultats annuels 2019 44 Prix des logements neufs vendus par Nexity Prix moyens (en K€ TTC, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc) 257,4 261,5 267,3 265,8 256,8 264,8 265,4 250,5 223,8 231,0 213,6 218,0 206,8 196,7 192,0 184,2 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Île-de-France :-0,6% IDF hors Paris : +0,2% France : +3,2% Province : +5,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ventes au détail 2018 2019 Variation Prix moyen TTC au m² (en €) 4.045 4.223 +4,4% Surface moyenne / logement (en m²) 55,3 54,7 -1,1% Prix moyen TTC / logement (en K€) 223,8 231,0 +3,2% Baisse de la surface moyenne principalement liée à l'augmentation des réservations aux investisseurs individuels (+19%) Nexity / Résultats annuels 2019 45 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Offre commerciale de logements neufs Nexity Opérations commercialisées (en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) -2% 8.651 9.005 8.859 2% 1% 6.988 6.773 31% 26% 6.438 2% 5.058 5.313 52% 4.202 4.293 3.663 3.542 67% 73% 46% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Délai d'écoulement* de 4,9 mois en 2019 (contre 5,5 en 2018)

Stock achevé : 104 lots à fin 2019

Taux moyen de pré- commercialisation : 73% à fin 2019 (contre 69% à fin 2018) En projet En cours de travaux Stock achevé Nexity / Résultats annuels 2019 * Délai d'écoulement : offre commerciale / réservations des 12 derniers mois, exprimé en mois 46 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Potentiel d'activité* de logements neufs (en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 2,5 ANNÉES D'ACTIVITÉ COMMERCIALE +3% 53.602 55.354 47.560 41.813 44% 41% 34.453 22.824 19.057 21.285 23.143 23.941 23.100 24.832 28% 59% 56% 72% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Province Île-de-France Le potentiel d'activité représente 10,6 Mds€ de chiffre d'affaires consolidé potentiel HT au 31 décembre 2019, soit 3,7 années de chiffre d'affaires potentiel

(12 mois glissants) * Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d'affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à Nexity / Résultats annuels 2019 bâtir et international), validés en Comité, tous stades de montage confondus ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis 47 et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière) Résidences gérées RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 124 résidences, soit 15.400 logements gérés à fin 2019 4 ouvertures de résidences en 2019 à Villeneuve d'Ascq (59), Amiens (80), Toulouse (31) et Malakoff (92) 2 fermetures de résidences en 2019 à Nice (06) et à Toulon (83) 94,7% de taux d'occupation 12 mois glissants à fin décembre 2019 (contre 92,9% à fin décembre 2018) CLIENT PARTICULIER Services immobiliers aux particuliers RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 100 résidences, soit 11.700 logements gérés à fin 2019 17 ouvertures en 2019 84,2% de taux d'occupation 12 mois glissants à fin décembre 2019 (contre 82,5% à fin décembre 2018) 95% de taux d'occupation à fin décembre 2019 pour les 58 résidences de plus de 2 ans (stable par rapport à fin décembre 2018) ▪ 21 ouvertures de résidences en 2019 (supérieur à l'objectif de plus de 20 résidences) Objectif 2019 Nexity / Résultats annuels 2019 dépassé 48 CLIENT PARTICULIER Services immobiliers aux particuliers Administration de biens et Distribution ADB - portefeuille de lots gérés (en milliers de lots) 2016 2017 2018 2019 Syndic 726 721 721 709 Gestion 172 168 175 175 locative 898 890 897 884 -1,4%* * Érosion commerciale 2019 à périmètre constant : -1,5% (-1,4% à fin 2018) Distribution - Réservations totales (en nombre de lots) +9% 4.163 4.514 4.293 4.670 924 759 919 701 3.244 3.590 3.592 3.911 2016 2017 2018 2019 iSelection PERL Century 21 898 agences en 2019 (+4% par rapport à 2018) 2.528 réservations pour compte de tiers à fin 2019, soit +4% par rapport à fin 2018 Nexity / Résultats annuels 2019 49 CLIENT COLLECTIVITE Village des athlètes - Saint-Ouen (93) Le groupement Nexity, Eiffage, CDC Habitat et Groupama a été lauréat en novembre 2019 pour le secteur E du village des athlètes situé à Saint- Ouen-sur-Seine (93)

Ouen-sur-Seine (93) ~53.000 m² de surface de plancher pour 525 logements, un immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d'activités et commerciaux qui devraient accueillir un peu plus de 2.500 athlètes et para-athlètes à l'été 2024

para-athlètes à l'été 2024 Réversibilité du projet qui accueillera, dès 2025, un nouveau quartier

Empreinte carbone du projet réduite de 75% par rapport aux Jeux de Londres (mode constructif bois/béton bas carbone) Nexity / Résultats annuels 2019 50 CLIENT COLLECTIVITE Porte de Montreuil (75) ▪ Le groupement Nexity, Engie et Crédit Agricole Immobilier a été lauréat en septembre 2019 pour transformer la place de la Porte de Montreuil à Paris (75) en un quartier décarboné dès 2023. ▪ Confirme la capacité de Nexity à répondre à des consultations complexes avec des engagements forts en matière de Responsabilité sociale d'entreprise. ▪ S'inscrit dans le projet mondial lancé par le C40 dénommé « Reinventing cities » pour aménager de façon plus écologique et durable des sites dans 15 métropoles du monde Nexity / Résultats annuels 2019 51 CLIENT COLLECTIVITE Inventer Bruneseau » - Projet « Nouvel R »

~100.000 m² entre Paris (75) et Ivry-sur- Seine (94) , 25.000 m² de bureaux / 50.000 m² de logements / 20.000 m² de commerces Empreinte carbone divisée par 5 par rapport à la moyenne parisienne

Nexity / Résultats annuels 2019 52 Passage de l'EBITDA au résultat opérationnel courant 2019 (en M€) -220 M€ 573 -154 -12 -45 +8 353 -16 EBITDA 2019 Amortissements Marges de Amortissements et Dotations (-) Paiements Déstockage frais des droits d'utilisation cessions de bail dépréciations des / reprises (+) en actions financiers affectés des actifs loués immobilisations de provisions aux opérations -150 M€ Rappel 523 -94 -9 -32 +5 -14 -6 2018 353 M€ au 31 décembre 2019 (taux de marge de 7,9%) contre 373 M€ au 31 décembre 2018 (taux de marge de 9,0%)

au 31 décembre 2019 (taux de marge de 7,9%) contre au 31 décembre 2018 (taux de marge de 9,0%) Amortissements des droits d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) en 2019 : 166 M€ contre 103 M€ à fin décembre 2018 Nexity / Résultats annuels 2019 Résultat opérationnel courant 2019 373 53 Taux de marge de résultat opérationnel courant 2019 Promotion (en % du chiffre d'affaires) 12,3% 9,3% 8,7% 10,5% 9,8% 8,9% Total (en % du chiffre d'affaires) 11,0% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 10,0% Immobilier résidentiel Immobilier d'entreprise Total Promotion 8,9% 8,7% 9,0% 7,9% Services (en % du chiffre d'affaires) 11,9% 11,1% 9,7% 8,9% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Client Particulier Client Entreprise Groupe 1,5% 1,6% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Services aux particuliers Services aux entreprises Total Services Nexity / Résultats annuels 2019 54 Évolution des marges de promotion sur les 5 dernières années Immobilier résidentiel (marge d'EBITDA en % du chiffre d'affaires) 19% 11,0% 10,7% 10,2% 10,0% 10,0% 10% Niveau 9% 8,7% normatif 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Immobilier d'entreprise (marge d'EBITDA en % du chiffre d'affaires) 18,5% 19% 18,1% 15,4% 12,7% 11,1% 10,2% 10% Niveau 9% normatif 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nexity / Résultats annuels 2019 55 Échéancier de la dette financière brute avant obligations locatives (en M€) Dette brute utilisée au 31 décembre 2019 : 2.034 M€ 582(3) 120 413(1) 442(2) 362(4) 357 26 38 134(5) 156(6) 2.034 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 M€ 1.557 Dette corporate NEU CP Crédits affectés aux opérations 32% des dettes avec une échéance supérieure à 5 ans

Maturité moyenne de la dette : 3,7 ans

Coût du financement (dettes utilisées) : 2,3% à fin décembre 2019 (2,6% en 2018) Émission inaugurale d'un Green Bond de 240 M€ en décembre 2019 : 84 M€ à échéance 2026 et 156 M€ à échéance 2027 Dont 25 M€ d'obligations émises en mai 2014 (2020) Dont 146 M€ d'obligations émises en mai 2014 (2021) 270 M€ d'obligations convertibles (y compris composante capitaux propres) émises en mai 2016 date d'échéance au 1er janvier 2023 + 30 M€ d'obligations émises en juin 2017 (2023) 121 M€ d'obligations émises en juin 2017 / 200 M€ d'obligations convertibles émises en mars 2018 (2025) Dont 84 M€ d'obligations émises en décembre 2019 156 M€ d'obligations émises en décembre 2019 Nexity / Résultats annuels 2019 56 Sectorisation Promotion / Services Chiffre d'affaires EBITDA EBITDA Résultat opérationnel courant IFRS 16 (après loyers) En millions d'euros 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel Immobilier résidentiel 3.049 2.648 304 284 288 270 265 246 Immobilier d'entreprise 384 512 43 65 42 64 41 63 0 0 Promotion 3.433 3.160 346 348 329 334 305 309 Evol N-1 +8,6% +17,4% -0,6% +15,6% -1,4% +16,6% -1,3% +12,2% En % du chiffre d'affaires 10,1% 11,0% 9,6% 10,6% 8,9% 9,8% ADB, franchises, Property Management 426 428 92 74 73 57 57 46 Résidences gérées, Bureaux à partagés 348 183 132 70 8 6 3 9 Distribution (PERL, Iselection) 290 359 31 56 30 55 35 53 Services immobiliers 1.065 970 255 201 110 118 95 108 Evol N-1 +9,7% +11,0% +27,1% +10,2% -6,4% -3,4% -12,3% +2,5% En % du chiffre d'affaires 24,0% 20,7% 10,4% 12,1% 8,9% 11,1% Autres activités 1 4 -29 -26 -37 -34 -47 -45 TOTAL Groupe 4.499 4.135 573 523 403 418 353 373 Evol N-1 +8,8% +15,8% +9,5% +13,5% -3,6% +9,7% -5,2% +10,3% En % du chiffre d'affaires 12,7% 12,6% 9,0% 10,1% 7,9% 9,0% Nexity / Résultats annuels 2019 57 Capitaux engagés à fin 2019 En millions d'euros Promotion Services Autres activités et non affectés Capitaux engagés Groupe Total 1.071 949 1.714 3.734 2019 Droits Actifs d'utilisation BFR Goodwill immobilisés des actifs loués 34 45 992 - 183 748 19 - 71 36 9 1.598 288 828 1.019 1.598 En millions d'euros Promotion Services Autres activités et non affectés Capitaux engagés Groupe 2018 Droits Total Actifs d'utilisation BFR Goodwill immobilisés des actifs loués 973 39 43 891 - 855 174 665 16 - 1.666 48 49 (10) 1.579 3.494 261 757 896 1.579 Nexity / Résultats annuels 2019 58 Dividende en € par action 2,4 2,5 2,5 2,7 ≥2,7 ≥2,7 2,0 2,0 2,2 Payé en : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* Taux de Distribution (en % du BPA) : ~100% 80% 71% 93% Nexity / Résultats annuels 2019 * Sous réserve de la décision du Conseil d'administration et de l'approbation de l'Assemblée générale de Nexity 59 19, rue de Vienne 75 008 Paris Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12 La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 26 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 février 2020 11:50:59 UTC. Document originalhttps://media.nexity.fr/upload/ged/pdf/20200225_book-RS-FR-vdef_SI.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/2CA0F00C38BAD346AE9949665A69D03E6FCC7D9D 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NEXITY 12:52 NEXITY : Présentation investisseurs - Résultats annuels 2019 PU 11:02 BOURSE DE PARIS : Paris accentue son repli, le coronavirus inquiète AW 09:37 EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Danone, Peugeot, Europcar, Ingenico, Disney, .. 09:10 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 26 février 202.. AO 09:03 BOURSE DE PARIS : Rester sur le marché ou le quitter, telle est la question 08:52 BOURSE DE PARIS : Paris attendue à nouveau en recul à l'ouverture AW 08:43 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 08:09 NEXITY : A suivre aujourd'hui AO 25/02 NEXITY : Présentation Webcast - Résultats 2019 PU 25/02 Nexity bien placé pour 2020, malgré une chute des bénéfices AW Recommandations des analystes sur NEXITY 09:03 BOURSE DE PARIS : Rester sur le marché ou le quitter, telle est la question 25/02 BOURSE DE PARIS : Cette fois, le coronavirus est pris au sérieux 24/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : BNP Paribas, LVMH, L'Oréal, Vallourec, Nexans, Sunris..