Nexity : Présentation webcast T1 2020 0 18/05/2020 | 18:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chiffre d'affaires et activité commerciale T1 2020 WEBCAST 6 MAI 2020 Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document. Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières, et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat ou engagement dans aucun pays. Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.20-0280 en date du 9 avril 2020, tel que modifié par un amendement déposé auprès de l'AMF en date du 28 avril 2020, puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation. L'ensemble des éléments financiers présentés sont issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle) Nexity / Webcast - 6 mai 2020 2 Nexity encore peu impacté au T1 2020 par la crise sanitaire Immobilier résidentiel Services aux particuliers Immobilier d'entreprise Autres indicateurs Promotion Chiffre d'affaires Réservations de logements neufs en France -6% en volume vs T1 2019

en volume vs T1 2019 +2% en valeur vs T1 2019 Résidences gérées Seniors (Domitys) : 4 ouvertures (104 résidences)

4 ouvertures (104 résidences) Étudiants (Studéa) : pas d'ouverture (124 résidences) Prises de commandes non significatives au T1 Vente de l'Hôtel de Région en avril (>200 M€) Backlog : 5,2 Mds€, soit +2% vs fin 2019 Potentiel d'activité : 15,3 Mds€ 787 M€ ; -11% vs T1 2019 (+4% hors impact du confinement) Suspension des objectifs et perspectives compte tenu des incertitudes sur les modalités de reprise de l'activité économique post confinement. Nexity / Webcast - 6 mai 2020 3 Impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur les activités du Groupe Activités de Promotion (résidentiel + entreprise) Un confinement dur qui a fortement impacté la signature des réservations et des actes notariés. Cependant :

Volume élevé de contacts commerciaux, certes dans une moindre mesure qu'en temps normal Solde net des réservations (nettes des annulations) positif en avril Soutien potentiel de l'activité par les investisseurs institutionnels (CDC Habitat et inl'i)

Activité sur les chantiers de construction initiallement arrêtée, et reprenant progressivement : un peu plus de 50% des chantiers ouverts au 30 avril (100% devraient être ouverts début juin)

Renouvellement de l'offre, situation contrastée :

Équipes élues au 1 er tour : la délivrance de nouvelles autorisations continue, mais de façon limitée Équipes non encore élues : report des autorisations administratives après les élections État d'urgence : délais de recours étendus

Immobilier d'entreprise : impact négatif similaire sur l'activité commerciale. Malgré ces conditions, vente le 16 avril, de l'Hôtel de Région, réalisée dans les conditions et dans le calendrier prévus avant la crise Nexity / Webcast - 6 mai 2020 4 Impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur les activités du Groupe Activités de Services Administration de biens / Franchises / Property management :

: Syndic / Gestion locative / Property management : peu d'impact sur les mandats existants Transaction (locations et vente par les agences Nexity et les franchises Century 21) : activité pratiquement à l'arrêt

Résidences gérées / bureaux partagés :

Résidences étudiantes (Studéa) : taux d'occupation en baisse. Baisse progressive du chiffre d'affaires jusqu'à la rentrée universitaire Résidences services seniors (Domitys) : taux d'occupation peu affecté. Report des ouvertures de nouvelles résidences sur 2021 Morning Coworking : activité pratiquement à l'arrêt (espaces fermés depuis le 16 mars 2020). Les contrats de location restent en cours et font l'objet de discussions sur les modalités de paiement

Distribution : volume de réservations très réduit Nexity / Webcast - 6 mai 2020 5 Impact de la crise sanitaire (Covid-19) : évolution de la gouvernance Jean-Philippe Ruggieri 51 ans, Directeur général de Nexity, disparu des suites du coronavirus le 23 avril 2020, a commencé sa carrière dans le groupe immobilier familial Toulouse. Ayant rejoint Nexity en 2001, il a très activement participé à la croissance du Groupe et notamment initié le développement de nouveaux métiers de services, et vu ses responsabilités s'élargir pour devenir Directeur Général en mai 2019. Mesures prises concernant la gouvernance Pour faire face à la disparition soudaine de Jean-Philippe Ruggieri le 23 avril 2020, le Conseil d'administration qui s'est réuni le samedi 25 avril 2020 a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Monsieur Alain Dinin en qualité de Président- Directeur Général de la Société avec effet immédiat

Jean-Philippe Ruggieri le 23 avril 2020, le Conseil d'administration qui s'est réuni le samedi 25 avril 2020 a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Monsieur Alain Dinin en qualité de Président- Directeur Général de la Société avec effet immédiat Alain Dinin mènera l'équipe dirigeante composée par ailleurs de Julien Carmona, DGD et mandataire social, confirmé dans ses fonctions, et de Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, DGD.

Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, DGD. Proposition à l'Assemblée générale du 19 mai 2020 d'aligner l'âge limite du Directeur général sur celle du Président (72 ans), soit jusqu'au terme du mandat d'Alain Dinin (AG statuant sur les comptes 2022) Nexity / Webcast - 6 mai 2020 6 Mesures prises face à la crise sanitaire (Covid-19) Éléments opérationnels et financiers Choix de ne recourir au dispositif de chômage partiel que de manière ciblée, pour les sociétés opérationnelles qui ont fait l'objet de fermetures obligatoires de sites ou de chantiers

Pas de recours aux aides de l'Etat

Pilotage strict des investissements (capex, acquisitions foncières, ouverture nouvelles résidences…) et maintien des Comités d'engagement

Ajustement à la baisse de la proposition de dividende payé en 2020 (2,00€ contre 2,70€ prévus initialement)

Les mandataires sociaux ont décidé de baisser leur rémunération de 25% pour le PDG et de renoncer à toute augmentation de rémunération pour le DGD

Situation de trésorerie très solide au 30 avril 2020 : 722 M€ de cash et 555 M€ de lignes de crédit confirmées et non tirées

Suspension des objectifs et perspectives compte tenu des incertitudes sur les modalités de reprise de l'activité économique post confinement Nexity / Webcast - 6 mai 2020 7 Mesures prises face à la crise sanitaire (Covid-19) Engagement sociétal Mise à disposition gratuite de près de 300 logements en résidences étudiantes Studéa au profit des soignants et des publics vulnérables désignés par les pouvoirs publics

Don exceptionnel de 3 M€ au bénéfice des personnels soignants de Seine-Saint-Denis et du Grand-Est, mais aussi d'associations d'aide aux sans-abris et aux femmes vulnérables

Seine-Saint-Denis et du Grand-Est, mais aussi d'associations d'aide aux sans-abris et aux femmes vulnérables Déploiement d'un fonds d'urgence par la Fondation Nexity au bénéfice de l'aide alimentaire et de l'hébergement d'urgence, notamment alimenté par des dons de jours de congés par les collaborateurs Nexity / Webcast - 6 mai 2020 8 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Réservations de logements neufs en France de Nexity (en volume - en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 19.609 21.837 -6% 18.351 11.741 15.893 7.794 par rapport au T1 2019 4.557 5.603 3.657 3.883 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (en valeur - en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 4.362 3.564 3.915 2.943 1.529 +2% 2.285 par rapport au T1 2019 909 1.150 792 773 2015 2016 2017 2018 2019 2020 T1 T2 T3 T4 Nexity / Webcast - 6 mai 2020 9 Réservations totales (yc terrains à bâtir et International) : 4.182 unités, stable en volume et +6% en valeur

dont Terrains à bâtir : 360 réservations

(+40%) pour 30 M€ (+48%) dont International : 165 réservations

(x4,6) pour 26 M€ (x7,7)

Depuis le 16 mars 2020 : Activité fortement ralentie suite aux mesures de confinement Réservations et actes limités en nombre

Redémarrage progressif des chantiers à l'arrêt. Au 30 avril

2020, >50% des chantiers ouverts 9 Mix Clients Volume (en unités) -6% 3.883 3.657 14% 9% 19% 7% 51% 49% 4% 3% 22% 23% T1 2019 T1 2020 Bailleurs Sociaux : +28% Investisseurs Ventes en bloc : +5% institutionnels : -30% Investisseurs Individuels : -10% Ventes au détail : -9% Autres accédants : -34% Primo- accédants : -1% CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel 50.000 logements seront financés par CDC Habitat et in'li sur 1 an (annonce du 27 mars 2020)

Engagement ferme entre CDC Habitat et Nexity fin avril pour

7.450 logements d'un montant de

1.234 M€ HT (logement social, intermédiaire et libre, répartis sur toute la France, et dont la moitié devrait être actée d'ici le 31 décembre) Nexity / Webcast - 6 mai 2020 10 9 Offre commerciale de logements neufs Nexity Opérations commercialisées (en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) -12% 8.651 9.005 8.859 1% 7.799 6.988 6.773 26% 1% 6.438 2% 27% 5.058 5.313 52% 4.202 4.293 3.663 3.542 73% 72% 46% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T1 2020 En projet En cours de travaux Stock achevé Depuis le 16 mars 2020 : Lancements commerciaux limités, 100% digitaux CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Très peu de programmes lancés au T1 2020 compte tenu du contexte électoral

Délai d'écoulement* de 4,3 mois à fin mars 2020 (contre 4,9 au T1 2019 et à fin 2019)

Taux de pré-commercialisation : niveau historique de 90% à fin mars 2020

niveau historique de à fin mars 2020 Stock achevé : 78 lots à fin mars 2020 Nexity / Webcast - 6 mai 2020 9 * Délai d'écoulement : offre commerciale / réservations des 12 derniers mois, exprimé en mois 11 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Potentiel d'activité* de logements neufs (en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 2,6 ANNÉES D'ACTIVITÉ COMMERCIALE +2% 53.602 55.354 56.251 47.560 41.813 44% 41% 38% 34.453 22.824 19.057 21.285 23.143 23.941 23.100 24.832 28% 62% 56% 59% 72% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T1 2020 Province Île-de-France Le potentiel d'activité représente 10,9 Mds€ de chiffre d'affaires consolidé potentiel HT au 31 mars 2020, soit 3,6 années de chiffre d'affaires potentiel (12 mois glissants) * Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d'affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à Nexity / Webcast - 6 mai 2020 bâtir et international), validés en Comité, tous stades de montage confondus ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis 12 et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière) CLIENT PARTICULIER Services aux particuliers Administration de biens et Distribution ADB - portefeuille de lots gérés (en milliers de lots) 2017 2018 2019 T1 2020 Syndic 721 721 709 709 Gestion 168 175 175 176 locative 890 897 884 885 * Érosion commerciale T1 2020 à périmètre constant : stable (-1,5% à fin 2019) stable* Distribution - Réservations totales (en nombre de lots) +3% 988 1.022 66 61 922 961 T1 2019 T1 2020 iSelection PERL Plus de la moitié des réservations sont faites pour compte de tiers à fin mars 2020 Depuis le 16 mars 2020 : Administration de biens : peu d'impact sur les mandats existants

: peu d'impact sur les mandats existants Transaction : activité pratiquement à l'arrêt

: activité pratiquement à l'arrêt Distribution : volume de réservations très réduit Nexity / Webcast - 6 mai 2020 13 9 CLIENT PARTICULIER Services aux particuliers Résidences gérées RÉSIDENCES ÉTUDIANTES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 124 résidences, soit 15.400 logements gérés à fin mars 2020 95,0% de taux d'occupation 12 mois glissants à fin mars 2020 (contre 94,7% à fin 2019) 104 résidences, soit 12.200 logements gérés à fin mars 2020 4 ouvertures au T1 2020 84,4% de taux d'occupation 12 mois glissants* à fin mars 2020 (contre 84,2% à fin décembre 2019) Depuis le 16 mars 2020 : Résidences étudiantes (Studéa) : taux d'occupation en baisse. Baisse progressive du chiffre d'affaires jusqu'à la rentrée universitaire

: taux d'occupation en baisse. Baisse progressive du chiffre d'affaires jusqu'à la rentrée universitaire Résidences services seniors (Domitys) : taux d'occupation peu affecté. Report des ouvertures de nouvelles résidences sur 2021.

: taux d'occupation peu affecté. Report des ouvertures de nouvelles résidences sur 2021. 95% de taux d'occupation à fin mars 2020 pour les 72 résidences de plus de 2 ans

Nexity / Webcast - 6 mai 2020 14 9 CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise Potentiel d'activité* et prises de commandes Potentiel d'activité en Immobilier d'entreprise Prises de commandes au 31 mars 2020 (en M€ HT) (en M€) +1% 2.796 2.966 2.993 72% 77% 77% 28% 23% 23% 2018 2019 T1 2020 Île-de-France Province Forte visibilité de près de 8 ans d'activité

Forte accélération anticipée du chiffre d'affaires à partir de 2020 403 402 521 356 349 305 216 3 2015 2016 2017 2018 2019 T1 2020 Île-de-France Province Prises de commandes du T1 2020 non significatives - Signature en avril 2020 de l'Hôtel de Région à Saint-Ouen (93) pour un montant supérieur à 200 M€ (livré fin 2019)

Saint-Ouen (93) pour un montant supérieur à 200 M€ (livré fin 2019) Backlog** de 398 M€ correspondant à 14 mois d'activité contre 456 M€ à fin 2019 Depuis le 16 mars 2020 : Activité fortement ralentie en raison des délais d'obtention des autorisations de construire et de l'arrêt des chantiers de construction Pas de remise en cause de la vente de l'éco-campus d'Engie à La Garenne-Colombes prévue fin 2020

Représente le volume total des opérations, à une date donnée, exprimée en chiffre d'affaires HT, des projets futurs validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future correspondant aux tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière. Le nombre d'année est calculé sur le chiffre d'affaires 12 mois glissants Nexity / Webcast - 6 mai 2020 **chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise sur 12 mois glissants 15 9 CLIENT ENTREPRISE Services aux entreprises Services immobiliers aux entreprises Property Management (en millions de m² gérés) -0,4% 18,6 19,5 19,4 11,5 11,4 10,6 8,0 8,0 8,0 2018 2019 T1 2020 Gestion locative Gestion technique Morning Coworking 21 espaces Morning Coworking à fin mars 2020

espaces Morning Coworking à fin mars 2020 Signature du bail de l' Hôtel de la Marine (Paris 8 ème ) au T1 2020 : 645 postes de travail

(Paris 8 ) au T1 2020 : 645 postes de travail Plus de 50.000 m² (-15% par rapport à fin 2019)

(-15% par rapport à fin 2019) 5.700 postes de travail Depuis le 16 mars 2020 : Morning Coworking : espaces fermés. Les contrats de location restent en cours et font l'objet de discussions sur les modalités de paiement

: espaces fermés. Les contrats de location restent en cours et font l'objet de discussions sur les modalités de paiement Property management : activités peu impactées Nexity / Webcast - 6 mai 2020 16 9 Chiffre d'affaires T1 2020 et impact Covid-19 (en millions d'euros) T1 2019 T1 2020 Variation T1 2020 simulé Impact avant Covid-19 Covid-19 Immobilier résidentiel 552 491 -11% 599 -109 Impact Covid (%) -18% Services Immobiliers aux Particuliers 209 211 +1% 228 -16 ADB, franchises 87 82 -6% 84 -2 Résidences gérées (Studéa, Domitys) 72 84 +17% 84 0 Distribution (PERL, iSelection) 50 46 -9% 60 -14 Impact Covid (%) -7% Client Particulier 762 702 -8% 827 -125 Immobilier d'entreprise 98 57 -42% 63 -6 Impact Covid (%) -10% Services Immobiliers aux Entreprises 21 27 +32% 27 0 Impact Covid (%) 0% Client Entreprise 119 84 -29% 91 -6 Autres activités 1 0 0 Chiffre d'affaires Nexity 881 787 -11% 917 -131 Impact Covid (%) -14% Nexity / Webcast - 6 mai 2020 17 9 Impact de la crise sanitaire (Covid-19) : sensibilité du compte de résultat Impact négatif sur Impact négatif sur chiffre d'affaires EBITDA et taux de marge • Proportion élevée des charges variables (charges Activités de fixes <10% du CA) • Pertes sur les frais généraux non incorporés aux promotion et de Important Limité stocks pendant la période d'arrêt d'activité distribution • Hausse du prix de revient des opérations liée aux conditions de reprise des travaux Activités d'Administration • Proportion élevée des charges fixes de biens, de • Le recours ciblé au chômage partiel, et des plans gestion de Limité Important d'économies sur les dépenses de fonctionnement résidences ou doivent permettre de limiter cet impact bureaux partagés, holding Nexity / Webcast - 6 mai 2020 18 Potentiel d'activité total et backlog au 31 mars 2020 Potentiel d'activité* de la promotion Backlog** 15,3 +2% 5.095 5.193 Mds€ 4.469 456 398 308 Immobilier Immobilier résidentiel 4.795 d'entreprise 4.161 4.640 12,3 Mds€ 3,0 Mds€ 75.700 lots 31 Déc. 2018 31 Déc. 2019 31 Mars 2020 Logement neuf Terrains à bâtir International 10,9 Mds€ 1,1 Md€ 0,4 Md€ Immobilier résidentiel Immobilier d'entreprise 56.250 lots 13.950 lots 5.500 lots Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d'affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Immobilier d'entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l'offre commerciale actuelle, l'offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l'offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle) Nexity / Webcast - 6 mai 2020 19 9 Annexes CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Évolution des réservations de logements neufs en France (en unités) -1% 169.000 163.600 162.600 153.700 121.100 125.400 105.900 108.500 107.300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ventes au détail Ventes en bloc Un marché « demandeur » qui souffre d'un manque d'offre Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail - Fédération des Promoteurs Immobiliers pour les ventes en bloc Nexity / Webcast - 6 mai 2020 21 9 Prix des logements neufs vendus par Nexity Prix moyens (en K€ TTC, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc) 257,4 261,5 267,3 265,8 256,8 264,8 265,4 250,5 223,8 231,0 213,6 218,0 206,8 196,7 192,0 184,2 CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Île-de-France :-0,6% IDF hors Paris : +0,2% France : +3,2% Province : +5,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ventes au détail T1 2019 T1 2020 Variation Prix moyen TTC au m² (en €) 4.139 4.305 +4,0% Surface moyenne / logement (en m²) 54,6 56,4 +3,3% Prix moyen TTC / logement (en K€) 225,9 242,7 +7,4% Compte tenu des faibles volumes du 1 er trimestre, ces données ne peuvent être extrapolées à l'année entière Nexity / Webcast - 6 mai 2020 22 9 CLIENT ENTREPRISE Immobilier d'entreprise Éco-campus Engie à La Garenne-Colombes (92) Déc.2019 13 juillet 2018 Signature promesse de vente Acquisition du avec Swiss Life terrain Asset Managers Engie : un partenariat de co-développement financier et stratégique Acquisition en juillet 2018 avec Engie du terrain industriel de PSA de 9 hectares à La Garenne-Colombes (92)

Garenne-Colombes (92) Conclusion d'un partenariat technologique pour développer avec Engie un projet urbain d'intérêt général ambitieux en matière de transition énergétique

Réalisation d'une opération complexe mixte : bureaux, logements, commerces, hôtel, nouvelle succursale PSA et équipements d'intérêt collectif

Réalisation du futur éco-campus tertiaire d'Engie sur 136.000 m², plus grand projet privé du Grand Paris

éco-campus tertiaire d'Engie sur 136.000 m², plus grand projet privé du Grand Paris Un peu moins de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la quote-part Nexity de l'éco-campus 2020 Signature 2022 2024 prévisionnelle VEFA 2019/202020212023/2024 Mise au point des demandes de permis de construire Livraison prévisionnelle Obtention des autorisations campus Engie Pas de remise en cause de l'obtention des autorisations administratives (sous promesse depuis le T4 2019, vente prévue fin 2020) Nexity / Webcast - 6 mai 2020 23 9 19, rue de Vienne 75 008 Paris Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12 La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 mai 2020 16:20:01 UTC. Document originalhttps://media.nexity.fr/upload/ged/pdf/Webcast-6-mai-2020_VDEF_2.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/7EE90DEA64B11846B5F38D6FE9885EC867FCF73A 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NEXITY 18:21 NEXITY : Présentation webcast T1 2020 PU 15/05 Gros plan sur les foncières (1) 15/05 NEXITY : Augmentation de moyen au contrat de liquidité avec ODDO BHF GL 13/05 NEXITY : AlphaValue n'est plus favorable au dossier AO 13/05 La politique du doigt mouillé 13/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Santander, Engie, Genfit, Iliad, Nexit.. 07/05 NEXITY : bien orienté après son point d'activité trimestriel AO 07/05 NEXITY : chute de 11% des revenus trimestriels, mais réouverture progressive des.. AO 07/05 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 06/05 NEXITY : a enregistré un recul de 11% de son activité au T1 sous l'effet du coro.. DJ Recommandations des analystes sur NEXITY 13/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Santander, Engie, Genfit, Iliad, Nexit.. 09/04 NEXITY : 'rassuré', Oddo reste à l'achat CF 31/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Arkema, Crédit Agricole, Natixis, Peugeot, Saint-Goba..