Nexity : RAPPORT D'ACTIVITÉ INTÉGRÉ 2019

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires TOUS ACTEURS, TOUS MOTEURS DE NOTRE ENGAGEMENT RAPPORT D'ACTIVITÉ INTÉGRÉ 2019 P R É A M B U L E Notre troisième Rapport Annuel intégré a été conçu et préparé avant que n'éclate la crise sanitaire, avant que nos activités se trouvent considérablement ralenties, voire parfois suspendues et que nos vies personnelles et professionnelles soient profondément modifiées, au quotidien et sans doute pour longtemps. Cette crise sanitaire, nous le savons, a déjà, et aura des conséquences lourdes sur la mondialisation, sur nos modèles de civilisation, sur nos pays et nos entreprises. Mais, dans ce moment où tout change, la vocation d'utilité de nos métiers dans le monde dans lequel nous évoluons, demeure. Depuis longtemps, nous sommes convaincus que les futurs possibles s'imaginent au présent et que la transformation durable et positive du monde qui nous entoure prend appui sur les acteurs et les actions du quotidien. Nous avions donc choisi, dans ce document, de vous présenter nos engagements au quotidien et de vous montrer en quoi et comment Nexity est un acteur de cette « prospective du présent ». la lumière de la période sans précédent que nous vivons, tous les contenus proposés ici prennent un sens supplémentaire et confortent la pertinence de notre modèle de plateforme de services à l'immobilier. Nous nous occupons du logement des personnes, de sites pour les entreprises et nous assistons les collectivités et les villes dans leurs évolutions. Nous accompagnons les plus âgés comme les jeunes, nous travaillons pour des petites et grandes entreprises. Nous contribuons à la fabrique de la ville avec une vision macro de notre environnement et la volonté d'atteindre la neutralité carbone. Nous mettons au cœur de nos pratiques le parcours client et l'expérience utilisateur. Nous avons toujours porter attention aux évolutions sociales, sociétales et environnementales du monde qui nous entoure. Tout change mais, ce qui était vrai hier, le sera peut-être encore plus demain : l'utilité de nos métiers sera toujours au cœur de la vie des gens et du monde dans lequel nous évoluons. Nous avons la responsabilité sociétale de nous mobiliser pour faire face aux urgences d'aujourd'hui, tout comme celle d'apporter de nouvelles réponses pour préparer le monde de demain. Nous allons donc poursuivre le déploiement de notre plateforme de services et l'affirmation de notre responsabilité dans la ligne des actions déjà menées par le Groupe. Notre vocation d'utilité et l'esprit humaniste qui nous animent, notre spécificité d'entreprise composite, agile, capable d'additionner des solutions pertinentes et locales et notre situation financière vont nous permettre d'y parvenir. Et d'être plus résilient que beaucoup d'autres entreprises. C'est une chance. C'est aussi un devoir. #1 Tous acteurs aujourd'hui #2 Tous nos engagements #3 Tous moteurs pour demain POUR LE CLIMAT 6 POUR LA VILLE 8 POUR LES BÂTIMENTS 10 POUR LOGER TOUT LE MONDE 12 POUR LES ÉTUDIANTS 14 POUR LES SENIORS 16 POUR L'INCLUSION 18 POUR LES COLLABORATEURS 20 ÉDITO D'ALAIN DININ 24 TRAJECTOIRES D'AVENIR 26 NOTRE VISION DE LA VILLE 28 ENTRETIENS 30 CHIFFRES CLÉS 2019 34 NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES 36 LES TENDANCES 38 STRATÉGIE 44 GOUVERNANCE 52 CRÉATION DE VALEUR 60 INVENTER BRUNESEAU 64 DESSINE-MOI TOULOUSE 66 CAMPUS ENGIE 68 CAMPUS DELOITTE 70 PORTE DE MONTREUIL 72 SAINT-OUEN JEUX DE PARIS 74 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 3 Chez Nexity, nous avons conscience que nous ne pouvons pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Nous sommes partenaire des territoires, aménageur de quartiers urbains au service des collectivités et de leurs habitants. Notre action est nécessairement publique. Agir dans l'intérêt de tous est pour nous une ambition collective. Chacun de nos collaborateurs la fait vivre et la nourrit tous les jours, à travers son métier, les idées et les projets créatifs qu'il impulse. Tout au long du document, retrouvez nos engagements pour chacun de nos projets. IMMOBILIER UTILE IMMOBILIER ABORDABLE IMMOBILIER DURABLE Au fil des pages de ce rapport intégré 2019, nous sommes donc fiers de vous faire découvrir la façon dont, ensemble, chez Nexity, nous contribuons à transformer le monde qui nous entoure. TOUS ACTEURS AUJOURD'HUI #1 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 2019 a été marquée par des initiatives innovantes, des temps forts, des projets clésdont nous sommes fiers et que nous souhaitons partager avec vous. Nos engagements s'incarnent concrètement dans des faits, des chiffres et des images. Découvrez-les en compagnie des femmes et des hommes de Nexity qui ont contribué à ces réussites. Découvrez aussi comment chacune de ces initiatives illustre notre volonté d'être utiles et participe à la transformation durable et positive du monde qui nous entoure. BAS CARBONE, BOIS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : NEXITY S'ENGAGE POUR LE CLIMAT « Nos sujets phares de 2019 ? Le bas carbone, la construction bois et l'économie circulaire. Nous plaçons très haut NOS ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION DES GES, et 2019 marque vraiment la prise en compte systématique du Bilan Carbone ® dans toutes nos opérations. Pour diffuser cette culture en interne, Nexity a organisé cette année son premier Forum Bas Carbone, l'occasion DE PARTAGER EXPERTISES ET BONNES PRATIQUES avec quelque 140 collaborateurs de tous métiers. Notre production bois, surtout en tertiaire mais aussi en résidentiel, continue de progresser : nous avons été désignés numéro 1 des promoteurs immobiliers au palmarès 2019 de L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BÂTIMENT BAS CARBONE. Enfin, nous avons signé notre premier partenariat global en matière d'économie circulaire avec la place de marché numérique Cycle Up. » _ Stéphanie Chevallier Chef de projet Ville durable T E N D A N C E Zéro carbone Adoptée le 26 septembre 2019, la loi Énergie Climat fixe l'objectif pour la France d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 7 « La transformation de l'ancienne caserne du 35, rue Saint-Didier, dans le 16 e arrondissement parisien, montre que la ville peut vraiment se renouveler sur elle-même. La façade de brique et de pierre n'était pas classée mais constituait un tel marqueur de l'architecture du xixe siècle que nous l'avons conservée sur rue, rehaussée sur 2 niveaux au dernier étage et réinterprétée de façon contemporaine côté cour. La mémoire des lieux est préservée mais une nouvelle vie commence, dans UN ENSEMBLE MIXTE qui comprend des logements en accession libre, des logements sociaux, une résidence étudiants, une halte-garderie et une crèche. Ici, la technicité est au service d' UN CADRE DE VIE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ, aux meilleurs standards, notamment en termes de PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE et de végétalisation. » _ Kenza Aallam-Sirbu Directeur de programmes adjoint N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 9 LA VILLE SE RENOUVELLE SUR ELLE-MÊME, MIXTE ET INTENSE T E N D A N C E + 11 % C'est la progression de la surface au sol occupée par l'habitant. Source : SDES, 2016 BIM ET QUALITÉ DE L'AIR : TESTER PUIS GÉNÉRALISER, C'EST LA MÉTHODE NEXITY « Pour la phase de conception, le BIM (1) est aujourd'hui en déploiement dans les filiales. Sur la phase d'exécution, NOUS L'EXPÉRIMENTONS sur une opération à Rueil, où tous les intervenants du chantier partagent une maquette d'exécution BIM. Demain, en phase d'exploitation, le syndic disposera d'une modélisation complète du bâtiment, pour une MAINTENANCE OPTIMALE. Tout va très vite. Notre objectif ? Au moins une opération BIM par filiale en 2020 et, dès 2021, 100 % de projets en BIM. » (1) Building information modeling, ou modélisation des données du bâtiment. _ Adrien Agostini Directeur technique adjoint Nexity Paris Val de Seine « Nexity est le seul promoteur à avoir monté avec le Cerqal un processus complet sur la QUALITÉ DE L'AIR. Ici, en région Est, nous avons commencé à travailler sur les matériaux extérieurs, nous sommes en train de rencontrer les ENTREPRISES LOCALES pour le volet "air intérieur" et, en tant que syndic, nous aiderons aussi nos clients à maintenir un LOGEMENT SAIN. » _ Nicolas Muller Directeur technique Nexity Est T E N D A N C E La pollution de l'air intérieur Ce sujet émerge fortement aujourd'hui. En climat tempéré, nous passons en moyenne 85 % de notre temps (1) dans des environnements clos qui peuvent contenir de nombreux polluants. (1) Source : Anses N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 1 1 POUR LOGER TOUT LE MONDE, UN ENGAGEMENT CONTINU ET DES APPROCHES INNOVANTES « Depuis 2005, nous nous sommes engagés pour les MÉNAGES MODESTES à augmenter le nombre de logements à destination des opérateurs sociaux, des investisseurs privés en logement intermédiaire, d'acquéreurs éligibles au PTZ ou au PRÊT D'ACCESSION SOCIALE. Nous sommes ainsi devenus le premier partenaire privé des bailleurs sociaux et le premier acteur privé en zones de renouvellement urbain. » _ Sandrine Postic Directeur Général Filiale Marseille - Aix « Depuis 2018, en partenariat étroit avec les collectivités et les associations, Nexity Non Profit intègre des PENSIONS DE FAMILLE dans la programmation de nos opérations : première livraison ce printemps à La Ciotat. Avec le dispositif Louer abordable, nous faisons aussi beaucoup de PÉDAGOGIE pour convaincre nos clients propriétaires de louer à des ménages modestes. D'autres initiatives se poursuivent, notamment sur L'HÉBERGEMENT D'URGENCE. » _ Raphaël Bourdeau Responsable Projet Pension de Famille Nexity Non Profit T E N D A N C E + 10,7 % C'est pour les ménages les 10 % les plus pauvres que les dépenses de logement sont les plus élevées (42,1 % en 2013) et ont le plus augmenté entre 2001 et 2013. Source : Observatoire des inégalités N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 1 3 STUDÉA, BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE RÉSIDENCE ÉTUDIANTS « Nexity est bien plus qu'un simple hébergeur. Aux côtés des jeunes pendant toute leur vie étudiante, nous répondons à leurs problématiques. Partenaire d'un réseau de PSYCHOLOGUES qui accompagnent les jeunes en détresse psychologique, nous organisons aussi des ateliers pour SENSIBILISER les étudiants aux dangers de l'alcool, à la sécurité routière ou à la bonne gestion de leur budget. Et nous allons les aider à PRÉPARER UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE et organiser pour eux des job datings, pour des emplois, des jobs étudiants ou du bénévolat. » _ Christophe Ladurelli Directeur commercial et marketing Nexity Studéa « Se retrouver COMME CHEZ SOI quand on est loin de la maison pour la première fois. Participer à des animations - cheese party, cours de yoga, atelier cuisine avec un cuisinier local. Pouvoir poser des questions à un étudiant AMBASSADEUR. Tous ces éléments qui nourrissent notre nouveau concept de résidence font la différence pour les étudiants comme pour leurs parents ! » _ Carole Detrieux Manager de résidences T E N D A N C E S'adapter à la vie étudiante et passer du cocon familial à l'autonomie peuvent être difficiles. 89 % des étudiants déclarent subir au moins une période de stress dans l'année, et 31 % se disent stressés ou angoissés tout le temps. Source : enquête Heyme 2019 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 1 5 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 POUR LES SENIORS, DES RÉPONSES ET SERVICES À 360° « Nexity et Domitys, numéro 1 des résidences services seniors, ont mis en commun leurs SAVOIR-FAIRE et leurs réseaux pour répondre aux nombreuses personnes âgées qui se posent la question de rester à leur domicile actuel ou d'envisager une autre solution. Notre plateforme en ligne SOLUTION LOGEMENT SENIOR accompagne les seniors non dépendants et leurs proches. Cela va de l'adaptation du logement à l'emménagement en résidence seniors ou dans un appartement en centre-ville. » _ Fabien Sabattini Chef de Marché Marketing SIP - cible Senior « Pour aller au-delà du co-habiter intergénérationnel, nous avons créé Complicity ® : des résidences pour les aînés, les familles, les jeunes actifs, réalisées en secteur locatif social et en secteur libre. Ouvertes sur leur quartier, le LIEN SOCIAL s'y crée au sein d'espaces de CONVIVIALITÉ : une structure d'animation organise des ateliers de préservation de l' AUTONOMIE des aînés, et, au-delà, favorise le vivre-ensemble, et accompagne la réalisation des PROJETS COMMUNS des habitants. Des services sont également proposés au libre choix des résidents. » _ Xavier Degouge Directeur du développement des résidences multigénérationnelles T E N D A N C E 30 % de la population aura plus de 65 ans en 2070, contre 20 % aujourd'hui. Source : France, portrait social, Insee, novembre 2019 1 7 POUR NOURRIR L'INCLUSION : DIVERSITÉ, MIXITÉ ET ÉQUITÉ « Je suis convaincu que notre Groupe se doit d'être le reflet de la DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ. Tous les profils doivent pouvoir être représentés dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique d'inclusion et de mixité de Nexity, et en tant que dirigeant, ma préoccupation sur le recrutement des femmes est concentrée sur la PARITÉ aux postes de management où les femmes ne sont pas encore assez représentées. Ma vigilance s'applique également à l' ÉQUITÉ SALARIALE entre femmes et hommes. La lutte contre les clichés et stéréotypes ne doit pas non plus être négligée. Nous devons en effet respecter la différence de chacun. Au fond, le vrai PROFESSIONNALISME, c'est s'intéresser aux compétences des individus. C'est ainsi que Nexity va continuer à enrichir son capital humain, ce qui fait notre première richesse. » _ Franck Minart Directeur général réseau Services Immobiliers aux Particuliers T E N D A N C E Les organisations qui pratiquent une politique inclusive dans le recrutement et la gestion de talents ont un chiffre d'affaires par collaborateur pouvant être jusqu'à 30 % supérieur. Source : « Global Human Capital Trends » (étude de Deloitte, 2017) N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 1 9 POUR LES COLLABORATEURS, UN CHAMP D'ACTION AUGMENTÉ « Beaucoup de fondations sont redistributives et font du soutien financier. La Fondation Nexity est OPÉRATIVE et monte des projets, avec des associations, collèges et lycées, pour donner des PERSPECTIVES D'ORIENTATION à des jeunes de quartiers prioritaires ou de milieux modestes. En 2019, une dizaine d'opérations - « aventures urbaines » ou visites guidées autour des enjeux urbains et sociaux - ont été menées dans toute la France, avec la participation de collaborateurs Nexity. L'objectif ? Ouvrir aux JEUNES le champ des possibles. » _ Julie Montfraix Déléguée Générale de la Fondation Nexity « La Cité Nexity marque une nouvelle étape vers l'entreprise APPRENANTE. Nos clients internes sont de plus en plus avides de sens dans leurs choix de carrière. Avec La Cité, nous créons les conditions pour qu'ils puissent être ACTEURS de leur parcours et évoluer dans leurs pratiques. Et nous prenons un temps d'avance, convaincus que c'est en investissant sur les COMPÉTENCES de nos collaborateurs et sur leur carrière qu'ils continueront à créer toujours plus de valeur pour nos clients. » _ Charlotte Hardouin Responsable Learning & Talent Management / La Cité T E N D A N C E 63 % des salariés estiment légitime qu'une entreprise propose à ses salariés de s'engager avec elle. Chez les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 75 %. Source : Baromètre du mécénat de compétences de la Fondation SNCF N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 2 1 TOUS NOS ENGAGEMENTS #2 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 2 3 Chez Nexity, nous portons une attention constante aux grandes tendances sociales, sociétales et environnementales du monde qui nous entoure.Croissance et vieillissement de la population, part du logement dans le budget des ménages, menaces sur le climat et la biodiversité : ces constats nourrissent notre vocation d'utilité et irriguent nos choix stratégiques. Qu'il s'agisse de bureaux, logements, quartiers ou services innovants, cet engagement s'incarne dans les projets que nous menons aujourd'hui comme dans ceux que nous préparons et imaginons pour demain. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 2 5 ALAIN DININ É D I T O « ÊTRE UTILES, RESTER AGILES, S'ENRACINER » Dans un monde en transformation, nous avons choisi d'être utiles. Nexity n'a pas vocation à résoudre les grandes problématiques que sont l'allongement de la durée de vie, l'accroissement du nombre de familles monoparentales ou encore la dégradation du climat et de la biodiversité. Mais nous avons la responsabilité sociétale d'y apporter des réponses. Notre spécificité, nos atouts nous permettent d'assumer cette responsabilité. « Nexity est une entreprise composite, agile, capable d'additionner des solutions pertinentes parce que locales. » Si Nexity a connu une croissance forte, doublant de taille ces 5 dernières années, nous sommes toujours une entreprise composite, agile, capable d'additionner des solutions pertinentes parce que locales. Chacune des activités qui composent notre plateforme a ainsi devant elle des possibilités de développement et d'action. Rien n'est figé. Le champ des possibles reste vaste. Nous pouvons nous tromper, avoir raison trop tôt. Mais l'âge de la maturité ne nous enferme dans aucun modèle. La disruption est à la fois possible et nécessaire : nous l'avons prouvé cette année encore dans des domaines aussi importants que l'accès au logement, le Bâtiment Bas Carbone ou l'égalité hommes-femmes. Notre structure Nexity Non Profit a ainsi livré sa première pension de famille à La Ciotat, logé 108 personnes dans le parc privé via le bail solidaire. Elle a à l'étude près de 1.250 places en pensions de famille et centres d'hébergement. Nous sommes également le 1erau palmarès 2019 des promoteurs immobiliers de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone, avec 12 opérations BBCA labellisées ou en cours de labellisation. Et Nexity fait partie des 325 entreprises mondiales, dont 12 françaises, sélectionnées pour l'édition 2020 de l'indice Bloomberg Gender-Equality. Nous sommes agiles mais nous sommes ancrés, enracinés. L'un des éléments différenciants de Nexity est son actionnariat. Au sein de son capital, le bloc de référence est principalement composé de dirigeants et de collaborateurs soudés autour d'un projet partagé, validé par le Conseil d'administration. Ainsi les intérêts de nos clients, de nos collaborateurs et de nos actionnaires sont-ils alignés en permanence. Cette confiance, cet engagement commun, l'évolution de notre gouvernance vers davantage de collégialité nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance et fierté. NOSTRAJECTOIRES D'AVENIR N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 2 7 Nous évoluons dans un monde en perpétuelle TRANSFORMATION.Leader dans nos métiers, nous devons considérer cette transformation comme une opportunité et comme un levier pour notre futur. Notre PLATEFORME DE SERVICESexiste, elle a pour vocation de servir tous nos clients. Mais nous avons encore des progrès faire, et le chemin devant nous est PASSIONNANT. Nous ne voulons pas limiter nos ambitions. Nous voulons que tous nos produits, tous nos projets soient responsables. Et nous avons d'ores et déjà identifié les principales trajectoires qui porteront notre développement à venir. _Davantage dePROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS, pour mieux les aider, les servir et les satisfaire. _DesENGAGEMENTS BAS CARBONE renouvelés et exigeants pour atteindre la neutralité carbone en 2050. _La construction de logements hors site et industrialisée pour OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉde la filière et améliorer la qualité. _Une attention permanente à la maîtrise des prix pour garantir L'ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS. _UnePOLITIQUE D'INCLUSION ET DE MIXITÉ pour nourrir la richesse de notre capital humain. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 2 9 NOTRE VISION DE LA VILLE LA RÉINVENTION D'UNE VILLE ABORDABLE, INCLUSIVE ET DÉSIRABLE EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE NEXITY. UNE VISION AMBITIEUSE, AU PLUS PRÈS DE L'HOMME ET DE LA NATURE. Alors que la société et la ville tendent à devenir de plus en plus inégalitaires, la première des pistes de réconciliation et d'apaisement des tensions est certainement de prendre conscience de notre appartenance à un écosystème qu'il nous faut respecter. Nous ne pouvons pas nous inviter en surplomb de la nature. Nous en faisons partie et nous sommes en relation constante avec elle. La seconde piste nous mène vers l'humain et ses besoins fondamentaux. Se loger en fait partie. Le logement est essentiel au bonheur, à l'éducation la sécurité. La volonté de Nexity est d'inclure, de ne laissant personne sans solution, quels que soient son âge, ses revenus, sa culture, en donnant

chacun l'espoir que le « nid » dans lequel il va vivre ou travailler va s'améliorer. Car Nexity n'est pas une entreprise généraliste. Nous sommes un multi-spécialiste, qui s'intéresse, de façon empathique et connivente, à tous les cas particuliers, en grande proximité avec les territoires et leurs élus. Ainsi, nos réponses à de grands projets comme Dessine-moi Toulouse, Réinventer Bruneseau ou Reinventing cities-Paris Porte de Montreuil, sont-elles pensées pour les habitants et pour les riverains et fortement ancrées dans la ville. À la Porte de Montreuil par exemple, la transformation du marché aux puces s'accompagne de la création d'un food court zéro déchet, de cafés et d'un pavillon dédié à la Fondation des femmes et ouvert aux associations et la totalité des bureaux construits sera réversible en logements. Enfin, Nexity est une entreprise engagée et innovante, capable d'impulser des changements profonds, structurants. Pour stimuler le développement de la construction bois, nous nous nous apprêtons investir de façon importante avec un partenaire industriel pour permettre la création d'une véritable filière industrielle, capable de produire en grande quantité et à faible coût des éléments constructifs de qualité. Notre secteur est à la veille d'une évolution majeure, comparable celle qu'a connue l'industrie automobile ces dernières années. En tant qu'entreprise leader, nous sommes en première ligne pour mettre cette mutation au service de tous. ENTRETIENS avec les Directeurs généraux délégués de Nexity PROXIMITÉ, ENGAGEMENT, OUVERTURE : POUR LES 3 DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS DE NEXITY, LES FONDAMENTAUX DE L'ENTREPRISE SONT AU SERVICE D'UNE CROISSANCE À VISAGE HUMAIN. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 3 1 JULIEN CARMONA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, CHARGÉ DU CLIENT INTERNE Q_Que retenez-vous de 2019 ? R_JULIEN CARMONA -2019 marque encore une fois la qualité de nos performances financières et notre excellence opérationnelle. Notre trajectoire de croissance se confirme année après année. Je retiens aussi les efforts engagés pour maintenir une vraie proximité avec nos collaborateurs, assurer à chacun un suivi vivant, proche, personnalisé, dans un groupe qui a franchi le cap des 10.000 salariés. C'est indispensable, parce que le capital humain est notre première richesse. Notre croissance future se fera ou se défera sur notre capacité à recruter et à garder nos collaborateurs. VÉRONIQUE BÉDAGUE -À l'échelle urbaine, 2019 représente un vrai saut conceptuel pour Nexity. Avec Bruneseau, porte de Montreuil, et le village des athlètes Saint-Ouen, nous avons fait la démonstration que nous savions créer la ville bas carbone. Et sur le marché des entreprises, nous nous sommes transformés plus qu'aucun de nos concurrents pour proposer nos clients un immobilier capable de faciliter, d'accélérer leur transformation et donc de l'incarner. FRÉDÉRIC VERDAVAINE -Je retiens le décalage frappant entre la France des métropoles et celle des périphéries, entre une nouvelle génération des 18-25 ans très écologiste et celles qui l'ont précédée, et au global une société en perte de repères. Dans ce contexte, notre rôle d'utilité sociale est plus riche et plus indispensable que jamais. Nous travaillons sur des sujets que peu d'acteurs privés souhaitent traiter, comme l'insalubrité des logements ou le bail solidaire. Une démarche portée par Nexity Non Profit qui nécessite un traitement administratif lourd et un réel engagement. Q_ Que recouvre la notion d'utilité selon Nexity ? R_FRÉDÉRIC VERDAVAINE -Elle est indissociable de la notion de proximité. Gestionnaire de 22.000 immeubles en France, nous côtoyons les habitants au quotidien. Nous mettons également en place des démarches afin d'identifier et de mieux connaître les besoins de populations spécifiques, comme les étudiants et les seniors. Car c'est en les connaissant bien que nous pouvons répondre leurs besoins avec des solutions utiles. Comme nos résidences étudiants Nexity Studéa, ancrées et ouvertes sur la ville, ou nos services aux seniors qui tiennent compte des différents âges que recouvre ce terme générique de « senior ». VÉRONIQUE BÉDAGUE -Être utile à nos Clients Entreprise, c'est leur proposer des lieux qui répondent parfaitement à leurs besoins stratégiques. Le campus Deloitte, par exemple, doit favoriser l'émergence d'une identité Deloitte Europe. Celui d'Engie va incarner sa stratégie carbone, autour d'un cœur central où bat la vie de l'entreprise. L'enjeu est toujours managérial, toujours lié à l'attractivité. Quant aux villes, nous leur apportons une réelle capacité à créer des quartiers vivants, actifs, ouverts à tous. À Paris comme en région, l'exigence des métropoles est forte, nos réponses doivent être à la hauteur. JULIEN CARMONA -Nous recrutons plus de 2.500 collaborateurs chaque année. Se sentir utile dans une entreprise utile qui place ses objectifs environnementaux et sociaux sur le même plan que ses objectifs business, c'est un argument de poids pour attirer ces talents dans un marché tendu. VÉRONIQUE BÉDAGUE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE, CHARGÉE DES CLIENTS ENTREPRISE ET COLLECTIVITÉ N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 3 3 Q_Nexity a signé de nombreux partenariats cette année. Progresser, c'est toujours avancer ensemble ? R_JULIEN CARMONA -Avancer ensemble, c'est par exemple créer La Cité Nexity. Cette structure du Groupe va nous transformer en entreprise autoapprenante. Elle va créer de l'intelligence collective en équipant nos collaborateurs en nouvelles compétences sur le socle de leurs expertises. Elle va aussi créer du partage et de la fierté et ainsi nous différencier, notamment vis-à-vis des futurs salariés. FRÉDÉRIC VERDAVAINE -Dans la logique de plateforme de services qui est la nôtre, nous avons vocation nouer de grands partenariats pour couvrir au mieux les besoins que nous identifions. Pour le logement des seniors, quand 90 % des plus de 80 ans vivent chez eux, la réponse passe très marginalement par FRÉDÉRIC VERDAVAINE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, CHARGÉ DU CLIENT PARTICULIER les résidences avec services. Comment accompagner ce phénomène ? Par exemple, avec Solution Logement Senior, pour lequel nous nous sommes tournés vers des partenaires : Axeo Services, spécialiste du service aux seniors, et Bastide, dont l'expertise est axée sur le confort. VÉRONIQUE BÉDAGUE -On ne gagne pas un projet seul. Le projet Porte de Montreuil n'embarque pas moins de 47 partenaires ! C'est sans doute une des mutations les plus passionnantes du moment : les urbanistes, les architectes, les paysagistes font évoluer nos métiers. Quant à la participation accrue des habitants, elle nous apprend l'enracinement et la citoyenneté. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 3 5 Nos CHIFFRES CLÉS 2019 Chiffre d'affaires 2019 4,5Mds € 76 %Promotion 24 %Services EBITDA 2019 573M€ 55 %Promotion 45 %Services Résultat net part du Groupe avant éléments non courants 163M€ Pipeline (promotion) 20,4 Mds € dont backlog 5,1 Mds €

dont potentiel 15,3 Mds € Dette nette 2,3 x EBITDA après loyers (403 M€) Premier acteur de l'immobilier intégré + 1,4 point de croissance de part de marché en logement neuf 16 % du chiffre d'affaires 2019 générés par les offres intégrées Leader de l'immobilier digital 12 millions de visites sur les plateformes Web et le site nexity.fr, dont 12 % de parcours multimétiers 10 projets incubés au Startup Studio en 2019 CLIENT PARTICULIER CLIENT ENTREPRISE 21.837 521 millions réservations de logements neufs d'euros de prises de commandes en France en 2019 en Immobilier d'entreprise 880.000 20 millions lots sous gestion en administration de m2sous gestion de biens en property management 21 22 ouvertures de résidences services espaces de travail partagés > 27.000 en exploitation logements gérés en résidences services CLIENT COLLECTIVITÉ CLIENT INTERNE Nexity lauréat > 11.000 de plusieurs consultations collaborateurs emblématiques 91 % 540.400 m2 de collaborateurs reçus en portefeuille Villes & Projets pour un entretien annuel ~ 18 % du capital détenus par les collaborateurs et managers INDICATEURS RSE GLOBAUX 34 % 33 1emploi Nexity de femmes dans le Club 1797 associations soutenues = 11emplois soutenus, par la Fondation Nexity soit plus de 100.000 emplois au total 777 1er Membre de logements engagés au palmarès 2019 des promoteurs l'indice Bloomberg en pensions de famille immobiliers de l'Association Gender-Equality pour le développement (GEI - sur l'équité femmes-hommes) du Bâtiment Bas Carbone N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 93 7 Un modèle unique au service de NOS CLIENTS deSERVICES IMMOBILIERS NOS RESSOURCES ET ATOUTS 1 er opérateur immobilier intégré en France

opérateur immobilier intégré en France Imbrication des métiers de la promotion et des services immobiliers Un modèle unique Capital organisationnel Présence forte sur l'ensemble des cycles (court, moyen et long termes)

(court, moyen et long termes) Modèle « asset light »

« asset light » Maîtrise des risques

Mix décentralisation et contrôle Capital humain ~ 18 %du capital détenus par les collaborateurs et managers de l'entreprise > 11.000collaborateurs Capital financier 2,5 Mds €de capitalisation boursière au 31 décembre 2019 Capital relationnel + de 400implantations en France Capital client > 1 million de clients 1 millionde visiteurs mensuels sur les sites Nexity Capital social et environnemental 4 %de la production en immobilier résidentiel en bois > 120.000 m2d'opérations bois en Immobilier d'entreprise depuis 2011 Capital intellectuel 25projets incubés au Startup Studio depuis sa création NOTRE EXPÉRIENCE CLIENT Le client est au centre de nos préoccupations Approche centrée sur l'expérience utilisateur

l'expérience utilisateur Capacité de répondre à l'ensemble des besoins immobiliers de nos clients

l'ensemble des besoins immobiliers Transformation portée par les collaborateurs

Clientèle diversifiée et maillage territorial équilibré entre l'Île-de-France et la province

et maillage territorial équilibré entre l'Île-de-France et la province Positions de leader ou acteur majeur en France sur chacun des secteurs d'activité Promotion de logements neufs

Aménagement de terrains à bâtir

Promotion d'Immobilier d'entreprise

Villes & Projets : aménagement, ensemblier urbain, nouveaux usages urbains CLIENT PARTICULIER No1 en Immobilier résidentiel No1 de la transaction No2 de l'administration de biens Deux ensembles de métiers complémentaires pour accompagner nos clients toutes les étapes de leur vie immobilière

Administration de biens

Distribution

Résidences gérées

Conseil et courtage Promotion Service • Property management, conseil en immobilier d'entreprise et aménagement d'espaces Gestion d'espaces de coworking

Partenariat pour la conception et la réalisation de grands projets urbains ou la valorisation d'empreintes foncières CLIENT ENTREPRISE CLIENT COLLECTIVITÉ No1 en Property management Partenaire privilégié des No1 du coworking à Paris collectivités No3 en Immobilier d'entreprise CLIENT INTERNE Combinaison unique de compétences et d'expertises immobilières au bénéfice de chaque Client NOTRE AMBITION Être utile à chacun de nos Clients, la société et au monde dans lequel nous intervenons. IMMOBILIER UTILE Nexity développe un immobilier qui s'adapte à l'évolution des usages et qui affirme sa vocation servicielle IMMOBILIER ABORDABLE Nexity active tous les leviers pour baisser le prix de l'immobilier et ses charges de fonctionnement IMMOBILIER DURABLE Nexity s'engage en faveur d'un urbanisme intense et sobre pour créer une ville désirable et bas carbone NOS PERFORMANCES DEPUIS 2014 Un track record de croissance

Une entreprise résiliente dans un marché porteur Chiffre d'affaires x 1,7 Résultat opérationnel courant x 1,9 TSR (1) + 84 % Trajectoire carbone - 15 % d'émissions de GES par collaborateur (1) Rendement total dividende réinvesti au 31/12/2019. CesTENDANCES qui impactent nos métiers N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 3 9 POUR CONCEVOIR, AUJOURD'HUI ET DEMAIN, DES PRODUITS ET SERVICES UTILES À TOUS, NOUS TRAVAILLONS AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DES INDIVIDUS ET DES MUTATIONS DE LA SOCIÉTÉ. LA POPULATION CROÎT, NOUS VIVONS PLUS LONGTEMPS, LES STRUCTURES FAMILIALES ÉVOLUENT. DANS UN CONTEXTE DE DIFFICULTÉ SOCIALE ET DE MENACES POUR L'ENVIRONNEMENT, NOUS PENSONS NOTRE OFFRE POUR CE MONDE QUI CHANGE. CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE - ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES Construire plus, pour faire face à la croissance démographique ? Oui, mais aussi construire mieux, en proposant des logements abordables et qui répondent au vieillissement de la population et aux mutations de la cellule familiale. En 2070, 30 %de la population française aura plus de 65 ans (1) Sur 8millions de familles avec enfants mineurs, 22 %sont monoparentales (1) 4millions de personnes mal logées ou privées de domicile en France en 2019 (2) No1: le poste logement, chauffage et éclairage est le premier dans le budget des ménages RÉPONSES DE NEXITY Nos produits et services offrent des solutions… … à chaque public : pension de famille, social, usufruit locatif social, intermédiaire, libre ; pour la location, l'accession la propriété, l'investissement locatif. à toutes les générations : étudiants, jeunes actifs, primo- et secundo-accédants, 3 e et 4 e âges.

secundo-accédants, 3 et 4 âges. aux différents modes d'habiter : colocation, résidences services, multigénérationnelles… NOUVEAUX MODES DE VIE - NOUVEAUX USAGES La révolution digitale a transformé en profondeur les modes de vie et de travail, la sociabilité, la consommation, la mobilité… Économie du partage et du service, approches collaboratives : usages et attentes ne sont plus les mêmes qu'hier. 83 % des nouveaux arrivantsdans les métropoles françaises ont moins de 40 ans(6) Depuis 2012en France, le nombre d'espaces de coworking a étémultiplié par 10 (7) Plus de 600projets d'habitat participatif en cours en France en 2019(8) RÉPONSES DE NEXITY Notre plateforme de services immobiliers est centrée sur les usages et besoins. Une offre immobilière « à partager » : coworking, conciergerie d'entreprise, résidences gérées, et bientôt coliving. Des outils digitaux qui facilitent le quotidien : site et application Espace Privé Client, agences connectées, état des lieux dématérialisés etc. Eugénie, une offre de services digitale pour le logement. Pierre. et social 2019. Vers des métropoles PLUS DE PERFORMANCE RÉPONSES DE NEXITY Abbé économique villes - MÉTROPOLISATION - DENSIFICATION DES VILLES La métropolisation va au-delà du simple phénomène de croissance urbaine. Elle fait muter la ville, générant de nouveaux modes d'appropriation des territoires et produisant des aires urbaines densément peuplées mais aussi de plus en plus hétérogènes et multipolaires. Depuis 30 ans, les zones urbaines françaises ont accueilli 9 millionsde nouveaux habitants(3) Plus de 80 %des emplois (hors emplois publics) créés entre 2013 et 2018 l'ont été dans les 22 villes françaises qui ont le statut de métropoles(4) Dans les 15 premières métropoles, 51 %des nouveaux logements sont construits en extension urbaine, 49 % en densifiant l'urbain existant (5) RÉPONSES DE NEXITY l'étalement, nous préférons l'intensité urbaine. Notre approche d'ensemblier urbain intègre tous les enjeux et tous les équipements qui fabriquent la ville (logements, bureaux, loisirs, commerces, mobilité, énergie…). Nous favorisons la mixité sociale et fonctionnelle, parfois au sein du bâtiment lui-même. Nous avons l'expertise de projets complexes sur le plan urbanistique et environnemental (zones ANRU, dépollution, requalification de friches industrielles…). - MOINS DE RESSOURCES CONSOMMÉES Le secteur du bâtiment est en pleine mutation : la rénovation du parc existant et la construction de nouveaux projets dans une optique de transition énergétique et d'économie circulaire lui permettent aujourd'hui de contribuer positivement à la préservation de l'environnement et du climat et à la diminution des charges pour les ménages. Les 10plus grandes métropoles françaises sont responsables de 33 % des émissions nationalesliées aux bâtiments (9) Le secteur de la construction est le producteur no1de déchets en France (10) Environ 50 %de l'artificialisation des sols est liée la construction de logements (11) 3,8 millions de ménages ont des difficultés

de ménages ont des difficultés payer leur facture ou se privent de chauffage (10) Opérateur intégré, nous nous sommes fixé des objectifs RSE ambitieux. 30 % d'opérations et services avec une démarche d'économie circulaire en 2025. 30 % d'émissions de GES par logement livré d'ici à 2030.

21 % par mètre carré de surfaces de plancher de bureaux d'ici à 2030. 33 % de bureaux en structure bois d'ici 2030. 50 % d'opérations bois ayant obtenu le label BBCA depuis 2015. 100 % des opérations d'immobilier d'entreprise neuves, rénovées/ aménagées intégrant des espaces végétalisés d'ici à 2030. 50 % de nos opérations résidentielles intégrant des espaces végétalisés d'ici à 2030. (1) Source : Insee, Tableaux de l'économie française,2019. (2) Source : rapport L'État dumal-logementde la Fondation (3) Source : Insee, Tableaux de l'économie française,2017. (4) Source : données Acoss. (5) Source : avis du Conseil (6) Source : Métroscope,50 indicateurs clés pour les métropoles françaises, juin 2017. (7) Source : Bureaux à partager. (8) Source : dossier de presse 2019 Mouvement de l'habitat participatif. (9) Source : WWF France - Défi climatique des françaises alignées avec l'Accord de Paris- Rapport 2018. (10) Source : Ademe, Chiffres-clés 2019. (11) Source : Comité pour l'économie verte, février 2019. T E N D A N C E # 1 CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE - ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 4 1 T E N D A N C E # 2 MÉTROPOLISATION - DENSIFICATION DES VILLES Loger davantage et autrement En France, quelque 10 millions de logements ont, selon l'Insee, été construits ces 30 dernières années, mais il en faudrait bien davantage pour faire face à la croissance démographique, aux migrations vers les métropoles régionales et vers l'Île-de-France, territoires d'emploi et de dynamisme économique, aux évolutions sociétales qui se traduisent par une diminution de la taille des ménages. Relever le défi du vieillissement La population française vieillit : à l'horizon 2050, seule l'Île-de-France devrait voir la moyenne d'âge de ses habitants se maintenir au-dessous des 40 ans (source : Insee). propriétaires, la génération post-baby- boomers aura sans doute davantage de difficultés financières au moment de la retraite, et donc plus de mal à se loger. Les logements et les services associés, l'échelle de l'immeuble, du quartier ou de la ville, adaptés à ce public spécifique, restent largement à inventer. Ne laisser personne sans solution de logement Face à ces évolutions, Nexity développe des concepts de logements plus petits, associés à des espaces partagés généreux. Attaché à préserver le budget des ménages, le Groupe travaille en partenariat avec les bailleurs sociaux : parmi les logements que nous L'âge des métropoles En France, une vingtaine de métropoles concentrent à la fois l'essentiel de la croissance démographique et les principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Si Paris fait exception, avec une population en recul, les grandes villes voient leur population croître plus vite que le reste du pays : celle de l'agglomération toulousaine a progressé de 1,4 % en 2019 par rapport 2018 et celle de Marseille a retrouvé depuis les années 2000 le chemin de la croissance (Insee). Cette poussée démographique les amène à revisiter l'aménagement urbain

et à densifier le tissu existant, notamment en valorisant des friches industrielles pour optimiser un foncier devenu rare et cher. générer moins de déchets, rester agréables vivre et sûres, elles deviennent des « smart cities » et développent des projets innovants : quartiers pilotes pour le suivi et le maintien

domicile des personnes âgées, applications pour la mobilité, pilotage centralisé de l'espace public, gestion à distance des équipements urbains… Durable et mixte Nexity développe une approche systémique de la ville et de ses quartiers, privilégiant la mixité des fonctions et la densification pour répondre aux besoins de tous les ménages, avec l'ambition de rendre la ville durable, flexible, résiliente. Vivre longtemps, c'est aussi vivre seul : le nombre de personnes seules âgées de plus de 60 ans devrait augmenter de 72 % d'ici 2050 (Insee). Si les années 1960 ont vu l'épanouissement d'une France de avons développés en 2019, 23 % ont été réservés par des bailleurs sociaux et 13 % par des investisseurs institutionnels. Enfin, avec Nexity Non Profit, nous luttons contre le mal- logement avec l'ambition de produire 1.000 logements par an en « pension de famille » sur 3 ans en rythme de croisière. Vers la smart city Face à cet afflux de population, les villes développent des stratégies d'intelligence collective rendues possibles par l'exploitation des data. Pour devenir moins énergivores, T E N D A N C E # 3 NOUVEAUX MODES DE VIE - NOUVEAUX USAGES N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 4 3 Le travail agile Le digital bouleverse la sphère personnelle aussi bien que professionnelle. Le nomadisme se répand, le télétravail se développe : 29 % de l'effectif des entreprises de plus de 10 salariés, soit 5,2 millions de personnes, le pratiquent régulièrement, selon une étude 2019 Malakoff Humanis. L'utilisation de tiers-lieux n'est plus une exception, il en existe désormais plus de 1.800 dans l'Hexagone, selon la Mission « Tiers-lieux et coworking » de la Fondation Travailler autrement. L'entreprise s'ouvre, gagne en agilité, s'appropriant de nouvelles approches managériales qui nécessitent de repenser les espaces de travail. La créativité, la collaboration, le bien-être des salariés occupent désormais une place centrale. bricolage ou d'un hébergement de vacances. L'économie collaborative, marchande ou non, a gagné tous les pans de la consommation de produits et de services. Avec 36 % d'utilisateurs, la France était en 2017, selon une étude du Parlement européen, championne européenne en la matière, devant l'Irlande et la Lettonie, et le poids de ce marché dans l'Hexagone devrait être multiplié par 20 d'ici à 2025 (source : ministère de l'Économie et des Finances). Innover plus vite Pour Nexity, la digitalisation est un accélérateur d'innovation et un levier d'amélioration de la vie de ses clients. En encourageant l'intreprenariat, nous avons fait naître des produits innovants comme Eugénie. À travers notre concours d'idées interne Nex'Idea, nous favorisons T E N D A N C E # 4 PLUS DE PERFORMANCE - MOINS DE RESSOURCES CONSOMMÉES De la détention au partage Posséder ou avoir l'usage ? L'accès à un bien l'emporte de plus en plus sur sa possession, qu'il s'agisse d'une voiture, de matériel de la créativité de nos collaborateurs, et avec notre incubateur Startup Studio, l'éclosion d'innovations portées par nos équipes et par des partenaires. Rénover, une priorité La rénovation énergétique est l'une des priorités des pouvoirs publics, qui estiment 7 à 8 millions le nombre de « passoires thermiques » (source : ministère de la Transition écologique et solidaire) et fixent, dans le cadre du Plan Bâtiment Durable, un rythme de rénovations de 500.000 logements par an d'ici à 2025. L'enjeu est environnemental, certes. Mais il s'agit aussi de lutter contre

la précarité énergétique des ménages. Les bâtiments tertiaires sont également concernés, avec un objectif de réduction de leur consommation énergétique finale d'au moins 60 % d'ici à 2050. Le bâtiment se réinvente Dans les projets neufs, le mouvement s'accélère. Fin 2019, en France, plus de 5.600 logements étaient engagés dans un label Effinergie 2017, et 84 opérations tertiaires étaient concernées par ce label (source : Observatoire BBC). Le recours à des matériaux bas carbone progresse. En 2018, la construction de logements collectifs en bois a bondi de 19,4 %, celle de bâtiments tertiaires privés et publics de 9,2 % (source : enquête 2019 de l'Observatoire national de la construction bois). Enfin, les principes de l'économie circulaire se diffusent, travers le recyclage des déchets de chantier, la préférence donnée aux circuits courts

et aux matériaux recyclés. Mutualiser pour économiser les ressources Nexity souhaite apporter des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver l'environnement, tout en faisant baisser les charges des ménages. Dans le cadre de notre démarche Green Deal, nous nous sommes engagés à mener la rénovation énergétique de 30 copropriétés d'ici à la fin 2020. Nous avons rencontré plus de 100 conseils syndicaux et rénové plus de 10 copropriétés. Parmi la centaine d'immeubles qui ont manifesté leur intérêt, plus de la moitié est engagée dans une phase d'étude ou de travaux. Plus de 500 de nos collaborateurs ont suivi un module de formation dédié et nous avons formé 10 coachs rénovation, qui sont autant de spécialistes référents. par logement livré N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 4 5 Notre STRATÉGIE EN QUELQUES ANNÉES, NEXITY EST PASSÉ DU STATUT DE GROUPE MONOPRODUIT, PROMOTEUR IMMOBILIER, À CELUI DE PLATEFORME DE SERVICES IMMOBILIERS CENTRÉE SUR LES ATTENTES, LES USAGES ET LES BESOINS DE SES CLIENTS. COMBINER DES PLATEFORMES DE SERVICES CONÇUES POUR CHAQUE CLIENT NOS RÉSULTATS DEPUIS 3 ANS Dès l'amont, l'intégration des enjeux RSE La stratégie de Nexity vise démontrer et à améliorer l'utilité de ses activités pour la société.

Elle est structurée autour de 5 engagements : • Être reconnu comme employeur de préférence • « Faire ville » durable Un développement soutenu par un projet de transformation digitale L'ambition de Nexity, devenir leader de l'immobilier digital : • En investissant dans de nouveaux services digitaux destinés à apporter de la valeur à ses clients • En engageant des projets de digitalisation et Un plan de croissance dans tous les métiers Dans ses différents métiers, Nexity se développe : Par croissance externe ciblée

Grâce à des partenariats et développements organiques appréciés selon une grille multicritère (une trentaine d'acquisitions depuis 2014, nouveaux partenariats Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) 4,5 3,6 4,1 + 12 % en moyenne par an à fin 2019 2017 2018 2019 EBITDA (en millions d'euros) 573 523 368 + 11 % en moyenne par an à fin 2019 2017 2018 2019 et responsable • Offrir un meilleur accès au logement et une qualité résidentielle augmentée • Proposer de meilleurs usages pour plus de qualité au travail • Être exemplaire en matière de gouvernance et d'éthique des affaires de dématérialisation des processus pour un meilleur service et une meilleure maîtrise des coûts • En connectant mieux ses collaborateurs grâce à des outils de mobilité En promouvant en interne une culture du digital

et de l'innovation majeurs en 2019) Avec une attention constante portée

à la rentabilité, au maintien d'un modèle de risque prudent et d'une forte solvabilité. p. 44, p. 45 Client Particulier Immobilier résidentiel - part de marché (1) 10,9 % 12,0 % 13,4 % + 2,5 points à fin 2019 2017 2018 2019 Client Entreprise - prises de commandes (en millions d'euros) 521 402 394 439 M€ en moyenne par an entre 2017 et 2019 2017 2018 2019 p. 42, p. 43 p. 46, p. 47 Part de marché calculée sur la base des données totales de marché (Commissariat général au développement durable pour les ventes au détail et Fédération des promoteurs immobiliers de France pour les ventes en bloc). NOS IMPACTS CIBLES IMMOBILIER UTILE IMMOBILIER ABORDABLE IMMOBILIER DURABLE Vivre ensemble 1.000logements en pension de famille par an pendant 3 ans en rythme de croisière 100 %de logements classiques avec services intégrés (Eugénie) en 2024 Accès au logement Près de 20 %de part de marché dans les zones à TVA réduite Garantie de charges Augmentation du nombre d'opérations clés en main utilisateur en Immobilier d'entreprise proposant des solutions pour une garantie de charges Économie circulaire 30 %d'opérations et de services d'ici à 2025 GES et trajectoire Climat l'horizon 2030

- 35 % par collaborateur - 30 % - 21 %par mètre carré de surfaces de plancher de bureaux livrées NosORIENTATIONS STRATÉGIQUES ÊTRE UTILE À CHACUN DE NOS CLIENTS, À LA SOCIÉTÉ ET AU MONDE QUI NOUS ENTOURE EST NOTRE VOCATION. CETTE VOCATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DICTE NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES. NOUS EN SOMMES CONVAINCUS : SANS ELLE, PAS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DURABLE. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 4 7 Nos 5 engagements RSE « Faire ville » durable et responsable

Assurer un meilleur accès au logement et une qualité résidentielle augmentée

Proposer de meilleurs usages pour plus de qualité de vie au travail

Être reconnu comme employeur de préférence

Être exemplaire en matière de gouvernance et d'éthique des affaires 120.000 m2 de surfaces tertiaires bois livrés depuis 2011 La RSE au cœur de notre action Parce qu'elle crée durablement de la valeur pour nos collaborateurs, pour les territoires et pour ceux qui y vivent et qui y travaillent, nous plaçons l'exigence de responsabilité sociétale de l'entreprise au cœur de notre action. Depuis 2017, nous avons défini une stratégie RSE globale assortie d'objectifs chiffrés, qui vise à répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux par des produits et des services innovants. En interne, cette démarche se traduit par la mise en œuvre de pratiques de bonne gouvernance et d'une stratégie de ressources humaines responsables. Cette stratégie vise à démontrer l'utilité de nos activités pour la Société et à faire progresser sans cesse notre contribution. Elle s'inscrit pleinement dans l'approche intégrée de plateforme de services à l'immobilier adoptée par Nexity, qui constitue pour nous un axe fort de développement. Elle porte notre ambition : créer de la valeur sociale et environnementale de l'amont l'aval et dans toutes les dimensions de nos métiers. Nouveaux matériaux, nouvelles économies Pour atteindre cette ambition, nous prenons pleinement en compte les enjeux du développement durable : en 2019, avec 12 opérations BBCA labellisées ou en cours de labellisation, nous sommes arrivés en tête du palmarès des promoteurs immobiliers de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone. Nous intégrons les pistes ouvertes par les nouvelles économies plus responsables et plus économes en ressources par exemple en signant un accord de partenariat avec Cycle-up, la marketplace numérique spécialisée dans le réemploi des matériaux. Nous prenons surtout une part active à la résolution des problématiques d'accès au logement. Créée en 2018, Nexity Non Profit conçoit notamment des pensions de famille dédiées au logement des personnes en difficulté. Associant logements privatifs et espaces communs, animées par des hôtes chargés d'accompagner les locataires, elles s'adressent aux personnes souffrant d'isolement et/ou qui rencontrent des difficultés pour vivre dans un logement traditionnel. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 4 9 100 % orientés client Toutes nos offres, toutes nos politiques sont tournées vers la satisfaction de nos clients. Nous mettons tout en œuvre pour mieux les connaître et mieux répondre à leurs attentes et nous cherchons à interagir davantage avec eux, à travers notamment des offres co-construites. Client Particulier Premier acteur du marché résidentiel en France, Nexity développe et met sur le marché des services innovants : Eugénie, solution de logements intelligents et de réseau social des résidents, Nexity Partners, solution de partenariat « industriel » et financier pour de petits et moyens promoteurs indépendants, ou encore Nexity Non Profit, qui propose des pensions de famille en faveur des personnes défavorisées. Dans les métiers de Services immobiliers aux particuliers, la prise de participation majoritaire dans le capital d'Ægide-Domitys, en juin 2018, a constitué un accélérateur de croissance important, avec l'ouverture de 21 résidences en 2019. Client Entreprise Nexity propose une large gamme de solutions immobilières pour accompagner ses clients investisseurs et la transformation des entreprises utilisatrices. Le déploiement de sa plateforme Nexity Solutions Entreprise (NSE) permet d'inclure de nouveaux services dans les projets de promotion en Immobilier d'entreprise. L'acquisition d'acteurs comme Accessite (Property manager et spécialiste en immobilier commercial) vient également enrichir l'offre. En 2019, la promotion immobilière tertiaire, qui combine une forte position en Île-de-France et une présence croissante dans les métropoles régionales, a fortement accru son potentiel d'activité grâce aux grands projets mixtes. Client Collectivité Acteur majeur de l'aménagement privé français, Nexity souhaite développer de nouveaux services, autour de la smart city inclusive et des nouveaux usages urbains. Le Groupe, qui noue des partenariats privilégiés et durables avec le Client Collectivité, sur l'ensemble du territoire, a été lauréat de plusieurs appels à projets en 2019 Tours (37), Toulouse (31), Montreuil (93) ou encore à Saint-Ouen-sur-Seine (93), pour le village des athlètes des Jeux de Paris. Client Interne La force de Nexity repose sur son capital humain. En 2019 une campagne interne a été lancée pour inciter les collaborateurs signer sa charte « Ensemble pour l'inclusion », déjà signée par les membres du Comité stratégique et par les principaux managers du Groupe.

Nexity a par ailleurs lancé début 2020 La Cité Nexity. Cette nouvelle entité s'adresse à tous les collaborateurs et futurs collaborateurs qui ont envie d'être acteurs de leur carrière immobilière. Elle s'appuie sur la réussite des projets innovants menés en interne pour les développer au bénéfice des clients internes et des futurs collaborateurs. Le coworking, espace de croissance Nexity a pris, début 2019, une participation majoritaire (à hauteur 54 %) dans la société Morning Coworking-Bureaux Partager. Cette opération va permettre de proposer aux clients du Groupe des contrats pour des postes de travail en coworking via la plateforme NSE. Morning Coworking-Bureaux

Coworking-Bureaux Partager, qui revendique plus de 5.200 coworkers et 540 entreprises, affiche un plan de développement ambitieux sur un marché compétitif mais en forte croissance. Engagés pour l'équité Nexity a intégré fin 2020 l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI - sur l'équité femmes- hommes) et fait partie des 325 entreprises mondiales sélectionnées, dont 12 françaises. Cet indice permet de distinguer les entreprises engagées dans la transparence des rapports sur l'égalité des sexes et la promotion de l'équité femmes-hommes dans 5 domaines : leadership féminin et vivier de talents, égalité salariale femmes-hommes, culture inclusive, politiques contre le harcèlement sexuel, orientation de la marque envers les femmes. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 1 Notre ambition digitale en 4 objectifs Investir dans de nouveaux services digitaux créateurs de valeur pour nos clients

Engager des projets de digitalisation et de dématérialisation de nos processus pour un meilleur service et une meilleure maîtrise des coûts Doter nos collaborateurs d'outils de mobilité connectés

Promouvoir en interne le développement d'une culture digitale et de l'innovation 26,5 M€ investis en 2019 pour le développement et la consolidation de nos systèmes d'information, technologies et outils digitaux 23 résidences connectées Eugénie, soit 1.035 logements livrés en 2019 Le digital, levier d'innovation Le digital occupe une place croissante dans les usages de nos clients et dans les approches métier de l'immobilier. Il nous permet de renforcer et de défendre notre position concurrentielle, tout en augmentant la qualité de notre service et la satisfaction de nos clients. Notre relation digitale avec eux s'humanise, se fait de plus en plus interactive, nos offres sont toujours mieux valorisées grâce des contenus Web de qualité. Enfin, grâce au marketing prédictif rendu possible par nos bases de données, nous ciblons de façon plus pertinente nos propositions commerciales. Pour simplifier le parcours multicanal de nos clients et conquérir de nouveaux marchés grâce cette relation directe, nous voulons lancer chaque année 5 innovations majeures. Nous y travaillons avec un écosystème de partenaires : leaders technologiques et fonds d'investissement, mais aussi incubateurs de start-up et écoles digitales. Certaines initiatives s'adressent aux particuliers, comme Eugénie. Cette appli de logement connecté permet aux utilisateurs non seulement de piloter très facilement les équipements domotiques de leur logement mais aussi de créer des liens avec leurs voisins, leur syndic ou leur quartier. Autre innovation : Bien'ici. Cet e-portail de recherche immobilière nouvelle génération, dont Nexity détient 49 %, a généré plus de 8 millions de visites en 2019. D'autres bénéficient à nos Clients Entreprise. Nous sommes ainsi entrés en 2019 au capital d'Intent Technologies, leader français dans la gestion des données du bâtiment. Cette opération va nous permettre d'adapter encore plus finement nos réponses aux attentes des usagers. Fédérer en temps réel toutes les données issues du bâtiment, c'est en effet optimiser les coûts d'exploitation, mieux piloter les prestataires mais aussi personnaliser encore davantage notre offre de services à l'intérieur du bâtiment. UneGOUVERNANCE ouverte et responsable AU-DELÀ DES FONCTIONS CLASSIQUES, LA GOUVERNANCE DE NEXITY INTÈGRE DES INSTANCES MULTIPLES ET COMPLÉMENTAIRES. EN PRISE AVEC LES ENJEUX INTERNES ET EXTERNES, LEURS APPORTS ENRICHISSENT LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE DU GROUPE. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 3 METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE • Créé en 2019 - 24 dirigeants représentant les principales directions opérationnelles et fonctionnelles du Groupe avec un taux de féminisation de 33 %. partagerlastr a t é g i e DÉFINIR LA STRATÉGIE CONSEIL D'ADMINISTRATION Déterminer les orientations stratégiques du Groupe. INTERROGER LA STRATÉGIE LE COMITÉ DES PARTIES PRENANTES • Nourrir les orientations stratégiques et les plans d'actions de Nexity. • Cerner les débats et controverses qui interpellent l'activité immobilière en matière de responsabilité économique, sociale • Décliner les priorités stratégiques. m • Assurer le suivi des grands dossiers et projets transverses. o b • Accompagner les changements d'organisation li i s e et faciliter la mobilisation du management et r l e des collaborateurs, en favorisant le partage des m bonnes pratiques et l'adaptation des outils et a n a des procédures aux besoins des équipes. g e m e n t LE CLUB 1797 • 100 principaux dirigeants, opérationnels et fonctionnels (substitué en 2019 au Club 100). • Se réunit au moins 2 fois par an. • Est associé à la définition de la stratégie. • Nexity s'est doté d'un indicateur portant sur la proportion de femmes dans ce Club 1797. Celle-ci était de 23 % en 2016 et a atteint 34 % à la fin 2019. L'objectif est de 35 % à l'horizon 2020. n e em g a n a m le r e is il ob m t COMITÉ STRATÉGIQUE ALAIN DININ, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (depuis le 25 avril 2020) Piloter et accompagner le projet de transformation du Groupe, arbitrer des sujets stratégiques en cours. ie g d no té a é c urr ir las l h i a c l n e l e e i n r g g é e l r a a l a t s s r t t t r s a r t é a a gi e t l é r g e i r e i p s n i LES COMITÉS CLIENTS Sont composés des principaux dirigeants en charge des différents Clients.

Assurer une bonne coordination et la circulation des informations au sein du Groupe.

Décliner la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie orientée par Client. et environnementale. • Préciser les évolutions dans les usages et les attentes de la part des acteurs et utilisateurs. Anticiper les tendances de fond qui s'expriment dans la Société. Les parties prenantes externes LE COMITÉ DE CURIOSITÉ Challenger la stratégie en favorisant la contradiction.

Apporter leur vision et leur expérience de la société d'aujourd'hui et de ses mutations, notamment en matière

de révolution digitale.

de révolution digitale. Proposer leurs propres idées, destinées à être testées rapidement, et qui pourront constituer des opportunités futures pour le Groupe. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 5 LeCONSEIL D'ADMINISTRATION LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NEXITY DÉTERMINE LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE ET S'ATTACHE EN PARTICULIER À PROMOUVOIR LA CRÉATION DE VALEUR LONG TERME, EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE. 1 Alain Dinin Président-Directeur général, depuis le 25 avril 2020 Président du Comité stratégique et des investissements 2 Luce Gendry* Vice-Présidente et Administrateur Référent, Présidente du Comité d'audit et des comptes 3 Jean-Pierre Denis Administrateur 4 Charles-Henri Filippi* Administrateur, Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE 5 Jérôme Grivet Administrateur 6 Soumia Belaidi-Malinbaum* Administrateur 8 12 9 6 4 3 2 1 7 Agnès Nahum* Administrateur 8 Magali Smets* Administrateur 9 Jacques Veyrat Administrateur 10 Bruno Catelin Administrateur représentant les salariés 11 Pascal Oddo Censeur 12 Emmanuel Brie Représentant unique du Comité d'entreprise 7 11 10 5 * Administrateur indépendant Les Comités du Conseil d'administration Le Conseil d'administration compte 10 administrateurs, dont un représentant des salariés, et il est également assisté dans ses travaux par un censeur et par le représentant du Comité d'entreprise. Le Conseil a constitué 3 comités : le Comité d'audit et des comptes, qui assure une surveillance active des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, le Comité stratégique et des investissements, qui a pour mission de se prononcer sur les acquisitions et cessions de participations et d'actifs d'un montant significatif susceptibles de modifier la structure du bilan de la Société et enfin le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE. Ce dernier examine la composition du Conseil d'administration ainsi que celle des différents comités et les nominations des membres les composant et fait ses recommandations au Conseil d'administration ; il se prononce également sur les enjeux RSE du Groupe. Le Conseil d'administration s'est réuni 7 fois en 2019, enregistrant un excellent taux d'assiduité de 99 %. Sa composition, riche en termes de compétences et d'expériences, présente un taux de féminisation de 44 %, conforme aux dispositions du Code Afep-Medef auquel le Groupe se réfère. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 7 Évolution de la GOUVERNANCE La gouvernance de Nexity a évolué en mai 2019, date à laquelle les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général avaient été dissociées et le Conseil d'administration suivant l'Assemblée générale du 22 mai 2019 avait nommé Alain Dinin président du Conseil d'administration. Dans ce cadre, il exerçait une présidence renforcée du Conseil, aux pouvoirs étendus en matière d'investissement et de stratégie et accompagnait activement la nouvelle équipe dirigeante de l'entreprise. Pour faire face à la disparition soudaine de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity, survenue le 23 avril 2020, le Conseil d'administration a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur général et de nommer Monsieur Alain Dinin en qualité de Président-Directeur général de la Société à compter du 25 avril 2020. Alain Dinin mènera l'équipe dirigeante composée par ailleurs de Julien Carmona, Directeur général délégué et mandataire social, confirmé dans ses fonctions, et de Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, Directeurs généraux délégués. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 5 9 LeCOMITÉ STRATÉGIQUE AUTOUR DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE A EN CHARGE LE PILOTAGE, LA TRANSFORMATION ET L'ÉVOLUTION DE NEXITY AVEC UNE AMBITION DE CROISSANCE DYNAMIQUE. Le Comité stratégique regroupe, autour D'ALAIN DININPrésident-Directeur général, depuis le 25 avril 2020 JEAN-PHILIPPERUGGIERIDirecteur général de Nexity, jusqu'au 23 avril 2020 Décédé du Covid-19 le 23 avril 2020 JULIEN CARMONADirecteur général délégué, chargé du Client Interne, des finances, de la stratégie et du développement international, VÉRONIQUE BÉDAGUE Directrice générale déléguée, chargée des Clients Entreprise et Collectivité, et FRÉDÉRIC VERDAVAINEDirecteur général délégué, chargé du Client Particulier et des métiers des Services immobiliers aux particuliers. Il se réunit une fois par semaine. emplois soutenus N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 96 1 Un modèle pour nosPARTIES PRENANTES CRÉATEUR DE VALEUR POUR PROPOSER UN IMMOBILIER UTILE, ABORDABLE ET DURABLE, NOUS NOUS SOMMES FIXÉ DES IMPACTS CIBLES QUI ORIENTENT NOS ACTIONS ET NOS PROGRÈS. EN LIGNE AVEC CES AMBITIONS, NOUS CRÉONS DE LA VALEUR POUR NOS DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CLIENTS ET POUR L'ENSEMBLE DE NOS PARTIES PRENANTES. COLLABORATEURS • Conditions de travail et rémunération attractives Travailler au sein d'une entreprise responsable 70 %des salariés sont actionnaires ~ 152.000 heures de formation Moins de 10 %de turnoversubi (1) Nombre de démissions et de fins de période d'essai à l'initiative du salarié/effectif moyen en CDI (périmètre 2018) CLIENT PARTICULIER Expérience client qualitative et personnalisée

Économies de charges

Possibilité de collaborer, co-construire autour de sa résidence • Logement abordable 100résidences services seniors Domitys, dont 17 ouvertes en 2019 124résidences services étudiants Studéa, dont 4 ouvertes en 2019 30.100logements livrés en zones TVA réduite depuis 2006 21copropriétés en cours de rénovation énergétique 138 millions € ACTIONNAIRES de dividendes versés en 2019 • Information fiable et à jour 84 %de rendement total • Compréhension de la stratégie et de la vision long terme dividende réinvesti (TSR) depuis 2014 84 %des opérations CLIENT ENTREPRISE FOURNISSEURS Charte chantier éco-responsable d'immobilier d'entreprise neuves, rénovées/aménagées intègrent des espaces végétalisés - 5 %d'émissions de GES par mètre carré de surfaces de plancher de bureaux livrées (base 2015) Espaces de travail adaptés aux nouveaux usages

Immeubles faciles à louer, non obsolètes Relation équilibrée et long terme avec Nexity

Démarche achats responsables Charte éthique pour les fournisseurs CLIENT COLLECTIVITÉ • Villes inclusives 15 ans de partenariat avec les collectivités 27membres au Comité des Parties Prenantes ASSOCIATIONS/ SOCIÉTÉ CIVILE • Logements accessibles • Villes intelligentes, connectées, bas carbone + 100.000 4 %d'opérations et services faisant l'objet d'une démarche Économie circulaire » Palette de produits diversifiés Nexity Non Profit : • Co-construction de programmes 777logements engagés sociaux ou environnementaux • Reconnaissance de leurs enjeux Fondation Nexity : • Financements • Partenariats métiers 54missions soutenues TOUS MOTEURS POUR DEMAIN #3 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 6 3 Nous ne sommes pas seulement acteurs du monde d'aujourd'hui, nous voulons aussi être moteurs des changements nécessaires.Nous voulons penser différemment, inventer avec un temps d'avance et avec d'autres - citoyens, partenaires, industriels, architectes ou urbanistes - ce que seront demain nos logements, nos espaces de vie ou de travail. Et nous le faisons déjà, partout en France, avec de grands projets structurants portés par des équipes passionnées, fières de vous les présenter. P R O J E T # 1 N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 6 5 PRENDRE DE LA HAUTEUR 4 PROMOTEURS AG Real Estate, Icade Promotion, Les Nouveaux Constructeurs, Nexity portent la maîtrise d'ouvrage 95.000 M² 25.000 m² de bureaux, 50.000 m² de logements et 20.000 m² de commerces et d'activités UNE EMPREINTE CARBONE divisée par 5 par rapport à la moyenne parisienne 50 % de l'énergie produite ou récupérée sur site 65 % Couverture des besoins en EnR&R UN VILLAGE VERTICAL, DÉCARBONÉ, MIXTE ? UN SMART GRID (1)PILOTÉ L'ÉCHELLE DU QUARTIER ? CE FUTUR PROCHE S'INVENTE DANS LE

13 E ARRONDISSEMENT DE PARIS, SUR L'UNE DES PLUS GRANDES FRICHES ENCORE VACANTES AU SUD DE PARIS. Future pièce urbaine faisant le lien entre Paris et Ivry-sur-Seine, Bruneseau Seine est un projet hors norme à tous égards. D'abord par son envergure, près

de 100.000 m² SDP, et sa localisation atypique, de part et d'autre du boulevard périphérique. Ensuite par ses ambitions programmatiques, architecturales

et environnementales.

Bruneseau Seine porte haut la conviction de Nexity que la ville dense est possible

et souhaitable à condition qu'elle soit mixte et belle à vivre. Ce village vertical décline en effet plusieurs usages dans les immeubles de grande hauteur - jusqu'à 180 mètres - pour créer des porosités entre les occupants. Ainsi, la tour Seine sera composée d'une résidence seniors et de logements en accession. Une réflexion est menée avec La Française autour d'un nouveau concept de logement permettant d'en acquérir l'usufruit à un coût moindre. Quartier décarboné, Bruneseau Seine illustre aussi l'engagement durable de Nexity. Parmi les matériaux peu émissifs en carbone, le bois a été privilégié dans la conception de planchers décarbonés au sein de la structure de tous les immeubles. L'occasion de revoir les normes des IGH bois. L'ambition est également de développer un smart grid de l'énergie, le pilotage intelligent des besoins de chaque immeuble permettant d'optimiser les coûts et de réduire les charges. Réseau d'énergie intelligent piloté à l'échelle d'un quartier.

→ p. 37, p. 38, p. 39 « Ce projet particulièrement novateur nous amène à changer nos réflexes, à requestionner des modèles établis. Il va démontrer comment Nexity propose de vivre et d'HABITER EN GRANDE HAUTEUR,nous permettre d'acquérir des expertises techniques environnementales (la construction bois, les smart grids…) et constituer, par sa MIXITÉde produits, une véritable vitrine pour notre plateforme de services. Les métiers de la promotion (Immobilier résidentiel), des résidences gérées (Studéa, Domitys) et de commerces (Accessite) contribuent déjà au montage, d'autres nous rejoindront par la suite. » _Mathieu Futier Directeur Grands Projets Nexity Seeri « Le Havre, Toulon, Toulouse : après Paris, beaucoup de villes en région lancent de grands concours. Chaque démarche est différente, propre au territoire et à ses enjeux. À Toulouse, l'accent mis sur la CONCERTATION avec les acteurs locaux - citoyens et éco-système de start-up - était très marqué. Pour Jolimont, cette concertation a d'autant plus de sens que l' AMBITION ici est de faire évoluer les modes de vie et de transport, de faire bouger les lignes par rapport à des modes de fonctionnement très anciens, qui donnaient la première place à la voiture. » _ Fabien Filippi Directeur de projets Nexity Villes & Projets N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 6 7 P R O J E T # 2 DEUX PROJETS ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE CRÉER UNE CENTRALITÉ AUX HALLES AMOUROUX, DONNER UNE ÂME AU PÔLE D'ÉCHANGES JOLIMONT : DANS UNE MÉTROPOLE TOULOUSAINE EN PLEIN ESSOR, 2 PROJETS PORTÉS PAR NEXITY PARTICIPENT À LA RÉINVENTION DE L'ESPACE URBAIN. Dans le cadre de l'appel à projets « Dessine- moi Toulouse », Nexity a remporté l'aménagement de 2 sites. Le premier, situé dans une zone résidentielle au nord-est de la ville, est celui des Halles Amouroux. Avec son projet « Habitat cousu main », Nexity propose de créer une nouvelle centralité en implantant des programmes de logements personnalisables et une halle artisanale autour du co-manufacturing. Grâce à un nouvel espace public aménagé sur le parvis des halles et à un effort inédit de végétalisation, le site prend vie, répondant à la fois aux attentes des habitants et à celles MANDATAIRE - PROMOTEUR Nexity Immobilier Résidentiel Midi-Pyrénées CO-PROMOTEURSNexity Immobilier d'entreprise et Engie EXPERTISE MÉTROPOLITAINE Nexity Villes & Projets ESPACE DE COWORKING Fab lab, crèche engagée SUPERMARCHÉ coopératif et participatif PARC PAYSAGER sous le viaduc, mail piéton des mobilités des acteurs locaux. À Jolimont, l'enjeu est tout autre. Ce site complexe est un pôle de mobilité. Situé sous un viaduc, il accueille un parking relais et le terminus d'une ligne de métro. Autrefois en bordure de ville, il a gagné en centralité avec la croissance de Toulouse. Le projet de Nexity vise en faire un lieu de transit agréable qui redonne le site aux piétons avec un espace public généreux. Les voitures sont renvoyées en sous-sol, et c'est une intermodalité douce qui est privilégiée. En désimperméabilisant les sols,

le projet réintroduit le végétal pour créer un paysage qui n'a pas seulement une fonction esthétique mais permet aussi de limiter l'effet « îlot de chaleur » et de rendre la circulation piétonne agréable, dans une ville marquée par des températures et des vents extrêmes. p. 37, p. 38, p. 39 P R O J E T # 3 AVEC ENGIE, UNE CO-CONSTRUCTION INÉDITE « Ce projet est FLEXIBLE. Nous avons eu le souci constant de concevoir un siège pour RASSEMBLER les collaborateurs d'Engie du monde entier, mais le site pourra aussi un jour se transformer en 6 immeubles indépendants, parfaitement INTÉGRÉS dans la ville et adaptés pour accueillir d'autres entreprises. » _ Sophie Nigron et Fabienne Heilbronn Directrice du Développement Nexity et Directrice de programmes Nexity Immobilier d'entreprise N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 6 9 ARCHITECTES SCAM, Chaix & Morel et Associés, Art & Build Architect, BASE (paysagiste) 135.000 M² en 6 bâtiments 10.000 M² de terrasses 2 HECTARES de parc sur 5 hectares au total LABELISATION ET CERTIFICATION VISÉES BREEAM niveau excellent, HQE excellent, E+C-, Biodivercity, Wired Score gold, Osmoz… UN PROJET PENSÉ ET CONÇU POUR LES ENTREPRISES, LA COLLECTIVITÉ, LES SERVICES PUBLICS ET LES RIVERAINS DE L'OPÉRATION. UN PROJET QUI CRÉE UN TERRITOIRE DÉSIRABLE OÙ L'ON A ENVIE DE VIVRE ET TRAVAILLER. AUTOUR DU FUTUR CAMPUS ENGIE, C'EST TOUT UN ÉCO-QUARTIER QUI S'INVENTE À L'OUEST DE PARIS. Sollicité par Engie pour réaliser son nouveau siège, Nexity convainc l'énergéticien d'acquérir en partenariat en 2018 un terrain de 9 hectares. proximité immédiate de la Défense et du siège d'Engie, parfaitement desservi

et suffisamment vaste pour accueillir les collaborateurs Engie dans un environnement inondé de verdure, ce foncier exceptionnel permet aussi de développer un second projet, une opération mixte de bureaux et logements et un nouveau centre bus tout électrique. Implanté sur un territoire « opération d'intérêt national », ce futur éco-quartier fait l'objet d'une vaste concertation avec les parties prenantes : ville, État, riverains…

Pour Engie, c'est une opportunité d'incarner

et suffisamment vaste pour accueillir les collaborateurs Engie dans un environnement inondé de verdure, ce foncier exceptionnel permet aussi de développer un second projet, une opération mixte de bureaux et logements et un nouveau centre bus tout électrique. Implanté sur un territoire « opération d'intérêt national », ce futur éco-quartier fait l'objet d'une vaste concertation avec les parties prenantes : ville, État, riverains… Pour Engie, c'est une opportunité d'incarner grande échelle sa stratégie zéro carbone, grâce à un pôle énergétique capable de produire sur site une énergie 100 % verte

partir de géothermie, de panneaux photovoltaïques et de chaudières au gaz vert. Les bâtiments seront en partie conçus en bois et le projet transforme un terrain presque entièrement artificialisé en 2 hectares d'espaces verts et de terrasses végétalisées. Le campus sera ouvert sur la ville, avec

une partie du parc et une salle de sport accessibles aux riverains le week-end et les jours fériés, une brasserie partagée entre les collaborateurs Engie et le public et des espaces événementiels ouverts

une partie du parc et une salle de sport accessibles aux riverains le week-end et les jours fériés, une brasserie partagée entre les collaborateurs Engie et le public et des espaces événementiels ouverts des participants extérieurs. Enfin, 3 commerces et du coworking sont prévus au rez-de-chaussée de plusieurs immeubles. p. 38, p. 39 « Nous avons été particulièrement attentifs à l'empreinte environnementale du campus. Le projet utilise des matériaux durables et mobilise des ÉNERGIES RENOUVELABLES. Par exemple, la chaleur du local serveur et des chambres froides est récupérée. Pour favoriser une mobilité douce et décarbonée, des navettes relieront le site aux TRANSPORTS EN COMMUN. Enfin, outre le lac, des points d'eau et des espaces végétalisés ont été aménagés pour stimuler la biodiversité, et nous prévoyons des mesures de protection de la faune, comme ces passages dans les clôtures pour les hérissons. » _ Orlane Sebbah Directeur de programme Nexity Immobilier d'entreprise P R O J E T # 4 UN CAMPUS D'EXCELLENCE, « COMME À LA MAISON » LE CAMPUS DE LA DELOITTE UNIVERSITY OUVRIRA SES PORTES EN 2022 PRÈS DE PARIS. POUR LES CONSULTANTS D'EUROPE, DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE VENUS AIGUISER LEURS COMPÉTENCES, CE PÔLE DE FORMATION ET D'ÉCHANGE SERA AUSSI UN LIEU DE VIE. Deloitte a choisi Val d'Europe, dans l'Est parisien, pour implanter le futur campus européen de la Deloitte University. Ce site de formation de nouvelle génération, qui doit pouvoir accueillir 500 collaborateurs par jour, a aussi vocation à forger une culture d'entreprise commune et à favoriser les échanges autour des meilleures pratiques. Le projet a été conçu pour répondre au plus près à ce cahier des charges. Autour d'un lac de 2 hectares, il déploie, en éventail, plusieurs « maisons » de faible hauteur. L'intégration paysagère est particulièrement travaillée : le campus s'installe dans une zone résidentielle, à proximité d'un terrain de golf. Créée par Dubuisson Architecture, l'architecture moderne et lumineuse des bâtiments, à dominante bois, s'inspire de l'esprit communautaire des places publiques l'européenne. Tous les espaces intérieurs ont été pensés dans un esprit « comme

la maison » pour que les résidents, qui resteront en moyenne de 4 à 5 jours sur le campus, puissent rapidement se les approprier et en comprendre les fonctionnalités. Une place de village, aux proportions généreuses, distribue les espaces de vie. Enfin, chaque maison est prolongée par une terrasse qui permet de poursuivre une session de formation à l'extérieur, de façon conviviale, mais aussi de prendre son repas ou de suivre un cours de yoga en plein air. N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 7 1 ARCHITECTE Dubuisson Architecture UN TERRAIN de 14,7 ha UN CENTRE DE FORMATION de 40 salles de cours UN CENTRE D'HÉBERGEMENT hôtelier de 265 chambres RESTAURANT, café, espace de remise en forme, piste de course à pied et équipements sportifs CERTIFICATIONS BREEAM niveau excellent, WELL Building Standard niveau gold RT 2012 - 30 % LABEL E+C- niveau E3/C1, BiodiverCity® RÉFÉRENCEMENT Cradle to Cradle (C2C) p. 38, p. 39 Directrice Responsabilité Sociale et Environnementale Valérie De Robillard N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 7 3 P R O J E T # 5 QUARTIER ZÉRO CARBONE « L'enjeu bas carbone était au cœur de ce projet. MODE CONSTRUCTIF,programme, réversibilité : la mesure carbone a guidé chacun de nos arbitrages. À côté du bilan d'opération AUX PORTES DE PARIS classique, c'est ce nouvel indicateur qui s'est imposé. Nous savions déjà nous engager sur les matériaux et sur l'impact de la construction. Ce qui est totalement nouveau ici, c'est que nous nous projetons surLA VIE DU BÂTIMENT SUR 50 ANS. Construire zéro carbone semble a priori un Everest, mais nous sommes tous sortis un peu de notre cadre pour y parvenir, et c'est un superbe challenge à relever ! » LA TRANSFORMATION DE LA PORTE _Flore Gaignard DE MONTREUIL EST BIEN PLUS QU'UN Directrice de projets Nexity Villes & Projets PROJET. ELLE DÉMONTRE QU'UNE APPROCHE AMBITIEUSE, COHÉRENTE DE BOUT EN BOUT, PEUT DONNER VIE ARCHITECTE À LA VILLE ZÉRO CARBONE. Atelier Georges, Tatiana Transformer dès 2024 la porte de Montreuil, Bilbao, Serie Architects, célèbre pour son marché aux puces, Bond Society en un quartier décarboné à la frontière CONSTRUCTIBILITÉ TOTALE du 20earrondissement de Paris et de la ville 58.500 m2 de Montreuil (Seine-Saint-Denis) : c'est le défi UNE HALLE relevé par le groupement Nexity, Engie de 7.400 m2pour Aire Nouvelle et Crédit Agricole Immobilier, le marché aux puces lauréat de l'appel à projets lancé par la Ville UN ACCOMPAGNEMENT de Paris et le C40, réseau international des puciers en lien avec des villes pour le climat. Élaborée par une l'ADIE (Association pour équipe multiculturelle, l'Atelier Georges, le droit à l'initiative les agences Tatiana Bilbao, Serie Architects et économique) pendant la période des travaux Bond Society, l'architecture du programme fait appel aux matériaux locaux, stimulant 7.000 M2 ainsi une future filière de la construction bas d'espaces végétalisés et 300 arbres plantés carbone. Terre crue, pierre, bois et béton de chanvre sont en effet sourcés à 80 % dans 100 % un rayon de moins de 70 kilomètres autour des superstructures en bois ou en pierre de Paris. Le projet anticipe aussi l'évolution des usages et des modes de vie. Si le périphérique devient demain un boulevard urbain, les bureaux pourront être transformés en logements pour un coût maîtrisé. Et avec 1.200 places de vélo et un pôle de mobilité proposant 10 modes de transport « Ce quartier repensé aura un effet carbone au-delà de son périmètre alternatifs, la place de la voiture recule déjà. Enfin, l'objectif zéro carbone est grâce notamment au fonds carbone qui permettra de financer la RÉHABILITATIONdes logements dans les quartiers à proximité respecté à la lettre : pour compenser la part ou la plantation d'arbres sur les espaces publics, grâce aussi à la mise incompressible qui sera émise par le site, en œuvre de MATÉRIAUX BIOSOURCÉSlocaux qui engagera le groupement dont fait partie Nexity finance la transition écologique des filières de construction de la région un fonds carbone de 3,5 millions d'euros parisienne. À travers ce projet, nous affirmons notre action en faveur dont l'utilisation sera définie conjointement de la transition énergétique des territoires. » avec les villes de Paris, Montreuil et Bagnolet. _ p. 37, p. 42, p. 43, p. 48, p. 49 Directrice de projets Nexity Apollonia Directeur de projets Nexity Villes & Projets Olivia Jarny Michele Lobosco « Travailler sur un village POUR DES JEUX n'arrive en général qu'une fois dans une vie. C'est l'occasion pour moi d'aborder pour la première fois des sujets qui vont devenir de plus en plus prégnants dans un futur proche : LE CONFORT D'ÉTÉ dans une métropole au climat tempéré, la question des espaces refuges dans un contexte de crise. » _ « Le projet touche à des PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES : changement climatique, handicap, sédentarité. Nous y répondons en allant au-delà de la seule conformité à la norme pour privilégier une logique d'usage, DE CONFORT et de bien-être. Par exemple en créant un PAYSAGE SENSORIEL pour les personnes handicapées. Ou en privilégiant le design actif pour stimuler l'activité sportive des futurs habitants. » _ Face à cette triple exigence, la composition du groupement retenu, formé par Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, EDF et le Groupe Groupama, s'est révélée d'une totale pertinence. Celui-ci a en effet su mobiliser la filière française de la construction bas carbone. Le bois de construction, 100 % français, est acheté auprès des 2 plus grands propriétaires forestiers - la Société Forestière du groupe Caisse des Dépôts et Groupama - membres du groupement. La présence d'EDF a aussi permis de proposer pour la première fois en Europe le stockage par batterie zinc-air de l'énergie solaire produite en toiture. Quant au parti pris constructif, ambitieux, il intègre une diversité d'architectures comme ce bâtiment proue qui surplombe la Seine. La réponse sur la biodiversité a été construite avec un panel d'acteurs engagés comme l'Atelier Georges ou Les Jardins de Gally. Enfin, la programmation du futur socle actif des immeubles prévoit des commerces et de la restauration, mais aussi des espaces dédiés à l'artisanat et l'insertion. → p. 37, p. 39 P R O J E T # 6 UN VILLAGE EN HÉRITAGE 56.498 M2 de surfaces de plancher totale 23,6 % de bureaux 7,7 % d'activités et de commerces 525 logements, dont 25 % de logement sociaux 1.400 M2 de locaux dédiés à la formation et l'entrepreneuriat 25 % de pleine terre plantée N E X I T Y - R A P P O R T D ' A C T I V I T É I N T É G R É 2 0 1 9 7 5 CHAMPION DE LA RÉVERSIBILITÉ, LE FUTUR VILLAGE DES ATHLÈTES À SAINT-OUEN EST PENSÉ POUR SE MÉTAMORPHOSER DÈS 2025 EN MORCEAU DE VILLE RÉSILIENT ET VERT, CONÇU POUR AFFRONTER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. À l'été 2024, à Saint-Ouen-sur-Seine, le secteur E du village des athlètes des Jeux de Paris accueillera un peu plus de 2.500 athlètes et para-athlètes, avant de se transformer en quartier résilient et pérenne. Au cœur du cahier des charges des 2 maîtres d'ouvrage du projet, Solideo et Paris 2024 : le bilan carbone du site, le confort et le climat, la biodiversité. MÉTHODOLOGIE NOUS PUBLIONS POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE UN RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ. CE CHOIX NOUS PERMET D'INCARNER, PAR DES RÉALISATIONS ET DES PROJETS DE QUALITÉ, ET PAR DES PERFORMANCES ROBUSTES, LA PERTINENCE DE NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET DE NOTRE VISION PROSPECTIVE. Ce nouveau rapport annuel intégré confirme l'ambition stratégique qui est la nôtre : devenir une plateforme de services immobiliers. Il réaffirme également notre engagement : être utiles à nos clients - particuliers, entreprises, collectivités, clients internes - comme à la société. Il raconte comment, en 2019, Nexity a mis en action ses engagements, continué à faire évoluer son offre et ses métiers pour mieux répondre aux grandes tendances économiques, sociales, environnementales et de marché et comment l'entreprise ambitionne, à travers des projets emblématiques, de créer et de partager encore davantage de valeur avec toutes ses parties prenantes. Cibles Ce rapport s'adresse aux investisseurs et actionnaires de Nexity, et à l'ensemble de nos Parties Prenantes, en particulier nos Clients - Particulier, Entreprise, Collectivité, Interne - et nos partenaires - élus, aménageurs, associations et représentants locaux, ONG, etc. Méthodologie et matérialité Ce rapport, qui s'inspire du cadre de référence publié par l'International Integrated Reporting Council (IIRC), a été entièrement conçu selon un mode de pensée intégrée. Son élaboration a été dirigée par Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity, en charge du Client Interne, et Blandine Castarède, Directrice de la communication et de la marque Nexity. Co-conçus par différentes directions transverses et opérationnelles, les éléments structurants de pensée intégrée ont été formalisés par la Direction de la communication et de la marque, la Direction des relations investisseurs et la Direction RSE. Enfin, des collaborateurs du Groupe ont apporté leur témoignage sur les réalisations de 2019 et sur les projets phares venir, illustrant concrètement l'engagement des équipes et de l'entreprise. SITE INTERNET Description :toute l'information sur Nexity - nos produits et services immobiliers, notre profil et notre stratégie, nos actualités et résultats (financiers, opérationnels et RSE). Cibles: clients, collaborateurs, investisseurs, actionnaires, législateurs, analystes financiers, associations. PRÉSENTATIONS INVESTISSEURS Description :résultats et performances de Nexity, notre stratégie, nos marchés et nos perspectives. Cibles :investisseurs, analystes financiers, actionnaires. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 URD 2019 Description :document conforme aux réglementations française et européenne incluant le rapport financier annuel, le rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que les comptes consolidés et annuels, et la déclaration de performance extra-financière (l'ensemble des informations sociales, environnementales, sociétales et relatives à la gouvernance). Cibles :investisseurs, analystes financiers, actionnaires, législateurs. La démarche de conception et de production du Rapport annuel intégré a été pilotée par Blandine Castarède (Directrice de la communication et de la marque) et Julien Carmona (Directeur général délégué de Nexity). Chefs de projet : Sophie Breton (Responsable de communication), Domitille Vielle (Directrice des relations investisseurs) et Géraldine Bop (Directrice adjointe des relations investisseurs)

Expert RSE : Valérie de Robillard (Directrice responsabilité sociale et environnementale) Contact :Blandine Castarède Conseil : Capitalcom Conception et réalisation graphique : Crédits photo :3dms (p.10) / L'Autre Image (p. 26, 72) / Jésus S. Baptista (p. 15) / Vincent Bourdon (pp. 9, 29) / Sébastien Courdji (p. 6) / Gilles Dacquin (p. 74) / Éric Legouhy (pp. 24, 32, 33, 55, 59) / Jean-Philippe Mesguen (p. 9) / Christophe Pozzo Di Borgo (p. 13) / Christophe Rousseau (p. 31) / DR (pp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 65, 67, 68, 71, 73, 75) / DR - photothèque Domitys (p. 16) / DR - photothèque Nexity (pp. 10, 18, 21). Crédits architectes et urbanistes / paysagistes :p. 6 : Colombes l'Arc sportif, architecte : Ilimelgo / p. 6 : Urban Lodge, architecte : JVC Architecture / p. 9, 29 : Emblématik, architecte : Castro Denissof Associés / p. 9 : High Penthièvre, architecte : PCA - STREAM - Philippe Chiambaretta Architecte / p. 28, 64 : Inventer Bruneseau - Nouvel R, architectes : Hardel Le Bihan, Youssef Tohme, Adjaye Associates, Buzzo Spinelli / p. 67 : Toulouse Jolimont, architecte : Architectes Singuliers; paysagiste : Oïkos / p. 68 : Campus Engie, architectes : SCAM, Chaix & Morel et Associés, Art & Build Architect; paysagiste : BASE / p. 71 : Campus Deloitte, architecte : Dubuisson Architecture / p. 72 : Porte de Montreuil, architectes : Atelier Georges, Tatiana Bilbao, Series Architects, Bond Society / p. 74 : Village des athlètes à Saint-Ouen, architectes coordonnateurs : COBE (Belvédères), KOZ (Villas); paysagiste : Atelier Georges. Crédit illustrations : Carlo Stanga Papier :FSC®et encres végétales 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 Paris Cedex 08 - France www.nexity.fr La Sté Nexity SA a publié ce contenu, le 27 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

