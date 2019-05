NEXITY ANNONCE LA CESSION DE GUY HOQUET L'IMMOBILIER À ARCHE, HOLDING DU GROUPE CITYA

Paris, le 21 mai 2019

Nexity a cédé sa participation dans le réseau de franchises Guy Hoquet l'Immobilier, dont il était l'actionnaire majoritaire depuis 2006, à la société Arche, holding du groupe Citya.

Pour le groupe Arche : Guy Hoquet l'Immobilier conserve son identité ainsi que l'indépendance de sa marque. Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe et vient corroborer sa volonté d'offrir à ses clients un panel complet de solutions et de services immobiliers.

À PROPOS DE ARCHE

LA HOLDING ARCHE, UN ECOSYSTEME QUI CONFIRME SES AMBITIONS SUR LE MARCHE IMMOBILIER

ARCHE intervient depuis plus de 25 ans sur le secteur de l'immobilier, au travers notamment de sa filiale Citya Immobilier, 3è acteur français dans l'administration de biens. Philippe Briand son Président fondateur, affiche clairement sa stratégie de développement sur le secteur de l'immobilier. Il a en effet racheté la franchise Laforêt en 2017 et fait de même, aujourd'hui, avec le réseau Guy Hoquet.

Avec plus de 10 000 collaborateurs, 700 millions € de chiffre d'affaires, plus de 55 000 transactions par an, Arche se fait fort de proposer une palette de prestations complémentaires aux coeurs de métiers de l'immobilier grâce à ses différentes filiales : des solutions d'assurances avec Saint Pierre Assurances, de financements avec API financement, de diagnostics avec la Snexi.

