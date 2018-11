Nexity : communiqué financier

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Paris, le 21 novembre 2018

Nexity précise à l'attention de ses investisseurs les éléments sous-jacents qui sont annoncés aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse interpellant le gouvernement sur son absence de vision stratégique sur le sujet majeur des évolutions démographiques et de l'obligation en résultant de produire annuellement plus de 400.000 logements neufs dans les 20 prochaines années. À cette occasion, Alain Dinin, Président-Directeur-Général et Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué en charge du Client Particulier, entendent démontrer que les différentes positions prises par le gouvernement vont entraîner mécaniquement une baisse de la production dès 2019 alors que la demande reste extrêmement soutenue et que la problématique du logement abordable reste insuffisamment prise en compte.

L'ensemble du secteur du logement neuf en France (maisons individuelles, logement social, et résidentiel) connaît une contraction depuis le début de l'année. Sur le seul troisième trimestre 2018, le nombre de permis de construire accordés a diminué de 10,2%, et celui des mises en chantier de 7,9% par rapport au troisième trimestre 2017.

Dans ce contexte et compte tenu de son positionnement spécifique, Nexity anticipe une progression de son activité commerciale en 2018 alors que l'ensemble des réservations du segment résidentiel devrait, comme anticipé depuis le début de l'année, connaître une baisse d'environ 8%. Les deux autres segments (maison individuelle et logement social), davantage affectés par les politiques du gouvernement, devraient connaître une baisse plus prononcée.

Cela devrait conduire au total à un volume de mises en chantier en 2019 de l'ordre de 360.000, très inférieur aux 417.000 mises en chantier de 2017, et au seuil de 400.000 logements neufs par an, niveau minimum pour faire face à la demande.

À environnement réglementaire inchangé, et compte tenu de la poursuite anticipée de la baisse de l'offre (permis de construire), Nexity anticipe pour 2019 un marché français du segment résidentiel (incluant les ventes en bloc) en baisse modérée, de l'ordre de 5.000 réservations (soit environ 165.000 réservations en 2017, 152.000 en 2018, et 147.000 en 2019).

Compte tenu de sa stratégie et de sa capacité à « surperformer » le marché, Nexity confirme à nouveau l'ensemble de ses propres objectifs commerciaux et financiers, à court et moyen terme, et notamment une progression de 3 points de sa part de marché en Immobilier résidentiel entre 2017 et 2021, avec un premier palier dès 2018.

Enfin, la vocation de Nexity est d'être utile à ses clients, à la société et au monde dans lequel elle intervient. Face au besoin historique de logements en France et afin de répondre aux défis démographiques et sociaux auxquels le pays est confronté, Nexity adresse aujourd'hui des propositions concrètes au gouvernement, avec une liste de 22 mesures permettant de faire baisser le prix du logement et d'en accélérer la production, en agissant à la fois sur la fiscalité et le prix du foncier et ainsi créer un véritable « choc d'offre ».

