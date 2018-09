NEXITY CONCLUT UN CONTRAT DE CRÉDIT POUR UN MONTANT DE 2,3 MILLIARDS D'EUROS

Paris, le 5 septembre 2018

Nexity annonce avoir signé un contrat de crédit corporate syndiqué de 2,3 Mds d'euros, comprenant 500 millions d'euros de crédit en trésorerie et une enveloppe d'1,8 milliard d'euros d'engagements par signature (Garanties financières d'achèvement, cautions …). Cette ligne, d'une maturité de 5 ans (échéance juillet 2023), a été syndiquée auprès d'un pool composé des établissements suivants : Banque Européenne du Crédit Mutuel, CACIB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Natixis (avec sa filiale CEGC), Socfim (BPCE) et Société Générale.

Ce nouveau contrat se substitue au contrat dont bénéficiait le Groupe et qui venait à échéance en décembre 2018. Les mêmes établissements financiers étaient déjà parties prenantes à ce contrat et ont ainsi renouvelé leur confiance vis-à-vis de Nexity. Les montants autorisés dans le précédent contrat (300 millions de crédit en trésorerie et 840 millions d'engagements par signature) ont été revus significativement à la hausse, compte tenu du plan de développement de Nexity.

Ce contrat contribuera au financement en trésorerie des besoins généraux nécessaires au développement du Groupe. Les autorisations pour les engagements par signature permettront d'assurer le développement des opérations de promotion (tant en immobilier résidentiel qu'en immobilier d'entreprise) et d'aménagement.

Dans le cadre de ce crédit, le Groupe doit respecter des ratios financiers (ratios Endettement net/fonds propres, Endettement net/EBITDA, EBITDA/coût du financement) qui ont été adaptés pour neutraliser l'effet de la norme IFRS 16 (contrats de location) sur les agrégats d'EBITDA, d'endettement net et du coût du financement.

Nexity était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel et les prêteurs par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. CACIB est intervenu en tant que coordinateur et agent du financement.

