Nexity : confirme ses objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le promoteur immobilier Nexity a confirmé mercredi ses objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme et annoncé ses prévisions pour le marché résidentiel français.

Ces objectifs comprennent "notamment une progression de 3 points de sa part de marché en Immobilier résidentiel entre 2017 et 2021, avec un premier palier dès 2018", a précisé le groupe dans un communiqué.

"À environnement réglementaire inchangé, et compte tenu de la poursuite anticipée de la baisse de l'offre (permis de construire), Nexity anticipe pour 2019 un marché français du segment résidentiel (incluant les ventes en bloc) en baisse modérée, de l'ordre de 5.000 réservations (soit environ 165.000 réservations en 2017, 152.000 en 2018, et 147.000 en 2019)", a relevé le promoteur.

Pour 2018, Nexity anticipe une progression de son activité commerciale alors que l'ensemble des réservations du segment résidentiel devrait, comme anticipé depuis le début de l'année, connaître une baisse d'environ 8%, a ajouté le groupe. "Les deux autres segments (maison individuelle et logement social), davantage affectés par les politiques du gouvernement, devraient connaître une baisse plus prononcée", a poursuivi Nexity.

Le promoteur estime que les positions prises par le gouvernement en matière de logement "vont entraîner mécaniquement une baisse de la production dès 2019 alors que la demande reste extrêmement soutenue et que la problématique du logement abordable reste insuffisamment prise en compte".

Nexity a également annoncé qu'il allait soumettre des propositions "concrètes" au gouvernement, avec "une liste de 22 mesures permettant de faire baisser le prix du logement et d'en accélérer la production, en agissant à la fois sur la fiscalité et le prix du foncier.

