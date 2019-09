Nexity : création d'un 'comité de curiosité'

04/09/2019 | 14:58

Le groupe Nexity annonce ce mercredi la création d'un “comité de curiosité”, devant lui permettre d'impulser de nouvelles formes de réflexion stratégique.



“À la fois source d'inspiration et d'initiatives et moteur pour l'action, ce comité de curiosité a vocation à participer à l'amplification et l'accélération de la plateforme de services. Ce premier comité de curiosité compte 20 membres, tous âgés de moins de 40 ans, représentant la diversité des métiers, des fonctions et des implantations géographiques du groupe”, explique le groupe.



La composition de ce comité sera renouvelée tous les ans.





