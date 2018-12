Nexity : début de la construction d'une résidence à Comines

14/12/2018 | 15:43

Nexity annonce avoir posé la première pierre de la future résidence Green Station à Comines, commune de la Métropole Européenne de Lille, visant à proposer aux habitants des logements 'à la fois abordables et d'une qualité résidentielle augmentée'.



Le groupe immobilier explique avoir fait le choix d'un procédé constructif innovant développé conjointement avec ARLAB architectes et des constructeurs d'ossature bois, afin d'utiliser un matériau naturel et renouvelable tout en maîtrisant les prix.



Green Station comptera 60 appartements en accession libre et 90 en accession sociale (du 2 au 4 pièces). Nexity assure directement la conception et la construction de la résidence puis vend en bloc à Notre Logis, la Maison du Cil et à CDC Habitat.



