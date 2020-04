Nexity : décès du directeur général

24/04/2020 | 14:44

Dans un bref communiqué, le groupe immobilier Nexity fait part du décès de son directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le Covid-19.



Pour mémoire, le président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements, Alain Dinin, assurait en son absence la continuité de la direction avec Julien Carmona, directeur général délégué et mandataire social.



