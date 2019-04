Nexity : entrée au capital d'Intent Technologies

03/04/2019 | 08:11

Nexity annonce son entrée, conjointement avec la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), au capital d'Intent Technologies, opérateur d'IntentPlatform, leader français dans la gestion des données du bâtiment.



Déployée sur plus de 32 millions de m2, cette plateforme numérique permet de collecter, d'organiser et d'échanger l'ensemble des données produites par toutes les parties prenantes d'un parc immobilier (gestionnaires, propriétaires, prestataires de services...).



Ce nouveau partenariat va permettre à Intent de se déployer en France et à l'international sur de nouveaux segments de marché, notamment le tertiaire et les collectivités, tout en renforçant ses positions historiques dans le secteur du logement social.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.