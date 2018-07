Nexity : forte progression du résultat net pdg au 1er semestre

25/07/2018 | 18:49

Le chiffre d'affaires s'établit à 1.556 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de 10% par rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d'affaires du pôle Client Particulier s'élève à 1.315 millions d'euros, en hausse de 5%.



Le carnet de commandes du Groupe s'établit à 4.256 millions d'euros à fin juin 2018, en progression de 7% par rapport à fin 2017 et représente l'équivalent de 18 mois d'activité (chiffre d'affaires sur 12 mois glissants).



L'EBITDA atteint 186 millions d'euros (contre 175 millions d'euros au S1 2017), soit une croissance d'une année sur l'autre de 7%, et un taux de marge de 12,0% (-0,4 point par rapport au S1 2017).



Le résultat opérationnel s'élève à 215 millions d'euros et intègre l'impact de 79 millions d'euros au titre de la réévaluation (suite à la prise de contrôle) des 45% d'Ægide-Domitys, précédemment comptabilisés en mise en équivalence.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 150,5 millions d'euros soit x2,8 par rapport au résultat net du premier semestre 2017.



