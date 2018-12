Nexity : inaugure une résidence services étudiants à Toulouse

18/12/2018 | 09:11

Nexity fait part de l'inauguration de la résidence services étudiants Nexity Studéa de Toulouse Purpan nouvelle formule, résidence 'écoresponsable et entièrement conçue pour favoriser le bien-vivre des résidents'.



Située dans le quartier universitaire de Purpan, la nouvelle résidence services a été conçue par les équipes locales de Nexity Immobilier résidentiel et sera exploitée par Nexity Studéa, premier exploitant privé de résidences étudiants.



'La concrétisation de ce projet toulousain fait partie d'un projet plus vaste comprenant à la fois la transformation du parc Nexity Studéa existant, mais aussi la conception d'un nouveau type de résidences', explique Frédéric Verdavaine, directeur général délégué.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.