Nexity : intégré à la 'Climate Change A list' du CDP

23/01/2019 | 09:03

Nexity a annoncé mardi soir avoir été intégré par le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, à sa 'Climate Change A list', 'récompensant ainsi la trajectoire climat' adoptée par le groupe immobilier.



La 'A-list' regroupe chaque année les entreprises dont les actions visant à diminuer leur impact sur l'environnement sont les plus significatives. Les notes vont des A à D, les entreprises ne fournissant pas du tout ou pas suffisamment d'informations étant notées F.



Nexity a défini et suit la trajectoire climat de chacune des phases de ses activités (-21% pour la promotion tertiaire et -30% pour la promotion résidentielle entre 2015 et 2030), de l'amont à l'aval de la plateforme de services à l'immobilier.



