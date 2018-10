Nexity : le CA sur 9 mois en hausse de 12%

30/10/2018 | 18:06

Nexity publie ce mardi soir un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2018 qui s'établit à 2,497 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente.



Le chiffre d'affaires du pôle 'Client Particulier' s'élève ainsi à 2,08 milliards d'euros (+5%). Quant aux revenus du pôle 'Client Entreprise', ils se montent à 413 millions d'euros (+71%). S'agissant de l'intégration au groupe d'Ægide-Domitys, celle-ci se déroule de manière 'satisfaisante', avec une contribution au chiffre d'affaires du troisième trimestre de 63 millions d'euros.



Cette publication permet à Nexity de confirmer ses perspectives, avec notamment un chiffre d'affaires et un EBITDA attendus en croissance supérieure à 12% pour 2018, et un dividende par action payé en 2019 au moins égal à 2,5 euros.



'Affichant une croissance de ses ventes dans un marché en recul, Nexity confirme son objectif de gain significatif de part de marché en 2018', indique par ailleurs Alain Dinin, PDG de Nexity.





