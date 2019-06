Nexity : le concert dépasse les 20%

12/06/2019 | 15:42

Le concert formé par Crédit Mutuel Arkéa, New Port et 189 dirigeants et cadres de Nexity a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 juin, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Nexity et détenir 20,18% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution gratuite de 379.500 actions Nexity à certains membres du concert.



Les membres du concert ne prévoient pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de sièges au conseil d'administration, étant précisé que deux membres du concert, à savoir Alain Dinin et Crédit Mutuel Arkéa, sont d'ores et déjà membres du conseil.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.