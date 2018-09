Nexity : les bureaux de Bordeaux Métropole PTO inaugurés

21/09/2018 | 12:45

Nexity annonce avoir procédé ce jour à l'inauguration de l'ensemble immobilier Pégase, au Haillan, qui accueille les bureaux de Bordeaux Métropole Pôle Territorial Ouest (PTO).



'Les collaborateurs de Bordeaux Métropole Pôle Territorial Ouest ont été, de la conception à la livraison et jusqu'à la gestion future du bâtiment, au coeur du projet. Près de 250 agents vont ainsi pouvoir évoluer dans des espaces à haute performance environnementale, facilitant le bien-être au travail et adaptés aux nouveaux usages', précise Nexity.



Bordeaux Métropole PTO occupe 5.572 mètres carrés des 6.756 mètres de l'ensemble immobilier Pégase.





