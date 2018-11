Nexity : mise en place d'un comité de parties prenantes

30/11/2018 | 08:50

Nexity fait part de la mise en place d'un comité de parties prenantes, 'instance consultative et de proposition qui doit aider à la réflexion, dans un dialogue à la fois constructif et contradictoire' pour nourrir ses orientations stratégiques et ses plans d'actions.



Composé d'une trentaine de personnes, à la fois issues de l'entreprise et de parties prenantes externes, ce comité se réunira autour de temps forts de rencontre et d'échange, deux fois par an. La première réunion s'est tenue jeudi 15 novembre.



Chaque année, Nexity proposera à des experts reconnus, des représentants d'organisations spécialisées et à des 'porteurs d'intérêts' dans le champ de l'urbanisme, de l'immobilier ou du développement durable, d'en faire partie pour 12 mois et à titre personnel.



