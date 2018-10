Nexity : nouveau protocole de partenariat avec CDC Habitat

10/10/2018 | 15:30

CDC Habitat et Nexity annoncent la signature d'un nouveau protocole de partenariat pour la période 2018-20, après un premier partenariat conclu en décembre 2014 visant l'acquisition par CDC Habitat auprès de Nexity d'entre 800 et 1.100 logements intermédiaires par an.



Les deux groupes expliquent qu'ils 's'engagent ensemble pour permettre l'accès de tous au logement, et pour augmenter la part de la production dans des opérations de grande ampleur, production indispensable à un véritable choc d'offres'.



Ce nouveau protocole vise donc à favoriser le parcours résidentiel des ménages en produisant des logements couvrant différents segments, dont des objectifs de 5.000 logements 'intermédiaires' et de 3.000 logements sociaux sur une période de trois ans.



