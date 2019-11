Nexity : partenariat avec Groupe SOS Seniors

05/11/2019 | 08:13

Nexity annonce la signature avec Groupe SOS Seniors, un des huit secteurs du Groupe SOS, dont l'ambition est de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes, d'un partenariat afin de développer une offre d'habitat multigénérationnel.



Ainsi, Nexity a créé Complicity, des résidences multigénérationnelles, à destination des jeunes, des familles ainsi que des séniors désireux d'évoluer dans un espace autonome, tout en bénéficiant de services à la personne et d'espaces partagés.



'Complicity et Seniors Connect, les solutions déployées par Nexity et Groupe SOS Seniors, ont pour ambition de conduire à un accompagnement de la personne âgée avec bienveillance et respect', explique le groupe immobilier.



