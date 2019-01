Nexity : partenariat avec Morning Coworking

16/01/2019 | 08:43

Nexity annonce un rapprochement avec Morning Coworking (Groupe BAP) pour renforcer et développer leur place sur le marché du coworking. Rentable depuis sa création, Morning Coworking souhaite accélérer sa croissance en Île-de-France.



'Le partenariat noué avec Nexity, première plateforme de services à l'immobilier, permettra à Morning Coworking d'amplifier son déploiement pour conserver une position de leader sur un marché en forte croissance mais très concurrentiel', explique Nexity.



En 2022, Morning Coworking ambitionne d'héberger plus de 25.000 coworkers sur 200.000 m2. Nexity a pris une participation de 54% à son capital, aux côtés des actionnaires d'origine et de son fondateur, Clément Alteresco.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.