Nexity : réalise l'acquisition de 65% de Pantera

09/03/2020 | 07:52

Nexity annonce ce matin l'acquisition de 65% du capital de Pantera, un développeur immobilier résidentiel allemand.



Ensemble, Nexity et Pantera AG souhaitent proposer de nouveaux modèles d'habitat intergénérationnel avec les résidences gérées (de l'étudiant au senior).



Pantera AG est devenu l'un des principaux promoteurs immobiliers de résidences gérées en Allemagne en seulement 10 ans.



Cette offre s'adresse aux étudiants, aux voyageurs d'affaires et aux personnes de plus de 65 ans ciblés par l'offre de résidences gérées. Son portefeuille de projets totalise plus de 2.500 logements répartis sur 15 sites et représente un chiffre d'affaires potentiel d'environ 600 millions d'euros.



Pantera intervient également sur des projets liés aux monuments historiques, de rénovation et de logement neuf premium.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.