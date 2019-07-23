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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Nexity    NXI   FR0010112524

NEXITY

(NXI)
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Nexity : relève ses prévisions annuelles après un S1 solide

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23/07/2019 | 18:07

23 juillet (Reuters) - Nexity a annoncé mardi dans un communiqué :

* UN CA DE 1.840 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+18%).

* UN EBITDA DE 226 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+22%), SOIT 12,3% DE TAUX DE MARGE (VERSUS 12,0% AU S1 2018).

* UN RÉSULTAT NET DE 56,0 MILLIONS D'EUROS (CONTRE 152,0 MILLIONS AU S1 2018).

* NEXITY REVOIT À LA HAUSSE SES PERSPECTIVES 2019, VISE DÉSORMAIS UN CA ET UN EBITDA EN CROISSANCE AUTOUR DE +7% (CONTRE AU MOINS 5% PRÉCÉDEMMENT).

* LE GROUPE PRÉVOIT UNE CROISSANCE DE SA PART DE MARCHÉ DANS UN MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN FRANCE PLUS PORTEUR QU'ATTENDU EN 2019 (-2% À -4% CONTRE -7% ANTICIPÉ EN DÉBUT D'ANNÉE).

* NEXITY CONFIRME SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ET PROPOSE UN DIVIDENDE DE 2,70 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE 2019 ET AU MOINS AU MÊME NIVEAU JUSQU'EN 2022. Le communiqué : https://bit.ly/2JM1Jai Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Dette 2019 1 559 M
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PER 2020 9,56x
VE / CA2019 0,85x
VE / CA2020 0,78x
Capitalisation 2 147 M
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Nexity : Graphique analyse technique Nexity | Zone bourse
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Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Alain Dinin Chairman & Chief Executive Officer
Eric Lalechère Chief Financial Officer
Frédéric Augier Director-Digital & Information System
Pascal Oddo Director
Luce Gendry Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NEXITY-1.47%2 409
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED22.23%49 085
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.6.90%39 140
CHINA EVERGRANDE GROUP-6.55%36 644
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD18.21%30 478
CHINA RESOURCES LAND LIMITED15.26%30 218
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