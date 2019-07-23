Nexity : relève ses prévisions annuelles après un S1 solide

23 juillet (Reuters) - Nexity a annoncé mardi dans
un communiqué :
* UN CA DE 1.840 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+18%).
* UN EBITDA DE 226 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+22%), SOIT
12,3%
DE TAUX DE MARGE (VERSUS 12,0% AU S1 2018).
* UN RÉSULTAT NET DE 56,0 MILLIONS D'EUROS (CONTRE 152,0
MILLIONS
AU S1 2018).
* NEXITY REVOIT À LA HAUSSE SES PERSPECTIVES 2019, VISE
DÉSORMAIS
UN CA ET UN EBITDA EN CROISSANCE AUTOUR DE +7% (CONTRE AU MOINS
5% PRÉCÉDEMMENT).
* LE GROUPE PRÉVOIT UNE CROISSANCE DE SA PART DE MARCHÉ DANS
UN
MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN FRANCE PLUS PORTEUR QU'ATTENDU EN
2019 (-2% À -4% CONTRE -7% ANTICIPÉ EN DÉBUT D'ANNÉE).
* NEXITY CONFIRME SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ET PROPOSE
UN
DIVIDENDE DE 2,70 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE 2019 ET AU MOINS
AU MÊME NIVEAU JUSQU'EN 2022.
Le communiqué : https://bit.ly/2JM1Jai
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(Benjamin Mallet)