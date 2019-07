Nexity : relève ses prévisions annuelles après un S1 solide

23 juillet (Reuters) - Nexity a annoncé mardi dans un communiqué :

* UN CA DE 1.840 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+18%).

* UN EBITDA DE 226 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (+22%), SOIT 12,3% DE TAUX DE MARGE (VERSUS 12,0% AU S1 2018).

* UN RÉSULTAT NET DE 56,0 MILLIONS D'EUROS (CONTRE 152,0 MILLIONS AU S1 2018).

* NEXITY REVOIT À LA HAUSSE SES PERSPECTIVES 2019, VISE DÉSORMAIS UN CA ET UN EBITDA EN CROISSANCE AUTOUR DE +7% (CONTRE AU MOINS 5% PRÉCÉDEMMENT).

* LE GROUPE PRÉVOIT UNE CROISSANCE DE SA PART DE MARCHÉ DANS UN MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN FRANCE PLUS PORTEUR QU'ATTENDU EN 2019 (-2% À -4% CONTRE -7% ANTICIPÉ EN DÉBUT D'ANNÉE).

* NEXITY CONFIRME SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ET PROPOSE UN DIVIDENDE DE 2,70 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE 2019 ET AU MOINS AU MÊME NIVEAU JUSQU'EN 2022. Le communiqué : https://bit.ly/2JM1Jai Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)