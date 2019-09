Nexity : remporte un concours avec Engie et Crédit Agricole

23/09/2019 | 09:53

Nexity annonce ce lundi avoir remporté, dans le cadre d'un groupement avec Engie et Crédit Agricole Immobilier, le concours 'Reinventing Cities - Paris Porte de Montreuil', lancé par la ville de Paris et le C40.



'Face aux multiples enjeux de la reconfiguration du quartier, le groupement a pris le parti de transformer la place de la Porte de Montreuil en un quartier décarboné dès 2023, pensé pour ses habitants et ancré économiquement et socialement dans son territoire, réversible enfin, pour anticiper l'évolution des modes de vie et des usages', explique Nexity.





