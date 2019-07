Nexity : résidence services étudiants inaugurée à Strasbourg

05/07/2019 | 07:44

Nexity annonce avoir inauguré jeudi à Strasbourg, la première résidence services étudiants Nexity Studéa rénovée du parc, conçue dans une démarche éco-responsable et située au coeur du quartier des universités de la métropole européenne étudiante.



Premier exploitant privé de résidences services étudiants avec 120 résidences en France et en Suisse (plus de 15.000 logements), Nexity Studéa a déployé depuis 2018, ce nouveau concept afin de mieux répondre aux nouveaux usages des étudiants et jeunes actifs.



Sont proposés entre autres, des espaces de coliving pour cuisiner, travailler, échanger, des services innovants et des animations et des partenariats avec des acteurs locaux, en alliant la proximité, le bien-être et la responsabilité face aux enjeux actuels.



