Nexity : revoit à la hausse ses perspectives 2019

23/07/2019 | 18:13

Le groupe Nexity, fort de solides résultats semestriels, annonce ce mardi revoir à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice 2019, tablant désormais sur un chiffre d'affaires et un EBITDA en augmentation autour de +7%, contre au moins +5% jusque-là.



De même, le groupe prévoit une croissance de la part de marché du groupe sur le marché du logement neuf. Enfin, il prévoit de proposer un dividende de 2,70 euros par action au titre de 2019, et d'au moins autant jusqu'en 2022.



S'agissant des résultats du semestre, Nexity revendique un chiffre d'affaires de 1,84 milliard d'euros, contre 1,56 milliard à la même période en 2018. Soit une augmentation de +18%.





