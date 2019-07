Nexity : signature d'une VEFA pour un immeuble en Gironde

10/07/2019 | 08:48

Nexity indique avoir signé, le 14 mai dernier, une VEFA (vente en état futur d'achèvement) sur l'immeuble de bureaux Centaure, au Haillan (Gironde) avec Midi 2i, pour le compte de son fonds Midi Foncière 4.



Solocal sera locataire de 4.201 m² et de 150 places de parking de cet immeuble couvrant au total une surface de 5.196 m² en R+3 et comprenant 180 places de parking en extérieur. Sa livraison est prévue pour la mi-janvier 2020.



