Nexity : signe des ventes en hausse de 12% sur 9 mois

30 octobre (Reuters) - Nexity SA a annoncé mardi
dans un communiqué :
* UN CHIFFRE DAFFAIRES SUR NEUF MOIS À 2,5 MILLIARDS
D'EUROS
(+12%).
* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE.
* ALAIN DININ DÉCLARE DANS UN COMMUNIQUÉ QU'IL ESTIME QUE LA
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN MATIÈRE DE LOGEMENT NE
POUVAIT QUE CONDUIRE MÉCANIQUEMENT À UNE BAISSE GLOBALE DU
SECTEUR.
* NEXITY PRÉVOIT SUR LE SEGMENT DU RÉSIDENTIEL EN FRANCE UNE
BAISSE DE LORDRE DE 8% SUR LENSEMBLE DE LANNÉE-PDG
* NEXITY CONFIRME SON OBJECTIF DE GAIN SIGNIFICATIF DE PART
DE
MARCHÉ EN 2018-PDG
Le communiqué : https://bit.ly/2SpSn6x
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(Rédaction de Paris)