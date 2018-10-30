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Nexity : signe des ventes en hausse de 12% sur 9 mois

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30/10/2018 | 18:28

30 octobre (Reuters) - Nexity SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE DAFFAIRES SUR NEUF MOIS À 2,5 MILLIARDS D'EUROS (+12%).

* CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE.

* ALAIN DININ DÉCLARE DANS UN COMMUNIQUÉ QU'IL ESTIME QUE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN MATIÈRE DE LOGEMENT NE POUVAIT QUE CONDUIRE MÉCANIQUEMENT À UNE BAISSE GLOBALE DU SECTEUR.

* NEXITY PRÉVOIT SUR LE SEGMENT DU RÉSIDENTIEL EN FRANCE UNE BAISSE DE LORDRE DE 8% SUR LENSEMBLE DE LANNÉE-PDG

* NEXITY CONFIRME SON OBJECTIF DE GAIN SIGNIFICATIF DE PART DE MARCHÉ EN 2018-PDG Le communiqué : https://bit.ly/2SpSn6x Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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PER 2019 10,27
VE / CA 2018 0,85x
VE / CA 2019 0,74x
Capitalisation 2 363 M
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