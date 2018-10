Nexity : souffre des craintes sur l'immobilier résidentiel

05/10/2018 | 15:29

Nexity affiche un repli de -2,3% sur la semaine mais sur six mois le repli est de 14%. Ce qui signale l'inquiétude de la Bourse quant aux perspectives de la promotion immobilière en France.



Les différents indicateurs de la construction résidentielle en France, ainsi que les prévisions des fédérations professionnelles, sont de plus en plus mal orientés. Surtout ceux relatifs aux maisons individuelles, franchement en berne.



Alain Dinin, le patron de Nexity,a déclaré: 'le marché du résidentiel en France subit un léger recul (- 5% au premier trimestre 2018) sous l'effet de la suppression des mesures d'incitation en zones non-tendues, de la politique du gouvernement vis-à-vis du logement social et de prix de vente qui progressent plus vite que le pouvoir d'achat des clients'.



Et M. Dinin d'ajouter, toujours en juillet : 'le marché du logement est donc en phase de ralentissement et la loi ELAN, en cours de discussion au Parlement, malgré d'indéniables améliorations, ne produira pas le ' choc d'offre ' annoncé ; ce contexte, ainsi que la proximité des élections municipales de 2020, laissent augurer d'une année 2019 moins bien orientée'.



Plus que les projections à horizon 2018, qui jouissent d'une bonne visibilité, les investisseurs s'interrogent donc sur les années suivantes : si le cycle se retourne, ne faudrait-il pas réviser les anticipations en conséquence ? Sachant que pour l'heure, le consensus table sur une hausse du bénéfice par action de 11,2% pour Nexity.



Prudence : en dépit du fort impact du nouveau cadre réglementaire sur le marché du logement, les promoteurs disposent malgré tout de relais de croissance. D'une part, l'immobilier d'entreprise, activité de diversification, connaît actuellement une tendance porteuse qui permet d'atténuer, fut-ce partiellement, l'orientation difficile du segment résidentiel.



Autre élément de soutien : la diversification engagée, à des degrés divers par les deux groupes, du côté des résidences pour seniors avec services, lui aussi en forte croissance. Nexity a d'ailleurs pris cette année le contrôle du leader français, Ægide-Domitys.



A suivre sur l'agenda de Nexity : le point d'activité du 3e trimestre, attendu au soir du 30 octobre prochain.



