Nexity : une baisse de la construction résidentielle en 2019

21/11/2018 | 09:42

Nexity interpelle - sinon admoneste - le gouvernement français sur la politique du logement, en estimant que les conditions nécessaires à la construction de 400.000 logements par an ces 20 prochaines années ne sont pas réunies. Une contraction est attendue l'an prochain, même si le groupe compte toujours surperformer son marché.



A l'occasion d'une conférence de presse, le PDG du promoteur immobilier français, Alain Dinin, et son numéro deux Philippe Ruggieri 'entendent démontrer que les différentes positions prises par le gouvernement vont entraîner mécaniquement une baisse de la production dès 2019 alors que la demande reste extrêmement soutenue et que la problématique du logement abordable reste insuffisamment prise en compte'.



D'ailleurs, au 3e trimestre 2018, l'ensemble du logement neuf (maisons individuelles, logement social, et résidentiel) a plié lourdement : le nombre de permis de construire délivré a baissé de 10,2% de les mises en chantier de 7,9%. Certes, compte tenu de son positionnement, Nexity s'attend toujours à la progression de son CA en 2018 (d'au moins 12%), mais son marché va mal : en France, les réservations de logements neufs du seul segment résidentiel (en gros, les appartements pour les particuliers) devraient diminuer de 8% sur l'année. Le groupe anticipe des baisses plus prononcées encore pour les maisons individuelles et le logement social.



Bref, après 417.000 mises en chantier en 2017, ce chiffre devrait tomber vers 360.000 en 2019, et la baisse des permis de construire devrait se poursuivre. Nexity anticipe ainsi une poursuite de la baisse du marché résidentiel français (ventes en bloc incluses) : soit, en séquence, 165.000 réservations en 2017, puis 152.000 en 2018 et 147.000 en 2019.



Nexity compte surperformer son marché, mais il n'en est pas moins inquiet et a ainsi adressé au gouvernement une liste de mesures destinées à 'faire baisser le prix du logement et d'en accélérer la production, en agissant à la fois sur la fiscalité et le prix du foncier et ainsi créer un véritable 'choc d'offre''.











