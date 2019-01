Next : Berenberg n'est plus à 'vente'

04/01/2019 | 13:26

Berenberg relève sa recommandation sur Next de 'vente' à 'conserver', tout en maintenant son objectif de cours de 4.100 pence sur l'action de ce groupe britannique de distribution de vêtements et d'accessoires.



Il reconnait une année 2019 'difficile à prédire', entre incertitudes sur le Brexit et base de comparaison favorable après une 'annus horribilis' pour la distribution au Royaume Uni, et juge 'raisonnable' l'objectif du groupe d'une légère baisse de profits.



'A court terme, nous pensons que l'activité de Next dans les produits de tiers continuera de bénéficier de la disparition de grands magasins', estime le broker allemand dans sa note de recherche.



