Next : Liberum n'est plus à 'achat'

30/10/2019 | 10:41

Tout en relevant son objectif de cours de 6.500 à 7.000 pence, Liberum abaisse son conseil sur Next de 'achat' à 'conserver', après une progression de 64% de l'action du distributeur de mode britannique depuis son relèvement à 'achat' en janvier.



'Le point d'activité trimestriel solide de Next prolonge son parcours très crédible de publications et laisse ses objectifs inchangés', note toutefois le broker, qui dit 'rester très positif quant aux fondamentaux et à la stratégie de la direction'.



