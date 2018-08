NEXT : reste très prudent (trop ) concernant l'évolution de ses ventes et chute en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Next chute de 5,69% à 559 pence par action à la Bourse de Londres. Le distributeur britannique a maintenu sa prévision d'une croissance de ses ventes de 2,2% pour son exercice actuel, qui sera clôturé fin janvier 2019. Son bénéfice opérationnel est toujours attendu, pour sa part, en repli de 1,3%. Ces perspectives sont jugées d'autant moins engageantes que Next a signé un premier semestre bien plus dynamique, avec des ventes en progression de 4,5%.Lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre clos début mai, le distributeur britannique avait indiqué qu'il prévoyait une croissance d'environ 1% pour le reste de son année. Or, son deuxième trimestre clos fin juillet a affiché une croissance de 2,8%.En dépit de ces performances, Next ne se départ donc pas de sa prudence. "Nous croyons que cette surperformance au niveau de nos ventes est due à une période prolongée de beau temps, exceptionnellement chaud, qui a fortement soutenu nos ventes de produits d'été. Il est presque certain qu'une partie de ces ventes étaient initialement prévues pour le mois d'août et ont été avancées", justifie le groupe dans son communiqué.