Next : Liberum passe à 'achat'

03/01/2019

Liberum relève sa recommandation sur Next de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours de 6.100 pence, après une 'excellente performance' du distributeur britannique de prêt-à-porter et accessoires.



L'intermédiaire financier abaisse légèrement ses estimations de BPA pour les exercices 2019 (-0,4%) et 2020 (-1,6%) après le point d'activité de ce jour, mais il estime que ce point 'laisse l'action sembler survendue'.



'Next se traite actuellement sur un PE 2019 de 9,3 fois, ce qui nous parait trop bon marché compte tenu de l'équilibre entre un bilan solide et une bonne génération de cash avec un rendement de free cash-flow de 8,2%', poursuit le broker.



