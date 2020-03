Next : Stoppe la vente en ligne sous la pression de ses salariés

"Next a écouté très attentivement ses collaborateurs travaillant dans les opérations d'entreposage et de distribution pour exécuter les commandes en ligne. Il est clair que beaucoup d'entre eux estiment de plus en plus qu'ils devraient être chez eux dans le climat actuel", indique le distribteur, qui a par conséquent "pris la décision difficile de fermer temporairement ses activités en ligne, d'entreposage et de distribution".

L'entreprise a cessé de prendre des commandes en ligne jeudi soir et n'en prendra plus jusqu'à nouvel ordre. Avec la fermeture de tous les magasins de Grande-Bretagne, à l'exception des magasins d'alimentation, des pharmacies et des magasins de quartier, les réactions se sont radicalisées contre les détaillants qui continuent à vendre en ligne.

En vertu des mesures introduites par le gouvernement britannique la semaine dernière, les employeurs peuvent obtenir des aides couvrant 80% des salaires des personnes qui ne travaillent pas et qui sont mises à pied, ce qui leur permet d'éviter d'être licenciées. Next a déclaré la semaine dernière qu'il pourrait encaisser un impact d'1 Md£ de chiffre d'affaires, 25% de ses ventes annuelles, sans briser ses ratios de financement.

Le titre perdait 5% à 4281 GBp, dans un marché nettement baissier en matinée à Londres. Asos et Boohoo sont secoués aussi, mais n'ont pour l'heure pas pris de décision aussi radicale.